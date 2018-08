Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Kan tyskerne lave god rødvin er der tit folk der spørger mig om. Og et rungende ja skal der lyde. Især vinen på pinot noir som hos vores sydlige naboer hedder spätburgunder kan være særdeles gode. Ofte slanke og krydrede i udtrykket, men sjældent varme og tunge som de kan være især oversøisk. Ugens bedste køb er et fremragende eksempel på en prisvenlig vin af høj kvalitet.

Perlage Pinot Grigio 2017, Italien. 4 stjerner Lette blomsternoter i duften. Frugtig og let i udtrykket pakket ind af en pæn syre. Melon, abrikos og blomsternoter i smagen. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos Løgismose til 89 kr.

Landgraf v Hessen Riesling Trocken 2016, Tyskland. 4 stjerner Grønne æbler i duften. Tør med medium koncentration. Pæn syre men savner mere umiddelbar riesling karakter. Syrlig mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos theis-vine.dk til 960 kr. for tolv styk

Mas des Volques Urnia 2017, Frankrig. 3 stjerner Mørk rosé i farven med kirsebærnoter i duften. Lidt tung i frugten med kirsebærsten, blomster og lette krydderier i smagen. Savner lidt i syren og alkoholen gør vinen lidt tung. Anelse kluntet! 85 Alkoholprocent: 14 Set hos thewinecompany.dk til 414 kr. for seks styk

Hörner Sauvignon Blanc 2017, Tyskland. 4 stjerner Masser af stikkelsbær i duften. Syrlig i udtrykket med en pæn bærintensitet i smagen. Savner lidt mere dybde men pæn syrlig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos Vinuniverset.dk til 109 kr.

Nativ 25 Rare Greco 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB På greco druen fra det sydlige Italien. Anelse parfumeret i duften. I smagen hvide stenfrugter, tropiske frugtnoter og krydderier. Fyldig og ganske velbalanceret. En madvin med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos AndrupVin.dk til 594 kr. for seks styk

Chiu 2012, Italien. 4 stjerner Fra Marche i det centrale Italien på cabernet sauvignon og merlot. Meget mørk i frugten med peber, tobak, solbær, blåbær og vanilje i smagen. Let bitre tanniner og en tør men pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos koegevinhandel.dk til 2352 kr. for tolv styk

Masseria Li’ Veli Orion Primitivo 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af modne bær i duften. En fyldig vellavet vin med modne bær, peber, lakrids og vanilje i smagen. Flot intensitet og en lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos AndrupVin.dk til 474 kr. for seks styk

Passo del Sud Zinfandel 2017, Italien. 4 stjerner Sødmefulde bærnoter i duften. Masser af vanilje fra de amerikanske fade i smagen med blommer, lakrids og varme krydderier. Typisk i stilen fra det sydlige Italien. En fyldig vin velegnet til grillmaden. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos gallovini.dk til 450 kr. for seks styk

I Stefanini Il Selese Soave 2017, Italien. 4 stjerner Let melonstrejf i næsen. Pæn intensitet i smagen med fersken, hvid peber og lette krydderier. Mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos gallovini.dk til 414 kr. for seks styk

Lenotti Le Olle 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fra Bardolino ved Gardasøen. Røde kirsebær i duft og smag. Velbalanceret let vin i stilen drevet af frugten med lette krydrede noter. Pæn dybde og en krydret afslutning. Server den til ikke for kraftig mad. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinoble på tilbud til 99 kr.

Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 3 stjerner Meget spinkel og let Rhone vin med røde bær i duften. Mere diskret i smagen med røde kirsebær, peber og krydderier. Kort i afslutningen. Simpel men fungerer. 84 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Lidl til 35 kr.

Chateau Lamothe-Cissac 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fra Haut-Medoc primært baseret på cabernet sauvignon. Flot duft af solbær. Masser af intensitet og meget imødekommende i udtrykket. Røde bær, tobak, krydrede noter og vanilje. Flot klassisk Bordeaux med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos philipsonwine.com til 960 kr. for tolv styk

Olivier & Lafont Gigondas 2015, Frankrig. 4 stjerner Pæn intens krydret næse. Masser af bærnoter med sorte kirsebær, peber, tobak og krydderier. Fyldig vin og alkoholen dominerer en anelse. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY på tilbud til 125 kr.

Linde Tempranillo 2016, Spanien. 4 stjerner Enkel ligefrem vin drevet af frugten fra Ribera del Duero. Mørke bær, mocca og strejf vanilje. Pænt balanceret og en vin der bør nydes til ikke for kraftig mad. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 450 kr. for seks styk

Asenjo & Manso a&m 2010, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Fyldig og seriøs Ribera del Duero vin. Masser af koncentration pakket ind i en flot struktur hvor syren står godt op mod den massive frugt og tydelige fadpræg. Lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 15 Set hos d-wine.dk til 2396 kr. for seks styk

Matthias Gaul Pinot Noir 2016, Tyskland. 6 stjerner UGENS BEDSTE KØB Saftig og meget imødekommende med ribs, hindbær, jordbærnoter i smagen. Vellavet med masser af sødmefulde krydrede noter og en pæn syre. Mums det er godt! Og til en attraktiv pris. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Bichel.dk til 690 kr. for seks styk

