Weekendens bedste vinkøb

Der sælges rosé som aldrig før herhjemme og selvom vejret er lidt skiftende, er der godt gang i salget af de pink vine. Ugens bedste køb er netop et ganske flot eksempel på en rosé fra sydfranske Bandol, som er et mindre område mit inde i Provence. Mest kendt for sine kraftigere rødvine men de senere år er der kommet flere seriøse rosévine herfra, som bestemt er værd at stifte bekendtskab med.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Chateau de Castillon Bandol Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig rosé med intense frugtige noter, lette krydderier og limefrugt i smagen. Pæn syre og balance. Klassisk sydfransk med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Lady Ann Darling 2017, Sydafrika. 4 stjerner Mørk og fyldig hvidvin på blend af semillon og sauvignon blanc. En del fad og synes ikke helt integrationen med frugten fungerer helt. Høj intensitet. Moden varm frugt og masser af ananas, abrikos, limefrugt og vanilje i smagen. Lang afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos AMKA til 110 kr.

Sacred Hill reserve Chardonnay 2017, New Zealand. 5 stjerner Mørk fyldig chardonnay fra Hawke’s Bay. Fersken i duften som fortsætter i smagen med smør, citrus og vaniljenoter. Pænt balanceret med en let krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos supervin.dk til 140 kr. tilbudspris

Vielle Mule Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Ekspressiv i duften med masser af blomsternoter. Let krydret og meget anderledes rosé i stilen, hvor syren og intensiteten er høj. Lidt kort i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Erik Sørensen Vin til 90 kr. tilbudspris

Peter Yealands Rosé 2018, New Zealand. 4 stjerner Masser af jordbær og røde bær i duft og smag. Frugtdrevet og meget imødekommende i udtrykket. Meget delikat med en pæn frugtig længde. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Kvickly til 75 kr. tilbudspris

Mauro Sebaste Roero Arneis 2018, Italien. 4 stjerner Fra Piemonte en frugtig hvidvin i udtrykket med melon, citrus og stenfrugt i smagen. Pænt balanceret, lidt simpel med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos winefriends.dk til 99 kr. tilbudspris

Los Vascos Rosé 2018, Chile. 4 stjerner Ribs noter i duften. Syrlig i smagen med citrus, jordbær og lette blomsternoter. Pæn frugtig og ligefrem i udtrykket. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 75 kr. tilbudspris

Clos del Prior 2015, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Priorat. Masser af kirsebær i duften. Pæn intensitet og frugtig i udtrykket. Drevet af bærsmagen og mindre af fad, som man ellers ser i Priorat. Flot balance og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Bilka til 89 kr. tilbudspris

Juan Gil Blue Label 2016, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Monastrell, cabernet og syrah fra Jumilla i det østlige Spanien. En koncentreret kraftig vin med masser af brombær, lakrids, peber, varme krydderier og vanilje. Powervin men vellavet med en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 15,5% Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Adobe Reserva Rosé Organic 2018, Chile. 3 stjerner Diskret i næsen. Røde bær og noget sødme i smagen. Meget simpel og kort i afslutningen. 82 Alkoholprocent: 12% Set hos Dagli’Brugsen til 35 kr. tilbudspris

Am See Sauvignon Blanc 2018, Østrig. 4 stjerner Stikkelsbærnoter i duften. Sprød syrlig i smagen med citrus, grønne æbler og blomster. Pæn intensitet men lidt kort i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Montecillo Crianza 2015, Spanien. 4 stjerner Krydret med tydelig fadnoter i duften hvis er typisk for vinene fra Rioja. Brombær, mocca, tobak og vanilje i smagen. Pæn ligefrem med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinoble til 79 kr. tilbudspris

Schmitges Vom Haus Riesling Trocken 2018, Tyskland. 4 stjerner Æbler i næsen. Pæn intensitet i duft og smag. Citrus, hvid peber, stenfrugt og blomster i smagen. Velbalanceret med en rimelig fylde. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos propperiet.dk til 80 kr. tilbudspris

