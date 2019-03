Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Kigger man ud de seneste dage har det været højt solskin og trangen til at udskifte de tunge rødvine med sprøde hvid eller rosévine kommer. Denne uges bedste køb er netop en blomstret sprød hvidvin fra det sydvestlige Frankrig. En vin som er til at betale for alle og som jeg vil påstå de fleste vil synes om. Mere kompleksitet er der i ugens bedste vin, som er en Chateauneuf-du-Pape men i en bedre kvalitet som kan meget og viser at 2016 er en årgang man trygt kan vende sig mod.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Orciaverde Montecucco Sangiovese 2014, Italien 3 stjerner Diskret i næsen med røde kirsebær, lette krydderier, tørstof og let fadpræg i smagen. Anelse bitter og tør i eftersmagen. Savner mere af det hele, prisen taget i betragtning. 86 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Supervin til 120 kr. tilbudspris

Torre Orio Chardonnay Brut Cava, Spanien. 4 stjerner Anelse parfumeret i duften. Fyldig og frugtig i smagen med abrikos, fersken og blomsternoter. Pæn mousse og en let sødmefuld afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos Supervin til 100 kr. tilbudspris

Domaine de Gry-Sablon Beaujolais-Villages Rosé 2017, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. En let og meget fin rose. Masser af jordbær, hindbær og lette krydderier i smagen. Tør og meget ligefrem. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Juuls til 99 kr.

Nittnaus Pinot Noir Selection 2016, Østrig. 4 stjerner Skovbær i næsen. En let og sprød pinot noir med jordbær, hindbær og krydderier. Pænt balanceret og en krydret men lidt tør og kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 68 kr. tilbudspris

Ernie Els Merlot 2011, Sydafrika. 5 stjerner Mørke modne bær i duften. Meget intens med mocca, brombær, mørk chokolade og vanilje. Koncentreret og vellavet vin til den tunge side. Pæn lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos theis-vine.dk til 150 kr. tilbudspris

Casillero del Diablo Reserva Privada 2016, Chile. 4 stjerner Cabernet sauvignon med et urtet præg i duft og smag. Pæn intensitet og koncentration. Solbær, tobak, grøn peber og vanilje i smagen. Men den er for grøn og urtet! Pæn krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbrugsen til 69 kr. tilbudspris

Chateau de Caladroy Cuvee Saint Michel 2015, Frankrig. 4 stjerner Intense bærnoter i duften. Flot balanceret og i udtrykket saftig, fyldig med en lang krydret afslutning. Anelse tørhed fra fadet. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Holte vinlager til 200 kr. tilbudspris

Bancal del Bosc 2017, Spanien. 4 stjerner Meget parfumeret i næsen. Frugtig, saftig og imødekommende og fungerer bedre i smagen end i næsen. Meget ligefrem vin med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos d-wine.dk til 99 kr. tilbudspris

Domaine de la Janasse Terre de Bussiere 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Krydret saftig Rhone vin med pæn intensitet i næse og smag. Brombær, lakrids, peber og timian. Pænt balanceret og en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos jyskvin.dk til 113 kr. tilbudspris

Roberto Sarotto Barolo Reserva Pezzole 2011, Italien. 4 stjerner Kamfer og vaniljenoter I duften. Pæn koncentration og masser af sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Pæn modenhed allerede nu og masser af tertiære noter. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Irma til 139 kr. tilbudspris

Chateau Liversan 2013, Frankrig. 3 stjerner Diskret i duften. Meget let Bordeaux fra Haut Medoc med solbær, tobak og vaniljestrejf i smagen. Meget lidt intensitet og jeg savner mere af det hele i denne lidt svage årgang. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos Bilka til 69 kr. tilbudspris

Domaine la Bouissiere Cote du Rhone 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af varme krydderier i duften. Brombær, peber, lakrids i smagen. En vellavet klassisk Rhone vin med pæn koncentration og en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 115 kr. tilbudspris

Chateau Caroline 2012, Frankrig. 4 stjerner Fra Bordeaux en krydret let urtet vin i næsen. Pæn intensitet med solbær, grøn peber, tobak og vanilje i smagen. Klassisk for området med en medium koncentration og let krydret afslutning. Pæn men ikke prangende vin. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Skjold Burne til 120 kr. tilbudspris

