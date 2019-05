Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Malbec-vinene er kendt for at være frugtige, kraftige og med en del tannin. Oprindeligt stammer malbec fra det sydvestlige Frankrig, hvor den meget længe har været en fast ingrediens i blandingsvine, men uden at have gjort meget væsen af sig selv. I dag er det mere sandsynligt at finde en malbec vin fra Sydamerika og især fra Argentina, hvor den er blevet landets uden tvivl mest profilerede drue.

Før i tiden blev den næsten udelukkende benyttet som hjælpesort i Bordeaux til at blødgøre vine. Men i dag har merlot overtaget det job. Malbec indgår stadig flittigt i mange blandingsvine fra Sydvestfrankrig, men det er i Cahors, den er mest udbredt, og herhjemme er især Prins Henriks vine kendte.

I Argentina ser malbec-vinene kun en vej, og det er opad. Salget og interessen for den sorte drue er stødt stigende, og det samme er kvaliteten. Over 30.000 hektar er plantet med malbec i Argentina, og druen udgør 40% af al eksport af argentinsk vin.

85% af alle malbec-vine kommer fra Mendoza. Her på plateauet, som varierer mellem 450 og 1.500 meter, skabes der mange forskellige stilarter med malbec. Det ser man bl.a. ved, at man kan finde blommeagtige, tunge malbec-vine og modsat nærmest kirsebæragtige, elegante vine. Det er dog i de højeste områder Agrelo, Pedriel og Vitalba i Luján de Cuyo samt La Consulta, Tupungato og Vista Flores i Uco Valley, at de bedste vine findes. De bedste vine kan uden problemer gemmes 8-10 år, men man mangler stadigt at se, hvordan de vil udvikle sig gennem flere årtier.

Ganske pænt niveau og mange rigtigt gode køb. Men smagningen viste også, at man skal se sig grundigt for, da pris og kvalitet ikke altid hænger sammen. Flere dyre vine skuffede, og mange billigere vine overraskede positivt. Men smagningen viste, at malbec generelt giver vine, hvor man får meget for pengene.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til Spansk Vinfestival 13+14 september

Catena Zapata Malbec 2013. 95 6 stjerner BEDSTE VIN Philipson Wine | 500 kr. tilbudspris Dyb rubinrød farve. Høj-intens og kompleks næse. Pebernoter med mørke bær i høj koncentration. En intens vin med stor fylde og et kæmpe væld af nuancer. Lang eftersmag. Fransk fad, velintegreret. Flot, flot balance, under udvikling med stort potentiale. Alc.: 14%

Bodega Noemia Malbec 2016. 95 6 stjerner Vinspecialisten | 800 kr. tilbudspris Saftig med masser af røde bær i duften. Intens og meget imødekommende. Rig i frugten med jordbær, ribs og vilde skovbær i smagen. Flot syre og balance. En stor flot malbec i den køligere mere venlige stil. Alc.: 14%

Pulenta Gran Malbec X 2012. 92 5 stjerner Propperiet | 299 kr. tilbudspris Det vælter op af glasset med komprimeret frugt og mørke bær. På duften tænker man tydeligt en ambitiøs vin. Smagen er meget up front med masser af røde og sorte bær, lakrids, røg og tobak. Eftersmagen er både kompleks og samtidigt meget harmonisk, med perfekt afstemt syre og tannin. Alc.: 14,5%

Bodega Noemia A Lisa Malbec 2017. 92 5 stjerner Vinspecialisten | 199 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Imødekommende saftig i udtrykket med jordbær, røde kirsebær og krydderier. Masser af lag og dybde. Vellavet med en pæn krydret afslutning. Alc.: 13%

1853 Old Vine Malbec Grand reserve 2012. 92 5 stjerner Supervin | 175 kr. tilbudspris Meget ekspressiv i næsen med modent præg. Læder og tobak, røg og bacon. Smagen er udviklet og umiddelbar først, men der gemmer sig mange lag og den åbenbarer sig som en kompleks vin. Er lige i fare for at kamme over og blive for sødmefuld, men den reddes i land i eftersmagen, hvor syren og tannin er lidt vel dominante. Alc.: 15%

