Weekendens bedste vinkøb

Det er efterårets vine der dominerer ugens vintest. De hvide sprøde vine er afløst af de varme, krydrede rødvine. Der var mange pæne vine med en absolut flot Ribera del Duero som bedste vin. En vin som godt kan konkurrere med de bedste og meget dyrere vine fra samme område. Bedste køb blev en gamle kending fra Australien. En vin som har fundet balancen mellem den tætte frugt og friskheden.

Fernete Barco Reale Di Carmignano 2017, Italien. 4 stjerner Masser af røde bær i næsen. En frugtig let vin med røde kirsebær, lette krydderier i smagen. Vellavet med en mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos barrique.dk til 534 kr. for seks styk

Collosorbo Rosso Toscana 2016, Italien. 4 stjerner En frugtig frisk sangiovese med røde bær, lette krydderier og strejf vanilje i smagen. Simpel men fungerer pænt. Lidt kort afslutning dog. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY på tilbud til 50 kr.

Chevalier d’Arcins 2015, Frankrig. 3 stjerner En let urtet Bordeaux med solbær, grøn peber, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration og en tør mellemlang afslutning. Savner mere koncentration årgangen og prisen taget i betragtning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY, SPAR til 135 kr.

Corte Alle Mure Chianti Riserva 2014, Italien. 3 stjerner Diskret i duften og heller ikke meget intensitet i smagen. Kirsebær, lette krydderier. Meget bitter og kort i afslutningen. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos Lidl til 55 kr.

Pfaffl Wien.2 2017, Østrig. 4 stjerner Blend af zweigelt og pinot noir. Intense røde bær i duften. Meget syrlig med jordbær, røde kirsebærnoter i smagen. Syre og frugt ikke helt i balance. Frugtig mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 100 kr.

Ramon Roqueta tempranillo 2017, Spanien. 4 stjerner Blommer og jordbær i duften. Yderst frugtig og ligefrem vin med pæn bærkoncentration og en pæn længde. Simpel men vellavet. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 120 kr. for to styk

Cortonesi Leonus 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Røde bær i duften. En saftig og ligefrem vin fra Toscana med kirsebærnoter, tobak, krydderier og strejf vanilje. Imødekommende og venlig i udtrykket med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 600 kr. for seks styk

Paul Jaboulet Aine Cotes du Rhone Villages Plan de Dieu 2015, Frankrig. 5 stjerner Masser af peber noter i duften. En fyldig med rank vin med sort frugt, peber, tobak, krydderier og vanilje. Vellavet med en flot afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vinoble på tilbud til 129 kr.

Pigaro Valpolicella Ripasso 2016, Italien. 4 stjerner Masser af røde kirsebær i duften. Flot syre binder vinene sammen med røde bær, masser af krydderier og vanilje. Medium koncentration og en frugtig let tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 780 kr. for seks styk

Mas de Leda 2015, Spanien. 5 stjerner Næsten sort vin med animalske noter, brombær, mocca og vanilje i smagen. Anelse tørre tanniner med ellers en ganske pæn frugtig vin med pæn koncentration. Krydret afslutning. Kan med fordel gemmes et par år. 90 Alkoholprocent: 15 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 840 kr. for seks styk

Marques de Riscal Reserva 2014, Spanien. 5 stjerner Klassisk Rioja med masser af brombær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Pæn balance og intensitet. Lang krydret afslutning. Flot årgang fra Riscal! 90 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 140 kr.

Birds of Paradise Zinfandel 2016, Chile. 4 stjerner Diskret i næsen, men mere power i smagen med sorte bær, krydderier og vanilje. Bitter tannin bid men ellers en ligefrem vin med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Kvickly på tilbud til 50 kr.

Grant Burge gb Reserve 2016, Australien. 4 stjerner Shiraz fra down-under. Fyldig krydret med brombær, marmelade, varme krydderier og vanilje i smagen. Meget oversøisk, pæn koncentration og længde. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Irma til 100 kr. for to styk

Borgo di Marte Appassimento 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Meget frugtig og ligefrem i udtrykket. Blommer, krydderier og strejf vanilje. Simpel vin med vellavet. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos megavin.dk til 50 kr.

