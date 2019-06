Weekenden bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Frankrig løb med ugens priser da en Chateauneuf du Pape fra den netop frigivne årgang 2016 vandt testen mens en saftig flot vin fra Minervois i syd endte som bedste køb. Begge vine er eksempler på den mere balancerede og imødekommende stil man ser mere og mere, hvor fadets dominans er mindre og hvor det er bærsmagen som skal drives vinen. Resultatet er i højere grad vine som er lettere at drikke som unge og hvor man i højere grad kan fornemme det terroir som vinen kommer fra.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september

Schiopetto Coolio Friulano 2016, Italien. 5 stjerner Blomstret og krydret i smagen. Pæn intensitet og koncentration. Melon, licchi, citrus og blomsternoter i smagen. Pæn lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos domainebrandis.dk til 199 kr.

Le G de Chateau Guiraud 2017, Frankrig. 5 stjerner Sprød og pæn i koncentrationen. Grapefrugt, stikkelsbær og blomster i smagen. Pæn syre og intensitet. En velbalanceret klassisk flot Bordeaux fra et godt hvidvinsår. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos theis-vine.dk til 160 kr. tilbudspris

Closerie de Vaudieu Chateuaneuf-du-Pape 2016, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Røde bær i duften. En elegant frugtig vin med flot dybde og masser af komplekse noter. Meget atypisk Chateauneuf men bestemt interessant og meget imødekommende. Flot lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos philipsonwine.com til 140 kr. tilbudspris

Naranjas Azules Garnacha Rosé 2018, Spanien. 4 stjerner Lys let og frugtig rosé i udtrykket med hindbær og ribsnoter i smagen. Savner lidt i intensiteten men ellers pæn simpel vin. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Kvickly til 50 kr. tilbudspris

Valensac Chardonnay 2018, Frankrig. 4 stjerner Fersken i duften. Pæn ligefrem chardonnay med rimelig intensitet og koncentration. Let bitre noter i eftersmagen dog. Frugtig let krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos SPAR til 50 kr. tilbudspris

Nicolas Vellas Grenache 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Flot intensitet i duft og smage. Røde bær, varme krydderier, peber i udtrykket. Lækker saftig og imødekommende. Rigtig grill basker. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 129 kr. tilbudspris

Creation Vacqueyras 2015, Frankrig . 5 stjerner Let modne noter. Krydret og koncentreret med brombær, sorte kirsebær, peber, tobak og vanilje. En seriøs vellavet Rhone vin med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos koegevinhandel.dk til 225 kr. tilbudspris

Dr. Von Bassermann-Jordan Gelber Muskateller 2017, Tyskland. 4 stjerner Intens blomstret i duft og smag. Licchi, limefrugt, blomster og krydderier i smagen. Pæn koncentration og intensitet. Alt pakket ind af en flot skærende syre. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Vinspecialisten til 115 kr. tilbudspris

Sadel Vacqueras 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Krydret næse. Masser af intense krydrede noter i smagen med sorte bær, timian, anis og peber. Saftig og imødekommende vin med en lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos winefriends.dk til 129 kr. tilbudspris

GM par Gabriel Meffre Rosé 2018, Frankrig. 2 stjerner Diskret i næsen. Anelse bitter i smagen med røde bærnoter, citrus og blomster. Savner mere frugt og intensitet. Kort afslutning. 82 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Superbrugsen til 59 kr. tilbudspris

Schmitges Blanc de Noir 2018, Tyskland. 4 stjerner Syrlig i udtrykket med røde lette bærnoter i smagen. En let sødmefuld og prikkende fornemmelse i smagen. Fin syre og afslutning. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos Propperiet.dk til 99 kr. tilbudspris

Clair Diamant Grenache Rosé 2018, Spanien. 2 stjerner Diskret i duften. Frugtig i udtrykket med jordbær, citrus men også let bitre noter. Syren ikke helt integreret og en kort afslutning. 81 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Two faces Cuvee Rot 2015, Tyskland. 4 stjerner Blend af früh- og spätburgunder. Masser af røde jordbær og hindbær i duften. Modne intense bær i smagen med et tydeligt fadpræg. Pænt balanceret pakket ind af en fin syre. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Holte vinlager til 150 kr. tilbudspris

Domaine Alary La Brunote Cairanne 2015, Frankrig. 4 stjerner Sorte bær i duften. Moden i udtrykket med sorte kirsebær, tobak, læder og krydderier i smagen. Fyldig i udtrykket og alkoholen stikker lidt. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos jyskvin.dk til 125 kr. tilbudspris

Trivento Golden Reserve Cabernet Sauvignon 2016, Argentina. 4 stjerner Fyldig i duften med solbærblade. I smagen lette urtede noter, solbær, tobak, krydderier og vanilje. Pæn syre og balance. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos coop.dk/vin til 99 kr. tilbudspris

