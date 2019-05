Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Kvaliteten har vinene fra Ribera del Duero er voksende og man er ved at finde sin egen stil og differentiere sig fra Rioja som benytter samme drue. Hvor man en overgang så meget ny fad og ekstration har man fundet balancen med drikkevenlige elegante og friske vine. Ugens vinder er et særdeles godt eksempel.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Camille Cayran Le Pas de la Beaume Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 4 stjerner Fra Rhone dalen. Blomstret i næsen og viognier fornemmes tydeligt i både duft og smag. Aromatisk med blomster, fersken og parfume. Pæn koncentration og længde. Pakket ind af en fin syre. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos masawine.dk til 75 kr. tilbudspris

Pajzos T Furmint 2017, Ungarn. 4 stjerner Masser af citrus i duft og smag. En sprød vin med grapefrugt, melon og let krydret afslutning. Pænt balanceret, men ikke nær så meget tyngde som i tidligere årgange. 88 Alkoholprocent: 11 Set hos propperiet.dk til 89 kr. tilbudspris

De Sei Solo Preludio 2015, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Fra Ribera del Duero. Masser af koncentration. Intens i duft og smag brombær, mocca, mørk chokolade, krydderier og vanilje. En moderne og vellavet vin typisk for Javier Zaccagnini, som bl.a. også laver Aalto vinene. Lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 15 Set hos theis-vine.dk til 200 kr. tilbudspris

Frontier Red Lot 182, Californien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB En rigtig grillbasker med masser af umiddelbar frugt, krydderier og vanilje i smagen. Simpel men vellavet vin som de fleste vil kunne lide. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Saint Roch Roubials Rouge 2017, Frankrig 4 stjerner. Masser af umiddelbar rød frugt i duft og smag. Kirsebær, jordbær, krydderier og vaniljepræg i smagen. En flot og ligefrem sydfransk vin som vil stå godt til grillmaden. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos AndrupVin.dk til 119 kr. tilbudspris

Arione Barbaresco 2016, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Meget tør og bitter i smagen. Vel det er ung nebbiolo men der er ikke meget intensitet og dybde i smagen. Synes ikke den holder! Tør mellemlang afslutning. 84 Alkoholprocent: 14 Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Ciro Black Edition 2015, Spanien. 4 stjerner En tæt mørk vin med sorte bær især blommer, lakrids, peber, krydderier og vanilje. Et blend af forskellige druer fra forskellige dele af Spanien. Koncentreret, moderne i udtrykket og vellavet. Men savner typicitet og karakter synes jeg. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos vinmedmere.dk til 100 kr. tilbudspris

Zeni Costalago 2016, Italien. 4 stjerner Fra Veneto en frugtig pænt koncentreret vin med brombær, sorte let syltede kirsebær, lakrids og krydderier i smagen. Alkoholen en anelse brændende men ellers et ligefrem frugtigt udtryk. Pæn lang afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Supervin.dk til 80 kr. tilbudspris

La Umbra Pinot Noir 2016, Rumænien. 3 stjerner Diskret i duften. Lys og let i smagen med kirsebærnoter, peber og strejf vanilje. Ikke megen intensitet. Allerede nu meget moden i udtrykket. Mellemlang afslutning. Noget jævn vin. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos philipsonwine.com til 42 kr. tilbudspris

Pezzole Barolo Riserva 2012, Italien. 5 stjerner Lyse bærnoter i duften. Syltede sorte kirsebær i smagen, kamfer, lakrids og vanilje. Klassisk nebbiolo med en del fadpræg, moden i udtrykket med en pæn afslutning. Ganske pæn barolo til prisen. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Irma til 139 kr. tilbudspris

Duepalme Serre Susumaniello 2017, Italien. 4 stjerner Mørk krydret vin med en pæn intensitet i duft og smag. Sorte bær, krydderier og vanilje i smagen. Kødfuld i udtrykket med en krydret let tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte vinlager til 85 kr. tilbudspris

Colombia Crest Chardonnay 2016, USA. 5 stjerner GODT KØB Masser af vanilje i duften. Solmodne bærnoter især fersken, abrikos og ananas. Klassisk oversøisk i udtrykket med en pæn balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Epicuro F Fiano 2018, Italien. 2 stjerner Meget let og spinkel vin fra Puglien. Lette melon og blomster noter. Vandig specielt i afslutningen. Savner det meste i denne. 82 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Kvickly til 50 kr. tilbudspris

