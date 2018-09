Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Franske vine løb med sejren i ugens vintest. Det er ikke ofte jeg finder en Bordeaux til under 100 kr. der imponerer. Men det gør ugens bedste køb som igennem mange år har lavet en koncentreret og fyldig vin primært baseret på merlot. Men med den friskhed der kendetegner vinene fra Bordeaux. Bedste vin er fra Bourgogne og en ofte overset hvid fra Pouilly Fuisse. En vin som i den grad imponerer – vel den er ikke billig men hver en krone værd.

Centagallo Chianti Montalbano 2017, Italien. 4 stjerner Lys og let Chianti med røde bær, lette krydderier og violer i smagen. Enkel men vellavet og imødekommende. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos barrique.dk til 534 kr. for seks styk

Le Prickly French Carignan 2017, Frankrig 5 stjerner GODT KØB Røde bær i duften. Meget imødekommende og frugtig i udtrykket. Simpel men vellavet. Hindbær, ribs og krydderier i smagen. Mellemlang saftig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY til 110 kr. for to styk

The Wolftrap 2017, Sydafrika. 4 stjerner Syrah, mouvedre og viognier. Masser af bær i næsen. Simpel men vellavet vin drevet af frugten. Røde bær, krydderier og strejf vanilje i smagen. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos philipsonwine.com til 720 kr. for tolv styk

Mas Des Volques Esus 2016, Frankrig. 4 stjerner Typisk blend fra det sydlige Frankrig drevet af syrah og grenache som de væsentligste druer. En saftig og ligetil vin med masser af røde bær, blomster, krydderier og strejf vanilje i smagen. Vellavet med en saftig afslutning. Ukompliceret vin i ordet positive betydning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos thewinecompany.dk til 450 kr. for seks styk

Chateau Tour Prignac 2015, Frankrig. 4 stjerner Klassisk Medoc med solbær, tobak, lette krydderier og strejf vanilje. Let urtet med en pæn syre. Velbalanceret med en rimelig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 100 kr.

Sauvignon Blanc reserva privada 2016, Chile. 2 stjerner Diskret i duften. Meget moden og jeg savner syren i smagen. Anelse kogt frugt, især abrikos og tropiske frugtnoter. Vandet kort afslutning. 78 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Lidl til 40 kr.

Ramon Roqueta Macabeo Chardonnay 2017, Spanien. 3 stjerner Macabeo og chardonnay fra Katalonien. Melon i duften. Fortsætter i smagen med tropisk frugt, lime og blomster. Anelse lav i syren men ganske fyldig og ligefrem. Kort anelse tør afslutning. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY til 120 kr. for to styk

Batasiolo Brachetto d’ Acqui, Italien. 4 stjerner Masser af jordbær i duft og smag i denne let mousserende dessertvin. Masser af røde bær, blomster i smagen. Sødmefuld og perlende i smagen. Til frugt desserter. 88 Alkoholprocent: 6,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 100 kr.

Dunavar Chardonnay 2017, Ungarn. 3 stjerner Diskret i næsen. Pæn syrlig i smagen med lette fersken noter, citrus og blomster. Anelse spinkel men en rimelig pæn syrlig afslutning. 85 Alkoholprocent: 12 Set hos SPAR på tilbud til 40 kr.

Les Favedes Chardonnay Reserve 2017, Frankrig. 3 stjerner Mørk og fadpræget chardonnay. Toast i næsen og i smagen abrikos, fersken, smør og vanilje. Lidt vandig i afslutningen og jeg synes ikke frugt og fad hænger specielt godt sammen. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos propperiet.dk til 269 kr. for tre styk

Chateau Pierrail 2015, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af bærintensitet i duften. Yderst flot fyldig Bordeaux vin med masser af solbær, tobak, krydderier og vanilje som man forventer det i en god vin herfra. Frugtig pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vinspecialisten til 600 kr. for seks styk

Cenyth 2013, Californien 4 stjerner Blend af især cabernet franc, merlot og cabernet sauvignon. Pæn fyldig vin meget krydret men med en flot struktur. En del tannin men velintegreret. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Jyskvin.dk til 894 kr. for seks styk

Norton Barrel Select Malbec 2017, Argentina. 4 stjerner Sorte bær i duften. Fyldig vin med blommer, jordbær, lakrids, peber og krydderier i smagen. En del tørhed fra fadet og en mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 90 kr.

