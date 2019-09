Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Fællesnævneren for ugens vindere var syrah druen, men i to meget forskellige udtryk. Druen er kendt især fra Rhone dalen hvor den benyttes som blandingsdrue i syd mens den i nord er den eneste tilladte røde drue. Vinene er kølige, stringente i udtrykket – og flere anerkendt blandt de bedste i verden. Oversøisk har man også taget druen til sig, især i Australien hvor den kendes som shiraz. Ugens bedste køb er dog fra Sydafrika hvor den i denne vin er blandet med den lokale pinotage i en vin der fungerer særdeles godt til prisen.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her

&Arlaud Oka Bourgogne 2017, Frankrig. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Medium koncentration, røde skovbær, lette krydderier, roser og strejf vanilje. Pæn ligefrem vin med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos domainebrandis.dk til 199 kr.

Wild Rock Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Hyldeblomst i næsen. Sprød og frisk i udtrykket med citrus, grønne æbler i smagen. Vellavet klassisk Marlborough stil. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos masawine.dk til 99 kr. tilbudspris

Jaboulet Aine Hermitage La Maison Bleue 2015, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørke bær og meget intens i duft og smag. Sorte peber noter, mineralske og urtede noter. En koncentreret Hermitage fra et varmt år men utrolig flot. Lang krydret afslutning. 94 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinoble til 649 kr. tilbudspris

Tarapaca Gran Reserva Pinot Noir 2017, Chile. 4 stjerner Modne jordbær i duften. Varm og krydret i stilen med tætte modne røde bærnoter og vanilje i smagen. Savner lidt i syren men en pæn krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Cantina Tramin Marjun Pinot Noir Riserva 2016, Italien. 5 stjerner Fra Alto Adige. Masser af røde bær i duften. En sprød frisk og vellavet vin med masser af bærintensitet, krydderier – men også dybde og komplekse noter. Krydret pæn afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos eriksorensenvin.dk til 190 kr. tilbudspris

Cono Sur Cabenet Carmenere Syrah 2017, Chile. 4 stjerner Krydret i næsen. Let urtet og grøn i smagen med solbær, tobak og vanilje. Simpel i udtrykket med en mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Cesari Jema Corvina 2013, Italien. 5 stjerner Modne svampede noter i duften. Sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Pænt balanceret med tydelige modne toner. Runde tanniner. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 200 kr.

Altano Red 2016, Portugal. 4 stjerner Fra Douro dalen. En simpel frugtig vin med masser af røde bær i duft og smag. Ren pæn frugt, ikke maskeret med en pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma til 63 kr. tilbudspris

Cave Saint Desirat Syrah 2017, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen. Anelse bitre bærnoter af især blåbær med sort peber og timian i smagen. Syren lidt stikkende. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 65 kr. tilbudspris

Pfaffl Heidrom 2017, Østrig. 4 stjerner Blend af merlot og cabernet sauvignon fra Niederösterreich. Intens moden frugt i duften. Koncentreret med solbær, meget urtede noter, tobak og vanilje. Meget krydret i stilen med en lang afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos koegevinhandel.dk til 275 kr. tilbudspris

Chateau Pey-Bonhomme Les Tours 2016, Frankrig. 3 stjerner Primært merlot dreven vin fra Bordeaux. Diskret i næsen med solbær, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration og en krydret tør afslutning. Noget jævn. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos philipsonwine.com til 85 kr. tilbudspris

Darling The Old Grain Silo 2016, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Vin på pinotage og shiraz. Mørke krydret og let sødmefuld i duften. Fyldig vin med brombær, peber, varme krydderier og vanilje. Pænt balanceret med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY, SPAR til 100 kr. tilbudspris

Vignes Magiques Cotes du Roussillon Villages 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Saftig og fyldig vin med masser af sorte bær i duften. Fortsætter i smagen med brombær, peber, timian og vanilje. Flot balanceret med en lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin.dk til 99 kr. tilbudspris

