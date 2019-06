Weekenden bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Beaujolais og vinene på gamay har fået et lidt blakket ry og det er synd for der er mange rigtig spændende vine fra området. Det gode er at priserne også er ganske fornuftige og der er mange gode køb i modsætning til naboen i Bourgogne hvor priserne nærmest kun går en vej – og den forkerte. Ugens bedste køb er netop et godt eksempel på virkelig flot kvalitet prisen taget i betragtning. Ugens bedste vin var et monster af en Chateauneuf-du-Pape fra den fremragende 2016 årgang.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september

Lime Kilns Heritage Darling 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Blend af chenin blanc, viognier og chardonnay. Fyldig og velbalanceret vin med fadpræg. Abrikos, fersken, tropiske frugtnoter, blomster og vanilje i smagen. Flot intensitet og afslutning. En madvin til grillet eller stegt fisk. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AMKA til 110 kr. tilbudspris

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her

Mauro Sebaste Nebbiolo d’Alba Paragi 2017, Italien. 4 stjerner Violer og vanilje i næsen. Parfumeret i duften med røde kirsebær, violer, lakrids, kamfer og vanilje. En moderne men velbalanceret nebbiolo frugtig i udtrykket men med et tørt tanninbid i eftersmagen. Pæn afslutning og en spændende vin. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos winefriends.dk til 149 kr. tilbudspris

Domaine Roman 2017, Frankrig. 3 stjerner Frugtig i udtrykket. Røde bær og lette krydderier i smagen. Medium koncentration og meget simpel med en lidt kort afslutning. 83 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Montgras Antu Cabernet Sauvignon 2016, Chile. 4 stjerner Koncentreret med urtede noter i duft og smag. Solbær, tobak og vanilje. Pæn koncentration, en simpel men vellavet vin til en ganske fornuftig pris. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Føtex til 55 kr. tilbudspris

Clos du Mont-Olivet Cotes du Rhone A Seraphin 2016, Frankrig. 5 stjerner Masser af violer i duften. En flot og vellevet Rhone vin med sorte bræ, peber og krydderier i smagen. Intens med en pæn koncentration og en lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos jyskvin.dk til 130 kr. tilbudspris

Mommessin Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 3 stjerner Røde bitre bærnoter og krydderier i smagen. Medium koncentration og ikke voldsom intens. En del tørhed i afslutningen. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY, SPAR til 80 kr. tilbudspris

Vin Fin Pinot Noir En Coteaux 2018, Frankrig. 4 stjerner Ribs og hindbær i duften. Meget let med en pæn syre. Noget lav intensitet og anelse urtet i udtrykket. Mellemlang afslutning. Savner lidt mere af det hele også prisen taget i betragtning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos eriksorensenvin.dk til 100 kr. tilbudspris

Pico & Vine Meritage 2013, Californien. 5 stjerner Blend af bordeaux druer. Moden i udtrykket med svampe, sorte sødmefulde kirsebær, tobak, krydderier og vanilje. Bløde tanniner og ganske imødekommende i udtrykket. Krydret moden afslutning. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos supervin.dk til 160 kr. tilbudspris

Dauvergne Ranvier D&R Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Frugtig og meget ligefrem rosévin med jordbær, ribs og blomsternoter i smagen. Simpel men vellavet med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Matua Rosé 2018, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Intense jordbær i duften. Frugtig i udtrykket med masser af intensitet af især rabarber, ribs og blomster. En spændende og ganske flot rosé. Pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos SPAR til 80 kr. tilbudspris

Fleurs de Prairie Rosé 2018, Frankrig. 3 stjerner Røde lette hindbær i duften. Ikke meget intensitet i smagen og er noget vandet. Røde bær og blomsternoter fornemmes. Pænt balanceret men savner mere frugt. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Le Caillou Rosé 2018, Frankrig. 3 stjerner Flot intensitet af røde bær i næsen. Anelse mere bitter i smagen med en tørhed som ikke helt klæder vinen. Smagen præget af kirsebær og kryddernoter. Mellemlang tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinspecialisten til 115 kr. tilbudspris

Trivento Chardonnay Reserve 2018, Argentina. 2 stjerner Vanilje i næsen. Rimelig intensitet. Medium koncentration og meget syrlig i smagen med citrus, æbler og strejf vanilje. Syre, fad og frugt stikker i hver sin retning og er bestemt ikke integreret. 82 Alkoholprocent: 13% Set hos Kvickly til 50 kr. tilbudspris

Peter Yealands Chardonnay 2017, New Zealand. 4 stjerner Fyldig i udtrykket med stenfrugt især fersken, tropisk frugt og limefrugt i smagen. Savner lidt mere syre men ellers en pæn ligefrem vin. Frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Superbrugsen til 75 kr. tilbudspris

Vins Auvigne Macon-Villages 2017, Frankrig . 4 stjerner Fersken i duften som fortsætter i smagen med citrus og lette krydderier. Medium koncentration og intensitet. Kan det den skal men ikke meget mere. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Cesari Pinot Grigio delle Venezie 2017, Italien. 4 stjerner Let blomstret i duften. Frugtig meget ligefrem vin med pæn koncentration. Stenfrugt, lime og blomster i smagen. Pæn vellavet vin med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Tikohi Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i næsen. Sprød med citrus, grønne æbler og stikkelsbær i smagen. Medium koncentration men pæn intensitet i smagen. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos AndrupVin.dk til 85 kr. tilbudspris

