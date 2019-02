Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt - klik her for at læse mere.

Den nyeste årgang fra Barolo som er 2015, er netop frigivet til salg her i starten af januar. Det er nu stadig ikke alle som har flasket sin Barolo endnu, men de første begynder at dukke så langsomt frem på hylderne. Jeg har netop været I Piemonte og smagt mig igennem godt 400 nebbiolo vine fra de nyest frigivne årgange. Og Barolo 2015 er bestemt en god årgang, så det er derfor ingen overraskelse at det netop var en af disse vine som bliver ugens bedste. Og så endda til en yderst fornuftig pris. Bedste køb blev en lækkerkrydret vin fra det sydfranske.

Tilbudsprisen kræver typisk man køber flere flasker for at kunne få vinen til den pris som er angivet.

Kom til Franske vindage 1+2 marts 2019

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Clos Lojen 2017, Spanien. 4 stjerner Vin på bobal fra det østlige Spanien. Frugtig letkrydret næse. En simpel imødekommende og saftig vin med røde bær og lette krydderier. Pæn syre og en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5 Set hos thewinecompany.dk til 65 kr. tilbudspris

Leyendas Carmenere Reserva 2016, Chile. 4 stjerner Røde bær i duften. En frugtig og ligefrem vin med røde bærnoter, tobak, krydderier og strejf urter i smagen. Simpel og imødekommende. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos koegevinhandel.dk til 58 kr. tilbudspris

La Tour Coste Cote du Rhone Les Trencats 2016, Frankrig. 4 stjerner Varm krydret i duften med brombær, kirsebær, peber og krydderier i smagen. Lidt tørt tanninbid men ellers en pæn ligefrem vin med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinmonopolet til 100 kr. tilbudspris

Four Vines Cabernet Sauvignon 2013, Californien. 3 stjerner Lette solbærnoter i duften. Anelse tørt tanninbid med solbær, peber, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration og en krydret afslutning. Savner mere intensitet og dybde i smagen. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos Supervin til 150 kr. tilbudspris

Gustave Lorentz Crement d’Alsace Brut, Frankrig. 4 stjerner Ferskennoter i duften. Pæn intensitet i både duft og smag. Citrus, fersken og blomsternoter. I stilen som en ”lille” champagne. Pæn vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 12 Set hos Supervin til 130 kr. tilbudspris

Baroncini Appasimento Rosso del Veneto 2015, Italien. 4 stjerner Varm krydret i duften. Brombær, bagte krydderier og vanilje i smagen. Intens med en let sødmefuld eftersmag. Pæn ligefrem vin uden den store dybde. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Skjold Burne til 60 kr. tilbudspris

El Abuelo Joaquin Ylirum 2016, Spanien. 4 stjerner Tempranillo fra La Mancha i det centrale Spanien. Meget frugtig i udtrykket med røde bærnoter, en let frugt sødme og krydderier. Simpel, imødekommende vin. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Propperiet.dk til 69 kr. tilbudspris

Villa des Gres Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 4 stjerner Intense bærnoter i duften. Mere afdæmpet i smagen med jordbær, røde kirsebær og lette krydderier. Lidt en-strenget men fungerer pænt. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 74 kr. tilbudspris

Molto Forte Rosso 2017, Italien. 4 stjerner En simpel ligefrem vin med brombær, peber, krydderier og strejf vanilje. Simpel med en pæn koncentration. Krydret lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos AndrupVin.dk til 59 kr. tilbudspris

Rock Ferry Sauvignon Blanc 2014, New Zealand. 4 stjerner Stikkelsbærnoter i duften. Pæn ligefrem og meget typisk sauvignon blanc med grape, stikkelsbær og blomster i smagen. Pæn fylde og anelse mere afdæmpet end mange andre fra Marlborough. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos vinmonopolet.dk til 90 kr. tilbudspris

Salentein Barrel Selection Chardonnay 2016, Argentina. 4 stjerner Let fersken i næsen. Melon, fersken, blomster og lette vaniljenoter i smagen. Ikke voldsom intens men vellavet vin. Mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Føtex til 69 kr. tilbudspris

Domaine Vincent Pars Cornas granit 30 2016, Frankrig. 5 stjerner Masser af røde bær i næsen. Imødekommende i smagen med masser af jordbær, kirsebær, peber og krydderier. Flot balanceret hvor især syren står flot. Lang afslutning. Yderst flot vin! 92 Alkoholprocent: 13 Set hos domainebrandis.dk til 279 kr.