Domæne Gobelsburg Gruner Veltliner 2017, Østrig. 4 stjerner Anelse citrus og græs i duften. Pænt fyldig vin med æbler, hvid peber og blomsternoter. Pæn syre men lidt kort i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Bichel til 480 kr. for seks styk

Terre Antigua Sarmiento 2008, Spanien. 4 stjerner Moden Rioja i Reserva stilen. Vanilje i duften som fortsætter i smagen med røde kirsebær, tobak, læder og varme krydderier. Let tørt tanninbid. Krydret afslutning. Savner lidt mere dybde. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos d-wine.dk til 1050 kr. for seks styk

Pierre Amadieu Vinsobres Les Piallats 2015, Frankrig. 4 stjerner Mørke bær i næsen. Ganske fyldig og intens i smagen med sorte bær, krydderier, peber og rødt kød. Bløde tanniner og en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 750 kr. for seks styk

Petra Hebo 2016, Italien. 5 stjerner Blend af cabernet sauvignon, merlot og sangiovese fra Toscana. Flot struktur med solbær, brombær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Flot modenhed og syre. Lang afslutning. Ganske flot vin. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos gallovini.dk til 109 kr.

Corte Canella Valpolicella Superior 2014, Italien. 5 stjerner Fyldig krydret vin med masser af mørke bærnoter, bagte krydderier, tobak, peber og vanilje. I stilen som en amarone men har stadig friskheden. Flot seriøs Valpolicella. 91 Alkoholprocent: 15,5 Set hos AndrupVin.dk til 1074 kr. for seks styk

Bourgogne Rouge 2016, Frankrig. 3 stjerner Jordbær i duften og ganske indbydende. Mere bitre røde bær i smagen med lette krydderier og vaniljestrejf. Tør kort afslutning. Den overbeviser mig ikke. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos Holte Vinlager til 750 kr. for seks styk

Wirra Wirra Scrubby Rise Chardonnay 2017, Australien. 5 stjerner GODT KØB Lette fersken noter i duften. Pæn slank vin med pæn frugt intensitet især fersken, citrus og blomsternoter. Vellavet med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Supervin.dk på tilbud til 420 kr. for seks styk

Secret de Lunes Carignan VV 2016, Frankrig. 4 stjerner Krydret i næsen med masser af mørke bær. Umiddelbar syrlig i smagen og lidt spinkel i frugten. Sorte bær og krydrede noter. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinoble på tilbud til 99 kr.

Felsina Berardenga 2016, Italien. 5 stjerner Imødekommende og saftig chianti med røde bærnoter, lette krydderier, tobak og strejf vanilje. Vellavet, måske ikke voldsom dyb. Pæn struktur og krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos domainebrandis.dk til 169 kr.

Sidney Wilcox Shiraz 2016, Australien. 4 stjerner Masser af intensitet i duften. Alkoholen brænder dog en del i smagen domineret af mørke bær, peber og krydderier. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 15,5 Set hos Irma på tilbud til 159 kr. for to styk

Fontanafredda Barbera d’Alba 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Intens mørk frugt i duften. I smagen blommer, animalske noter, krydderier og vanilje. Rund og blød med en pæn syre. Ganske flot vin til prisen. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Kvickly på tilbud til 299 kr. for seks styk

Indomita Gran Reserva Pinot Noir 2017, Chile. 4 stjerner Hindbær i duften. Rimelig intensitet i smagen med røde bær og lette krydderier. Simpel men vellavet vin. Pæn afslutning. Fire store stjerner. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos fakta på tilbud til 35 kr.

Villa Aurora Barbera d’Asti 2015, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Anelse udtørrende i smagen med modne bær, tobak og tydelige alderstegn. Pæn struktur men savner friskheden som barbera ofte har. 85 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 119 kr. for to styk

Montgras Carmenere Reserva 2017, Chile. 3 stjerner Meget grøn og urtet både i næsen og i smagen. Grøn peber, brombær, mocca og vanilje. Men modningen er ikke optimal og det grønne gør ikke vinen godt. 82 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Føtex på tilbud til 110 kr. for to styk

Salentein Portillo Malbec Reserva 2017, Argentina. 4 stjerner Moden let sødmefuld i smagen med blommer, lakrids, krydderier og vanilje. Simpel men velfungerende. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos Netto til 50 kr.

Pipoli Aglianico del Vulture 2016, Italien. 4 stjerner Røde friske bær i duften. Mere sødmefulde tunge bær i smagen med sorte syltede kirsebær, lakrids, bagte krydderier og vanilje. Tørt tanninbid og en mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos Bilka på tilbud til 119 kr. for to styk

Domaine Guerrin Pouilly-Fuisse Sur la Roche 2016, Frankrig. 5 stjerner En mørk og fyldig chardonnay med en del fadpræg i både næse og smag. Moden fersken, citrus, hvid peber, smør og vanilje i smagen. Velbalanceret seriøs vin med en flot lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 13 Set hos Vin-kompagniet.dk til 230 kr.

Domaine Roc des Boutires Pouilly-Fuisse Aux Bouthières 2016, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Fra Pouilly's lieu dit Aux Bouthières, som får status som 1er Cru i 2019. Mørk og yderst intens vin med masser af dybde og smag af længere lagring på gærresterne. Fersken, abrikos, smør og vanilje i smagen. Yderst vellavet med en lang mineralsk og nærmest saltet afslutning. 93 Alkoholprocent: 13 Set hos wine.dk til 339 kr.