Terrazas Malbec 2016. 92 5 stjerner Moët Hennessy | 169 kr. Masser af røde bær i duften. Kølig i stilen med ribs, hindbær, violer og strejf af vanilje i smagen. Flot og elegant med en lang afslutning. Meget anderledes i stilen. Alc.: 13,5%

Pulenta Finca Don Antonio Malbec 2013. 92 5 stjerner Propperiet | 299 kr. tilbudspris Tæt og intenst krydret i duften. Blommer, peber, sød lakrids og vanilje i smagen. Flot koncentration, en vellavet og flot vin. Alc.: 14,5%

Felipe Staiti Malbec 2012. 91 5 stjerner Supervin | 250 kr. tilbudspris Intense blommenoter i duften. Masser af krydderier, sorte bær, mokka, tobak og vanilje i smagen. Ganske flot og harmonisk med en lang afslutning. Alc.: 15%

Mendel Unus Malbec 2014. 91 5 stjerner Sigurd Müller Vinhandel | 235 kr. Rig og kompleks duft, der byder på et væld af nuancer. Masser af solbær og solbærblade, en smule medicinsk og urtet med moden, medium+ tannin. Balanceret frugtsødme med fin, frisk syre. Forholdsvis lang i eftersmagen, kampfer og blomme, lakrids og mynte. Alc.: 14,5%

Pulenta Malbec 1 2015. 91 5 stjerner Propperiet | 199 kr. Inciterede næse, der sigeSmag mig nu! Den skuffer heller ikke med modne bær men samtidigt en fin kølighed. Finesserig og elegant, hvad man ikke ofte skriver om malbec. Alc.: 14,5%

Catena Alta Malbec 2013. 91 5 stjerner Philipson Wine | 250 kr. tilbudspris Ikke så ekspressiv duft. I smagen god intensitet og balance. Sorte bær og engelsk lakrids. Eftersmagen har en fin længde men savner lidt kompleksitet. Alc.: 14%

Alta Vista Terroir Selection Malbec 2015. 91 5 stjerner Sigurd Müller Vinhandel | 172 kr. Dyb, koncentreret frugt. Amarena kirsebær, lak og moden, mørk frugt med chokolade og engelsk lakrids. Silkeblød med en behagelig, stor mundfylde. Fint integreret fad, der giver lækker cremethed i vinen. Lang, dejlig eftersmag. Alc.: 14,5%

Bodega Noemia Malbec 2013. 91 4 stjerner Vinspecialisten | 800 kr. tilbudspris Fadpræg i næsen. Modenhed i smagen med svampe, let syltede kirsebær og vanilje. Bløde tanniner og en vin, der er klar nu. Alc.: 14,5%

Escorihuela Gascon 1884 Estate Malbec 2017. 5 stjerner. 90 GODT KØB Irma | 131 kr. Intense mørke toner i duften. Pæn friskhed og massiv frugt i smagen med blommer, krydderier og lidt mælkede noter i afslutningen. lc.: 14%

La Posta Malbec 2015. 91 5 stjerner BEDSTE KØB Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Let og elegant vin med jordbær, kirsebærnoter og krydderier i smagen. Rimelig koncentration og en vin, der vinder på sin flotte balance. Lang afslutning. Alc.: 13,5%

1853 Old Vine Malbec Estate Selected Parcel 2014. 91 5 stjerner GODT KØB Supervin | 110 kr. tilbudspris Afdæmpet i næsen af en malbec. Lidt røgede noter og sorte bær. I smagen noget mere karakter med violer og nelliker, lidt julekrydderi og masser af solbær og brombær. Bliver dog lidt ensporet i eftersmagen. Alc.: 14,5%

Casarena Jamilla’s Vineyard Malbec 2015. 91 5 stjerner Haller Vine | 240 kr. tilbudspris Åben og moden i næsen med klare animalske noter. Mere koncentreret smag med modne sorte bær men lidt rigeligt med tannin og syre. En vin, der gerne vil rigtig meget men måske ikke helt står distancen. Er i tvivl om, hvorvidt den nogensinde kommer helt i balance. Alc.: 14,5%

