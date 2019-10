Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er ikke så ofte man støder på de syrah baserede vine fra Cortona i Toscana. Det er lidt en gemt perle for der kommer rigtig mange spændende vine ud fra dette lille område. Ugens bedste vin er et godt eksempel på en rigtig vellavet vin. Bedste køb er endnu engang en flot vin fra Rhônedalen. En ganske almindelig Cotes du Rhone Villages men som viser at selv på dette niveau laver man fortræffelige vine.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Noster Inicial 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Meget frugtig og imødekommende. Røde bær, let sødmefuld i udtrykket med krydderier og strejf vanilje. En simpel men vellavet vin. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos d-wine.dk til 89 kr.

Hardys Crest Chardonnay-Sauvignon Blanc 2018, Australien. 4 stjerner Fyldig moden frugt. Anelse bitterhed i smagen og ikke meget intensitet. Fersken, limefrugt i smagen. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Dagli’Brugsen til 33 kr. tilbudspris

El Quintanal 2018, Spanien. 2 stjerner Noget spinkel både i krop og intensitet. Røde bitre bærnoter og krydderier. En ung vin uden fad men ikke specielt imødekommende. Tør kort afslutning. 83 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Whistler Estate Pinot Noir 2014, Californien. 5 stjerner Flot næse med jordbær og hindbær. Pæn koncentration og en pæn dybde med masser af komplekse noter. Sødmefuld og fyldig i stilen og den høje alkohol fornemmes. Pæn lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,2% Set hos eriksorensenvin.dk til 450 kr. tilbudspris

Castano Coleccion Cepas Viejas 2016, Spanien. 4 stjerner Frugtig krydret vin med en pæn koncentration. Mørke modne bærnoter, lakrids, peber og strejf vanilje. Simpel men pænt lavet vin med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Netto til 59 kr. tilbudspris

Frankland Estate Isolation Ridge Shiraz 2016, Australien. 5 stjerner Masser af sorte bær i duften. En flot og harmonisk vin med brombær, sort peber, lakrids og vanilje. Flot længde og en vis dybde. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos propperiet.dk til 199 kr. tilbudspris

Divinum Grenache-Merlot 2016, Frankrig. 4 stjerner Fra det sydfranske. Diskret i næsen men rimelig imødekommende i smagen med et frugtigt ligefrem udtryk. Lidt flad i syren men pæn frugt intensitet. Mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 65 kr. tilbudspris

Montecillo Crianza 2015, Spanien. 4 stjerner Klassisk Rioja med fadpræg i næsen. Brombær, krydret udtryk og vanilje i smagen. Tørt tanninbid og en mellemlang afslutning. Pæn men ikke prangende. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinoble til 79 kr. tilbudspris

Albert Bichot Nuits Saint Georges Clos Frantin 2013, Frankrig. 5 stjerner Anelse moden i næsen. Flot moden frugt især jordbær, kirsebær med lette krydderier og vanilje. Velbalanceret og en ganske flot elegant afslutning. Meget imødekommende. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos domainebrandis.dk til 349 kr. tilbudspris

Andres Iniesta Corazon Loco 2014, Spanien. 5 stjerner Blend af syrah og en række andre druer fra det østlige Spanien. Krydret intens næse. Fyldig med masser af sorte bær, lakrids, krydderier og vanilje. En vellavet og spændende vin. Lang krydret saftig afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Masawine.dk til 169 kr. tilbudspris

Valdonica baciolo 2015, Italien. 4 stjerner Sangiovese fra Toscana med 24 mdr. fadlagring. Tør bitre kirsebærnoter i duft og smag. Bagte krydderier, timian og vanilje i smagen. Noget tørre tanniner men en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos nemlig.com til 199 kr. tilbudspris

Coltul Via Pietrei Sauvignon Blanc 2017, Rumænien. 4 stjerner Masser af stikkelsbær i næsen. Frisk i udtrykket med limefrugt, melon, stikkelsbær og blomster. Pæn fyldig og vellavet vin. 88 Alkoholprocent: 15% Set hos Thrane Wine til 90 kr. tilbudspris

Sartori Rosso Delle Venezie 2016, Italien. 4 stjerner Diskret i duften. Simpel frugtig vin med sorte bær, krydderier og vanilje. Pænt balanceret men lidt en-strenget og kort. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY, Spar til 65 kr. tilbudspris

Smiling Donkey Douro 2016, Portugal. 5 stjerner GODT KØB Saftig og imødekommende vin drevet af frugten. Masser af røde modne bær, lette krydderier i smagen. Simpel men vellavet. Pæn vedvarende afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AndrupVin.dk til 75 kr. tilbudspris

Ebrius Governo Rosso 2017, Italien. 4 stjerner Lidt diskret i næsen. I smagen sødmefulde modne sorte bær, varme krydderier og strejf vanilje. Fyldig og pænt lavet med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 79 kr. tilbudspris

Mullineux Kloof Street 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Vin på primært syrah fra Swartland. Let krydret i næsen med sorte bær, peber, violer i smagen. Kølig i stilen og ikke specielt koncentreret. En saftig ligefrem vin, ganske flot lavet. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos philipsonwine.com til 90 kr. tilbudspris

