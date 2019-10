Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vinene på grenache fra både Frankrig og især Spanien vælter frem og mange er gode bekendtskaber. Grenache kræver varme for at modne ordentligt men samtidig har den en tendens til at blive høj i alkoholen. Men tøjler man den kan man få lyse elegante vine med et krydret træk. På mange måder som en pinot noir men med mere kraft. Ugens køb er et godt eksempel. Ugens vinder er en moderne yderst flot vin fra Ribera del Duero også i Spanien.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.

La Tour de By 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af intensitet og ganske fyldig i udtrykket. Solbær, brombær og tobak noter. Ganske flot Bordeaux til prisen. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos philipsonwine.com til 100 kr. tilbudspris

E. Pira Barbera d’Alba Superior 2017, Italien. 5 stjerner Flot intensitet med blommer i duften. Flot dybde og masser af sorte kirsebær, sort peber, lakrids og vanilje i smagen. Flot balance hvor især syren spiller godt op mod frugten. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos eriksorensenvin.dk til 220 kr. tilbudspris

Valdonica ciliegiolo 2015, Italien. 5 stjerner Forholdsvis lys. Meget krydret i næsen med let bitre tørre noter af især røde kirsebær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos nemlig com til 269 kr. tilbudspris

Torre Pingon Crianza 2016, Spanien. 5 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Masser af brombær, mocca og vanilje i smagen. Klassisk crianza fra området med en krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Thrane Wine til 130 kr. tilbudspris

Clos de Luz Massal 1945 Carmenere 2016, Chile. 4 stjerner Grøn peber i duften. Pæn koncentration og intens i smagen. Solbær, urter, peber og vanilje. Lidt for urtet men ellers ganske pæn. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AndrupVin.dk til 129 kr. tilbudspris

Barbanera L’Opera 2017, Italien. 3 stjerner Røde bær i duften. Fyldig vin med sødmefulde bær og krydderier i smagen. Anelse simpel og kort. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos gallovini.dk til 49 kr. tilbudspris

Camille Cayran Rasteau 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Frugtig imødekommende duft. Velbalanceret, meget ligefrem frugtig i stilen med et krydret udtryk. Klassisk Rhone i den bedre ende. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos Masawine.dk til 99 kr. tilbudspris

Chateau Victoria 2016, Frankrig. 4 stjerner Pæn ren næse domineret af røde bær. Solbær, mocca, toabk og vanilje i smagen. En flot og vellavet Bordeaux fra et godt år. Pæn længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Leipp Leininger Poinot Noir K 2015, Frankrig. 4 stjerner En atypisk varm og fyldig pinot fra Alsace. Mørke modne bær, varme krydderier og strejf vanilje. Pænt balanceret om end en smule tung i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 13,1% Set hos koegevinhandel.dk til 150 kr. tilbudspris

Lopez Cristobal Bagus 2015, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Masser af mocca noter i duften. En koncentreret og kraftig vin med brombær, espresso, mørk chokolade og vanilje i smagen. Meget moderne i udtrykket med masser af fad og en lang afslutning. Spændende vin. 93 Alkoholprocent: 14,5% Set hos supervin.dk til 330 kr. tilbudspris

Maison de La Villette GSM 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af varme krydderier i duften. Saftig og imødekommende i udtrykket med røde bær, peber og timiannoter. Flot balance og længde. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Uno Grande Appasimento 2018, Italien. 4 stjerner Diskret i duften. Sødmefuld i smagen med kandiserede kirsebær, bagte krydderier og vanilje. Medium koncentration og længde. Lidt stikkende i syren. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos Føtex til 49 kr. tilbudspris

Faustino V Reserva 2013, Frankrig. 4 stjerner Lys og let krydret i næsen. Tørt tanninbid, røde kirsebær, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn syre og en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Bilka til 59 kr. tilbudspris

Chateau Tour Calon 2015, Frankrig. 4 stjerner Fra Montagne-Saint-Emilion. Støvet i næsen med lette solbær noter. I smagen brombær, tobak, krydderier og vanilje. Klassisk i udtrykket med medium koncentration og en mellemlang lidt tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Domaine La Colliere Cotes du Rhone Les Bergeronnettes 2017, Frankrig. 4 stjerner Masser af mørke krydderier i duften. Saftig med en pæn koncentration. Brombær, lakrids og sort peber. Alkoholen lidt brændende men ellers ganske flot vin. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos jyskvin.dk til 105 kr. tilbudspris

Doolhof Dark Lady Pinotage 2017, Sydafrika. 3 stjerner Anelse parfumeret i duften. Mørke krydrede noter, blomme og lakrids i smagen. Anelse bitterhed i smagen og ikke helt ren i udtrykket. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Borninafrica.dk til 99 kr. tilbudspris

Nativ Eremo San Quirico 2016, Italien. 5 stjerner Vin på aglianico. Fyldig og kraftig vin med animalske noter, blommer, lakrids og vanilje. Flot syre og balance. En spændende vellavet vin med en lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Andrupvin.dk til 129 kr. tilbudspris

Massaluca 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Vin på grenache fra Terra Alta. Lys med røde bær i duften. Masser af jordbær, ribs og lyse bærnoter i smagen. Krydderier og strejf vanilje. En saftig imødekommende vin vellavet med en pæn længde. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Cono Sur Bicicleta Pinot Noir 2018, Chile. 3 stjerner Lys og frugtig i udtrykket. Meget let og på kanten til spinkel i smagen. Røde bær og lette krydderier. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos SPAR til 44 kr. tilbudspris

Hanewald-Schwerdt Riesling Auf der Pockel 2018, Tyskland. 4 stjerner Frugtig riesling med røde æbler, limefrugt og blomster i smagen. Anelse frugtsødme og en flot syre. Pæn koncentration og længde. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Realzin Zinfandel 2018, Italien. 3 stjerner Sødmefuld varm krydret i duften. Meget sødladen i smagen med bagte røde bærnoter, krydderier og vanilje. Simpel med en krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY, SPAR til 75 kr. tilbudspris

Meze La Syrah les Epices 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Intense bærnoter i duften. Flot frugtig og meget ligefrem i udtrykket. Sorte bær, lakrids, peber og strejf vanilje. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 79 kr. tilbudspris

Hollows Shiraz Mount Langi Ghiran 2013, Australien. 5 stjerner Mørke krydrede noter. Masser af sort peber, sorte bær og krydderier. En kølig vin i udtrykket med en ren flot frugt og længde. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Laudrup til 120 kr. tilbudspris

Flor de Montgo B-i-B 2018, Spanien. 4 stjerner Let og meget frugtig vin på monastrell. Jordbær, røde kirsebær og lette krydderier i smagen. Simpel men velbalanceret. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly til 99 kr. tilbudspris (3 l)

Calem LBV 2015, Portugal. 4 stjerner Sødmefuld i duften. Pæn koncentration og masser af blommer, sød lakrids og vanilje i smagen. Lidt sprittet især i afslutningen men ellers ganske pæn. 88 Alkoholprocent: 20% Set hos Fakta til 99 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.