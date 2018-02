Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Der er dansk aftryk på ugens bedste køb, en vin fra Puglien lavet af Peter Vinding- Diers, som er bosat på Sicilien. Der er meget vin fra Puglien i de danske butikker og hovedparten på primitivo. Ofte sødmefulde og lidt kluntede. Peters vin er dog på nero di troia som er en lokaldrue og giver en mere elegant udtryk stadig med det lidt bitre tørre præg som kendetegner italienske vine. Men der er generelt mange gode køb og mange vine der bejlede til ugens køb. Og rart at se at det var meget forskellige vine fra mange lande.

Frescobaldi Pater 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Røde bær i duften. Simpel men vellavet vin med masser af frugt og lette krydderier i smagen. Saftig pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Føtex til 105 kr. for to styk

Los Bayones Finca La Manga 2014, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Mocca i næsen. En tæt og fyldig vin fra Toro i det vestspanske. Brombær, mørk chokolade, kaffe og vanilje. En del fadpræg og en seriøs flot vin. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos megavin.dk til 600 kr. for seks styk

Oratoire St. Martin Les P’tits Gars 2016, Italien. 4 stjerner Masser af bærnoter i duften. En frugtig ligefrem vin med kirsebær, krydderier og især peber i smagen. Vellavet Cotes du Rhone med en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Bichel til 600 kr. for seks styk

Il Borro Borrigiano 2015, Italien. 5 stjerner Merlot, syrah og sangiovese fra Toscana. En frugtig vin med masser af bærnoter, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Flot balanceret med en anelse tanninbid. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos laudrup.dk til 1980 kr. for tolv styk

Fiorino Toscana Rosso 2015, Italien. 4 stjerner Fyldig vin i et af blend af forskellige druer. Anelse sødmefuld i udtrykket med rde kirsebær, jordbær, varme krydderier og vanilje i smagen. Lidt en-strenget med en krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Skjold Burne til 390 kr. for seks styk

Edelaria ViaTerra 2016, Spanien. 4 stjerner Vin på garnacha fra Katalonien. Let krydret i udtrykket med masser af røde bærnoter i smagen. Vellavet med en pæn men lidt tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 594 kr. for seks styk

La Chiusa Langhe Nebbiolo 2015, Italien. 4 stjerner Lys og ung nebbiolo med en hel del tannin. Sorte kirsebær, lakrids, kamfer og vanilje i smagen. Meget udtørrende og bør dekanteres. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos eriksorensenvin.dk til 840 kr. for seks styk

Wrath Pinot Noir Tondre Grapefield 2014, Californien. 5 stjerner Fra Santa Lucia Highlands i Californien. Intense jordbær og hindbær i duften. Fortsætter i smagen med varme krydderier og vanilje. Alkoholen anelse stikkende men ellers en meget ekspressiv vin med en lang varm afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vin & Vin til 2094 kr. for seks styk

Vinchio Sori dei Mori Barbera d’Asti 2015, Italien. 2 stjerner Diskret i duften og ikke specielt meget mere i smagen. Røde bær, lette krydderier, en del bitterfrugt og tør afslutning. Savner det meste i denne vin. 81 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Bilka til 105 kr. for to styk

Clarkson Zinfandel 2016, Californien. 3 stjerner Bolchetoner i duften. Sødmefuld i smagen med kandiseret frugt, bagte krydderier og vanilje. Simpel i udtrykket og en jævn vin med en frugtig afslutning. Flasken tykkelse og vinens kvalitet ikke helt i harmoni! 85 Alkoholprocent: 15 Set hos Kvickly til 399 kr. for seks styk

Villa des Grés Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 3 stjerner Parfumeret i næsen. Frugtig i udtrykket men også med en del tørre tanniner, hvilket skubber balancen i vinen. Mellemlang krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos jyskvin.dk til 420 kr. for seks styk

Fattoria Ambra Barco Reale 2016, Italien. 3 stjerner Fra Carmignano på blend af især sangiovese. Lidt diskret i næsen. Røde bær og lette krydderier i smagen med noget tørre tanniner specielt i afslutningen. Dette er deres basis vin og den holder ikke helt niveauet som husets øvrige vine. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos vinmonopolet.dk til 90 kr.

Colognola Valpolicella Ripasso 2015, Italien. 4 stjerner Krydret i næsen. Pæn frugt i smagen med krydderier, let ripasso præg og vanilje. Lidt kort i afslutningen dog. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 100 kr.

Conde de San Cristobal 2014, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Tempranillo fra Ribera del Duero. Intens mocca noter i duften. Brombær, chokolade, espresso og vanilje i smagen. Intens vellavet vin med en lang krydret og let tør afslutning. 91 Alkoholprocent: 14 Set hos winefriends.dk til 119 kr.

Domaine de Georand Chuslan Cotes du Rhone Villages 2016, Frankrig. 3 stjerner Diskret i duften. Bitre røde bær, en del tørhed og krydderier i smagen. Pæn fylde men jeg savner mere karakter i vinen. 84 Alkoholprocent: 14 Set hos Aldi til 50 kr.

Podere Sapaio Volpolo 2015, Italien. 5 stjerner Vin fra Bolgheri i Toscana. Cabernet med en smule merlot og petit verdot. Modne bær, især solbær, krydderier, tobak, mocca og vanilje i smagen. Pæn struktur og stadig en del tannin, så kan med fordel gemmes. Pæn afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos gallovini.dk til 774 kr. for seks styk

Carbone Pelisa Barbera d’Alba 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fyldig og frugtig barbera med sorte bær, lakrids, rødt kød og strejf vanilje i smagen. Vellavet vin med en pæn frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos wine.dk til 128 kr.

