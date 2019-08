Weekenden bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

To hvidvine satte sig øverst på skammelen i ugens vintest. En klassisk Sancerre som bedste vin men til en ganske flot pris. Og en oversøisk vin fra Argentina men lavet på klassiske Rhone druer. Spændende at se at man også begynder at lave andre typer hvidvine end de traditionelle chardonnay og sauvignon blanc oversøisk.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her

Passi Reali Vino Rosso 2018, Italien. 4 stjerner Røde bær i duften. Sødmefuld i smagen med syltede kirsebær, lakrids, bagte krydderier og vanilje. Typisk i den syditalienske stil man ser en del for tiden. Varm krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Piccini Organic Chianti 2016, Italien. 2 stjerner Diskret i næsen. Meget tør og bitter i smagen med kirsebær, tobak og strejf vanilje. Medium koncentration men tørheden er for dominerende. Kort afslutning. 82 Alkoholprocent: 13% Set hos Superbrugsen til 47 kr. tilbudspris

Conte Zardi Il Sapiente Rubicone 2017, Italien. 3 stjerner Krydret i næsen. Sødmefuld sangiovese med mørke krydrede noter, blommer og sød lakrids i smagen. Pæn koncentration med sødme for dominerende. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos AndrupVin.dk til 59 kr. tilbudspris

Janets Bos Bourgogne Chardonnay 2016, Frankrig. 5 stjerner Fyldig flot vin med fersken og abrikos i duften. Anelse fadpræg med flot ren og spændstig frugt, pakket ind af en flot syre. En flot seriøs vin. 91 Alkoholprocent: 12,5% Set hos eriksorensenvin.dk til 250 kr. tilbudspris

Josef Ehmoser Rosé 2018, Østrig. 4 stjerner Flot sprød rosé med jordbær og ribs noter i smagen. Flot balanceret med en flot ren frugt i smagen. Pæn frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos propperiet.dk til 105 kr. tilbudspris

Chateau de la Charriere Bourgogne Hautes Cotes de Beaune 2016, Frankrig. 4 stjerner Hindbær i duften. En frugtig let vin, vellavet med røde bær, lette krydderier og strejf vanilje. Medium koncentration og en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 140 kr. tilbudspris

Max Ferd. Richter Brauneberger Juffer Riesling Kabinett 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Abrikos i duften. Sødmefuld med en flot sprød syre og i smagen abrikos, honningmelon og blomsternoter. Flot balanceret med en lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 8,5% Set hos Vinspecialisten til 130 kr. tilbudspris

Wirra Wirra Mrs. Wigley Rosé 2018, Australien. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Flot ren frugtig i udtrykket med pæn intensitet og længde. Flot og stilren rosé. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin.dk til 130 kr. tilbudspris

Bread & Butter Pinot Noir 2017, Californien. 4 stjerner Varme krydrede noter i duften. Sødmefuld i smagen med syltede jordbær, hindbær og vanilje. Frugtig i udtrykket med en rimelig syre og længde. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos gallovini.dk til 99 kr. tilbudspris

Elqui Wines Pinot Noir 2015, Californien. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Pæn intensitet med jordbær, hindbær, ribs og vanilje. Flot syre og en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,8% Set hos theis-vine.dk til 140 kr. tilbudspris

Terra dei Celti Barbaresco Riserva 2013, Italien. 5 stjerner GODT KØB Krydderier og kamfer noter i duften. Pæn intensitet og balance. Moden og drikkemoden nu. Pæn vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Irma til 100 kr. tilbudspris

Goru Organic 2017, Spanien. 4 stjerner Intense sorte bær. Vin på monastrell med blommer, varme krydderier og vanilje. En kraftig og fyldig vin med en krydret afslutning. Savner lidt dybde. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Holte vinlager til 80 kr. tilbudspris

Gustus Cabernet Sauvignon 2016, Sydafrika. 4 stjerner Solbærblade i duften. En fyldig vin med masser af solbær, brombær, tobak og vanilje i smagen. Klassisk oversøisk cabernet i stilen. Pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY; SPAR til 100 kr. tilbudspris

Terres des Ponties Chateauneuf du Pape 2016, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen og generelt noget skuffende også i smagen med lette sorte bær, tobak og strejf vanilje. Savner den pondus og dybde vinene herfra normalt har. Kort krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly til 129 kr. tilbudspris

Marques de Riscal Rosado 2018, Spanien. 3 stjerner Diskret i næsen. Tør let frugtig i smagen med røde kirsebær, citrus og lette krydderier. Syrlig men jeg savner mere frugt. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Chablisienne Saint-Bris 2017, Frankrig. 4 stjerner Vin på sauvignon blanc. Syrlig i næsen med stikkelsbærnoter. Grape, citrus og grønne æbler i smagen. En kølig, syrlig vin i stilen med et flintet udtryk i eftersmagen. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos philipsonwine.com til 85 kr. tilbudspris

Calvet Sancerre 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Stringent i udtrykket med stikkelsbær i duften. Fortsætter i smagen med grønne æbler, fennikel og lette blomsternoter. Pæn dybde og længde. Meget klassisk Sancerre. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Føtex til 150 kr. tilbudspris

Conte Zardi il Fascinoso Rubicone 2018, Italien. 3 stjerner Blend af chardonnay og trebbiano. Meget syrlig med en lidt syntetisk smag, anelse parfumeret med melon, citrus og licchi. Simpel og lidt kort. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos AndrupVin.dk til 59 kr. tilbudspris

Domaine de la Vauvise Sauvignon La Petit Vauvise 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Pæn intensitet i duften. Grønne æbler, stikkelsbær og grapefrugt i smagen. Pæn og frugtig i stilen med en vis dybde og pæn sprød længde. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos jyskvin.dk til 90 kr. tilbudspris

El Esteco Blanc de Blancs 2018, Argentina. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Blend af forskellige druer især hvide rhone druer. Citrus og fersken i duften. Sprød og fin i udtrykket med hvide stenfrugter, limefrugt og blomster noter. Vellavet og spændende vin. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma til 85 kr. tilbudspris

Garcia Viadero Blanco de Albillo 2018, Spanien. 4 stjerner Fersken i duften. En fyldig hvidvin på albillo fra det nordspanske. Abrikos, melon og krydderier i smagen. En madvin. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Winefriends.dk til 119 kr. tilbudspris

Schloss Lieser Brauneberger Juffer Riesling Kabinett 2017, Tyskland. 5 stjerner Sødmefuld i duften og en frisk syrlig smag med honning, abrikos og blomster. Pæn fylde og balance. Pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 8% Set hos domainebrandis.dk til 169 kr. tilbudspris

Clos Chateau d’Isenbourg Riesling 2012, Frankrig. 4 stjerner Terpentinnoter og en del modenhed specielt i næsen. Pæn intensitet i smagen med æbler, tropisk frugt og blomster. Pæn syre og længde. Spændende moden riesling fra Alsace. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 110 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her