Camille Cayran Le Chene Givre 2018, Frankrig. 4 stjerner Rosé fra Rhone dalen. Mørk med jordbær i duften. Fyldig og frugtig i udtrykket med røde bærnoter og lette krydderier. Savner lidt i syren men ellers ganske pæn vin. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos masawine.dk til 89 kr. tilbudspris

Penascal Rosado 2018, Spanien. 4 stjerner Mørk rosé let perlende med masser af røde bærnoter. Fyldig med anelse frugtsødme i smagen. Simpel men vellavet. Fire store stjerner til tilbudsprisen. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos SPAR til 40 kr. tilbudspris

Bear Flag 2018, Californien. 4 stjerner Masser af bærduft. Pæn koncentration og en frugtbombe i smagen med sorte bær, krydderier og strejf vanilje. Simpel i udtrykket med en let sødmefuld afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 55 kr. tilbudspris

Avondale Jonty’s Ducks red 2013, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Vin på en række forskellige druer fra Paarl. Modent udtryk i næsen med svampe og tobaknoter. Moden sorte bær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Flot koncentration og balance. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinspecialisten til 100 kr. tilbudspris

Secret de Viu Manent Malbec 2016, Chile. 4 stjerner Røde bær i duften. Simpel meget frugtig og ligefrem malbec. Pænt lavet men lidt en-strenget. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos philipsonwine.com til 70 kr. tilbudspris

Domaine Mur Mur Ium Cuvee Niels Oscar 2017, Frankrig. 5 stjerner Syrah og grenache fra det sydlige Frankrig. Timian i duften. Vellavet fyldig vin med masser af sorte bær, tobak, krydderier og vanilje. Velegnet til grillmaden. Lang krydret let sødmefuld afslutning. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos Holte vinlager til 85 kr. tilbudspris

Domaine de la Janasse Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 5 stjerner Saftig og krydret vin med brombær, kirsebær, tobak, peber og krydderier i smagen. Velbalanceret og en vin hvor frugten får lov til at udtrykke vinen. Krydret lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos jyskvin.dk til 112 kr. tilbudspris

Castello di Farnetella Poggio Granoni 2006, Italien. 5 stjerner 70% Sangiovese, 10% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon og 10% Syrah. Tydelige modne noter i næsen. I smagen sorte modne kirsebær, tobak, læder, mynte, svampe og vanilje. Stadig flot syre og frugt på trods af alderen. Men også en vin som er på sit højdepunkt nu. Lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos domainebrandis.dk til 299 kr. tilbudspris

Noster Crianza 2015, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Krydret imødekommende vin fra Priorat. Masser af røde bærnoter og krydderier i smagen. Medium koncentration og en pæn intensitet. Krydret afslutning. Ganske fin vin til prisen, især dens område taget i betragtning. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos d-wine.dk til 100 kr. tilbudspris

Le Pupille Morellino di Scansano Riserva 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Tør frugtig næse af især røde kirsebær. Let bitter i smagen med pæn frugt intensitet. God balance og længde. En spændende fyldig sangiovese. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos gallovini.dk til 99 kr. tilbudspris

Cachos de Oro 2015, Chile. 4 stjerner Vin på cabernet og camenere fra Maule. Urtet i duften. Pæn koncentration. I smagen sorte modne bær, let parfume, urter, tobak og vanilje. Lidt spids i syren. Mellemlang afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 160 kr. tilbudspris

Mandois Champagne Brut NV, Frankrig. 5 stjerner Fersken og pærer i smagen. Pæn intensitet og en flot mousse. Den længere flaskelagring og dermed autolysis karakter fornemmes tydeligt. Sprød pæn afslutning. Ganske flot champagne til tilbudsprisen. 90 Alkoholprocent: 12% Set hos theis-vine.dk til 250 kr. tilbudspris

Dulong Crement de Bordeaux Brut NV, Frankrig. 4 stjerner Pæn intensitet af stenfrugt i smagen. Lidt aggressiv mousse men bag den pæn rene frugtnoter. Let blomstret afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Irma til 58 kr. tilbudspris

