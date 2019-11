Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det væltede med gode køb i ugens vintest. Og vel og mærke fra mange forskellige land, på forskellige druer og i mange stilarter. Vinderen blev en carmenere fra Chile, yderst flot vin til bare 100 kr. Bedste vin blev en noget dyrere topvin fra Rioja, som i den grad viser at Rioja ikke er støvede gamle fadtunge vine.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Peter Yealands Sauvignon Blanc Reserve 2018, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Hyldeblomst i næsen. Sprød, vellavet vin med stikkelsbær, citrus og blomsterkarakter. Medium koncentration med en pæn intensitet. Sprød frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kvickly til 89 kr. tilbudspris

Simple Life Chardonnay 2018, Californien. 4 stjerner En fyldig og frugtig vin med solmodne druer, strejf vanilje og en noget brændende alkohol. Pæn intensitet og koncentration. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Jeff Carrel Les Darons 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Vin på primært grenache fra Languedoc. Masser af bærintensitet i næsen. Sorte bær, lakrids og violer i smagen. Frugtig og meget ligefrem i udtrykket. Velbalanceret med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 90 kr. tilbudspris

Bodegas Morca Flor de Goda 2017, Spanien. 5 stjerner Garnacha fra Aragon provinsen. Fyldig i udtrykket med koncentrerede sorte bær og varme krydderier. Alkoholen brænder noget, men balanceres til dels af en pæn syre. Varm lang afslutning. 88 Alkoholprocent: 16% Set hos AndrupVin til 79 kr. tilbudspris

Nucli Tinto 2018, Spanien. 4 stjerner Blend fra Katalonien. Let og meget frugtig i udtrykket domineret af sorte bær, animalske noter og kølige krydderier. Pæn balance men lidt kort afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Marea Syrah 2016, Chile. 5 stjerner GODT KØB Næsten sort med kølige krydrede noter i duften. Animalske træk i smagen med sorte blåbær, lakrids og sort peber. Spændende og vellavet vin med en flot intensitet og længde. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Superbrugsen til 89 kr. tilbudspris

Bellingham Sauvignon Blanc 2019, Sydafrika. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i næsen. Spinkel med masser af citruskarakter, stikkelsbær og blomster. Pæn balance og lang sprød afslutning. Meget klassisk sauvignon. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 80 kr. tilbudspris

Terrunyo Carmenere 2017, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB En tæt og koncentreret vin med brombær, let urtet, lakrids og vanilje i smagen. Flot intensitet og en meget velbalanceret flot carmenere. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos vincooperativet.dk til 100 kr. tilbudspris

Ugaba 2016, Sydafrika. 3 stjerner Blend af primært cabernet sauvignon og syrah. Urtet i næsen med mørke sorte bærnoter i smagen, peber og vanilje. Pæn syre men anelse umoden i smagen med især grønne peber noter. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY, SPAR til 85 kr.

Colombia Crest Syrah 2017, USA. 4 stjerner Mørke sorte bær i duft og smag. Krydderier, violer, rødt kød og vanilje. Kølig i udtrykket med en krydret pæn afslutning men også lidt tør. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Charles & Charles cabernet sauvignon & syrah 2016, USA. 5 stjerner GODT KØB En frugtig fyldig næse. Blød og flot struktur med masser af solbær, tobak, krydderier og vanilje. Modne bærnoter og pæn balance og længde. Flot vin! 91 Alkoholprocent: 13,8% Set hos Holte vinlager til 120 kr. tilbudspris

D’Orschwiller Riesling Grand Cru Bruderthal 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fyldig krydret riesling fra Alsace med røde æbler, krydderier, citrus og blomsternoter. Meget frugtig og ikke så kompleks af en grand cru. Men pæn koncentration og længde. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos megavin.dk til 80 kr. tilbudspris

Basalte du Coiron Syrah 2017, Frankrig. 4 stjerner Masser af umiddelbar sorte bær i duft og smag. Simpel meget ligetil men hvor smagen har en del bitterhed hvilket ikke klæder vinen. Pæn koncentration og intensitet. Krydret lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos thewinecompany.dk til 65 kr. tilbudspris

Terroir al Limit Torroja 2017, Spanien. 5 stjerner Røde bær i næsen. Masser af intensitet og alligevel fremstår vinen flot og ren med sorte kirsebær, lakrids, peber og et strejf vanilje. En moderne og spændende Priorat. Lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14% Set hos Theis Vine til 300 kr. tilbudspris