Chat Sauvage Pinot Noir 2015, Tyskland. 4 stjerner Fra Rheingau. Modne træk i duft og smag. Røde bær noter især hindbær og ribsnoter. Let krydret med en pæn syre. Savner lidt dybde og længde. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinspecialisten til 149 kr. tilbudspris

1000 Stories Gold Rush Red 2017, Californien. 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. Koncentreret med let sødmefulde krydrede bærnoter, lakrids, peber og vanilje. Rund og blød med en lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Lealtanza Crianza 2016, Spanien. 4 stjerner Diskret i næsen. Tempranillo fra Rioja hvilket fornemmes mere i smagen med røde bær, krydderier og vaniljenoter. Anelse tørhed i eftersmagen. Lidt simpel. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos jyskvin.dk til 85 kr. tilbudspris

Valdonica arnaio 2016, Italien. 5 stjerner Fra Maremma i Toscana. Røde bær i duften. Imødekommende og saftig vin med masser af krydrede, urtede noter i smagen. Spændende vin, vellavet med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos nemlig.com til 139 kr. tilbudspris

De Alberto Manchera Verdejo 2018, Spanien. 4 stjerner Hvide ferskner i duften. Frugtig simpel vin med stenfrugt, limefrugt og blomster i smagen. Pænt balanceret. Frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos cultwine.dk til 52 kr. tilbudspris

Mara Martin Godello 2018, Spanien. 4 stjerner Fra Galicien. Fersken i duften. En sprød vin med limefrugt, røde æbler og blomster i smagen. Velbalanceret med en lang frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos supervin.dk til 80 kr. tilbudspris

Birds of Paradise Viognier 2018, Chile. 3 stjerner Let blomstret i duften. Simpel ligefrem vin med abrikos, limefrugt og lette honning og blomsternoter. Medium koncentration. Alkoholen lidt brændende. Meget jævn. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly til 55 kr. tilbudspris

Franzen Riesling vom Grauen Schiefer 2018, Tyskland. 4 stjerner Frugtig tør riesling fra Mosel. Masser af grønne æbler, flint og blomstret karakter. Fyldig, vellavet vin med en sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Llopart Brut Reserve Corpinnat NV, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Lette æble noter i duften. Flot mousse og i smagen citrus, grønne æbler, hvid peber og blomsternoter. Pæn dybde og længde. En flot ”cava” til prisen. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos d-wine.dk til 129 kr. tilbudspris

Zuschmann & Schöfmann Pinot Noir Reserve 2016, Østrig. 5 stjerner Masser af hindbær i duften. Meget imødekommende flot pinot med jordbær, hindbær og blomsternoter. Vellavet med en pæn dybde og længde. 92 Alkoholprocent: 13% Set hos propperiet.dk til 239 kr. tilbudspris

Laboure-Roi Chardonnay 2018, Frankrig. 3 stjerner Lette fersken noter i duften. Medium koncentration med stenfrugt, citrus og lette krydderier i smagen. Pæn syre men savner mere frugt. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 63 kr. tilbudspris

Alias Pinot Noir 2017, Californien. 4 stjerner Jordbær i næsen. En simpel meget frugtig, nærmest som saftevand. Vellavet med en sødmefuld smag af modne bær og krydderier. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,7% Set hos gallovini.dk til 69 kr. tilbudspris

Rebel Ridge Zin 2017, Californien. 3 stjerner Parfumeret i næsen og fortsætter i smagen med sødmefulde bær, krydderier og vanilje. Alkoholen lidt brændende. Savner mere syre og elegance. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos gallovini.dk til 69 kr. tilbudspris

Bodegas Morca Godina 2016, Spanien. 4 stjerner Sort og meget koncentreret og tæt. Alkoholen meget dominerende især i næsen. Sorte blommer, sød lakrids, krydderier og vanilje i smagen. Meget intens og man fornemmer man er tæt på portvin. Lang afslutning. 88 Alkoholprocent: 16% Set hos AndrupVin.dk til 169 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her