Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er to meget forskellige vine som løb med sejren. Bedste køb en fyldig men yderst vellavet vin fra Puglien på den mere sjældne susumaniello drue. Et fantastisk køb til prisen. Bedste vin er en lys let og elegant pinot noir fra Chile, som i den grad beviser at det ikke kun er de klassiske vinområder som formår at tøjle den svære drue.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.

Pommery Brut Royal NV Champagne, Frankrig. 4 stjerner Lette ferskennoter. Flot elegant mousse med æble og lette krydrede noter i smagen. Pæn balance og længde. 89 Alkoholprocent: 11% Set hos jyskvin.dk til 259 kr. tilbudspris

Bottega Prosecco White Gold 2018, Italien. 4 stjerner Lys med limefrugt i næsen. Anelse aggressiv i moussen men pæn fersken frugt i smagen. Meget stilren og flot længde. 89 Alkoholprocent: 11% Set hos Vinmedmere.dk m.fl. til 185 kr. tilbudspris

Cloudy Bay 2019, New Zealand. 5 stjerner Intense hyldeblomstnoter i duften. Flot syre og grønne æbler, asparges og blomster i smagen. Meget stringent og syrerig i udtrykket. Sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin.dk m.fl. til 179 kr. tilbudspris

Svoltacarrozze Toscana 2009, Italien. 3 stjerner Sangiovese og cabernet sauvignon. Masser af tobak og moden toner i næsen. Tør og varm i udtrykket og alkoholen brænder lidt. En del tørhed fornemmes. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinmonopolet til 110 kr. tilbudspris

Bodegas del Rosario 3000 anos 2012, Spanien. 4 stjerner Monastrell og syrah fra det østlige Spanien. Fyldig, krydret vin pakket ind af en fin syre. Blommer, lakrids, sort peber i smagen. Pæn længde men tørre meget ud i munden. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Tagaro u Cucci 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig, flot krydret vin med mørke brombær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Velbalanceret, kraftig med stadig med en elegance i udtrykket. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos gallovini.dk til 99 kr. tilbudspris

Terrunyo Sauvignon Blanc 2018, Chile. 5 stjerner GODT KØB Intens i duften med masser af stikkelsbærnoter. Pæn koncentration og intensitet i smagen domineret af syrlige bær og blomster. Flot balance og længde. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos vincooperativet.dk til 100 kr. tilbudspris

Bordón Reserva 2013, Spanien. 4 stjerner Krydret næse. Medium koncentration. I smagen kølige bærnoter, krydderier og vanilje. Noget spinkel og enkel i frugten. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Føtex til 49 kr. tilbudspris

Chateau de Marsan 2016, Frankrig. 4 stjerner Mørke røde bærnoter i duften. Noget bitter i smagen med solbær, urter, tobak og strejf vanilje. Klassisk Bordeaux i stilen med bitterheden generer. Tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 67 kr. tilbudspris

Manos Libre Tempranillo 2018, Spanien. 4 stjerner Mørk krydret i duften. Brombær, lakrids, krydderier og strejf vanilje i smagen. Pæn frugt men meget kort i smagen. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos SuperBrugsen til 50 kr. tilbudspris

Herdade Dos Grous Tinto 2017, Portugal. 4 stjerner Blend af en række lokale og internationale druer. Saftig og imødekommende vin med masser af røde bær i duft og smag. Velbalanceret med en frugtig pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY, SPAR til 107 kr.

Simonsig Pinotage 2016, Sydafrika. 5 stjerner Blommer i duften. Mørk frugt i smagen med varme krydderier og vanilje. Flot moden og balanceret pinotage med en lang afslutning. Svært at sætte en finger på denne. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 149 kr. tilbudspris

Matetic EQ Pinot Noir 2017, Chile. 5 stjerner UGENE BEDSTE VIN Jordbær i duften. Ren og flot intens frugt i smagen domineret af røde bær, lyse krydderier og strejf vanilje. Yderst vellavet med en lang let sødmefuld afslutning. 93 Alkoholprocent: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 200 kr. tilbudspris

Haneweld-Schwerdt Spätburgunder 2017, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Fra Pfalz. Roser i duften. Spinkel og let syrlig vin med ribs og hindbærnoter. Pænt balanceret med en fin sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

The Vinecrafter Shiraz 2018, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Fyldig og tæt i duft og smag. Masser af bærintensitet. Simpel men fungerer godt. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Netto til 35 kr. tilbudspris

Chateau Bouteilley 2017, Frankrig. 2 stjerner Sødmefulde krydderier i duften. Anelse parfumeret i smagen med sorte bær, tobak og vanilje. Meget simpel og kort. 82 Alkoholprocent: 13% Set hos Fakta til 40 kr. tilbudspris

