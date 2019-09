Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Der er masser af svampe i skovene og butikkerne. På mange måder en fantastisk spise alene eller som tilbehør. Og så ikke mindst fungerer svampe godt til vin. Ugens vindere er gode eksempler. Dels en helt forrygende ny vin fra Ribera del Duero, som i den grad væltede mig omkuld. Den er ikke billig men hver en krone værd. Ugens køb kommer fra Rhone dalen er den mindre kendte cru Cairanne som i min optik måske er den mest spændende lige pt. i den store Rhonedal.

Chateau Gantonnet 2016, Frankrig. 4 stjerner Pæn intensitet i næsen. Solbær, brombær, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration, velbalanceret med en mellemlang afslutning. På mange måder klassisk Bordeaux. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

L’Arnacoeur Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Jordbær i duften. Pæn intensitet og balance. Masser af røde bær, blomster og citrusnoter. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr Ruby til 95 kr. tilbudspris

El Gringo 2018, Spanien. 3 stjerner Mørke bærnoter i duften. Syrlig i udtrykket med pæn bærintensitet. Simpel i udtrykket med en let kog efternote. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos SuperBrugsen til 50 kr. tilbudspris

Di San Marzano Negroamaro 2018, Italien. 3 stjerner Meget parfumeret i duften. Tør med sødmefulde krydderier, sorte kirsebær i smagen. Syren lidt stikkende og afslutningen kort. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinoble til 75 kr. tilbudspris

Ausàs Interpretacion 2016, Spanien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Den tidligere vinmager fra Vega Sicilia’s egen vin i første årgang. Masser af sorte bær i duften. Mocca, brombær, urter, krydderier og vanilje i smagen. En stor og seriøs vin som stadig er til at betale endnu. Fadet yderst velintegreret og vinen afslutter lang og elegant. 95 Alkoholprocent: 15% Set hos theis-vine.dk til 340 kr. tilbudspris

Olivier Leflaive Cote de Beaune Villages 2015, Frankrig. 4 stjerner Krydret næse. Modne kirsebær og jordbær i næsen med tobak, krydderier og vanilje. Et varmere år hvilket fornemmes med en del krop og tyngde i vinen. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos propperiet.dk til 269 kr. tilbudspris

Marc Kreydenweiss Perrieres Reserve 2017, Frankrig. 5 stjerner Masser af vilde krydrede noter i duften. Medium koncentration. Frugtig med brombær, timian, lavendel, peber i smagen. Flot spændende og vellavet vin. Saftig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos eriksorensenvin.dk til 140 kr. tilbudspris

Les Gravieres de Marsac Margaux 2014, Frankrig. 4 stjerner Let urtede svampede noter i duften. Klassisk Bordeaux i udtrykket med solbær, tobak, svampe og vaniljepræg. Medium koncentration med en pæn let krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Bilka til 159 kr. tilbudspris

Domaine Eyguestre Cotes du Rhone Villages Seguret 2017, Frankrig. 4 stjerner Let krydret næse. Noget tør i smagen med bitre kirsebærnoter, peber og krydderier. Medium koncentration med en pæn krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supervin.dk til 100 kr. tilbudspris

Senorio de Nevada Plata 2015, Spanien. 1 stjerner Meget kogt og oxideret i næsen. Koncentreret, næsten sort med svesker i smagen med bagte krydderier og kun en let syre. For modne bær og balancen ikke i orden. 78 Alkoholprocent: 15% Set hos d-wine til 110 kr. tilbudspris

Cusumano Nero d’Avola 2016, Italien. 4 stjerner Røde bær i duften. En frugtig let og ligefrem vin fra Sicilien. Masser af røde kirsebær, krydderier i smagen. Pænt balanceret men også lidt en-strenget. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos philipsonwine.com til 70 kr. tilbudspris

Quotidiano La Cometa di Dante 2015, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Lys og let krydret i smagen med bitre kirsebærnoter, tobak og krydderier. Noget tør i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 70 kr. tilbudspris

Valtellina Superiore Sassella 2014, Italien. 2 stjerner Vin på nebbiolo. Meget lys med noget lav intensitet i duften. Meget syrlig og jeg savner mere frugt og koncentration. Kort spids afslutning. 82 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Irma til 80 kr. tilbudspris

Montemajor Revo Lazio Petit Verdot 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Urtet og let krydret i næsen. Sødmefuld i smagen med en pæn koncentration og intensitet. Blommer, lakrids, sort peber og vanilje. Vellavet med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos AndrupVin.dk til 79 kr. tilbudspris

