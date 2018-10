Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Chardonnay druen løb med det hele i ugens vintest og viser med al tydelighed hvorfor druen er så populær som den er. Dels er en række af verdens bedste hvidvine lavet på druen og det gælder ikke kun vinene fra Bourgogne men også fra premium områder som Californien, det sydligste Australien og kyststrækningen i Sydafrika. Men også i den prisbillige ende finder man ofte rigtig vellavede gode chardonnay vine, især fra de oversøiske lande, hvor man har lært at plante hvidvinsdruerne i de kystnære områder eller oppe i bjergene, så vinene beholder deres friskhed.

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Montes Alpha Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 4 stjerner Eukalypsus i næsen. Krydret let urtet i smagen med solbær, tobak, varme krydderier og vanilje. Klassisk Chile med det tørre brændte i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinoble på tilbud til 149 kr.

Arido Malbec 2017, Argentina. 4 stjerner Ung, frugtig med let sødmefulde noter i smagen. Blommer, lakrids og krydderier i smagen. Simpel men vellavet. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Propperiet.dk til 225 kr. for tre styk

Cepa Lebrel Crianza 2014, Spanien. 2 stjerner Diskret i næsen. Heller ikke meget i smagen med lette bærnoter, vanilje og varme krydderier. Lav intensitet og kort længde. Savner alt. 81 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Lidl til 50 kr.

Nativ Blu Onice Irpina Aglianico 2015, Italien. 5 stjerner Masser af røde bær i duften. I smagen en del fadpræg, sorte kirsebær, blommer, lakrids og vanilje. Pæn syre og intensitet. Krydret, lang afslutning. En spændende vin i den mere elegante stil. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos AndrupVin.dk til 714 kr. for seks styk

Artuke Pies Negros 2016, Spanien. 5 stjerner Ung og meget saftig Rioja med masser af røde bær, lakrids, peber og krydderier. Den nye stil man ser fra Rioja, hvilket er spændende og dejligt fornyende. Velbalanceret med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos Valuewine.dk til 139 kr.

Spier Private Collection Chardonnay 2016, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig og fadlagret chardonnay med abrikos, fersken og vanilje i smagen. Pænt balanceret og en flot ren frugt i smagen. Flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly på tilbud til 399 kr. for seks styk

Peter Yealands Pinot Noir 2017, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbærnoter i duften. Meget frugtig i smagen med hindbær, ribs og let krydrede noter. En simpel men yderst vellavet og imødekommende vin. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Superbrugsen på tilbud til 149 kr. for to styk

Line 39 Chardonnay 2016, Californien. 5 stjerner GODT KØB Fadlagret med masser af vanilje, fersken og moden frugt i smagen. Rimelig syre og meget ligefrem i stilen. Flot tekstur og længde. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos thewinecompany.dk til 534 kr. for seks styk

Elqui Wines Malbec 2013, Chile. 5 stjerner Intens i næsen af sorte bær. Blød og velbalanceret med masser af blommer, lakrids, peber og vanilje i smagen. Flot koncentration og længde. Vellykket vin fra den danske vinmager Stefan. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 140 kr.

Thorn-Clarke Shotfire 2014, Australien. 4 stjerner Bordeaux blend fra Barossa Valley. Modne druer og varm krydret i næsen. Høj koncentration og masser af bærpræg i smagen. Alkoholen lidt stikkende men ellers en pæn vin i den typisk oversøiske stil. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 150 kr.

Luigi Righetti Ripasso 2015, Italien. 4 stjerner Mørke kirsebær i duften. Let bitre mørke kirsebærnoter i smagen, krydderier og let tørt tanninbid. Medium koncentration og en mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Føtex på tilbud til 140 kr. for to styk

Casillero del Diablo Red Blend 2017, Chile. 4 stjerner Lette bærnoter i duften. Simpel og meget ligefrem vin. Medium koncentration med røde bær, krydderier og strejf vanilje i smagen. Lidt kort afslutning. Til prisen i orden. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos fakta på tilbud til 50 kr.

Schwarz GSM 2016, Australien. 5 stjerner Grenache, syrah og mouvedre fra Barossa valley. Intense røde bær i duften. Frugtig i udtrykket med modne bær, varme krydderier og strejf vanilje. Pakket ind af en flot syre. Krydret pæn afslutning. Yderst velbalanceret flot vin. 90 Alkoholprocent: 13,8 Set hos Bichel til 190 kr.

Fantini Edizione 2015, Italien. 4 stjerner Vin fra Puglien og Abruzzo på forskellige druer. En tæt og koncentreret vin nærmeswt sort i farven med blommer, varme krydderier, lakrids og sødmefulde krydderier i smagen. Pæn syre og længde. En anelse svulstig i udtrykket. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos gallovini.dk til 149 kr.

Petite Selve 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Vin på grenache og cinsault fra det sydlige Frankrig. Vælter op af glasset med røde bær i duften. En lys og saftig let vin med røde bærnoter, lette krydderier i smagen. Simpel men meget imødekommende. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos SPS Wine til 99 kr.