Fabiano Ripasso 2016, Italien. 4 stjerner Krydret let bitter i næsen. Sorte kirsebær, krydderier og man fornemmer let amaronepræg. Meget tør og lidt urtet med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 120 kr. tilbudspris

Lopez Cristobal Roble 2018, Spanien. 3 stjerner Ung tempranillo fra Ribera del Duero. Noget reduktiv men bagved pæn intens frugt, masser af sorte bær, violer og animalske noter. Anelse tørhed i afslutningen. Vil forvente mere til prisen. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos supervin.dk til 110 kr. tilbudspris

Leuta Cabernet Franc 2016, Italien. 5 stjerner Flot parfumeret næse. I smagen let urtede noter, lakrids, let bitre kirsebær og vanilje. En spændende ikke specielt koncentreret vin, vellavet med en saftig flot afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos Quist Wine til 299 kr. tilbudspris

Domaine de la Janasse Cotes du Rhobne Villages 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Indbydende flot krydret næse. Masser af umiddelbar bærsmag med peber og krydderier. En flot, vellavet og saftig Rhone med en flot afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos jyskvin.dk til 139 kr. tilbudspris

Cellier des Dauphins Cotes du Rhone Reserve 2018, Frankrig. 4 stjerner Krydret næse. En simpel og ligefrem Rhone med masser af bærsmag og krydderier i smagen. Vellavet om end den slutter lidt kort og tørt. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Domaine Duseigneur Odyssée Cotes du Rhone Villages 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Flot frugtig næse. I smagen brombær, peber, lakrids og varme krydderier. Velbalanceret med en flot fyldighed og længde. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos SPS Wine til 120 kr. tilbudspris

De Alberto Verdejo Øko 2018, Spanien. 4 stjerner Alkoholprocent: 13,5% Pæn intensitet i duften med masser af melon. Pæn frugtig og ren i frugten med stenfrugt og citrusnoter. Pænt fylde og længde. En pæn vin til prisen. 87 Set hos cultwine.dk til 69 kr. tilbudspris

Surani Negroamaro Rosé 2018, Italien. 4 stjerner Sødmefuld i duften med modne røde jordbær. Fyldig rosé med citrus, ribs og røde kirsebær i smagen. Velbalanceret med en sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos kogs.dk til 109 kr. tilbudspris

Caldore Yume 2017, Californien. 5 stjerner Blend fra det centrale Italien. Nærmest sort med mørke krydrede noter, blommer, lakrids og vanilje i smagen. Vellavet og en flot vin med masser af koncentration og længde. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos gallovini.dk til 169 kr. tilbudspris

Wittmann Riesling Trocken 2018, Tyskland. 5 stjerner Tydelig riesling karakter i duften. En flot vellavet vin med umiddelbar frugt især røde æbler, blomster og citrusnoter. Frugtig pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos theis-vine.dk til 130 kr. tilbudspris

Pound Cake Chardonnay 2017, Californien. 4 stjerner En fyldig og fadlagret chadonnay. Moden abrikos, fersken og vanilje i smagen. Lidt simpel i udtrykket med er man til den meget fadlagrede stil er her et pænt køb. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos gallovini.dk til 89 kr. tilbudspris

Leuta tau Toscana 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Fra Cortono i det østlige Toscana. Rund i udtrykket og et imødekommende blend. Pæn intensitet og modenhed i udtrykket. Sorte kirsebær, tobak, lakrids og vanilje. Flot krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Quist Wine til 199 kr. tilbudspris

Ap Premium 2015, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen. Fyldig i udtrykket med mørke kirsebærnoter, rosinpræg og bagte krydderier. Kraftig og ligefrem i udtrykket. Tør lidt brændende afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos coop.dk/VIN til 50 kr. tilbudspris

The Econic by Bonterra Zinfandel 2016, Californien. 4 stjerner Krydret og sødmefuld i næsen. Pæn intensitet i smagen med jordbær, kirsebær, sød lakrids og bagte krydderier. Medium koncentration og en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 15% Set hos SuperBrugsen til 79 kr. tilbudspris

Mouton Cadet 2016, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen. Anelse spinkel uden megen intensitet i smagen. Brombær, blåbær, tobak og snert vanilje fornemmes. Simpel og kort. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly til 59 kr. tilbudspris

Dignitat Negre 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Vin på primært grenache. Frugtig og ligefrem i stilen uden fad. Masser af røde bærnoter og krydderier. Simpel men fungerer flot. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Vinmonopolet til 60 kr. tilbudspris

Coyam 2016, Chile. 4 stjerner Blend domineret af især syrah og carmenere. Let urtet i duften. Fyldig med masser af mørke bærnoter, mocca, peber og vanilje i smagen. Det grønne en anelse for dominerende. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Irma til 139 kr. tilbudspris

Neleman nucli blanco 2018, Spanien. 4 stjerner En let hvidvin med æblenoter, blomster og let krydret afslutning. Medium koncentration. Meget frisk og imødekommende om end ikke specielt dyb. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Aurora Oloroso, Spanien. 4 stjerner Mørke karamel noter i duften. Nødder, vanilje, læder og lakrids i smagen. Medium koncentration og en lang afslutning. Savner lidt mere dybde. 88 Alkoholprocent: 17,5% Set hos ViniMondo til 139 kr. (0,5 l)