Kauzo Malbec Syrah 2015. 90 5 stjerner GODT KØB Supervin | 90 kr. tilbudspris Fyldig smag med en smule metallisk hårdhed. Koncentreret med viol og power. Virker en smule ubalanceret og tung. Alc.: 14,5%

Kauzo Malbec Cabernet 2015. 90 5 stjerner GODT KØB Supervin | 90 kr. tilbudspris Moden, sødmefyld frugtnæse, likøragtig marmelade. Mere syrefrisk i smagen med fint integreret fad og tannin. Medium fylde og eftersmag med god frugtighed, blomme og lakrids. En behagelig lethed over den grundet et fint syrenineau. Alc.: 14,5%

Luigi Bosca Malbec 2015 . 90 5 stjerner Theis Vine | 140 kr. tilbudspris Fyldig og moden i næsen, som fortsætter i smagen med svampe, modne mørke bær, krydderier og vanilje. Det fornemmes, at den har nogle år på bagen og fremstår meget klar nu. Bløde tanniner og en pæn, krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Luigi Bosca Gala 1 Malbec 2015. 90 5 stjerner Theis Vine | 170 kr. tilbudspris Fad-toast, ristet nød og kaffe med bærfriskhed. Fadet forholdsvist dominerende med kraftig vanille og kokos. Lidt voldsomt pumpet. Alc.: 14,5%

Salentein Barrel Selection Malbec 2016. 90 5 stjerner GODT KØB Føtex | 99 kr. tilbudspris Dejlig næse med stald og bacon. Smagen er først ikke så kompakt, men den folder sig fint ud med modne bær. Der er nogle lidt for modne noter til sidst, som trækker en smule ned. Alc.: 13,5%

Aruma Malbec 2016. 90 5 stjerner GODT KØB Skjold Burne | 100 kr. tilbudspris Lakridset og let støvet smag. Modne brombær og blåbær med lakrids i eftersmagen. Fine, modne tanniner og ok længde. Alc.: 13%

Rutini Malbec 2013. 90 5 stjerner Skjold Burne | 200 kr. tilbudspris Mørk og tæt i næsen. Saftig og imødekommende i smagen med blommer, krydderier og vanilje. Velbalanceret med en krydret afslutning. Alc.: 14,5%

1853 Old Vine Malbec Reserve 2015. 90 5 stjerner GODT KØB Supervin | 90 kr. tilbudspris Fin næse, primært med røde bær. Meget kølig og næsten underspillet i stilen – nærmest et oxymoron, når man taler malbec. Alc.: 14,5%

SinFin Malbec 2014. 90 5 stjerner Amalie Vinimport | 130 kr. tilbudspris Fin, harmonisk og åben i næsen. Den smager både af jordbær, solbær og brombær i fin forening. Der er også kompleksitet fra fadlagring. Vellavet vin, men der er ikke nogen WOW-faktor. Alc.: 13,7%

Las Acequias Malbec 2013. 90 5 stjerner GODT KØB Holte vinlager | 100 kr. tilbudspris Masser af jordbær og hindbær i duften. Frugtig og meget imødekommende vin i den nyere stil, hvor fadet er nedtonet, og frugten taler mere direkte. Yderst flot frugt med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Rutini Trumpeter Malbec 2016. 90 5 stjerner GODT KØB Skjold Burne | 75 kr. tilbudspris Frisk og frugtig stil i den mellemfyldige ende af skalaen. Fint balanceret. Nem at gå til, god allround vin. Alc.: 13%

Tinto Negro Malbec Limestone Block 2014. 90 5 stjerner Suenson | 149 kr. tilbudspris T: Røde bær, meget ligefrem og frugtig i stilen med røde kirsebær, peber og vanilje i smagen. Bitre toner i eftersmagen. Alc.: 14%

