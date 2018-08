Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Efter et par års stærk fremgang i Europa for prosecco ser det ud til bølgen også er kommet til Danmark. I hvert fald ser man mange tilbud og jeg får mange prosecco til test. Flere end normalt. Og det er da en ganske spændende mousserende vin fra det nord italienske lavet på glera druen. I modsætning til cava og champagne er gæringen foregået på tank og ikke flaske. Det giver lidt flere bobler og ofte lidt mere aggressiv. Endvidere er frugtsødmen også lidt højere i prosecco. Der var et par prosecco vine med i ugens test og med den ene som ugens bedste vin.

Stagård Grüner Veltliner Urban GV 2017, Østrig. 4 stjerner Let og frugtig vin. Grønne æbler, limefrugt og hvid peber i smagen. Medium koncentration, vellavet men savner lidt mere dybde i udtrykket. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos Vinspecialisten til 600 kr. for seks styk

Perlage Sgajo Prosecco 2017, Italien. 4 stjerner Abrikos i duften. Tør mousserende vin med masser af hvid stenfrugt i smagen. Frisk og frugtig i stilen med en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 11 Set hos Løgismose til 125 kr.

Ruggeri Giustino B Prosecco 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Intense abrikos noter i duften. Tør i stilen med en flot mousse og pæn dybde. Yderst vellavet og man forstår det er en af de mest anerkendte producenter af prosecco. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 11,5 Set hos pran.dk til 190 kr.

Nederburg Sauvignon Blanc 2017, Sydafrika. 4 stjerner Lette stikkelsbærnoter i duften. En simpel ligefrem sauvignon med melon, æbler og blomsternoter i smagen. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos Føtex til 99 kr. for to styk

Quinta de Ramozeiros 2017, Portugal. 4 stjerner En frugtig og ligefrem vin med fersken, citrus og blomster i smagen. Vellavet men også simpel vin. Pæn afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY, SPAR til 70 kr.

Bodega Lanzaga LZ 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i denne unge vin fra Rioja. Flot og imødekommende vin i den frugtige stil uden meget fad. Brombær, mocca og krydderier i smagen. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos philipsonwine.com til 860 kr. for tolv styk

Castellani Vino Nobile di Montalcino 2013, Italien. 3 stjerner Sangiovese fra Toscana. Krydret i duften med modne noter. Sorte kirsebær, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Meget rustik i udtrykket. Virker lidt træt. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 110 kr.

Andrea Oberto Barolo 2014, Italien. 4 stjerner Ganske umiddelbar og klar nu. Vel der er tanninbid men frugten fremstår imødekommende med sorte kirsebær, tobak, lakrids og vanilje. Drik den de næste 3-5 år. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos gallovini.dk til 199 kr.

Carmes de Rieussec Sauternes 2015, Frankrig. 5 stjerner Flot velbalanceret sauterne med intense abrikos, honning og blomsternoter. Pæn syre og koncentration. Lang sprød og sødmefuld afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 300 kr.

Albert Bichot Chablis Premier Cru Les Vaucopins 2014, Frankrig. 5 stjerner Intens i duften af fersken. Flot dybde med grønne æbler, fersken, mineralitet i smagen. Vellavet flot vin med en vis dybde i også i afslutningen. 91 Alkoholprocent: 13 Set hos domainebrandis.dk til 299 kr.

Cepa 21 Tempranillo 2015, Spanien. 5 stjerner Tempranillo fra Ribera del Duero. Masser af intensitet i duft og smag. Brombær, mocca, mørk chokolade i smagen. Vellavet ligefrem vin med en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Theis-vine.dk på tilbud til 160 kr.

