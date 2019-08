Weekenden bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Nye tal fra VSOD viser at Chilensk vin taber terræn herhjemme. Det er kun en håndfuld år siden at vinene fra Chile var de mest foretrukne, men siden er markedsandelen faldet stødt og nu på kun omkring 10%. En del skyldes givet dollarkursen som er stærk og som derfor har betydet at vinene er blevet dyrere. For det er ikke kvaliteten som gennem mange år har været høj og stødt stigende. Et godt eksempel er ugens bedste køb.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Jakob Schneider Steinwingert Riesling 2017, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Tør riesling fra Nahe. Intense noter i duften med æbler og citrus. Pænt balanceret og frugtig i udtrykket med en sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos jyskvin.dk til 89 kr. tilbudspris

David Moreau Cote de Beaune Village 2017, Frankrig. 4 stjerner Modne jordbær i duften. Frugtig ligefrem med røde bær, lette krydderier og strejf vanilje i smagen. Anelse tørhed i eftersmagen. Ikke den store dybde. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinspecialisten til 225 kr. tilbudspris

Huber Zweigelt Rosé 2018, Østrig. 4 stjerner Ribs i duften. Frugtig i udtrykket med pæn intensitet og længde. Syrlig i smagen med røde bærnoter og blomster. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos Supervin.dk til 100 kr. tilbudspris

Valduero Crianza 2016, Spanien. 5 stjerner Brombær i duften. Pæn koncentration og masser af sorte brænoter, mocca, tobak og vanilje i smagen. Lang pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Winefriends.dk til 189 kr. tilbudspris

Chateau Liversan 2013, Frankrig. 3 stjerner Modne noter i duften. Anelse urtet i smagen med solbærblade, tobak og vanilje. Medium koncentration og noget kort i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Bilka til 75 kr. tilbudspris

Casas del Bosque Sauvignon Blanc 2018, Chile. 4 stjerner Stikkelsbær i duften. Sprød i smagen med citrus, grape, stenfrugt og blomsternoter. Meget ekspressiv i duft og smag. Syrlig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos philipsonwine.com til 60 kr. tilbudspris

Borgo Reale Chardonnay 2018, Italien. 2 stjerner Fra Puglien en frugtig chardonnay med fersken, abrikos og noget bitre noter især i eftersmagen. Syrlig men syren ikke rigtig integreret i vinen. Noget klodset. 82 Alkoholprocent: 12% Set hos SuperBrugsen til 50 kr. tilbudspris

Chateau Mauperey 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Solbær, lakrids, tobak og vanilje. Ganske flot og klassisk Bordeaux vin. Velbalanceret med en pæn saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos domainebrandis.dk til 79 kr.

Gustus Shiraz 2017, Sydafrika. 4 stjerner Varm krydret i næsen. En fyldig vin med masser af krydrede noter, brombær, peber og vanilje i smagen. Sødmefuld og syrlig lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY, SPAR til 100 kr.

Chateau Maucoil Cotes du Rhone Villages 2016, Frankrig. 4 stjerner Krydrede sorte bær i duften. Pæn intensitet og en saftig ligefrem krydret vin i udtrykket. Klassisk Rhone vin med en pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Domaine du Grand Tinel Cotes du Rhone 2014, Frankrig. 4 stjerner Flot krydret og moden næse. Medium koncentration med røde bærnoter, tobak, peber og strejf vanilje. Syrlig og en vin der er på sin top nu. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos propperiet.dk til 125 kr. tilbudspris

El Tiempo Que Nos Une 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Vin på merlot fra Jumilla. Mørke bærnoter i duften. Sødmefuld moden frugt i smagen med brombær, mocca og vanilje. Imødekommende og vellavet vin med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos eriksorensenvin.dk til 90 kr. tilbudspris

Spier Red Note 2018, Sydafrika. 3 stjerner Diskret i næsen. Sødmefudl i smagen med røde bærnoter og krydderier. En simpel vin drevet af frugten og forholdsvis kort i smagen. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly til 59 kr. tilbudspris

Nativ Bicento Irpinia Canpi Taurasini 2015, Italien. 5 stjerner En mørk og intens vin med sorte bær og en koncentreret sødmefuld smag af sorte kirsebær, svesker, krydderier og vanilje. Syren holder vinen flot i balance og indtrykket er en ganske flot vin. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin.dk til 149 kr. tilbudspris

Mario 2015, Spanien. 5 stjerner Tempranillo fra Ribera del Duero. Mørke mocca noter i duft og smag. En koncentreret vellavet vin med brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Stadig et tørt tanninbid og en pæn længde. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos theis-vine.dk til 160 kr. tilbudspris

Ruffino Prosecco Brut, Italien. 3 stjerner Fersken i duften. En frugtig ligefrem vin med sødmefulde stenfrugter, limefrugt og blomster i smagen. Pæne bobler og en rund men lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 11% Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Barbanera Gigino 2015, Italien. 5 stjerner Sort, meget tæt og intens vin fra Toscana. Koncentreret med brombær, moccanoter og vanilje i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. Ganske flot vin til prisen. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos gallovini.dk til 129 kr. tilbudspris

Observer Chardonnay Gran Reserva 2016, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Vanilje i næsen. Pæn rankhed og syre i vinen. Fersken, tropisk frugt og citrus i smagen. Flot fadintegration. Vellavet med en pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Lentz Crement d’Alsace Brut, Frankrig. 4 stjerner Pæn stringent i udtrykket med stenfrugt i duften. Pæn mousse og i smagen æbler, citrusnoter. Drevet af frugten med en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspriss

Cono Sur Sauvignon Blanc 2018, Chile. 4 stjerner Stikkelsbær i duften. Pæn intensitet med citrus, æbler og blomster i smagen. Vellavet, frugtig og meget ligefrem i udtrykket. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Navigator Zinfandel 2016, Californien. 5 stjerner GODT KØB & UGENS BEDSTE VIN Masser af modne jordbær i duften. En flot intensitet med masser af røde varme bær, krydderier og vanilje. Flot balanceret og tør i udtrykket med en lang krydret afslutning. Imponerende god vin til prisen. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos cappa.dk til 99 kr. tilbudspris

Valdonica Vermentino 2015, Italien. 4 stjerner Lang skindkontakt.Mørk med oxiderede noter i duften. En kraftig og fyldig vin med abrikos, bitre ferskennoter og krydderier. Lidt tung afslutning hvor syren savnes lidt. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos nemlig.com til 139 kr. tilbudspris

D´Aumieres l’Autodidacte 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Vin på viognier med blomstrede noter i duften. Pæn syre og friskhed. Flot balanceret og en spændende meget floral vin. Let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