D&R Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 4 stjerner Krydret imødekommende i duften. Pæn frugt og en flot ligefrem Rhone vin med mørke bær, tobak, peber og krydderier. Pæn afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 15 Set hos MENY på tilbud til 160 kr. for to styk

Domaine Les Yeuses O d´Yeuses 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Blend fra det sydlige Frankrig. Varm krydret og frugtig næse. Fyldig, vellavet vin med mørke bærnoter, lakrids, peber og vanilje. Lang afslutning. Flot vin til prisen. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos Holte vinlager til 600 kr. for seks styk

Chateau Cavalier Terre de Provence Rosé 2017, Frankrig. 2 stjerner Lys rosé, noget diskret i næsen. Lette jordbærnoter i smagen med blomster og limefrugt. Meget spinkel og jeg savner mere især prisen taget i betragtning. Vandig kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY; SPAR til 125 kr.

Dark Horse Sauvignon Blanc 2016, Californien. 3 stjerner Citrus i duften. Stikkelsbær, krydderier og blomsternoter i smagen. Anelse vandig specielt i eftersmagen. Kort afslutning. Savner noget mere sauvignon karakter. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos SPAR på tilbud til 50 kr.

Cesari Cento Filari 2017, Italien. 5 stjerner Fra Lugana ved Gardasøen. Melon i duften. Pæn intensitet i duft og smag med fersken, melon, limefrugt og blomster. Pæn fyldig vin og velegnet til mad. Lang frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 120 kr.

Carmel Road Pinot Noir 2015, Californien. 5 stjerner Intense jordbær noter i duften. Fra det kølige Monterey hvilket fornemmes i køligheden og den lavere alkohol. Masser af røde bær, sødmefuld med krydderier og vaniljestrejf. Imødekommende og yderst vellavet. Flot afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos jyskvin.dk til 1050 kr. for seks styk

Sébastien Magnien Bourgogne Hautes Cotes du Beaune Blanc 2015, Frankrig. 4 stjerner Ferksne noter i duften. En flot rank hvid Bourgogne med fersken, citrus og lette krydrede noter. Vellavet med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos domainebrandis.dk til 169 kr.

QS2 Sardonia 2016, Spanien. 4 stjerner Blend af forskellige druer fra det nordspanske. Brombær, violer, mocca og vanilje i smagen. Rimelig intensitet men savner lidt mere koncentration og dybde i vinen. Prisen taget i betragtning. Tør men pæn længde i afslutningen. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos vivino.com til 179 kr.

Lucente 2015, Italien. 4 stjerner Merlot og sangiovese fra Toscana. Brombær, lakrids, mocca og vanilje i smagen. En del tørhed men bagved en pæn frugt. Elegant i udtrykket med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vinspecialisten til 400 kr. for to styk.

Domaine de l’ Oiselet Vacqueyras 2015, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af intensitet i duften. Klassisk rhone vin med røde bær, tobak, peber, krydderier i smagen. Vellavet vin med en pæn krydret afslutning. Lige et niveau over de fleste Cotes du Rhone vine. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Kvickly på tilbud til 99 kr.

Milanti Aglianico Beneventano 2016, Italien. 4 stjerner Sorte bær i duften. Imødekommende ligefrem vin med krydrede noter og let animalske træk i smagen. Let sødmefuld i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Skjold Burne til 360 kr. for seks styk

Indomita Gran Reserva Sauvignon Blanc 2017, Chile. 3 stjerner Hyldeblomst i næsen. Savner mere intensitet i smagen med stikkelsbær, citrus og lette blomster. Anelse vandet i udtrykket med en let afslutning. 83 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Fakta på tilbud til 35 kr.

Nostros Reserva Pinot Noir 2017, Chile. 4 stjerner Jordbær i duften. Rimelig intensitet men savner lidt i koncentrationen. Meget frugtig i udtrykket. Tør og kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Irma til 100 kr. for to styk

Pajzos T Furmint 2016, Ungarn. 5 stjerner GODT KØB Melon i duften. Let nøddepræg, melon, fersken og limefrugt i smagen. Spændende anderledes vin, velegnet til mad. Vellavet med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 11,5 Set hos propperiet.dk til 269 kr. for tre styk

Rosa dell´Olmo Barolo 2014, Italien. 4 stjerner Let og frugtig nebbiolo med røde kirsebær, lakrids og krydderier i smagen. Tørre tanniner men velintegreret. Ikke voldsom dyb men fungerer. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 99 kr.

Paul Cluver Village Pinot Noir 2016, Sydafrika. 3 stjerner Anelse grøn i duften. Røde kirsebær, anelse urtet og bitter i smagen. Tør og temmelig kort i smagen. Savner lidt mere af det hele. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Valuewine.dk til 149 kr.

La Villette Viognier 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fra det sydlige Frankrig en ganske flot viognier. Blomster, abrikos, fersken og krydderier i smagen. Vellavet og imødekommende. Godt til mad. Pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos barrique.dk til 534 kr. for seks styk

Les Petits Pins Rosé 2017, Frankrig. 3 stjerner Lidt diskret i næsen. Lette jordbærnoter i smagen med citrus og blomster. Ikke megen intensitet. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos vinsdevinde.dk til 75 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