Craggy Range Sauvignon Blanc 2017, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Masser af hyldeblomst i næsen. Sprød med citrus, røde æbler og stikkelsbær i smagen. Pæn koncentration og intensitet i smagen. Sprød lang afslutning. En flot klassisk sauvignon blanc fra New Zealand. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos philipsonwine.com til 100 kr. tilbudspris

Schmitges Vom Berg Riesling feinherb 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Røde æbler i duften. I smagen en let sødmefuld klassisk riesling karakter med æbler, flint og blomsternoter. Meget frugtig og ligefrem i udtrykket og pakket ind af en flot syre. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos propperiet.dk til 99 kr. tilbudspris

Bread & Butter Rosé 2018, Californien. 4 stjerner Jordbær i duften. En frugtig og meget straight rosé drevet af røde bærnoter, citrus og lette blomster. Pænt balanceret med en frugtig afslutning. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos gallovini.dk til 99 kr. tilbudspris

Paul Mas Viognier 2018, Frankrig. 4 stjerner Intens blomstret i næsen. Pæn intensitet i smagen med krydrede og blomstrede noter. Tropisk frugt og lime. Meget aromatisk frugtig vin med en pæn længde. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY, SPAR til 88 kr.

Copper Lane Pinotage Rosé 2018, Sydafrika. 3 stjerner Bubble gum i duften. Sødmefuld og frugtig i udtrykket. Hindbær, jordbær og blomster. Moderat syre og længde. Simpel og lidt kluntet vin. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 60 kr. tilbudspris

Belingham Berry Bush Rosé 2018, Sydafrika. 4 stjerner Røde bær i duften. Pæn intensitet og vin drevet af bærnoter, især ribs og jordbær. Pænt lavet med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 60 kr. tilbudspris

Domaine Chartron Rully Montmorin 2017, Frankrig. 5 stjerner Fersken i duften. Pæn intensitet og fylde. En klassisk vellavet chardonnay fra Bourgogne med abrikos, fersken og lette krydrede noter. Pæn syre pakker frugten ind og den ender med en lang frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Irma til 139 kr. tilbudspris

Oriol Rossell Cava Brut Cuvee Especial, Spanien. 4 stjerner Let fersken i næsen. Fyldig og pæn intensitet i smagen med stenfrugt, citrus og blomster. Lidt aggressiv i moussen dog. Frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 11,5% Set hos d-wine.dk til 79 kr. tilbudspris

Arnaud Aucoeur Morgon Cote du Py 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig vin med flot intensitet i duft og smag af mørke bærnoter, peber, violer og vanilje. Flot balanceret og saftig imødekommende i udtrykket. Virkelig flot kvalitet til prisen. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos vindevinde.dk til 98 kr. tilbudspris

Camille Cayran Le pas de la Beaume Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 4 stjerner Urtet og krydret i duften. Let og frugtig i stilen med florale noter, røde bær og peber. Anelse tørhed i afslutningen. Krydret eftersmag. Spændende og anderledes vin. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos masawine.dk til 75 kr. tilbudspris

Terres Vivantes La Lutine Beaujolais-Villages 2018, Frankrig. 4 stjerner Kølig krydret i næsen. Mørke noter med sorte kirsebær, krydderier, violer i smagen. Saftig i udtrykket med en lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Sigurd Muller Vinhandel til 115 kr. tilbudspris

Davida 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB En let frugtig naturvin på grenache fra Navarra i det nordspanske. Røde bær i duften. Pæn intensitet og det er frugten der driver vinen. Pænt balanceret med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos ViniMondo til 80 kr. tilbudspris

Camino de Los Arrierosé 2017, Spanien. 4 stjerner Lys med røde bær i næsen. Lidt diskret i næsen med en stringent syre. Meget let og frugtig i udtrykket med en mellemlang saftig afslutning. Meget atypisk spansk men spændende vin. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos hvaddrikkermantil.dk til 129 kr. tilbudspris

Stobi Pinot Noir 2017, Makedonien. 3 stjerner Mørke bær i duften. Pæn intensitet i smagen men også en bitterhed og tørhed der ikke klæder vinen. Sorte kirsebær, peber og vanilje i smagen. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin.dk til 80 kr. tilbudspris

Chateau Cabezac Petit Arthur 2016, Frankrig. 3 stjerner Sorte bær i duften. En meget fyldig og kraftig vin med blommer, sort peber og vanilje. Alkoholen brænder noget og jeg savner lidt i syren. Krydret lang afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos winefriends.dk til 99 kr. tilbudspris

Chateau Le Rey 2017, Frankrig. 4 stjerner Fra Castillon i Bordeaux. Anelse urtet i næsen. Solbær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Medium koncentration, en høj syre og pæn længde. På kanten til det umodne i min optik. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Theis-vine.dk til 150 kr. tilbudspris

Boisrenard Chateauneuf du Pape 2016, Frankrig. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Fyldig og stadig meget ung. Sorte bær, lakrids, peber og strejf vanilje. Velbalanceret med en flot intensitet og længde. Viser med tydelighed at 2016 er en stor årgang i Rhone. 95 Alkoholprocent: 15% Set hos domainebrandis.dk til 599 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til spansk vinfestival 13+14 september

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her