Casa dei Fanti Nero di Troia 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Vin fra Puglien på druen nero di troia lavet af danske Vinding-Diers, bosat på Sicilien. En saftig krydret vin med kirsebær, jordbær og masser af krydrede toner. Ikke sødmefuld som man ellers ofte finder dem i Puglien men let og ligefrem. Yderst flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Irma til 100 kr. for to styk

Cielo Appassionatamente Rosso 2015, Italien. 3 stjerner Fra Veneto men meget parfumeret og sødmefuld i udtrykket. Varme krydderier, syltede bær og vanilje i smagen. Ikke specielt godt balanceret og fremstår noget kluntet. Varm krydret afslutning. 84 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinoble på tilbud til 99 kr.

Ernesto Ruffo Valpolicella Campogadis Superior 2013, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN En del fad i duften. Meget intens og fadpræget er meget dominerende. Sorte bitre kirsebær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Bør dekanteres men fremstår som en vin der vil meget. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 15,5 Set hos AndrupVin.dk til 1770 kr. for seks styk

Zin Zinfandel 2016 B-i-B, Italien. 4 stjerner Meget let og frugtig vin med sorte kirsebær, blåbær, peber og strejf vanilje. Pænt balanceret med en krydret afslutning. Lidt en-strenget vin der dog fungerer efter hensigten. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 150 kr. (3 l)

Tagaro 2016, Italien. 4 stjerner Hvidvin fra Puglien fra lokale druer. Meget aromatisk med blomster i duften. En spinkel og let vin med melon og blomster i smagen. Pæn syre og let frugtig afslutning. Simpel men ganske fin til prisen. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos vinedmere.dk til 70 kr.

Chicken Shit Chardonnay 2016, Australien. 4 stjerner Moden frugt især fersken i duft og smag. Frisk i udtrykket med let tropisk frugtpræg i smagen. Frugtig afslutning. Velbalanceret flot vin fra det vestlige Australien. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos propperiet.dk til 357 kr. for tre styk

Lindeman’s Bin 65 Chardonnay 2016, Australien. 4 stjerner Lidt diskret. Let fersken i smagen, ananas og blomster. Simpel men vellavet vin til en ganske fornuftig pris. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Netto til 35 kr.

Lens Moser Grüner Veltliner 2016, Østrig. 3 stjerner En syrlig stram vin med citrus, grønne æbler, hvid peber i smagen. Måske en anelse for spinkel. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 59 kr.

Campo Alegre Rueda 2016, Spanien. 3 stjerner Verdejo fra Rueda. Melon i duften. I smagen limefrugt, fersken og melon. Lidt en-strenget og spinkel. Mellemlang afslutning. Havde forventet mig mere af dette ganske gode Toro hus. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos koegevinhandel.dk til 948 kr. for tolv styk

Torres San Valentin 2016, Spanien. 3 stjerner Vin fra Katalonien på parellada druen. Citrus i duften. Anelse sødmefuld i smagen og ikke specielt koncentreret. Simpel i udtrykket med en frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent: 11 Set hos MENY til 70 kr.

Peter & Peter Riesling Trocken 2016, Tyskland. 4 stjerner Røde æbler i duften. Pæn syre, dog lidt spinkel i frugten. Citrus, grønne æbler og lette krydderier. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY til 50 kr.

Hubert de Bouard Sauvignon Blanc 2016, Frankrig. 5 stjerner Stikkelsbær i duften. Fyldig og flot lavet sauvignon blanc med ret køligt rent frugtpræg. Stikkelsbær, hvid peber, citrus og blomsternoter. En flot klassisk hvid Bordeaux. Lang sprød afslutning. 91 Alkoholprocent: 12 Set hos Vin-kompagniet.dk til 900 kr. for seks styk

Il Poggiarello Pinot Nero 2015, Italien. 4 stjerner Varme bær i duften. Modne jordbær, kirsebær og violer i smagen. Let oxideret i udtrykket med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos vinmedmere.dk til 90 kr.

Fess Parker Pinot Noir Bien Nacido 2014, Californien. 5 stjerner Jordbær og hindbær i duften. Masser af røde bær, varme krydderier og vanilje i smagen. Oversøisk i udtrykket med mere moden frugt og varmere udtryk, men en flot vin, velbalanceret og en lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,1 Set hos Vinspecialisten til 600 kr. for to styk

Viu Manent Reserva Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bærnoter i duften. En ganske pæn og ligefrem vin med solbær, krydderier og strejf vanilje. Simpel vellavet og pænt køb til prisen. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos philipsonwine.com til 480 kr. for tolv styk

Malvira Langhe Nebbiolo 2014, Italien. 5 stjerner En del tannin men bagved flot ren frugt. Røde kirsebær, tobak, krydderier, violer og vanilje. Vin der er bedre end mange Barolo i en anden prisklasse. Yderst flot vellavet vin med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 150 kr.

De Dauzac 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Anden vinen fra det anerkendte Bordeaux hus. Pæn moden frugt, let og ligefrem i udtrykket. Saftig med solbær, krydderier, tobak og strejf vanilje i smagen. Vellavet vin med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos domainebrandis.dk til 99 kr.

Fratelli Rabino Roero 2015, Italien. 4 stjerner Diskret i duften. Sorte kirsebær, kamfer, lakrids og vanilje i smagen. Nebbiolo druen fornægter sig ikke med tørt tanninbid. Krydret tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos nemlig.com til 525 kr. for seks styk

Montinore Estate Parsons’ RidgePinot Noir 2012, USA. 4 stjerner Fra Oregon i det nordvestlige USA. Mørk og lidt varmere krydret end jeg normalt finder vinene fra Oregon. Mere kirsebærpræg, krydderier og violer i smagen. Pæn dybde og kompleksitet med en lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,7 Set hos skovgaardvine.dk til 1050 kr. for tre styk

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