Punto Final Reserve Malbec 2015. 89 4 stjerner Erik Sørensen vin | 125 kr. tilbudspris Flot, krydret næse. Klassisk i udtrykket med blommer, rødt kød og vanilje i smagen. Velbalanceret men en anelse vandig eftersmag. Starter bedre end den slutter. Alc.: 13%

Zorzal Gran Terroir Malbec 2014. 89 5 stjerner GODT KØB Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Røde bærnoter i duften. En anelse lukket i udtrykket med blommer, peber og violer i smagen. Savner lidt mere dybde og længde. Alc.: 14,5%

Norton Reserva Malbec 2015. 89 4 stjerner MENY | 130 kr. tilbudspris Pæn, mørk bærfrugt holdt i en delikat, syrefrisk stil, der giver en fin balance i vinen. Slutter en smule kort. Alc.: 14%

Marcelo Pelleriti reserve Malbec 2014. 89 5 stjerner GODT KØB Supervin | 100 kr. tilbudspris Ikke så ekspressiv næse, men lidt krydrede noter og lakrids. I smagen er den først relativt spinkel. Især for en malbec, men så bliver den mere kraftig med røde og sorte bær. Eftersmagen dog præget af en del syre. Alc.: 14,5%

Vina Cobos Felino Malbec 2016. 89 5 stjerner GODT KØB Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Fin, åben næse med sorte bær og et røget præg. Fin og ren i smagen og nærmest lidt kølig. Masser af viol og nelliker. Pæn og harmonisk eftersmag. Alc.: 14%

Kaiken Malbec 2017. 89 5 stjerner GODT KØB Vinoble | 99 kr. tilbudspris Røde bær i næsen. Elegant og saftig vin med røde kirsebær, krydderier og strejf af toast i smagen. Velbalanceret med en pæn, frugtig afslutning. Alc.: 13,5%

Zuccardi Q Malbec 2016. 89 5 stjerner GODT KØB Jyskvin.dk | 100 kr. tilbudspris Lidt mere knald på duften. Mere røde end sorte bær og et lidt laktisk præg (kærnemælk). I munden starter den en anelse vandig, men så bliver den mere koncentreret med røde og sorte bær, rålakrids og et krydret strejf. Fin balance i eftersmagen. Alc.: 14%

Finca La Zulema Malbec 2017. 89 5 stjerner GODT KØB Propperiet | 89 kr. tilbudspris Animalsk næse, dyrisk med mælkeprodukt. Rig kompleksitet, bærfrugt med blåbær, brombær og kirsebær i smagen, som afviger fra den mere animalske duft. Nem at drikke og forstå. God længde. Alc.: 14%

Bodega Noemia J. Alberto Malbec 2013. 89 4 stjerner Vinspecialisten | 310 kr. tilbudspris Dejlig næse med stald og animalske noter men også sarte røde bær. Smagen er desværre en rigtig bolchebutik, hvor sødmen dræber alt liv. Alc.: 14%

Casir dos Santos Malbec 2015. 89 5 stjerner GODT KØB Bichel | 95 kr. tilbudspris En del fad i næsen. Moden, lidt varm frugt med masser af krydderier og vanilje i smagen. Tørre fadtanniner og generelt synes jeg, at fadet er lidt for dominerende. Alc.: 13,9%

Chakana Vino de Parcela Gravas Malbec 2015. 89 4 stjerner Thewinecompany.dk | 175 kr. tilbudspris Lidt diskret i næsen. Rimeligt fyldig med sorte bærnoter, krydderier og mokka i smagen. Pæn syre men jeg savner noget mere dybde i vinen. Umiddelbart meget simpel men en mellemlang afslutning. Alc.: 14%

Pulenta La Flor Malbec 2017. 88 4 stjerner Propperiet | 129 kr. tilbudspris Pæn, frugtdrevet vin med balanceret syre og let tannin. Let koncentration og fylde. Til det saftige side. Alc.: 13,8%

Tinto Negro Malbec 2017. 88 4 stjerner Suenson | 99 kr. tilbudspris Let og frisk stil. Lys bærfrugt og fin syre med balanceret tannin. Let parfumeret. Medium fylde og pæn længde. Alc.: 14%