Smoking Loon Zinfandel 2016, Californien. 2 stjerner Lidt kogt i næsen. Sødmefuld i smagen med overmodne røde bærnoter, sød lakrids og vanilje. Anelse for meget! Krydret afslutning. 82 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinmonopolet til 109 kr. tilbudspris

Altos de Santiago Chardonnay 2018, Spanien. 4 stjerner Let krydret i næsen. Anelse bitter i smagen med en pæn koncentration og i smagen abrikos, fersken og blomster. Pæn intensitet og længde. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos masawine.dk til 99 kr. tilbudspris

Passo del Sud Appassimento 2017, Italien. 4 stjerner Kogt i duften. Krydret med en pæn intensitet i smagen af modne bær, rosiner, bagte krydderier og vanilje. Simpel men vellavet vin. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos gallovini.dk til 69 kr. tilbudspris

Ranch 32 Pinot Noir 2016, Californien. 4 stjerner Lette ribsnoter i duften. Jordbær, røde bær og krydderier i smagen. Pænt lavet med en let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos philipsonwine.com til 100 kr. tilbudspris

Beaurenard Châteauneuf-du-Pape 2016, Frankrig. 5 stjerner Røde bær i duften. Saftig og yderst vellavet vin med masser af røde kirsebær, jordbær, timian, tobak i smagen. Mange lag og en kompleks, lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14,5% Set hos domainebrandis.dk til 299 kr. tilbudspris

Baron de Chirel Reserva 2012, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Helt sort. Mørke tætte bær i duften. En intens og koncentreret vin, moderne i stilen men stadig med et tydeligt fadpræg. Masser af sortebær, peber, tobak, mørk chokolade og vanilje i smagen. Yderst flot Rioja i den højere ende. 94 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 500 kr. tilbudspris

Domaine Les Meulieres Cotes du Rhone Villages 2014, Frankrig. 3 stjerner Diskret i duften og meget spinkel i smagen. Lette røde kirsebærnoter, peber og krydderier. Pænt balanceret men savner mere af det hele. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos megavin.dk til 65 kr. tilbudspris

Timone Primitivo Salento 2012, Spanien. 4 stjerner Bagte krydderier i næsen. Fyldig sødmefuld i smagen med mørke modne bærnoter, krydderier og vanilje. Vellavet om end lidt simpel i udtrykket. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Stellenhof Merlot 2018, Sydafrika. 3 stjerner Lidt brændt i næsen og smagen. Moden fyldige bær med sort peber og krydderier i smagen. Simpel og alkoholen for brændende. Krydret afslutning. 84 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Bilka til 39 kr. tilbudspris

Molino Di Sant’Antoni Asso 2016, Italien. 4 stjerner Jordbær i duften. Anelse bitterhed i smagen med røde bær, tobak og mørke krydderier. Medium koncentration og en krydret men også noget tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supervin.dk til 100 kr. tilbudspris

Blason d’Aussieres 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Blend fra det sydlige Frankrig. Krydret i næsen som fortsætter med en pæn intensitet i smagen. Brombær, lakrids, peber og krydderier fornemmes. Pæn balance og længde. Saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Via Terra selection 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Saftig og meget frugtig i udtrykket. Masser af røde bær, violer og krydderier i smagen. Flot balance. En simpel men meget imødekommende vin. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Jysk Vin til 90 kr. tilbudspris

Barefoot Moscato NV, Californien. 4 stjerner Alkoholprocent: 9% Meget blomstret og sødmefuld i smagen. Simpel og meget ligefrem drevet af modne abrikos og melonnoter. Sød afslutning. 86 Set hos Netto til 45 kr. tilbudspris

Keewee Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Frugtig og meget ligefrem med hyldeblomst i næsen. I smagen citrus, stikkelsbær og blomster. Medium koncentration og intensitet. Let afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos megavin.dk til 60 kr. tilbudspris

Jean Biecher & Fils Riesling Grand Cru Goldert 2018, Frankrig. 4 stjerner Gule æbler i duften. Pæn intensitet og en medium koncentration. Æbler, citrus og blomster i smagen. Pæn balance om end ikke så dyb af en Grand Cru. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos megavin.dk til 80 kr. tilbudspris

Las Claras Verdejo 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Mørk og intens i duften. Man fornemmer skindkontakt i smagen med tætte orange, citrus og tropiske frugtnoter. Let tanninbid og en pæn syre. Spændende anderledes vin. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos d-wine.dk til 100 kr. tilbudspris

