Weekendens bedste vinkøb

Der var dobbelt op for Chile i ugens vintest. Efter at Chile tog danskerne med storm for godt 10 år siden har der de senere år været mere stille omkring vinene fra Sydamerika. Men udviklingen har bestemt ikke stået stille og nye stilarter er kommet til. Især vinen fra yderområderne i den kølige stil. Vinen som på mange måder virker europæiske i stilen men koster en del mindre.

Chateau Les Hauts-Conseillants 2012, Frankrig. 4 stjerner Klassisk Bordeaux, her fra Lalande de Pomerol. Solbær, lette urter, tobak og vanilje i smagen. Saftig med en rimelig kompleksitet. Pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 585 kr. for tre styk

Kamnik Winemakers Selection 2016, Makadonien. 4 stjerner Blend af lokale og internationale druer. Mørke lidt brændte noter i duften. Koncentreret vin med brombær, peber, varme krydderier og vanilje. Meget moderne i udtrykket med syrlig afslutning. Savner lidt mere dybde i vinen men en pænt lavet vin ellers. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos skovgaardvine.dk til 660 kr. for seks styk

Chateau Vielle Dynastie 2014, Frankrig. 3 stjerner Diskret i duften og spinkel i smagen. Lette røde bær, tobak, tørre krydderier og vanilje. Savner mere dybde og længde. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos jyskvin.dk til 600 kr. for seks styk

Avenhoorn Shiraz-Merlot 2016, Sydafrika. 4 stjerner Frugtig og let sødmefuld vin fra Swartland. Saftig i udtrykket med masser af røde bær, lette krydderier i smagen. Simpel men vellavet vin præget af modenhed. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 15 Set hos Aldi til 49 kr.

Signos de Origin Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af solbær i duft og smag. Klassisk oversøisk cabernet sauvignon i stilen. Pæn koncentration, ren i frugten med masser af bærnoter, krydderier og vanilje i smagen. Frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen på tilbud til 110 kr.

Xavier Cotes du Rhone 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Jordbær i duften. En vellavet saftig Rhone vin med masser af røde bærnoter, peber og krydderier i smagen. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos nemlig.com til 570 kr. for seks styk

Domaine La Croix Belle Cascaillou 2015, Frankrig. 4 stjerner Fra det sydfranske en krydret vin med en pæn intensitet og fyldighed. Brombær, lakrids, peber, krydderier og vanilje i smagen. Vellavet med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos winefriends.dk til 159 kr.

Austum 2016, Spanien. 3 stjerner Vin fra Ribera del Duero på tempranillo i den unge stil uden meget fad. Meget frugtig, let syrlig med røde bærnoter, lette krydderier og violer i smagen. Lidt kort i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos vinmonopolet.dk til 600 kr. for seks styk

Collier Creek Red Wagon Pinot Noir 2015, Californien. 4 stjerner Modne jordbær i duften. Meget frugtig i stilen med røde kirsebær, hindbær og blomsternoter. Simpel men vellavet. Lidt tør varm afslutning dog. 87 Alkoholprocent: 13,8 Set hos AndrupVin.dk til 474 kr. for seks styk

Chateau Tour Calon 2011, Frankrig. 2 stjerner Fra Montagne Saint Emilion. Meget tør og urtet i smagen. Solbær, tobak, læder og vanilje. Knastør kort afslutning. 82 Alkoholprocent: 13 Set hos Skjold Burne til 225 kr. for to styk

Chateau de Durette Morgon Cuvee Les Charmes 2016, Frankrig. 4 stjerner Fra Beaujolais kommunen Morgon. Masser af røde bær i duft og smag. Frugtig i stilen med røde kirsebær, peber, krydderier og strejf vanilje. Vellavet ligefrem vin. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Vin & Vin til 690 kr. for seks styk

Bancal del Bosc 2016, Spanien. 4 stjerner Ung og frugtig vin fra Montsant. Blommer, brombær og violer i smagen. Saftig og ligefrem vin med en pæn let krydret afslutning. Nyd den til ikke for kraftig mad. 88 Alkoholprocent: 15 Set hos d-wine.dk til 594 kr. for seks styk

Weingut Reichsrat von Buhl Julie Riesling 2016, Tyskland. 4 stjerner Modne bær i duften. Let sødmefuld riesling med røde æbler, melon og blomsternoter. Savner lidt mere i længden men ellers ganske pæn vin. 89 Alkoholprocent: 11 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 110 kr.

Leipp Leininger Gewurztraminer Kirschberg de Barr GG 2015, Tyskland. 4 stjerner Intense blomsternoter i duften. Krydret i smagen med abrikos, melon og masser af blomster. Medium koncentration. Pæn afslutning. Pæn men synes ikke helt den holder Grand Cru kvalitet. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos koegevinhandel.dk til 1680 kr. for tolv styk

Weingut Knab Weisser Burgunder Erdinger Engelsberg 2016, Tyskland. 3 stjerner Diskrete bærnoter i duften. Stenfrugt, hvid peber, blomster i smagen. Medium koncentration og jeg savner mere dybde. Lidt kort og vandig i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos wine.dk til 119 kr.

