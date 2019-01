Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt - klik her for at læse mere.

Området Toro i den vestlige del af Spanien er måske ikke så kendt herhjemme, men er et område som laver fremragende rødvine på tempranillo. I stilen som Ribera del Duero men en anelse kraftigere og lidt mere varme i stilen. Til gengæld fås de til en noget lavere pris. Ugens bedste vin er et godt eksempel på en fremragende vin som i mere kendte områder ville have kostet det dobbelte. Ugens køb er fra det sydlige Italien og viser at hvis man ser sig godt for er der særdeles gode køb i det sydlige Italien.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Due Palme Serre Susumaniello 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af sorte bær i duften. Flot fyldig vin fra Puglien med sorte kirsebær, blommer, bagte krydderier og vanilje. Flot balanceret og ganske imødekommende. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte Vinlager til 80 kr. tilbudspris

Signargues Cote du Rhone Villages 2016, Frankrig. 4 stjerner Masser af krydrede noter i duften. Medium koncentration og i smagen røde bær, peber, tobak og krydderier. Velbalanceret med en pæn afslutning. Alkoholen måske en anelse dominerende. 89 Alkoholprocent: 15,5 Set hos Vinmonopolet til 120 kr. tilbudspris

Fattoria di Sammontana Chianti 2016, Italien. 4 stjerner Krydret i næsen. Kirsebær, bitterstof, krydderier i smagen. Medium koncentration med en tør krydret afslutning. Pænt balanceret og pæn vin. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos jyskvin.dk til 90 kr. tilbudspris

Grand Bateau 2015, Frankrig. 4 stjerner Klassisk Bordeaux med solbær, brombær, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration, anelse tørt tanninbid og en mellemlang lidt spinkel afslutning. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Theis-vine.dk til 80 kr. tilbudspris

San Giorgio Sangiovese 2017, Italien. 4 stjerner Fra det sydlige Italien en meget frugtig vin med brombær, jordbær, krydderier i smagen. Simpel og ligefrem i udtrykket. Lidt tør bitter i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos Vinoble til 69 kr. tilbudspris

Noster Inicial 2016, Spanien. 4 stjerner Frugtig meget ligefrem vin fra Priorat. Vellavet men også lidt en-strenget. Brombær, lakrids, peber og strejf vanilje i smagen. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 89 kr. tilbudspris

Baron de Lestac 2015, Frankrig. 3 stjerner Diskret i duften. Rimelig fyldig med brombær, tobak og krydderier i smagen. Medium fylde og en klassisk Bordeaux i den lavere ende. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos Bilka til 49 kr. tilbudspris

Le Strette Barolo 2013, Italien. 5 stjerner Sorte kirsebær i duften. Flot vellavet Barolo med pæn dybde og intensitet i smagen. Kamfer, sorte bær, lakrids og vanilje i smagen. Stadig en del tanniner, men velintegreret så kan med fordel dekanteres eller bedre gemmes nogle år. Pæn afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos dvin.dk til 250 kr. tilbudspris

Roma Rosso 2017, Italien. 3 stjerner Varm krydret i duften. Anelse parfumeret i smagen med sorte bær, vanilje og bagte krydderier. Anelse tør i afslutningen. Fyldig vin men fadet ikke helt velintegreret. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 67 kr. tilbudspris

Piqueras 2015, Spanien. 4 stjerner Garnacha tintorera fra Almansa i det østlige Spanien. Meget frugtig i udtrykket med røde bærnoter i duften. Anelse prikkende på tungen. Frisk i stilen med et let udtryk specielt i eftersmagen. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos eriksorensenvin.dk til 75 kr. tilbudspris

Delas Ventoux 2017, Frankrig. 4 stjerner Varm krydret i næsen. Medium koncentration og i smagen masser af brombær, tobak, peber og strejf vanilje. Klassisk Rhone udtryk med en pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinspecialisten til 100 kr. tilbudspris

Signos de Origin Cabernet Sauvignon 2016, Chile. 5 stjerner GODT KØB Masser af solbær i duft og smag. Fulgt op med yderligere krydderier, tobak og vanilje i smagen. Blød og imødekommende med en frugtig afslutning. Vellavet og flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Rossogrande Le Arche 2016, Italien. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Anelse bitter i smagen med sorte kirsebær, mørke krydderier og strejf vanilje. Medium koncentration og en mellemlang afslutning. Meget ligefrem og lidt neutral vin. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Føtex til 49,50 kr. tilbudspris

