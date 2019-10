Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ikke mange kender druen aglianico som man primært finder i det sydlige Italien. En drue som giver kraftige men også kølige vine i udtrykket. Og som er kendt for kraftige tanniner så den også kendes som syditaliens svar på nebbiolo. Og meget modsat det man møder i primotivo vinene som er i overalt netop i det sydlige Italien. Ugens bedste vin er en af de bedste aglianico jeg længe har smagt og til en pris på 150 kr. er det sådan set en flot vin også til prisen.

Raoul Clerget Crement de Borugogne NV, Frankrig. 4 stjerner Friske æblenoter i duften. Tør med fersken, citrus – pakket ind af en pæn mousse. Simpel i udtrykket men vellavet. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos Fakta til 75 kr. tilbudspris

Torre Pingon Seleccion 2015, Spanien. 5 stjerner Fra Ribera del Duero. Krydrede noter i duften. Pæn koncentration og en del fadpræg. Brombær, mocca og vanilje i smagen. Saftig med en pæn balance og længde. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos thranewine.dk til 240 kr. tilbudspris

Leuta Malbec 2016, Italien. 3 stjerner Ikke ofte man møder malbec i Toscana. Masser af røde bær i næsen. Tørre let bitre kirsebærnoter, masser af krydderier og vanilje. Medium koncentration med en tør mellemlang afslutning. Pæn vin men alt for dyr i forhold til hvad man får. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Quist Wine til 359 kr. tilbudspris

Chateau Les Croisille Calcaire 2015, Frankrig. 4 stjerner Malbec fra Cahors. En saftig vin med jordbær i duft og smag. Medium koncentration, krydrede noter i smagen med peber, tobak og vanilje. Flot balance og længde. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos SPS Wine til 130 kr. tilbudspris

Malcaracter Limited 2017, Spanien. 4 stjerner Fra Ribera del Duero en saftig og ung vin med masser af røde bærnoter, tobak, krydderier og strejf vanilje. Meget drikbar og atypisk for området. Spændende vin. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Mr. Ruby til 149 kr. tilbudspris

Estampa Reserva Carmenere Malbec 2016, Chile. 3 stjerner Anelse urtet og bitter i smagen. Solbær, grøn peber og krydderier. Medium koncentration med en tør kort afslutning. Meget jævn vin. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos jyskvin.dk til 50 kr. tilbudspris

Leipp Leininger Poinot Noir Degis 2015, Frankrig. 4 stjerner Mørk fyldig pinot med skovbær i duft og smag. Pæn intensitet, syre og længde. Spændende atypisk pinot fra Alsace. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos koegevinhandel.dk til 135 kr. tilbudspris

Smoking Loon Pinot Noir 2016, Californien. 4 stjerner En let frugtig og imødekommende pinot. Masser af jordbær, hindbær, krydderier og strejf vanilje i smagen. Vellavet med en mellemlang frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinmonopolet til 109 kr. tilbudspris

Viu Manent Chardonnay Gran Reserva 2018, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Flot ren i udtrykket med fersken noter i duften. Pæn intensitet med tropiske frugtnoter, fersken og vanilje i smagen. Pæn balance og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos philipsonwine.com til 62 kr. tilbudspris

Andres Iniesta Corazon Loco Sauvignon Blanc 2018, Spanien. 3 stjerner Stikkelsbær i duften. Blomstret med melon, citrus i smagen. Anelse bitterhed hvilket ikke klæder vinen. Tør lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Masawine.dk til 75 kr. tilbudspris

Tosalet 2017, Spanien. 3 stjerner Diskret i næsen med bitre frugtige noter i duften. Pæn koncentration men bitterheden generer og jeg savner mere typicitet af en Priorat vin. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 15% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Clos Les Fites 2013, Spanien. 4 stjerner Fra Priorat. Noget modenhed fornemmes både i duft og smag. Pæn intensitet med sorte bærnoter, varme krydderier, tobak, svampe og vanilje. Noget tørhed i afslutningen. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos d-wine.dk til 150 kr. tilbudspris

Rasole Le Forconate 2016, Italien. 5 stjerner Fra Toscana en velbalanceret fyldig men også klassisk vin i udtrykket. Let bitre røde kirsebær, tobak, krydderier og vanilje. Flot syre og balance. En lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos gallovini.dk til 199 kr. tilbudspris

Nativ Eremo San Quirico 2016, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Vin på aglianico. Fyldig og kraftig vin med animalske noter, blommer, lakrids og vanilje. Flot syre og balance. En spændende vellavet vin med en lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin.dk til 149 kr. tilbudspris

