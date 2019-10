Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vel er hvidvinssæsonen måske ovre og afløst af de tungere rødvine. Men ugens bedste køb er en ganske flot hvidvin fra Galicien. En vin som sagtens kan benyttes til lette fiskeretter eller som en aperitif vin. Galicien er i min optik overset og laver fremragende vine som stilmæssigt godt kan minde om det man finder i det nordlige Europa. Ugens bedste vin er derimod en klassisk Toscana fra Bolgheri hvor det primært er de klassiske bordeaux druer der dominerer og får lidt mere varme og modenhed end i Bordeaux. Men stadig med en flot struktur og elegance.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Albert Bichot Pommard Domaine du Pavillon 2013, Frankrig. 4 stjerner Modne noter i næsen. Jordbær, ribs, krydderier og vanilje i smagen. Medium koncentration, rimelig dybde og en pæn lang men også lidt tør afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos domainebrandis.dk til 299 kr. tilbudspris

Agricole Donne Fittipladi Bolheri Superior 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Blend på bordeaux druer. Moden varm krydret i næsen. Yderst velbalanceret med mange lag og dybde. Solbær, tobak, læder, krydderier og vanilje. Flot intensitet og længde. Hver en krone værd. 94 Alkoholprocent: 15% Set hos Erik Sørensen Vin til 350 kr. tilbudspris

Babich Pinot Noir 2018, New Zealand. 5 stjerner Lys med ribs og hindbær i duften. Pæn lyse bærtoner, lette krydderier og strejf vanilje. Pæn syre og kølig i udtrykket. Pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Skjold Burne til 120 kr. tilbudspris

Klee Pinot Noir 2017, USA. 5 stjerner Fra Oregon. Lys med røde bær i næsen. Frugtig i smagen med jordbærnoter, blomster og vanilje. Elegant og vellavet vin med en pæn syre og afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinmonopolet til 199 kr. tilbudspris

Curioso Toscana Rosso 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Frugtig og ligefrem vin med masser af bærnoter og krydderier i smagen. Vellavet med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos gallovini.dk til 65 kr. tilbudspris

Di San Marzano Negroamaro 2018, Italien. 4 stjerner Sødmefuld og parfumeret i duften. Domineret af modne røde bær, varme krydderier og vanilje. Simpel og meget ligefrem vin til den lidt søde side. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinoble til 75 kr. tilbudspris

Casas del Bosque Pinot Noir Reserva 2015, Chile. 2 stjerner Varm krydret i næsen. Alkoholen meget dominerende med en brændende smag af modne røde bær og lette krydderier. Meget kluntet og tung. 82 Alkoholprocent: 14,5% Set hos philipsonwine.com til 60 kr. tilbudspris

Auguste Bessac Chateauneuf-du-Pape 2017, Frankrig. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Medium koncentration, let bitre sorte kirsebærnoter, peber og strejf vanilje. Lidt kort i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Føtex til 139 kr. tilbudspris

Neleman Tempranillo Monastrell 2018, Spanien. 4 stjerner Ribs i næsen. En meget let og nærmest saftevandsagtig på den gode måde. Ren frugt ikke maskeret af noget. Vellavet med en lang afslutning. Simpel ja – men smager godt. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Via Marchizului Poinot Noir 2016, Rumænien. 3 stjerner Masser af røde bær i duften. Alkoholen dominerende og brændende i smagen. Røde modne bærnoter, krydderier og vanilje. Varm krydret afslutning. Lidt for tung af en pinot. 86 Alkoholprocent: 14,8% Set hos thranewine.dk til 120 kr. tilbudspris

Big Oak Shiraz 2017, Sydafrika. 4 stjerner En meget ligefrem frugtig vin med masser af sorte bærnoter og let bagte krydderier. En simpel men vellavet vin med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Cellier des Dauphins Reserve 2018, Frankrig. 4 stjerner Krydret vin på grenache og syrah. Sorte bær, krydderier og peber i smagen. Simpel og meget ligefrem i udtrykket. Krydret lidt tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Los Bayones Finca La Manga 2015, Spanien. 4 stjerner Tempranillo fra Toro. Mørk krydret i duften. Anelse tørhed og bitterhed i smagen. Brombær, mocca og vanilje i smagen. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 15% Set hos megavin.dk til 70 kr. tilbudspris

Peter & The Wolf Red 2018, Portugal. 4 stjerner Sødmefuld krydret i duften. Simpel meget ligefrem i udtrykket med masser af røde bær, bagte krydderier og røde blomsternoter. Pænt balanceret med en mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos AndrupVin til 50 kr. tilbudspris