Quaterback 2014, Australien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Blend fra det sydlige Australien. Og et vellykket et af slagsen. Masser af bærnoter i duft og smag. Saftig frugtig stil med masser af krydderier og vanilje. Velbalanceret med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 15 Set hos Vinspecialisten til 600 kr. for seks styk

Domæne Gobelsburg Zweigelt 2016, Østrig. 4 stjerner Røde bær i duften. En meget frugtig vin med jordbær, røde kirsebær og lette krydderier i smagen. Lidt simpel og kort i afslutningen, men vellavet vin. 87 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Bichel til 600 kr. for seks styk

Arrayan Seleccion 2014, Spanien. 5 stjerner Blend af forskellige druer fra Mentrida. Mørke bær i duft og smag. Blommer, varme krydderier og vanilje. Savner lidt i syren men pæn koncentration og intensitet. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos valuewine.dk til 99 kr.

Lavis Pinot Nero 2017, Italien. 5 stjerner Lys og meget frugtig pinot med jordbær, hindbær og lette krydderier i smagen. Fra Trentino i det nordlige Italien som med sin tilknytning til Alperne er et godt sted at dyrke pinot noir. Velbalanceret med en pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos cappavin.dk til 139 kr.

Badet, Clement Revelation Pinot Noir 2015, Frankrig. 2 stjerner Kogte bær i duften. Tør i stilen med bitre bærtoner, krydderier og strejf vanilje. Anelse vandet og balancen fungerer ikke. Kort afslutning. 82 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Bilka til 145 kr. for to styk

Felino 2014, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Kraftig krydret vin med masser af sorte bær, krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet og en fin syre til at bakke den op. Krydret lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos philipsonwine.com til 1080 kr. for tolv styk

Sommos 2015, Italien. 4 stjerner Sorte kogte bær i duften. Koncentreret med svesker, bagte krydderier og vanilje i smagen. Anelse sødme og krydret afslutning. Savner elegancen. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos megavin.dk til 100 kr.

SinBlanca 2016, Spanien. 5 stjerner Fra det lille område Arribes i det vestligste Spanien på den lokale drue juan garcia. Kødfuld med sorte bær i duft og smag. Vellavet med en pæn koncentration. Maeget krydret i stilen og minder lidt om en mellemting mellem tempranillo og mencia. Spændende vin. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos hvadrikkermantil.dk til 780 kr. for seks styk

Dr. Pauly Bergweiler Riesling Trocken 2016, Tyskland. 4 stjerner Æbler i duften. En sprød syrlig vin med lette æblenoter, citrus og blomster i smagen. Medium koncentration og en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Føtex til 105 kr. for to styk

Cliffhanger Riesling Dry 2016, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Fyldig Mosel vin med røde æbler, blomster og limefrugt i smagen. Velbalanceret med en frugtig afslutning. God vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 12 Set hos gallovini.dk til 69 kr.

Bonterra The Econic Chardonnay 2017, Californien. 2 stjerner Lette fersken noter i duften. Noget spinkel og vandig i smagen. Lette frugt noter og krydderier. Men savner mere koncentration og frugt. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbrugsen til 159 kr. for to styk

Tola Grillo 2017, Italien. 4 stjerner Flotte fersken noter i duften. I smagen mere melon med blomster og lette krydderier. Anelse vandig i eftersmag og en kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos propperiet.dk til 200 kr. for tre styk

Wirra Wirra Woodhenge Shiraz 2016, Australien. 5 stjerner Fyldig krydret shiraz med sorte bær, peber, let marmeladepræg og vanilje. Pæn syre og balance. Krydret afslutning. Har lige den friskhed som man finder i McLaren Vale i forhold til Barossa. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos supervin.dk på tilbud til 1080 kr. for seks styk

Celler Masroig Les Sorts VV 2014, Spanien. 5 stjerner Carignan og grenache fra det Montsant i Katalonien. Intense mørke bær og krydrede noter i duften. Flot struktur og en fyldig krydret vin med masser af sorte bær, krydderier og strejf vanilje. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 15 Set Holte Vinlager til 1500 kr. for seks styk

Silvanus Edition Lim. 2015, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Intense mørke bær i duften. Koncentreret båret af masser af bærintensitet, tobak, mocca og vanilje. Flot balance og struktur. Krydret lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14 Set d-wine.dk til 1374 kr. for seks styk

Chateau Linot 2014, Frankrig. 4 stjerner Fra St. Estephe i Bordeaux. Solbærnoter i duften. Krydret med let urtet præg i smagen, solbær, tobak og vanilje. Meget klassisk i udtrykket med en balance. Mellemlang afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set domainebrandis.dk til 299 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