Kaiken Ultra Malbec 2016, Argentina. 4 stjerner Mørk ekspressiv i næsen. Frugtig med masser af røde blommer, lakrids, peber og vanilje. Sødmefulde tanniner og en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinoble til 149 kr. tilbudspris

Granducato Chinati Classico Riserva 2013, Italien. 4 stjerner Lys krydret i udtrykket. Pæne kirsebærnoter i smagen. Velbalanceret med lidt alder og fadpræg, hvilket fornemmes. Medium koncentration og en let tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Føtex til 65 kr. tilbudspris

Creation Grosset Cairanne 2016, Frankrig. 4 stjerner En lys og krydret vin med masser af røde bær i duft og smag. Pæn syre og balance. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Montgras Sauvignon Blanc 2019, Chile. 3 stjerner Masser af hyldeblomst i duften. Lidt spinkel i frugten med citrusdominans. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12% Set hos Netto til 39 kr. tilbudspris

Weingut Herbert Boch Trittenheimer Apotheke Riesling Trocken 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Grønne æbler og citrus i næsen. Flot struktur med en let frugtsødme og klassisk rieslingkarakter. Pæn balance og sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos d-wine.dk til 99 kr. tilbudspris

Jordan Chardonnay 2018, Sydafrika. 5 stjerner Fersken i duften. Pæn balance især med fadet. Tropiske frugtnoter, lime og vanilje i smagen. Lang sprød afslutning. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinoble til 170 kr. tilbudspris

L’Argentiere Laudun Cotes du Rhone Villages 2016, Frankrig. 3 stjerner Anelse uren i næsen. Krydrede noter, brombær og vanilje i smagen. Meget rustik, rimelig fyldig med en krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 69 kr. tilbudspris

Scarlett Dark 2018, Spanien 3 stjerner Blend af cabernet, syrah og merlot. Krydret i næsen. Meget sødmefuld i smagen med modne sorte bær, varme krydderier og vanilje. Meget simpel og en-strenget. Krydret afslutning. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Rizzardi Montecru 2017, Italien. 4 stjerner Blend fra Veneto. Meget frugtig i udtrykket. Pæn koncentration og i smagen sorte bær, krydderier og vanilje. Simpel men vellavet med en anelse restsødme i eftersmagen. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Sisla Edition Noir 2015, Spanien. 4 stjerner Blend af en række forskellige druer. Mørk og fyldig i smagen med sorte bær, peber og mørke krydderier. Fadpræg fornemmes. Pæn balance om end den slutter lidt kort. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Superbrugsen til 70 kr. tilbudspris

Cuvee Oberon Cotes du Rhone Villages 2018, Frankrig. 3 stjerner Bitre bærnoter i duften. Noget tør i smagen med bitre røde bær og krydderier. Meget simpel med en kort tør krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 15% Set hos Kvickly til 59 kr. tilbudspris

Marques de Riscal Sauvignon Blanc 2018, Spanien. 4 stjerner Masser af citrus noter i duften. Stikkelsbær, blomster og limefrugt i smagen. Pæn intensitet og en sprød meget ligefrem vin. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Zuschmann Schöfmann Grüner Veltliner Löss 2016, Østrig. 5 stjerner Fyldig med modne stenfrugtnoter i duft og smag. Masser af intense fersken, flint og smørblomst i smagen. Flot balance og længde. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos propperiet.dk til 150 kr. tilbudspris

Tornatore Etna Bianco 2017, Italien. 5 stjerner Citrusnoter i duften. Flot intensitet og en sprød vin med grapenoter, flint og hvide blomster. Kølig og spinkel i stilen. Flot lavet og meget spændende vin. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Erik Sørensen Vin til 150 kr. tilbudspris

Rene Quenard Chignin-Bergeron 2017, Frankrig. 4 stjerner En fyldig, mørk vin fra Savoie midt i Alperne. Fersken, gule æbler, kvæde og blomster i smagen. Klart en vin der bør nydes til mad. Masser af koncentration og intensitet. Spændende anderledes vin i udtrykket, men også lidt klodset. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 140 kr. tilbudspris

Furth Stift Göttweig Grüner Veltliner 2018, Østrig. 4 stjerner Frugtig i udtrykket med en pæn intensitet især i smagen. Citrus, æble og hvid peber i smagen. Pæn balance og sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Laudrup Vin til 134 kr. tilbudspris

Domaine Combier Crozes Hermitage 2017, Frankrig. 5 stjerner Sorte bær og rødt kød i duften. En tæt og frugtig vin med sorte bær, animalske noter, tobak og krydderier i smagen. Flot balance og længde. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos domainebrandis.dk til 199 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