Il Capolavotoro Primitivo di Manduria 2016, Italien. 3 stjerner Koncentreret og tæt i næsen med sveskepræg. Modne syltede kirsebær i smagen med varme krydderier, tobak og vanilje. En del sødme i smagen og den høje alkohol fornemmes. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 15% Set hos Bilka til 75 kr. tilbudspris

Lolea No. 2, Spanien. 3 stjerner Vin blandet med en slags limonade. Blomster i duften. Sødmefuld og nærmest som saftevand i smagen. Orange, citrus og vanilje i smagen. Anelse syntetisk i smagen. 84 Alkoholprocent: 7% Set hos MENY til 99 kr. tilbudspris

Lolea No. 1, Spanien. 4 stjerner Nærmest som en sommerlig gløgg. Kanel i duften og appelsin, lette krydderier og limefrugt i smagen. Frisk og imødekommende i smagen. En god drink på en varm sommerdag til dem som foretrækker en sødmefuld aperitif. 87 Alkoholprocent: 7% Set hos MENY til 99 kr. tilbudspris

White Cliff Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Hyldeblomst i duften. Sprød med en pæn intensitet i smagen af stikkelsbær, grape og blomsternoter. Pænt balanceret med en frugtig syrlig afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Supervin.dk til 90 kr. tilbudspris

Moet & Chandon Imperial Champagne NV, Frankrig. 5 stjerner Netop kommet med en 150 års jubilæumsudgave. Mere klassisk kan det næsten ikke blive. Lette æble og pærernoter i duften. Flot mousse og intensitet. Rig frugt domineret af fersken og blomsternoter. Velbalanceret med en flot rund afslutning. 91 Alkoholprocent: 12% Set flere steder til 349 kr. tilbudspris

La Multa Garnacha 2016, Spanien. 4 stjerner Krydret i duften. En frugtig vin drevet af frugten. Røde bærnoter, peber og krydderier i smagen. Alkoholen lidt stikkende dog. Pæn krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 15% Set hos d-wine.dk til 69 kr. tilbudspris

Ulterior No. 17 Graciano 2016, Spanien. 4 stjerner Fra La Mancha men omvendt hovedparten af vinene herfra er denne lys, elegant drevet af røde bærnoter, lakrids, peber og krydderier. Let fadpræg og kølig i udtrykket. En spændende vellavet vin! Noget tørhed i eftersmagen. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Suenson.dk til 134 kr. tilbudspris

Chateau Surain 2015, Frankrig. 4 stjerner Fra Bordeaux med tørre svampede noter samt tobak, læder og vanilje i smagen. Allerede rimelig moden i udtrykket. Medium koncentration og anelse tørre tanniner. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supervin.dk til 90 kr. tilbudspris

Pierre Amadieu Cairanne les Hautes Rives 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Saftig i udtrykket med masser af røde bærtoner. Røde kirsebær, timian, lavendel i smagen. Flot struktur, medium koncentration og et let tørt tanninbid. Krydret pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos eriksorensenvin.dk til 120 kr. tilbudspris

Camille Cayran Cotes du Rhone Villages Le Chene Noir 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB En krydderbamse med sorte bær, timian, bagte krydderier og strejf vanilje. Velbalanceret med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos masawine.dk til 89 kr. tilbudspris

Roque Colombe Chateauneuf-du-Pape 2016, Frankrig. 5 stjerner Intens krydret næse. Blød og rund med masser af koncentration og nerve. Sorte bær, lakrids, peber, tobak og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos koegevinhandel.dk til 230 kr. tilbudspris

Schiopetto Coolio Friulano 2016, Italien. Chateau Cabezac La Tradition Rouge 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Saftig frugtig vin fra Minervois i det sydfranske. Brombær, blåbær, peber, krydderier i smagen. Pænt balanceret med en rimelig koncentration og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos winefriends.dk til 79 kr. tilbudspris

MiniMi Rosé 2018, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen og meget simpel i udtrykket. Lette røde jordbærnoter og blomster. Lav intensitet og kort i afslutningen. Meget jævn rosé. 83 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 67 kr. tilbudspris

American Bastard Pinot Noir 2017, Californien. 4 stjerner Sødmefuld i duften. Masser af modne røde bær især jordbær og hindbær i smagen. Krydret med en medium syre. Imødekommende og let i stilen med en krydret sødmefuld afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos gallovini.dk til 99 kr. tilbudspris

Lime Kilns Heritage Darling 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Blend af chenin blanc, viognier og chardonnay. Fyldig og velbalanceret vin med fadpræg. Abrikos, fersken, tropiske frugtnoter, blomster og vanilje i smagen. Flot intensitet og afslutning. En madvin til grillet eller stegt fisk. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AMKA til 110 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

