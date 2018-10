Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Et par spændende vine gik til tops i ugens vintest. Dels en hvidvin på treixadura druen man mest finder i Baskerlandet, men som i dette tilfælde dyrkes i Galicien. En sprød og spændende vin. Bedste køb blev en traditionel cotes du rhone, men som viser at dette måske som kategori er der hvor man gør de bedste køn og især i de gode årgange 2015 og 2016 som er på markedet nu.

Chateau Fonseche 2016, Frankrig. 4 stjerner Let krydret i næsen. En saftig klassisk Bordeaux med solbær, tobak, urter og strejf vanilje i smagen. Medium koncentration og en krydret afslutning. Vellavet men savner mere koncentration. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos philipsonwine.com til 720 kr. for tolv styk

Can Blau 2016, Spanien. 5 stjerner Fra Montsant syd for Barcelona på garnacha, carignan og syrah. En rigtig krydderbamse med en fyldig smag og pæn intensitet i både duft og smag. Brombær, lakrids, peber og vanilje. Vellavet med en krydret men også lidt tør afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos valuewine.dk til 139 kr.

Wirra Wirra Church Block 2016, Australien. 4 stjerner Blend af cabernet sauvignon, shirax og merlot. Fyldig krydret vin med brombær, peber, tobak og vanilje i smagen. Savner lidt mere dybde, prisen taget i betragtning. Pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos supervin.dk på tilbud til 600 kr. for seks styk

Albali Seleccion Privada Gran Reserva 2011, Spanien. 3 stjerner Fra Valdepenas sydøst for Madrid. Masser af krydderier i næsen. Anelse spinkel med modne noter, tobak, svampe og lakrids. Savner mere frugt. Meget tør kort afslutning. 83 Alkoholprocent: 13 Set hos Bilka på tilbud til 99 kr. for to styk

Savoni ZFD 2017, Italien. 4 stjerner Lavet på delvist tørrede druer hvilket fornemmes i koncentrationen af vinen som er høj. Sort med blommer, lakrids, peber og masser af krydderier i smagen. Anelse tørre tanniner og en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 15 Set hos gallovini.dk til 75 kr.

Peuceta Primitivo 2016, Italien. 4 stjerner Fyldig krydret vin med sorte bær, bagte krydderier og strejf vanilje. Simpel men fungerer. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Lidl til 39 kr.

Vina San juan Gran Seleccion 2017, Spanien. 4 stjerner Fra La Mancha sletten syd for Madrid. Intense røde bær i duften. Saftig og bærdrevet vin med ribs, jordbær og lette krydderier i smagen. Anelse spinkel men til prisen bestemt i orden. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Fakta på tilbud til 39 kr.

Campo Verde Rosso Veneto Organic 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB En saftig krydret vin fra Veneto. Sorte kirsebær, tobak, krydderier i smagen. Vellavet med en rund blød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Irma på tilbud til 90 kr. for to styk

Chateau Mourre du Tendre Cuvee J. Paumel Plan de Dieu 2015, Frankrig. 3 stjerner Krydret i duften. Meget stramme tørre tanniner og lukket i smagen. Sorte bær, timian, lakrids og peber i smagen. I min optik er balancen med fadet ikke god nok. Tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos AndrupVin.dk til 774 kr. for seks styk

Chateau Roc de Villepreux 2016, Frankrig. 3 stjerner Fra Bordeaux. Masser af bær i næsen. Mere tør og stram i smagen med lidt hårde tanniner, solbær, brombær, tobak og strejf vanilje. Pæn koncentration men balancen ikke helt i orden. 85 Alkoholprocent: 14,5 Set hos SPAR på tilbud til 60 kr.

Heradad de Uruena Forum 2012, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Flot og intens mocca i næsen. Brombær, espresso, mørk chokolade dog vanilje i smagen. Ganske flot tempranillo, saftig og imødekommende med en flot koncentration og balance. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 654 kr. for seks styk

St. Damien Cotes du Rhone La Bouveau 2016, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Kærnemælk og krydderier i duften. Saftig intens vin med masser af røde bær, peber og krydderier. Simpel men vellavet. Lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos thewinecompany.dk til 450 kr. for seks styk

Todaro Shadir 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin fra Sicilien på nero d’avola. Sorte bær i duften. En saftig og krydret vin med masser af bærintensitet, varme krydderier, tobak og vanilje. Flot balanceret med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos cappa.dk på tilbud til 89 kr.