La Bestia Monastrell 2013, Spanien. 5 stjerner Meget tung og alkoholisk i næsen. Tætte mørke bær, bagte krydderier og masser af vanilje. Meget potent i udtrykket og koncentreret vin. Lang afslutning. Flot vin med man orker næppe mere end et gals eller to. 90 Alkoholprocent: 16 Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon 2014, Spanien. 4 stjerner Solbærnoter i duften. Medium koncentration og i udtrykket frugtig, saftig med solbær, brombær, tobak og vanilje. Lidt simpel men fungerer pænt. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly til 67 kr. tilbudspris

Rockferry Sauvignon Blanc 2015, New Zealand. 2 stjerner Lette stikkelsbærnoter I duften. Lidt tung i smagen og virker anelse træt. Savner den typiske friskhed og blomstrede stil som Marlborough normalt viser og vinen har ikke dybde nok til at blive lagret. 83 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinmonopolet.dk til 100 kr. tilbudspris

11th Hour Cellar Chardonnay NV, Californien. 2 stjerner Let fersken I duften. Anelse tung i smagen med modne stenfrugter, parfumeret og med bagte kryddernoter. Hænger ikke sammen og jeg savner elegancen og syren. 82 Alkoholprocent: 12 Set hos Vinspecialisten til 70 kr. tilbudspris

Plaimont Colombelle Selection 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Blend af colombard og ugni blanc fra det sydvestlige Frankrig. Intenst blomstret i duften. Spinkel men pakket ind af en pæn syre. Masser af frugt og en flot ligefrem vin, meget forfriskende i stilen. 88 Alkoholprocent: 10,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 65 kr. tilbudspris

Nuestra Senora del Portal 2017, Spanien. 5 stjerner Vin fra Katalonien på primært grenache blanc. Krydret i duften og en fyldig flot balanceret vin med stenfrugt, ananas, hvid peber og vanilje. En madvin med en flot lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinoble til 139 kr. tilbudspris

Santa Rita Rosé 2018, Chile. 3 stjerner Jordbær i duften. En simpel frugtig rosévin med masser af røde bær og lette krydderier. Lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY, SPAR til 60 kr.

Biasiotto Cabernet Vino Spumante Demi Sec NV, Italien. 4 stjerner Rød mousserende vin. Masser af røde bær i smagen, pæn koncentration og en vis sødme. Spændende vin velegnet til aperitif eller til frugt desserter. Pæn mousse og længde. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos dengodevino.dk til 117 kr. tilbudspris

Venturini Massimino 2013, Italien. 4 stjerner Masser af sorte bær i duften. En fyldig krydret Veneto vin med kirsebær, krydderier, vanilje og peber noter. Pæn afslutning. Alkoholen lidt brændende dog. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos gallovini.dk til 129 kr.

Le Ragose Ripasso 2015, Italien. 4 stjerner Lys og frisk med masser af rødebær i duft og smag. Anelse bitterhed og tørhed i eftersmagen men ellers en imødekommende pæn ripasso. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 95 kr. tilbudspris

Wöhrle Spätburgunder 2017, Tyskland. 3 stjerner En lys og meget let pinot noir fra Baden i det sydtyske. Jordbær, ribs og citrus i smagen. Krydret mellemlang afslutning. Men jeg savner lidt mere af det hele… 86 Alkoholprocent: 13 Set hos propperiet.dk til 129 kr.

Beaurenard Chateauneuf-du-Pape 2016, Frankrig. 5 stjerner Røde bær i duften. Saftig og yderst vellavet vin med masser af røde kirsebær, jordbær, timian, tobak i smagen. Mange lag og en kompleks lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14,5 Set hos domainebrandis.dk til 349 kr.

Rabbit Island Sauvignon Blanc 2017, New Zealand. 5 stjerner Masser af hyldeblomst i næsen. En klassisk sauvignon blanc fra New Zealand med intens duft og smag af stikkelsbær, græs, citrus, våde sten og blomster. Spinkel men vellavet. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos theis-vine.dk til 150 kr. tilbudspris

Espelt Terres Negres 2016, Spanien. 3 stjerner Carignan med en smule grenache fra Emporda i Katalonien. Fyldig og koncentreret vin med masser af mørke modne bærnoter, krydderier og vanilje. Anelse tørhed og alkoholen noget brændende. Savner lidt mere friskhed da vinen kommer til at fremstå meget tung. 87 Alkoholprocent: 15 Set hos winepoint.dk til 138 kr. tilbudspris