Antucura Barrandica Malbec 2015. 88 4 stjerner Vinslottet | 125 kr. Sødmefuld frugt i rimeligt ensporet stil. Savner dybde og kompleksitet. Kort finish Alc.: 14,4%

La Mascota Malbec 2017. 88 4 stjerner Kvickly | 50 kr. tilbudspris Røde bærnoter i duften. Medium koncentration. En vellavet saftig vin med røde kirsebær, lette krydderier og violer i smagen. Krydret pæn afslutning. Alc.: 14%

Malacara Malbec 2016. 88 4 stjerner Supervin | 65 kr. tilbudspris Ikke så intens næse. I munden overrasker den ved at være pænt intens— men ikke på de helt rigtige parametre. Syren bliver lidt anmassende, og tanninerne er ikke balancerede. Alc.: 13,9%

Pulenta Finca La Zulema Malbec 2013. 88 4 stjerner Propperiet | 299 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Lidt kort i smagen men rimelig balanceret. Lidt en-strenget med en krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Pelleriti Selection Malbec 2013. 88 4 stjerner Supervin | 150 kr. tilbudspris Tæt fylde med present tannin, virker en smule metallisk og grøn i stilen. Frugten er en smule underspillet/umoden i forhold til tanninen. Alc.: 15%

Catena Malbec 2015. 88 4 stjerner Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Dejlig duft med cedertræ og et animalsk præg. Det er en fint udviklet vin med god balance mellem sødme og syre. Der er ikke voldsomt meget af noget, men det, der er, er godt. Alc.: 13%

Trapiche Malbec 2017. 88 4 stjerner Føtex | 89 kr. Moden frugtnæse med mørke blommer og varme krydderier. Kanel og syrlige kirsebær. Hænger fint sammen, dog en enkel finish. Alc.: 13,5%

Norton Coleccion Malbec 2018. 88 4 stjerner MENY | 70 kr. tilbudspris Ren i frugten med masser af røde bærnoter, lette krydderier i smagen. Pænt balanceret og drevet af frugten. Lidt en-strenget men pænt lavet. Alc.: 13,5%

Bodega Noemia A Lisa Malbec 2016. 87 4 stjerner Vinspecialisten | 210 kr. tilbudspris Lidt flygtig syre. Simpel i udtrykket med røde bær og lette krydderier. Krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Norton Barrel Select Malbec 2017. 87 4 stjerner MENY | 90 kr. tilbudspris Mørke frugtige noter i duften. Blommer, lakrids, krydderier og strejf vanilje. Pænt balanceret, lidt en-strenget dog. Krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Punto Final Malbec 2017. 87 4 stjerner Erik Sørensen vin | 85 kr. tilbudspris Simpel i udtrykket med røde bær i næse og smag. En-dimensionel med kirsebær og krydderier i smagen. Krydret, kort afslutning. Alc.: 13%

Zuccardi Serie A Malbec 2017. 87 4 stjerner Jyskvin.dk | 75 kr. tilbudspris Fin, åben næse med solbær og et lidt krydret præg. Ikke så kompleks i smagen, fin og vellavet, men lidt kort i eftersmagen. Et nyk under middel. Alc.: 13,5%

Zorzal Malbec 2015. 86 4 stjerner Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Saftig lethed i næsen. Floral note, violer. Letbenet og køligere stil end oftest. Byder ikke ind med så meget koncentration eller fylde. Alc.: 13,5%

Chakana Malbec 2016 .86 4 stjerner Thewinecompany.dk | 60 kr. tilbudspris Sødmefuld og frugtig duft. Enkel men vellavet med masser af røde bærnoter, krydderier og et strejf vanilje i næsen. Krydret afslutning. Alc.: 13%

Aberdeen Angus Malbec 2017. 84 3 stjerner MENY | 55 kr. tilbudspris En anelse kogt i duften. En simpel vin med modne bærnoter, lette krydderier og toast. Savner mere syre og dermed friskhed i vinen, som fremstår anelse flad. Alc.: 12,5%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 13+14 september