Bendito Las Sabias 2014, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Tempranillo fra Toro i det vestlige Spanien. Let parfumeret i duften. Kraftig og fyldig vin med masser af muskler, men stadig med en vis elegance. Brombær, varme krydderier, tobak, violer og vanilje i smagen. Vellavet med en lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 15 Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Josef Ehmoser von den Terrassen Grüner Veltliner 2017, Østrig 4 stjerner Citrus i næsen. Spinkel, syrlig vin med grønne æbler, citrus, græs og hvid peber i smagen. Savner lidt mere intensitet. Sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos propperiet.dk til 89 kr. tilbudspris

Philippe Cartoux Les Espiers Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 4 stjerner Volatil i næsen. Pæn koncentration og i smagen masser af bærintensitet og krydderier. Tørt tanninbid og en krydret afslutning. Ikke helt så vellykket som tidligere årgange. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos domainebrandis.dk til 119 kr.

Veronia Appassimento 2017, Italien. 4 stjerner Vin lavet på delvist tørrede druer. Fyldig vin med sorte bærnoter, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Simpel men vellavet vin med en krydret afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly til 65 kr. tilbudspris

Rafale Syrah 2017, Frankrig. 2 stjerner Anelse parfumeret i duften. Meget let i udtrykket og nærmest som saftevand i glasset. Røde bærnoter og en let krydret afslutning. Meget simpel! 82 Alkoholprocent: 12,5 Set hos koegevinhandel.dk til 39 kr. tilbudspris

Giordano Ricarico 2017, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen. Syrlig med røde kirsebærnoter, bitre krydderier og tobak noter. Meget ligefrem i udtrykket, anelse en-strenget men fungerer pænt til prisen. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Irma til 49 kr. tilbudspris

Governo Rosso Toscana 2016, Italien. 3 stjerner Diskret I duften. Sødmefuld i smagen med modne bærnoter, krydderier og strejf vanilje. Rimelig fyldig vin med en frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Hayes Chardonnay 2017, Californien. 4 stjerner Alkoholprocent: 13,5 Fersken og vanilje i duften. Rimelig fyldig vin med modne bærnoter, tydeligt fadpræg og krydderier i smagen. Krydret afslutning. 88 Set hos Skjold Burne til 90 kr. tilbudspris

The White Cottage Chardonnay 2016, Italien. 3 stjerner Meget frugtig og fyldig i udtrykket. Fersken, melon og tropiske frugtnoter. Savner lidt i syren og dermed friskheden. Parfumeret i afslutningen. 83 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Chablisienne Bourgogne Chardonnay 2017, Frankrig. 4 stjerner Lette citrus og ferskennoter i duften. En pænt lavet vin med medium koncentration, ikke noget umiddelbart fadpræg og en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos philipsonwine.com til 75 kr. tilbudspris

Joseph Greggoire Lieubeau 2017, Frankrig. 4 stjerner Chardonnay og sauvignon blanc fra Loiredalen. Let blomstret i duften. Meget ligefrem syrlig vin med lette bærnoter, citrus og blomster i smagen. Simpel men vellavet vin. 87 Alkoholprocent: 12 Set hos thewinecompany.dk til 69 kr. tilbudspris

Reyes de Aragon Cava Reserva Brut, Spanien. 4 stjerner Fersken i duften. En frugtig vellavet vin med en pæn mousse og pæn dybde. Let hengemt frugt, blomster og citrusnoter. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5 Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

Weingut Heribert Boch Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken GG 2017, Tyskland. 4 stjerner Diskret i duften. Kommer bedre efter i smagen med røde æbler, limefrugt og blomsternoter. Vellavet med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos d-wine.dk til 119 kr. tilbudspris

Norton Malbec Reserva 2015, Argentina. 4 stjerner Pæn, mørk bærfrugt holdt i en delikat, syrefrisk stil, der giver en fin balance i vinen. Slutter en smule kort. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris

Orciaverde Montecucco Rosso 2016, Italien. 4 stjerner Flot ren bærduft. Anelse bitter i smagen med kirsebær, krydderier og strejf vanilje. Medium koncentration og en mellemlang afslutning. Pæn men lidt en-strenget. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Supervin til 90 kr. tilbudspris

