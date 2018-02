Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Det kan stadig godt ses på de vine som indsendes til ugens test at det stadig er mørkt og vinter. Hovedparten kraftige og intense vine med en forholdsvis høj alkohol. Kendetegnende for den stil af vine som fleste danskere foretrækker og ikke kun om vinteren. Men der ses en antydning til at de lettere mere elegante vine er på vej til at slå mere igennem og det bliver spændende at se når foråret kommer om dette også sker herhjemme. Og bedste køb er lidt i den stil meget frugtdrevet og godt eksempel på at er man til Barolo vinene kan man med fordel købe Langhe nebbiolo som ofte er mere drikkemodne unge og koster det halve.

Campo Eliseo 2011, Spanien. 5 stjerner Fra Toro på tempranillo. Masser af intensitet i duft og smag. Brombær, mocca, mørk chokolade, krydderier og vanilje. Vellavet og koncentreret vin som viser toppen af dette område. Lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 16 Set hos koegevinhandel.dk til 3060 kr. for tolv styk

Cumulo Nimbus 2015, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Carignan og syrah fra Minervois i det sydfranske. Intens i duften med masser af sorte bærnoter. Flot koncentration og renhed i smagen med skovbær, lakrids, peber og vaniljetoner. Yderst flot og velbalanceret vin med en lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 14 Set hos propperiet.dk til 597 kr. for tre styk

Valenciso Reserva 2009, Spanien. 5 stjerner Røde krydrede bærnoter i duften. En moderne Rioja i udtrykket hvor frugten og ikke fadet får lov at sætte dagsordenen. Brombær, tobak, vilde krydderier og strejf vanilje. Rund og blød men virker yngre end den er. Pæn afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos masawine.dk til 1134 kr. for seks styk

Allegrini Corte Corvina 2015, Italien. 4 stjerner Corvina fra Veneto. Lys og let vin domineret af røde bærnoter og lette krydderier. Simpel men vellavet. Frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos philipsonwine.com til 720 kr. for tolv styk

Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet 2016, Australien. 4 stjerner Mørke bær i duften. Brombær, lakrids, peber og vanilje. Pæn koncentration. Anelse lav i syren. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY på tilbud til 90 kr.

KWV Cabernet Sauvignon Merlot 2016, Sydafrika. 3 stjerner Saftig simpel vin meget frugtig i udtrykket. Jordbær, solbær og masser af frugt i smagen. Let krydret afslutning. Savner lidt i syren og dybden. 85 Alkoholprocent: 14 Set hos Bilka på tilbud til 90 kr. for to styk

La Croisade Cabernet Syrah 2016, Frankrig. 4 stjerner Vin fra det sydfranske. Krydret i udtrykket med brombær, blåbær, peber og strejf vanilje i smagen. Vellavet med en let krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Aldi til 50 kr.

Torbreck Woodcutter’s Shiraz 2016, Australien. 5 stjerner Intense mørke bær i duften. Peber, krydderier, brombær og vanilje i smagen. Vellavet med en pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 15 Set hos Vinspecialisten til 360 kr. for to styk

Reverdito Langhe Nebbiolo Simane 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Meget lys med jordbær, røde kirsebær i duften. Vellavet ”mini Barolo” med let tørt tanninbid men også masser af umiddelbar frugt. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos eriksorensenvin.dk til 540 kr. for seks styk

Balsion Crianza 2013, Spanien. 4 stjerner Mocca, mørk chokolade og brombær i smagen. Pæn intensitet. Vellavet vin fra et svært år i Ribera del Duero. Tør men pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vin & Vin til 474 kr. for seks styk

Tabali Pedregoso Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 2 stjerner Meget urtet og grøn. Solbær, tobak og vanilje. Virker meget umoden i udtrykket. Kort tør afslutning. Hænger ikke helt sammen. 82 Alkoholprocent: 14 Set hos wine.dk til 99 kr.

Just Freaking Fun Wine Sixteen, Californien. 3 stjerner Blend af forskellige druer. Koncentreret og meget intens med en del sødme i smagen. Varme krydderier og noget fad præg. Savner mere elegance – lidt for meget bulderbasse hvor alkoholen stikker. 85 Alkoholprocent: 16 Set hos skovgaardvine.dk til 540 kr. for seks styk

Unio les Tallades 2015, Spanien. 4 stjerner Simpel let og frugtig vin med jordbær, røde kirsebær og lette krydderier i smagen. Vellavet med en lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinmonopolet.dk til 360 kr. for seks styk

Venturini Massimino 2011, Italien. 4 stjerner Fra Veneto. Intense kirsebærnoter i duften. Fyldig vin med let moden noter i smagen, blommer, varme krydderier, tobak og vanilje. Alkoholen lidt stikkende. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 15 Set hos gallovini.dk til 774 kr. for seks styk

Giannitessari Due 2014, Italien. 5 stjerner GODT KØB Merlot og cabernet fra Veneto. Varme krydrede noter i duften. Blød imødekommende vin med let modent udtryk, brombær, kirsebær, krydderier og vanilje i smagen. Pæn struktur og længde. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinoble på tilbud til 99 kr.