Les Essentielles de Mancey Bourgogne 2015, Frankrig. 4 stjerner Let krydret i duften. Røde kirsebær, let bitre noter, krydderier og hint blomster i smagen. Anelse for bitter men ellers en ligefrem pinot i den kølige ende. 86 Alkoholprocent: 12,5 Set hos koegevinhandel.dk til 1140 kr. for tolv styk

Sebastien Calduch Vin D’Altitude 2016, Frankrig. 5 stjerner Kølig krydret Cotes du Rhone i stilen. Præget af røde bær, krydderier, tobak og peber. Vellavet med en pæn koncentration, men stadig elegant i udtrykket. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 780 kr. for seks styk

Michel Mas Casa Delys Viognier 2015, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Intense abrikostoner i duften. En fyldig flot vin med blomster, moden fersken og lette krydderier. Vellavet med en lang afslutning. En vin til stegt fisk. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Holte vinlager til 600 kr. for seks styk

Oriol Rossell Brut Cava 2016, Spanien. 4 stjerner Lette blomstrede noter i duften. Lidt aggressiv i moussen men ellers en pæn ligefrem cava med fersken, røde æbler og blomster i smagen. Ganske fyldig i smagen med en pæn afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 11,5 Set hos d-wine.dk på tilbud til 474 kr. for seks styk

Wolf Blass Yellow Label Cabernet Sauvignon 2016, Australien. 4 stjerner Solbær, bagte krydderier og vanilje i duft og smag. En simpel ligefrem vin, moden i udtrykket med en pæn krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Bilka på tilbud til 49 kr.

SanSilvestro Barbera d’Alba Dominae 2016, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Røde bær, krydderier og lidt animalsk i smagen. Simpel vin med en mellemlang afslutning. Savner lidt mere af det hele. 85 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY på tilbud til 60 kr.

Federico Paternina 2013, Spanien. 4 stjerner Lette fadnoter i duften. Klassisk Rioja i udtrykket med vanilje, brombær og varme krydderier. Rimelig fylde og en krydret pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 79 kr.

Poggio al Tesoro Solebello 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Frugtig og meget imødekommende sangiovese. Kirsebær, tobak og krydderier i smagen. Enkel men velfungerende. Godt til ikke for kraftig mad. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos philipsonwine.com til 720 kr. for tolv styk

Les Hauts de Lalande 2016, Frankrig. 3 stjerner Ikke meget i duften. Lidt mere i smagen med lette brombær, tobak, krydderier og vanilje. Lidt kønsløs vin, rimelig koncentration men meget kort i smagen. 84 Alkoholprocent: 12,5 Set hos propperiet.dk på tilbud til 208 kr. for tre styk

Feudi Salentini Gocce Primitivo di Manduria 2015, Italien. 4 stjerner Mørk og fyldig vin i den krydrede lidt sødmefulde stil. Brombær, blommer, lakrids og vanilje i smagen. En bagt krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos andrupvin.dk på tilbud til 774 kr. for seks styk

Il Passero 2015, Italien. 3 stjerner Fra Veneto. Anelse brændt i duften. Mørke krydrede bærnoter, anelse sødme med røde moden kirsebær, kandiseret frugt og varme krydderier. Lidt kort i afslutningen. Savner mere elegance prisen taget i betragtning. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY på tilbud til 275 kr. for tre styk

Uro 2014, Spanien. 5 stjerner Mørk krydrede noter i duften. Fra Toro hvor vinene er kraftige og ofte rustikke. Brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Koncentreret med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos jyskvin.dk på tilbud til 954 kr. for seks styk

Mas des Bressades Cuvee Excellence 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fra Costieres de Nimes i det sydlige Frankrig på syrah. Mørk med violer i duften. Krydret med peber, sorte bær og strejf vanilje. Pæn koncentration og en vellavet pæn vin med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos thewinecompany.dk til 594 kr. for seks styk

La Chasse Plan de Dieu 2016, Frankrig. 3 stjerner Krydret i duften. Anelse bitter i smagen med røde bærnoter, krydderier, peber og tobak. Simpel og noget kort i smagen. 85 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly på tilbud til 109 kr. for to styk

Le Coquin Merlot 2015, Frankrig. 4 stjerner Fra det sydligste Franrkig nær Pyranæerne. En blød og frugtig merlot med brombær, mocca og kryddernoter i smagen. Medium koncentration og en krydret afslutning. Pæn men ikke prangende. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos vinuniverset.dk til 89 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