Observer Private reserve Merlot 2017, Chile. 2 stjerner Meget parfumeret i duft og smag på kanten til det mindre behagelige. Brombær, mocca og strejf vanilje. Varm i udtrykket og savner friskheden. 83 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 80 kr. tilbudspris

Finca Antique Crianza 2014, Spanien. 4 stjerner Sorte bær i duften. En tæt og krydret vin med masser af brombær, mocca og strejf vanilje i smagen. Pæn balance og længde. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Basconcillos Vina Magna Tempranillo 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Mørke bær i duften. Saftig vellavet vin fra Ribera del Duero i den unge stil med masser af sorte bær og krydderier. Pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Sarmentero Barrica 18 meses 2014, Spanien. 5 stjerner Masser af vanilje i duften. En koncentreret vin fra Ribera del Duero med brombær, mørk chokolade, mocca og toastnoter i smagen. Velbalanceret med en lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Thrane Wine til 245 kr. tilbudspris

Atalaya Alaya Tierra 2017, Spanien. 5 stjerner Portvinsnoter i duften. Meget koncentreret med modne blommer, varme krydderier, espresso og vanilje. Alkoholen pænt balanceret men den er meget tung og kraftig i udtrykket. 91 Alkoholprocent: 16% Set hos Andrup Vin til 225 kr. tilbudspris

Wente Beyer Ranch Zinfandel 2015, Californien. 5 stjerner GODT KØB Jordbær i duften. En let og vellavet zinfandel med masser af røde bær, varme krydderier og vanilje. Imødekommende med en saftig pæn afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Edmeades Zinfandel 2016, Californien. 5 stjerner Varm krydret i næsen. I smagen masser af jordbær, peber, krydderier og vaniljenoter. Pæn syre og dermed friskhed. Meget ligefrem vellavet vin med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Jysk Vin til 129 kr. tilbudspris

Mezzacorona Teroldego Rotaliano Riserva 2013, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen. Mørke bitre bærtoner, sort peber og vanilje i smagen. Anelse modenhed fornemmes. Bløde tanniner og en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Bilka til 89 kr. tilbudspris

Panteno Amarone della Valpolicella 2016, Italien. 5 stjerner Masser af sorte bær i duften. Saftig og imødekommende med sorte kirsebær, rosin, julekrydderier og vanilje. Vellavet amarone med en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly til 179 kr. tilbudspris

Xavier Vignon Arcane Cotes du Rhone Villages Le Soleil 2015, Frankrig. 3 stjerner Masser af røde bær og kærnemælk i duften. Anelse tørhed i smagen med brombær, tobak, peber og vanilje. En vin hvor man vil for meget i forhold til hvad man har. Tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Supervin.dk til 180 kr. tilbudspris

Sidney Wilcox Riesling 2018, Australien. 5 stjerner GODT KØB Masser af riesling karakter. Grønne æbler, flint, citrus og blomster i smagen. Vellavet med en flot syre og længde. Kan meget til prisen. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Irma til 80 kr. tilbudspris

Kings Bay Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i duften. Spinke, sprød vin med masser af intensitet i smagen af citrus og stikkelsbær. Meget klassisk Marlborough sauvignon blanc. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos thewinecompany.dk til 89 kr. tilbudspris

Borgo Il Palazzo Vermentino 2018, Italien. 4 stjerner Let frugtig vin med melon, fersken og blomster i smagen. Pæn intensitet. Medium koncentration og en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos masawine.dk til 109 kr. tilbudspris

La Chablisienne La Pierrelee 2017, Frankrig. 4 stjerner Fyldig i næse og smag. Fersken, blomster og mineralitet i smagen. Savner lidt i syren. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Philipson Wine til 120 kr. tilbudspris

Adele Rouzé Miaa Dele Quincy 2017, Frankrig. 4 stjerner Vin fra Loiredalen på sauvignon blanc. Sprød med citrus i næsen. Stikkelsbær og blomster i smagen. Flot syre og balance. Sprød afslutning. Savner lidt mere dybde. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos propperiet.dk til 161 kr. tilbudspris

Sebastien Magnien Bourgogne Hautes Cotes du Beaune 2017, Frankrig. 4 stjerner Fersken i duften. En vellavet sprød vin med citrus, fersken og lette krydrede noter. Medium koncentration og en pæn ren afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 169 kr. tilbudspris

Vila De LloPs Garnatxa 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Krydret frugtigt udtryk med sorte kirsebær, krydderier og violer i smagen. Flot balance og en pæn saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos d-wine.dk til 85 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.