Klee Pinot Noir 2016, USA. 5 stjerner Fra Oregon. Masser af jordbær i duften. Fortsætter i smagen med hindbær, lette krydderier og strejf vanilje. Meget imødekommende og vellavet vin. Pæn dybde og længde. En vin som klasker Bourgogne i samme prislag big time! 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos dvin.dk til 200 kr. tilbudspris

Biasiotto Vino Sui Lieviti Zero 15, Italien. 4 stjerner Vin fra området omkring Prosecco. En frugtig ligetil vin. Tør med pæn syre og røde æbler, grapefrugt og blomster i smagen. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 11 Set hos dengodevino.dk til 80 kr. tilbudspris

Zin B-i-B, Italien. 3 stjerner Fra Puglien på primotivo druen, som den normalt kaldes på de kanter. Pæn intensitet i duften af mørke bær. Anelse sødladen i smagen med syltede bærnoter, bagte krydderier og vanilje. Anelse tung og alkoholen forstyrrer. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY på tilbud til 50 kr. (3 l)

Misetti 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Frugtig i udtrykket med flot ren frugt, lette krydderier og en pæn syre. Meget imødekommende og en vin der næsten drikker sig selv. Flot balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinoble til 99 kr.

La Madonnina Chianti Classico Riserva 2013, Italien. 3 stjerner Kirsebærnoter i duften. Spinkel frugtig i smagen med røde bær, tørstof, tobak og vanilje. Ikke meget intensitet og en kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Gerard Bertrand Solensis 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Syrah og grenache fra det sydfranske. Masser af bærnoter i duft og smag. En frugtig ligefrem og vellavet vin. Imødekommende med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Le Pigeoulet Vaucluse 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Saftig lækker og krydret vin domineret af røde bærnoter med et krydret præg. En frugtig og ligefrem vin der bare smager… Pæn afslutning og ganske flot køb. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos theis-vine.dk til 110 kr. tilbudspris

Camparron reserva 2013, Spanien. 4 stjerner Krydret fyldig vin fra Toro i det vestlige Spanien. Brombær, lakrids, krydderier og vanilje. Anelse tørhed fra fadet hvilket ikke klæder vinen. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Holte Vinlager til 75 kr. tilbudspris

Trediberri Barolo 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN En lys og elegant Barolo fra 2015, som netop er frigivet. Violer og røde bær i duft og smag. Velbalanceret hvor nebbiolo karakteren virkelig får lov at komme frem. En flot vin som kan nydes nu men også i mange år fremover. 92 Alkoholprocent: 14 Set hos philipsonwine.com til 170 kr. tilbudspris

Flavabom Vine-Dried Shiraz 2017, Australien. 3 stjerner Sødmefuld krydret i duften. Koncentreret og meget intens i smagen. Nærmest for meget – og elegancen er langt væk. En bullerbasse hvor alkoholen er på nippet til at tangere en portvin. For meget….. 85 Alkoholprocent: 16 Set hos Superbrugsen til 79 kr. tilbudspris

Domaine Fond Croze Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 4 stjerner Krydret i næsen. Klassisk rhone vin med mørke bærnoter, peber, vilde krydderier i smagen. Simpel men vellavet vin med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 85 kr. tilbudspris

ConoSur Riesling Reserva Especial 2018, Chile. 4 stjerner Fra det køligere Bio-Bio i det sydlige Chile. Ekspressiv i næsen med grønne æbler. I smagen citrus, æbler, fersken og strejf ananas. En tør men lidt simpel vin med en mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Picton Bay Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i duften. Mere intensitet i næsen end i smagen som er en anelse vandig. Stikkelsbær, citrus og blomster i smagen. Savner mere i smagen. 86 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Viladelops Xarel.lo 2017, Spanien. 4 stjerner En fyldig vin på den spændende drue xarel.lo fra Penedes. Licchi, umami og let blomstret udtryk i smagen. Pæn koncentration men savner lidt i syren. En madvin! 87 Alkoholprocent: 12 Set hos d-wine.dk til 85 kr. tilbudspris

Recode Cava Brut NV, Spanien. 4 stjerner Stort set ingenting i næsen. Lidt mere i smagen med ferksne og citrusnoter. Meget simpel, med en lidt aggressiv mousse. Mellemlang afslutning. Til prisen ok men heller ikke mere. 85 Alkoholprocent: 11,5 Set hos Fakta til 40 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.

Kom til stor Italiensk vinfestival 29+30 marts

Kom til Franske vindage 1+2 marts 2019