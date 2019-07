Weekenden bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Argentina tog i den grad stikket i ugens vintest med både bedste vin og bedste køb. Dels et blend og dels en vin på nationaldruen malbec. Den argentinske valuta har haft det hårdt de senere år og det har medført den er faldet voldsomt i forhold til euroen og dollaren. Det betyder det er er blevet billigere at indkøbe vin fra Argentina og jeg tror vi kommer til at se meget vin fra det sydamerikanske land det næste år. Og det gør bestemt ikke noget.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Lime Kilns Heritage Darling 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Blend af chenin blanc, viognier og chardonnay. Fyldig og velbalanceret vin med fadpræg. Abrikos, fersken, tropiske frugtnoter, blomster og vanilje i smagen. Flot intensitet og afslutning. En madvin til grillet eller stegt fisk. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AMKA til 110 kr. tilbudspris

Josef Ehmoser Terrassen 2018, Østrig. 4 stjerner Grønne æble noter i duften. Syrlig i udtrykket, anelse spinkel med kølige æble og citrus i smagen. Syrlig afslutning. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos propperiet.dk til 89 kr. tilbudspris

Le Maison du Cremant du Bourgogne Brut Rosé NV, Frankrig. 3 stjerner Lette røde bær i duften. Lidt aggressiv i moussen og ikke meget intensitet i frugten. Ribs og røde kirsebær, blomster og citrus i smagen. Savner mere fylde. 85 Alkoholprocent: 12% Set hos Irma til 70 kr. tilbudspris

Bree Chardonnay B-i-B 2018, Frankrig. 4 stjerner En mørk fyldig vin med abrikos, fersken og krydderier. Savner lidt i syren men pæn intensitet og længde. Simpel men pæn vin til prisen. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos SPAR til 130 kr. tilbudspris (3 l)

Le Bijou de Sophie Valrose Rosé 2018, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen. Meget lette jordbær og hindbær, citrus i smagen. Spinkel og meget jævn rosé. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos Bilka til 59 kr. tilbudspris

Haute Coutume Cotes du Roussillon Villages 2015, Frankrig. 4 stjerner Peber og krydrede noter i duften. Moden i udtrykket med sorte bærnoter, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Anelse tørre tanniner. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos koegevinhandel.dk til 100 kr. tilbudspris

Tesch Spätburgunder Rosé 2017, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Syrlig og frisk i udtrykket med ribs, rabarber og blomster i smagen. Flot intensitet og balance. En spændende rosé. 90 Alkoholprocent: 12% Set hos Supervin.dk til 120 kr. tilbudspris

Cabezac Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Meget frugtig i udtrykket. Lidt diskret dog i næsen. Jordbær, ribs og blomsternoter i smagen. Lidt fattig på syre men ellers pæn. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos winefriends.dk til 59 kr. tilbudspris

Leone de Castrid Five Roses Rosé 2018, Italien. 4 stjerner Røde bær i næsen. En frugtig ligefrem rosé med ribs, rabarber og jordbærnoter. Pænt balanceret med en mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos gallovini.dk til 89 kr. tilbudspris

Lurton Les Fumées Blances Sauvignon Blanc 2018, Frankrig. 4 stjerner Stikkelsbær i duften. Frugtig og let syrlig med melon, syrlige bær og blomster i smagen. En let og vellavet vin med en sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos MENY til 70 kr.

Arnaud Aucaeur Beaujolais Villages Blanc 2018, Frankrig . 3 stjerner Diskret i næsen men kommer bedre efter i smagen med æble, fersken og let krydrede noter. En meget let og til tider vandet vin. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos vinsdevinde.dk til 88 kr.

Dulong Cremant du Bordeaux Brut Rosé NV, Frankrig . 4 stjerner Røde kirsebær i duften. Fortsætter i smagen med røde let bitre bær, blomster og citrus. Pæn mousse. En simpel men vellavet crement. 87 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Irma til 59 kr. tilbudspris

Pierre Ponelle Cremant du Bourgogne Brut Rosé NV, Frankrig. 4 stjerner Røde bær i duften. Fyldig og vellavet crement med jordbær, limefrugt og kirsebær. Pæn mousse og længde. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos Irma til 85 kr. tilbudspris

Moillard Cremant du Bourgogne Brut Rosé NV, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Ribs noter i duften. Flot fyldig frugt bag en pæn mousse. Jordbær, hindbær og citrusnoter. Imødekommende med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Kracher Pinot Gris 2017, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Krydret melon i duften. En sprød vellavet vin med licchi, melon, krydderier i smagen. Pænt balanceret og pakket ind af en flot syre. Pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos philipsonwine.com til 90 kr. tilbudspris

Footsteps Zinfandel Reserve Lodi 2017, Californien. 3 stjerner Intenst krydret i næsen. Sødmefuld i smagen med blommer, brombær, mocca, sød lakrids og vanilje. Lidt for sødmefuld og jeg savner lidt i syren. Mellemlang afslutning. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos AndrupVin.dk til 69 kr. tilbudspris