D de Dauzac 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Anden vinen fra Bordeaux slottet Dauzac. Røde bær i duften. Klassisk i udtrykket med solbær, tobak, krydderier og vanilje. Vellavet med en medium koncentration. Pæn afslutning. Flot Bordeaux til prisen. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 720 kr. for seks styk

Trapiche Chardonnay 2017, Argentina. 3 stjerner Ferskenpræg i duften. Anelse spinkel i udtrykket med lette citrus og stenfrugtnoter i smagen. Vandig i eftersmagen og lidt kort længde. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Føtex på tilbud til 100 kr. for to styk

Norton Reserva Chardonnay 2017, Argentina. 4 stjerner Vanilje og fersken i duften. Pæn intensitet med tropiske frugtnoter, lime og vanilje i smagen. Vellavet med en let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 110 kr.

Desmonta Pinot Grigio Arcole 2016, Italien. 3 stjerner Frugtig og meget umiddelbar vin med abrikos, fersken og blomstrede noter. Simpel men fungerer. Anelse kort i afslutningen. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 70 kr.

Monte del Fra Ca del Magro 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blend af en række forskellige druer fra område lige syd for Gardasøen. Yderst flot og livlig hvidvin med masser af komplekse noter især i smagen. Yderst vellavet med en lang let krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos propperiet.dk på tilbud til 297 kr. for tre styk

Domaine de la Baume Viognier Cuvee Elizabeth 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Intense blomsternoter i duften. Fyldig vin med abrikos, licchi og blomster i smagen. Pæn intensitet og længde. Meget vin for pengene. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen på tilbud til 59 kr.

MAN Shiraz 2016, Sydafrika. 4 stjerner Saftig og let vin med et krydret udtryk, rødebærnoter og strejf vanilje. Simpel men vellavet. Pæn længde. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos lago.dk til 70 kr.

Moccagatta Barbaresco 2015, Italien. 5 stjerner Sorte kirsebær i duften. Fyldig og kraftig med kamfer, lakrids, sorte bær og vanilje i smagen. Flot balanceret, dog stadig en del tannin. Flot syre og pæn afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 600 kr. for to styk

Domaine de la Clapiere Etincelle 2014, Frankrig. 5 stjerner Fra det sydlige Frankrig på primært syrah. En moden fyldig vin med brombær, tobak, mocca, peber og vanilje. Velbalanceret med en lang saftig afslutning. Flot seriøs vin. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY, SPAR til 259 kr.

Chateau Mourre du Tendre Cuvee prestige Chateauneuf du Pape 2015, Frankrig. 4 stjerner Diskret i næsen. Tør men også meget modne bær i smagen. Sorte kirsebær, sød lakrids, krydderier og tobak i smagen. Fyldig men også elegant i udtrykket. Savner mere dybde og længde. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos AndrupVin.dk til 1496 kr. for seks styk

Pocas LBV Port 2012, Portugal. 4 stjerner Mørke sødmefulde bær i duften. En tæt og velbalanceret vin. Måske en anelse for sødmefuld. Blommer, lakrids og vanilje. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 20 Set hos Kvickly på tilbud til 99 kr.

Cloudline Pinot Noir 2012, USA. 4 stjerner Vellavet flot pinot, meget burgundisk. Lys med jordbær, ribs og lette krydderier i smagen. Pæn intensitet og en saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinspecialisten til 810 kr. for seks styk

Domaine Gallety Vallee du Rhone 2016, Frankrig. 5 stjerner Mælket i duften med masser af røde bærnoter i smagen. Peber, timian og strejf vanilje. En yderst saftig og flot vin med lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14 Set hos theis-vine.dk til 1020 kr. for seks styk

Don Rudolfo Rosso 2013, Italien. 3 stjerner Shiraz og cabernet sauvignon fra Sicilien. En simpel frugtig vin med en medium koncentration. Røde bær, lette krydderier i smagen. Noget en-strenget. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos megavin.dk til 90 kr.

Cottas Touriga National 2016, Portugal. 5 stjerner Masser af røde bær i duften. Yderst saftig og imødekommende vin med ribs, jordbær og lette krydderier i smagen. Flot ren frugt, flot syre og en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Barrique Vin til 1374 kr. for seks styk

Lavis Sauvignon 2017, Italien. 5 stjerner Masser af stikkelsbær i duften. Flot ren og sprød frugt med æbler, citrus og blomster i smagen. Flot lang afslutning. Yderst vellavet vin. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos cappavin.dk til 139 kr.

Frantz Pinot Gris 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Sødmefuld og blomstret i smagen med abrikos, honning, krydderier og blomster. Pæn koncentration og intensitet. Savner lidt i syren men ellers en ganske flot vin til prisen. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos megavin.dk til 55 kr.

El Paraguas Atlantico 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Blend primært på Treixadura druen fra Galicien. En fyldig vin med melonnoter i duften. Pæn koncentration og intensitet. Anelse bitterhed i afslutningen, pæn syre og en krydret eftersmag. Flot spændende vin. 92 Alkoholprocent: 13,5 Set hos hvadrikkermantil.dk til 954 kr. for seks styk