Les Moirets Cotes du Rhone Villages 2017, Frankrig. 2 stjerner Røde bær i duften. Vandet og lidt bitter i smagen med røde kirsebær noter og krydderier. Meget simpel og kort. 83 Alkoholprocent: 13% Set hos Fakta til 50 kr. tilbudspris

Diablo Dark Red 666 2018, Chile. 4 stjerner Varm krydret i næsen. Anelse sødmefuld i smagen med modne tætte bærnoter, sød lakrids og vanilje. Savner lidt mere syre til at holde sødmen oppe. Bliver en anelse tung. Pæn krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Superbrugsen til 75 kr. tilbudspris

Diamond Ridge Meritage 2013, Californien. 4 stjerner Masser af sorte bær i duftgen. Mere afdæmpet og tør i smagen med let bitre bærnoter, mocca, mørk chokolade og vaniljenoter. Savner lidt i syren og længden. 88 Alkoholprocent: 14,2% Set hos megavin.dk til 100 kr. tilbudspris

Biglioni Ripasso Superior 2015, Italien. 5 stjerner Intense krydrede noter i duften. Masser af kompleksitet i smagen med rosinpræg, blommer, bagte krydderier og vanilje. Imødekommende og saftig med en flot lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos supervin.dk til 185 kr. tilbudspris

Cesari Mara Ripasso 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke bær i næsen. Masser af intensitet i smagen med blommer, peber, bagte krydderier og vanilje. Flot balance og længde. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Duette Pinot Noir 2018, Chile. 3 stjerner Mørke røde bær i duften. Anelse bitterhed i smagen med røde kirsebær, blomster og vanilje. En-strenget i udtrykket med en kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly til 59 kr. tilbudspris

Nugan Drover’s Hut Chardonnay 2015, Australien. 5 stjerner GODT KØB Fersken i næsen. Pæn intensitet og pæn fyldig vin drevet af lime, tropiske frugtnoter og strejf vanilje. Pæn balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Amarel Chardonnay 2017, Chile. 3 stjerner Fersken i duften med en lidt neutral bærsmag. Pæn syre men savner mere intensitet og dybde. Meget simpel hvor især syren er stikkende. Frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos Bilka til 59 kr. tilbudspris

Landgraf Spätburgunder 2018, Tyskland. 3 stjerner Diskret i duften. Noget syrlig i stilen med ribs og hindbærnoter i smagen. Meget spinkel og jeg savner mere af det hele. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Irma til 63 kr. tilbudspris

Spindler Lindenhof Foster Mariengarten Riesling 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Citrus i næsen. Masser af intens frugt i smagen med grønne æbler, citrus og blomsterkarakter. Pæn balance og længde. Meget ligefrem pænt lavet vin. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Jysk Vin til 98 kr. tilbudspris

Tenuta Luce Lucente 2017, Italien. 5 stjerner Mørk krydret i duften. Intens med sorte kirsebær, sort peber, rødt kød og vanilje i smagen. Flot struktur og især syre. Mange lag og en flot lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 225 kr. tilbudspris

Plaisir de Merle 2017, Sydafrika. 4 stjerner Grønne lidt urtede noter i duften. Fyldig i smagen med solbær, tobak, grøn peber og vanilje. Oversøisk i stilen men pæn syre og struktur. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY, SPAR til 125 kr.

Carodorum Reserva 2015, Spanien. 5 stjerner Masser af brombær i duften. Mocca, mørk chokolade, sorte bær og vanilje. Klassisk Toro udtryk, lidt rustikt med masser af kraft og koncentration. Pæn lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 15% Set hos megavin.dk til 150 kr. tilbudspris

Bodegas El Tanino 1752 Garnacha Tintorera 2015, Spanien. 3 stjerner Parfumeret i duften. Meget krydret med sorte bær, lakrids og en lidt stikkende syre. Alkoholen mærkes tydeligt. Savner balancen. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 15% Set hos Masawine.dk til 159 kr. tilbudspris

Villamueva Albarino 2018, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af citrus i næsen. Meget sprød i udtrykket med grønne æbler, citrus og hvide blomster. Vellavet med en lang sprød afslutning. Flot vin til prisen. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos thewinecompany.dk til 95 kr. tilbudspris

Anima Negra Quibia Falanis 2018, Spanien. 5 stjerner Sprød med citrusnoter i duften. I smagen grape, fersken og blomster. En spændende hvidvin fra Mallorca, yderst vellavet med en pæn lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 12% Set hos Theis Vine til 170 kr. tilbudspris