Adega Coop Ponte de Barca Vinho Verde 2018, Portugal. 4 stjerner Spinkel let med grønne æbler i duften. Masser af syre med let umodne stenfrugter og blomster. Simpel men pænt balanceret. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Montedidio Regia Maesta Syrah 2017, Italien. 5 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Rund og blød men også koncentreret og kraftig. Den er høj i alkohol men det fornemmes ikke. Velbalanceret, spændende og vellavet vin. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 16,5% Set hos AndrupVin.dk til 165 kr. tilbudspris

Lockhart Pinot Noir 2018, Californien. 4 stjerner En let og meget frugtig pinot med jordbær, hindbær og lette krydrede noter i smag. Rimelig intensitet og længde. Saftevand for voksne! 88 Alkoholprocent: 12,9% Set hos VinsdeVinde.dk til 98 kr. tilbudspris

La Chasse Chardonnay-Viognier 2018, Frankrig. 4 stjerner Let blomstret i duften. Frugtig i smagen med melon, lime og lette krydderier. En frisk ligefrem men også simpel vin. Lidt kort afslutning. Får hvad man betaler for. 85 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kvickly til 35 kr. tilbudspris

Domaine Romy Clos de la Chapelle Bourgogne 2018, Frankrig. 4 stjerner Fersken i næsen. Pæn intensitet og typiske chardonnay noter med fersken, abrikos og lette krydderier. Ikke fadnoter og en velbalanceret men lidt simpel i især afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos thewinecompany.dk til 89 kr. tilbudspris

La Chasse Prestige Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Intense røde bær i duften. En frugtig meget ligefrem men ganske pæn vin med røde bær, peber og krydderier. Typisk Rhone ikke overgjort men meget ren i udtrykket. Pæn krydret afslutning dog med en anelse bitterhed. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly til 35 kr. tilbudspris

Domaine Les Salices Pinot Noir 2018, Frankrig. 4 stjerner Røde bær i duften. Mørk i stilen med mørke krydderier, sorte kirsebær og strejf vanilje. Pænt balanceret men anelse bitterhed i smagen trækker lidt ned. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Chateau Marcadis 2016, Frankrig. 4 stjerner Fra Lalande de Pomerol. Klassisk kølig Bordeaux udtryk med solbær, brombær, tobak og vanilje. Leret i eftersmagen med en pæn dybde og længde. Ganske habil Bordeaux til prisen. Fire store stjerner. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Superbrugsen til 109 kr. tilbudspris

Murphy Goode Pinot Noir 2016, Californien. 4 stjerner Jordbær og hindbær i duft og smag. Sødmefuld og blød med frugtige noter drevet af røde bær og vanilje. Pænt balanceret med en frisk afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos jyskvin.dk til 110 kr. tilbudspris

Gustus Bukettraube 2018, Frankrig. 4 stjerner Lavet på Bukettraube, en yderst sjælden oprindelig tyks druesort. Mørk og blomstret i duften. En tung og let oxideret vin med strejf sødme og en del krydderier og blomsternoter. En spændende vin som bør bruges til mad. Pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY, SPAR til 100 kr. tilbudspris

Sounds of Silence Pinot Noir 2018, Sydafrika. 5 stjerner Masser af hindbær og jordbær i duften. Delikat sødme i munden uden at være kogt, fadkrydderiet er til den markante side, men frugten kan akkurat bære. Meget fin balanceret med en pæn afslutning. 92 Alkoholprocent: 13,5% Set hos eriksorensenvin.dk til 150 kr. tilbudspris

Kaiken Ultra Malbec 2016, Argentina. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørk intens i duften med blommer. Flot balanceret med sorte bær, mocca, chokolade og vanilje i smagen. Pæn lang krydret smag og en flot malbec eksponent. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinoble til 149 kr. tilbudspris

Josef Ehmoser Terrassen 2018, Østrig. Clos de los Siete 2016, Argentina. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Mørke intense bær i duften. En pæn koncentration og i smagen solbær, brombær, lakrids, mocca og vanilje. En moderne men vellavet vin, bløde tanniner med en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos Irma til 99 kr. tilbudspris

A Christmann Gimmeldingen Spätburgunder 2014, Tyskland. 5 stjerner Urtet krydret i næsen med sorte kirsebær, urter, sort peber, flint og vanilje i smagen. Anelse modenhed fornemmes. En spændende og vellavet pinot noir med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos theis-vine.dk til 200 kr. tilbudspris

Docil Vinho Verde 2018, Portugal. 5 stjerner GODT KØB Lys frugtig og let hvidvin med melon, citrus i smagen. Velbalanceret og rank båret af en flot syre. Pæn afslutning. Nyd til den til skaldyr. 89 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Skjold Burne til 80 kr. tilbudspris

Domaine de la Grand Cour Fleurie Clos 2018, Frankrig. 5 stjerner En frisk og let gamay med jordbær, hindbær i duft og smag. Velbalanceret med en flot dybde med mineralske noter. Pæn længde. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos domainebrandis.dk til 249 kr. tilbudspris

Domaine La Samarette Le Nines 2018, Frankrig. 4 stjerner Masser af røde bær i næsen. Let sødme i smagen med jordbær, ribs og citrus i smagen. Pæn og vellavet rosé dog med en lidt tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Holte Vinlager til 100 kr. tilbudspris