Genista 2016, Italien. 4 stjerner Vin fra Sicilien lavet af danske Peter Vinding Diers primært på syrah. Sorte bær i duften. Pæn koncentration og balance. Brombær, sort peber og strejf vanilje i smagen. Saftig krydret afslutning. Fire store stjerner. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos jyskvin.dk til 120 kr. tilbudspris

Leggenda Primitivo limited 2016, Italien. 5 stjerner Sort og meget intens og koncentreret. Sorte blommer, lakrids, peber, bagte krydderier og vanilje. En powervin, forholdsvis tør i udtrykket med en lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 15% Set hos gallovini.dk til 169 kr. tilbudspris

De Alberto Manchera Verdejo-Viura 2018, Spanien. 4 stjerner Hvide ferskner i duften. Meget frugtig og ligefrem i smagen med stenfrugt, citrus og blomster i smagen. Frugtig lidt kort afslutning. En simpel men vellavet vin. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos cultwine.dk til 52 kr. tilbudspris

Wild Rock Pinot Noir 2016, New Zealand. 4 stjerner Lys med hindbær i duften. Spinkel men elegant og fin frugt, især jordbær og ribsnoter. Pænt balanceret med en saftig pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos masawine.dk til 139 kr. tilbudspris

Valdonica ballarino 2016, Italien. 5 stjerner Vin fra Toscana på vermentino. Mørk gul med lette oxidative noter. Fyldig hvidvin med licchi, abrikos og krydrede noter. En madvin, vellavet med en pæn længde. Alkoholprocent: 14% Set hos nemlig.com til 179 kr.

Domaine Les Fumees Blanches Sauvignon Blanc 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af stikkelsbær i duften. Medium koncentration med en pæn syre. Æbler, blomster i smagen. Ganske pæn ligefrem vin. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

UVC Chablis 2016, Frankrig. 4 stjerner Lette fersken noter i duften. Syrlig ikke specielt koncentreret frugt. Æbler, citrus og lette flintede noter i smagen. Lidt en-strenget af en chablis. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Mancey Macon Villages 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fersken i duften. Medium koncentration og en ganske pæn frugtig chardonnay med fersken, tropiske frugtnoter og krydderier i smagen. Velbalanceret med en pæn afslutning. Ganske pænt køb. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos koegevinhandel.dk til 90 kr. tilbudspris

Montemajor Passeri 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blend af chardonnay og petit manseng. Meget blomstret i næsen. Mørk, syrlig og kraftig hvidvin, velegnet til krydret mad. Meget aromatisk med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos AndrupVin.dk til 79 kr. tilbudspris

Domaine Fevre Chablis VV 2017, Frankrig. 5 stjerner Flintet næse. Flot ren frugt pakket ind af en stram præcis syre. Rimelig koncentration og god balance. Sprød lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 12,5% Set hos domainebrandis.dk til 199 kr.

Pocas LBV 2013, Portugal. 4 stjerner Anelse sprittet i næsen. Sødmefuld i frugten med svesker, rosiner og krydderier. Pæn koncentration men savner lidt dybde. Pæn sødmefuld afslutning. 88 Alkoholprocent: 19,5% Set hos Kvickly til 99 kr. tilbudspris

Graham’s 10 års tawny, Portugal. 4 stjerner Meget sødmefuld i både duft og smag. Kandiseret frugt, især svesker, julekrydderier og vanilje. Savner lidt mere elegance og dybde. 88 Alkoholprocent: 20% Set hos Vinspecialisten til 149 kr. tilbudspris

Charles Montaine Champagne Demi-Sec NV, Frankrig. 4 stjerner Abrikos i duften. Sødmefuld med en pæn mousse og masser af stenfrugt, honning og blomsterpræg i smagen. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 190 kr. tilbudspris

Orcia Capitoni Riserva 2015, Italien. 5 stjerner Fra Toscana en moden og velbalanceret vin. Svampede noter i næsen. Modne let bitre kirsebær i smagen med tobak og vanilje. Let tørre tanniner og en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos Quist Wine til 169 kr. tilbudspris

Chateau de Cordes Minervois 2013, Frankrig. 1 stjerne Moden og træt i næsen. Let oxideret og klart over toppen. Tertiære noter med tobak og svampe dominerer. Flad og kort i smagen. 80 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinmonopolet til 65 kr. tilbudspris