Cono Sur Riesling Rulos del Alto Block 23 2018, Chile. 4 stjerner Fra det kølige Bio Bio i det sydlige Chile. Æbler og citrus i duften. Meget stenet i smagen med flint, grønne æbler og blomsternoter. Knastør med en pæn afslutning. Spændende vin. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY til 89 kr. tilbudspris

La Reserve Saint Dominique Centifolia 2018, Frankrig. 4 stjerner Frugtig i udtrykket med masser af jordbær og ribsnoter. Vellavet med en pæn intensitet og længde. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos jyskvin.dk til 65 kr. tilbudspris

Rocim Amphora Branco 2017, Portugal. 5 stjerner Fra Alentejo på en række lokale druer. Aromatisk vin med blomster, tropisk frugt og hvid peber i smagen. Anelse oxiderede noter hvilket klæder vinen. Flot koncentration og balance. Spændende vin. 90 Alkoholprocent: 12 Set hos AMKA til 180 kr.

Vina Sanzo Verdejo 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Rueda i det centrale Spanien. Pæn intensitet i duft og smag. Fersken, melon og limefrugt. Flot balance og et ganske flot eksempel på verdejo druens egenskaber på en frugtig ligefrem vin. 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Supervin.dk til 90 kr. tilbudspris

Miss alma Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Sødmefuld frisk frugt med en herlig underliggende salt stil. Fersken og melon i smagen med blød syre. 87 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Erik Sørensen Vin til 70 kr. tilbudspris

Spier The Yellowwood Rosé 2018, Sydafrika . 4 stjerner Mørk rosé med sødmefuld modne bær i duften. Intens i smagen med røde kirsebær, limefrugt og krydderier. En madrosé pænt skruet sammen og med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Superbugsen til 99 kr. tilbudspris

La Doncella Rosado 2018, Spanien. 3 stjerner Pink i farven med røde bolscher i duften. Sødmefulde bærnoter, limefrugt og blomster i smagen. Anelse vandig og kort. Noget simpel rosé. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos d-wine.dk til 79 kr. tilbudspris

Jas des Vignes Rosé 2018, Frankrig. 2 stjerner Diskret i næsen. Meget neutral i smagen med meget lette røde bærnoter. Spinkel og jeg savner mere af det hele. Kort afslutning. 80 Alkoholprocent: 12,5 Set hos SPAR til 60 kr. tilbudspris

Borgo Aleto Prosecco, Italien. 4 stjerner Fersken i næsen. Lidt aggressiv mousse med bagved den pæn stenfrugt, citrus og blomsternoter. Simpel meget frugtig i udtrykket. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 11 Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Cadis Ripasso 2016, Italien. 4 stjerner Frugtig ligefrem vin fra Valpolicella. Røde kirsebær, lette krydderier og strejf vanilje i smagen. I stilen mere som en gængs Valpolicella end ripasso. Men frugtig og imødekommende. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Føtex til 55 kr. tilbudspris

Maron Appassimento 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fyldig krydret vin fra Puglien. Masser af svesker, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn syre og ganske meget vin for pengene. Pæn krydret sødmefuld afslutning. 89 Alkoholprocent: 15 Set hos gallovini.dk til 69 kr. tilbudspris

Santedame Chianti Classico 2015, Italien. 4 stjerner Modne svampede noter i duften. Pænt udviklet med bitre røde kirsebærnoter, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Pænt balanceret og medium koncentration. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 130 kr.

Ulterior Garnacha 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra La Mancha sletten men med masser af intensitet. Lys, masser af ribs, jordbær, lette krydderier i smagen. Meget imødekommende og drikbar. Nærmest en tørstslukker. Meget spændende og utraditionel vin fra det centrale Spanien. Flot eksempel på de mange spændende projekter som der pt. er på den iberiske halvø. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Suenson til 134 kr. tilbudspris

&Arlaud Hautes Cotes du Nuits 2016, Frankrig . 5 stjerner Masser af jordbær i duften. Flot intensitet i både duft og smag. Velbalanceret med en pæn syre og ren frugt. Flot lang afslutning. Ganske flot og habil vin. 91 Alkoholprocent: 12,5 Set hos domainebrandis.dk til 249 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