Chateau Mourgues du Gres galets Rosés 2016, Frankrig. 2 stjerner Mørk og lidt træt rosé. Meget diskret både i duft og smag. Lette kirsebærnoter og en krydret afslutning. Savner mere frugt og friskhed. 82 Alkoholprocent: 13,5 Set hos bichel.dk på tilbud til 420 kr. for seks styk

Zillinger Spring Break Rosé 2016, Frankrig. 3 stjerner Diksret i næsen men sprød og saftig i smagen med jordbær, røde kirsebær. Meget let i stilen med en lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 11 Set hos laudrup.dk til 1188 kr. for tolv styk

Calvet Cotes du Provence Rosé 2016, Frankrig. 3 stjerner Lette røde bær i duften. Anelse vandig i smagen med spinkle bærnoter og blomster. Savner mere friskhed og længde. 84 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Føtex på tilbud til 100 kr. for to styk

Monte del Frá Bardolino Chiaretto 2017, Italien. 4 stjerner Jordbær i næsen. En frisk og flot rosé i den lette stil med masser af røde bær og blomster i smagen. Pæn syre og frisk afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos propperiet.dk til 99 kr.

By. Ott Cotes du Provence 2016, Frankrig. 5 stjerner Røde kirsebærnoter i duften. En vis fylde og rimelig seriøs rosé vin med kirsebær, lette krydderier, limefrugt og blomsternoter. Pæn balance og pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinoble til 199 kr.

Matua Pinot Noir 2015, New Zealand. 3 stjerner Jordbær og hindbær i duften. Ganske intens vin med masser af røde bærnoter og en pæn syre. Medium koncentration og anelse bitterhed i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY på tilbud til 110 kr.

Font Sante Crozes Hermitage 2015, Frankrig. 4 stjerner Syrah fra det nordlige Rhone. Kølig i stilen med masser af sorte bær, peber og let animalske toner i smagen. Pænt balanceret med en saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte vinlager til 900 kr. for seks styk

Errazuriz Aconcagua Costa 2016, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Kølig pinot fra kysten af Chile. Mørke kirsebær i duften. Fortsætter i smagen med jordnoter, krydderier og mineralitet. Spændende meget atypisk oversøisk pinot. På mange fronter burgundisk i udtrykket. Pæn afslutning. 92 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinspecialisten på tilbud til 300 kr. for to styk

Paso Ranches Zinfandel 2015, Californien. 4 stjerner Mørke bær i duften. Aggressiv alkohol møder en som varm og stikkende. Bag den fornemmer jeg en pæn koncentreret frugt, krydderier og vanilje fra fadet. Savner en bedre balance. 87 Alkoholprocent: 16,8 Set hos vinsdevinde.dk til 110 kr.

Wolf Blass Red Label Shiraz Cabernet 2016, Australien. 4 stjerner Krydret i næsen. En simpel men vellavet vin med masser af brombær, krydderier og strejf vanilje i smagen. Pæn krydret afslutning. Fire pæne stjerner. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Føtex på tilbud til 249 kr. for seks styk

Spier Vintage Rhone Blend 2016, Sydafrika 4 stjerner Saftig og ligefrem blend fra Sydafrika. Brombær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Masser af krydrede toner og en pæn afslutning. Pæn vin til prisen. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Dagli’Brugsen på tilbud til 289 kr. for seks styk

Ramon Bilbao Limitado 2014, Spanien. 4 stjerner Moderne Rioja i stilen hvor frugten får lov at dominere. Brombær, mocca, chokolade og vanilje i smagen. Lidt tør dog i eftersmagen. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 100 kr.

Vina Valoria Rioja Reserva 2012, Spanien. 2 stjerner Diskret i duften. Meget spinkel med lette brænoter og krydderier. Savner alt det jeg vil forvente af en reserva fra Rioja. En ommer! 80 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 80 kr.

Ruffino Il Ducale 2014, Italien. 3 stjerner Mørke bærnoter i duften. Anelse bitterhed i smagen med sorte kirsebær, krydderier og strejf vanilje. Let urtet med en mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY på tilbud til 140 kr.

Eghemon Passimiento 2016, Italien. 3 stjerner Fra Sicilien på nero d’avola og frappato. Krydrede noter i duften. Sødmefuld i smagen med syltede kirsebær, peber, bitre noter og vanilje i smagen. Tør afslutning. Savner mere elegance – anelse for kluntet i udtrykket. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos megavin.dk på tilbud til 480 kr. for seks styk

Heger Spätburgunder 2014, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Krydrede noter og hindbær i duften. Pæn intensitet i smagen med en slank frugt, vilde skovbær, krydderier og strejf vanilje. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Juuls på tilbud til 125 kr.

Chateau Pesquie Terrasses 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Krydret i duften. Masser af røde bær, peber og krydderier i smagen. Anelse tørhed i eftersmagen. Simpel men yderst vellavet vin. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos philipsonwine.com til 860 kr. for tolv styk

Chateau La Pervenche 2015, Frankrig. 4 stjerner Fra Lalande de Pomero. Saftig og klassisk Bordeaux i udtrykket. Solbær, brombær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret med en pæn afslutning. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos domainebrandis.dk til 119 kr.

Roodeberg B-i-B 2015, Sydafrika. 4 stjerner Mørke bær i duften. Moden bærnoter, brændte krydderier og toastpræg i smagen. Fyldig vin, simpel i udtrykket med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Bilka til 149 kr. (3 l)

Xavier Clua Illusio 2016, Spanien. 5 stjerner Grenache blanc fra Terra Alta i Katalonien. En sprød vin med citrusnoter i duften. Grønne æbler, limefrugt og lette krydderier i smagen. Meget elegant i udtrykket pakket ind af en pæn syre. Spændende vin! 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vin-kompagniet.dk til 894 kr. for seks styk