Yellow Tail Cabernet Sauvignon 2017, Australien. 4 stjerner Modne solbær i duften. Simpel meget ligefrem vin med solbær, krydderier og toast i smagen. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Netto til 50 kr.

La Madonnina Chianti Classico Riserva 2013, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Tørre tanniner og i smagen sorte kirsebær, varme krydderier og tobaksnoter. Ikke megen intensitet i smagen og kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Irma på tilbud til 139 kr. for to styk

Geggiano Chianti Classico 2015, Italien. 4 stjerner Pæn intensitet i duften. Mere diskret i smagen med sorte kirsebær, tobak og strejf vanilje. Tør og lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY på tilbud til 70 kr.

Las Claras 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Tempranillo fra Ribera del Duero. Masser af bær i næse og smag. Krydret med noget fadpræg. Pænt balanceret vin med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 654 kr. for seks styk

Casa di Aragona Rosso 2015, Italien. 3 stjerner Blend fra det sydlige Italien. Lette røde bærnoter, anelse sødme og varme krydderier. Medium koncentration og lidt kort krydret afslutning. Simpel vin. 83 Alkoholprocent: 14 Set hos megavin.dk på tilbud til 55 kr.

Santa Rita Medalla Real Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 4 stjerner Masser af solbær i næsen. Pæn koncentration med solbær, eukalyptus, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Bløde tanniner og en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 600 kr. for seks styk

Clos du Caillou Les Quartz Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 5 stjerner Varme krydrede note ri duften. En vellavet saftig Rhone vin med brombær, jordbær, tobak, peber i smagen. Velbalanceret og imødekommende med en krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 15 Set hos Vinspecialisten på tilbud til 400 kr. for to styk

Ruffino Modus 2015, Italien. 4 stjerner Blend af især sangiovese, merlot og cabernet sauvignon fra Toscana. Pæn koncentration med mørke bær, tobak, peber og vanilje i smagen. Anelse tørt tanninbid og en krydret afslutning. Pæn men ikke prangende. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY til 200 kr.

Roberik Abes VS 2015, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Ribera del Duero på tempranillo. Mørk intens vin med mocca, mørk chokolade, brombær og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos vineristen.dk til 654 kr. for seks styk

Arnaldo Caprai Grecante 2017, Italien. 3 stjerner Masser af melon i duften. Mere diskret i smagen med stenfrugt og lette blomstrede noter. Pænt lavet men lidt neutral med en kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos Bilka på tilbud til 160 kr. for to styk

Chateau de l’Hyverniere Muscadet 2016, Frankrig. 4 stjerner En let vin med stenfrugt i duften. I smagen melon, græs, blomster og citrus. Pænt balanceret men savner lidt mere dybde. Frugtig sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY, SPAR til 75 kr.

Adam Riesling Reserve 2016, Frankrig. 4 stjerner Intens i næsen med klassisk riesling karakter. I smagen fyldig med grønne æbler, limefrugt og blomsternoter. Anelse strejf af petroleum. Vellavet vin med anelse vandig i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY på tilbud til 175 kr. for to styk

Wirra Wirra The 12 Man Chardonnay 2017, Australien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Yderst velbalanceret vin fra Adelaide Hills med fersken, tropiske frugtnoter og vanilje i smagen. Fadet flot integreret og giver kun en antydning, hvorimod frugten får lov at dominere. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Supervin.dk på tilbud til 840 kr. for seks styk

BabyDoll Sparkling Blush NV, New Zealand. 4 stjerner Mousserende vin fra Marlborough lavet på pinot gris. Rose i farven med jordbærnoter i duften. Lidt aggressiv i moussen men bag den en flot ren frugt. Simpel men vellavet vin med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 11,5 Set hos Holte Vinlager til 600 kr. for seks styk

Verget Pouilly-Fuisse Sur la Roche 2017, Frankrig. 4 stjerner Let fersken note i duften. Pæn fylde og i smagen fersken, citrus og melon. Anelse fad fornemmes. Pænt balanceret med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos domainebrandis.dk til 199 kr.

Tornatore Etna Rosso 2016, Italien. 5 stjerner Vin fra Etna på nerollo mascalese druen. En drue der i stilen minder om en blanding af pinot noir og nebbiolo. Lys med røde kirsebær i duften. I smagen jordbær, krydderier og strejf vanilje. Tørt tanninbid og en krydret afslutning. Flot, spændende vin. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 900 kr. for seks styk

El Paraguas La Sombrilla 2016, Spanien. 4 stjerner Vin på primært Treixadura fra Galicien. Stenfrugt i duften. Pæn koncentration men savner lidt mere intensitet i smagen. Fersken, melon og blomsternoter. Anelse vandig i eftersmagen. 87 Alkoholprocent: 12,5 Set hos hvaddrikkermantil.dk til 269 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 92 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.