Grochau Communter Cuvée Pinot Noir 2015, USA. 4 stjerner Pinot noir fra Oregon. Røde bær I duften. Pæn ren frugt i smagen med lette krydderier, blomster og strejf vanilje. Pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos laudrup.dk til 2154 kr. for tolv styk

Montedidio Regia Maesta Primitivo 15 2014, Italien. 4 stjerner Krydret i duften. Intens i smagen med modne kirsebær, sødmefulde krydderier, lakrids og vanilje. Pæn koncentration men lidt kort i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos AndrupVin.dk til 720 kr. for seks styk

Secret de Ribebon 2015, Frankrig. 4 stjerner Vin fra Bordeaux med en pæn koncentration. En del tørre tanniner men solbær, tobak, lette krydderier og vanilje. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte Vinlager til 510 kr. for seks styk

Terrunyo Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 4 stjerner Solbær i duften. Solbær, tobak, krydderier og vanilje. Klassisk cabernet i udtrykket, en del tørre tanniner dog. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Kvickly til 129 kr

Casanova di Neri Irrosso 2015, Italien. 4 stjerner Saftig og frugtig vin med røde kirsebær, jordbær, lette krydderier, blomsternoter og strejf vanilje. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 150 kr.

Wölffer Estate Fatalis Fatum 2014, USA. 3 stjerner Ikke ofte der er vine fra østkysten af USA på disse breddegrader. I dette tilfælde fra Long Island, New York. Moden i udtrykket med svampe, modne sorte kirsebær, varme krydderier og vanilje. Anelse træt og jeg savner syren. Lidt tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinomani.dk på tilbud til 249 kr.

Domaine La Croix Belle Le Champ des Grillons 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Lidt mindre intensitet i smagen men ganske frugtig og pakket ind af en pæn syre. Pæn ligefrem rosévin og godt køb til prisen. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos winefriends.dk til 69 kr.

Bree White Riesling 2016, Tyskland. 3 stjerner Diskret i duften. Let sødmefuld med en høj syre men spinkel ellers i udtrykket. Grønne æbler, citrus i smagen. Mellemlang afslutning. 84 Alkoholprocent: 11 Set hos SPAR til 50 kr.

Letz Eins Zwei Drei Riesling 2015, Tyskland. 4 stjerner Pæn intensitet i duften. Æbler, hvid peber, blomster og citrus i smagen. Ikke specielt koncentreret men vellavet med en let blomstret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,8 Set hos Juuls.dk på tilbud til 100 kr.

Louis Girard Macon-Villages 2015, Frankrig. 3 stjerner Fersken i duften. En fyldig vin lidt varm i udtrykket og jeg savner mere friskhed. Fersken, limefrugt, ananas og lette krydderier. Meget simpel med en lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Føtex på tilbud til 159 kr. for to styk

Marques de Casa Concha Chardonnay 2016, Chile. 4 stjerner Diskret i duften. Lidt spinkel i frugten med fersken, limefrugt, let tropiske noter og vanilje. Lidt kort i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen på tilbud til 159 kr. for to styk

Celler del Roure vermell 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB En frugtig let vin fra Valencia området. Blend af forskellige druer. Kirsebær, jordbær, lette krydderier i smagen. Vellavet med en pæn saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos d-wine.dk til 414 kr. for seks styk

Guigal Crozes-Hermitage 2014, Frankrig. 5 stjerner Pæn fylde og intensitet i duft og smag. Røde bærnoter, noget fad fornemmes og et krydret udtryk. Pænt balanceret med en lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY på tilbud til 140 kr.

Domaine Grosset Cairanne 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Røde bær i duften. En elegant, saftig rhone vin fra Cairanne som for få år siden fik sin egen AOC. Vellavet med krydrede noter, kirsebær, peber og strejf vanilje i smagen. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 100 kr.

Chateau L’Argenteyre 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Krydrede og let urtede noter i duften. Klassisk Bordeaux med solbær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Rimelig koncentration, saftig og vellavet vin. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos jyskvin.dk til 600 kr. for seks styk

Marques de Riscal Rueda 2016, Spanien. 4 stjerner Meget frugtig i udtrykket i denne verdejo fra Rueda. Melon, fersken og hvide blomster i smagen. Vellavet med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 90 kr.

Terra Grande Grillo 2016, Italien. 4 stjerner Meget frugtig vin med fersken, abrikos og blomster i duft og smag. Simpel men vellavet og ligefrem i udtrykket. Frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos vinmedmere.dk til 60 kr.

Pierre Henri Morel Luberon 2016, Frankrig. 4 stjerner Intens i duften af stenfrugt. I smagen fersken, hvid peber, limefrugt og anelse ananas. Fra det sydlige Rhone og en ganske flot og ligefrem hvidvin. Måske anelse kort i smagen. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Irma på tilbud til 119 kr. for to styk

