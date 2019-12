Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Julen nærmer sig og det kan man fornemme på det indsendte til ugens vintest. Vinene fra Veneto dominerer og der er masser af amarone og ripasso vine i handelen. Populære vine som dog har haft det sværere de senere år, da mange andre vinlande også har budt ind med julevinen. Men i denne uge er det en række amarone vine som ligger helt i top. Og ganske fortjent for det virker som om kvaliteten igen er steget efter en bakkedal på de kraftige vine lavet på tørrede druer.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.

Chateau Bellevue Claribes 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. Pænt balanceret og moderne Bordeaux vin i udtrykket drevet af modne bærnoter, lakrids, tobak og vanilje. Pæn balance og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 99 kr. tilbudspris

Lopez Cristobal Crianza 2015, Spanien. 5 stjerner Fyldig mørk vin med masser af brombær, mocca og chokoladenoter. Fra Ribera del Duero en ganske flot og vellavet vin. Krydret lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supervin.dk til 140 kr. tilbudspris

Ju de Vie 2017, Frankrig. 4 stjerner Simpel men venlig og imødekommende vin med masser af røde bærnoter, lette krydderier i smagen. Vellavet og saftig. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinmonopolet til 80 kr. tilbudspris

Atalaya Alaya Tierra 2017, Spanien. 4 stjerner Vin på alicante bouchet fra Almansa. Koncentreret med sødmefulde moden bærnoter, masser af krydderier og vanilje i smagen. Anelse for overgjort og kraftig. Alkoholen brænder noget. Men lang afslutning. 88 Alkoholprocent: 16% Set hos AndrupVin.dk til 225 kr. tilbudspris

Chateau de la Charriere Bourgogne Hautes Cotes de Beuane 2017, Frankrig. 4 stjerner Masser af jordbær og hindbær noter i duften. Pæn imødekommende vin, ikke specielt koncentreret drevet af røde bær og lette krydderier. Pæn balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 140 kr. tilbudspris

Cesari Amarone della Valpolicella Bosan Riserva 2009, Italien. 5 stjerner Tæt fyldig næse domineret af tobak. Masser af lag og komplekse noter i smagen med tydeligt amaronepræg. En yderst flot og spændende vin hvor alderen gør vinen godt. Lang krydret afslutning. 93 Alkoholprocent: 15,5% Set hos MENY til 399 kr. tilbudspris

Malcarater 2018, Spanien. 4 stjerner Ung meget frugtig og ligefrem tempranillo fra Ribera del Duero. Røde bær og lette krydderier. Simpel men imødekommende i stilen. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 119 kr. tilbudspris

Le Ragose Ripasso 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Røde kirsebær i duften. En flot og frugtig vin med let ripassopræg. Kirsebær, julekrydderier, tobak og strejf vanilje. Bløde venlige tanniner og en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 86 kr. tilbudspris

Romagnoli Filanda Colto Vitato 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fyldig hvidvin fra det centrale Italien. Let sødmefuld med melon, abrjkos og blomsternoter. Pæn balance og en sprød frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Asenjo & Manso am3 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Ung frugtig vin fra Ribera del Duero. Masser af sorte bær, mocca og krydderier i smagen. Simpel men vellavet. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos d-wine.dk til 75 kr. tilbudspris

Chateau d’Arcins 2013, Frankrig. 4 stjerner Meget klassisk Bordeaux med solbær, tobak og strejf vanilje i smagen. Medium koncentration, pæn intensitet og en lidt tør afslutning. Anelse urtet strejf trækker lidt ned. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos AMKA til 170 kr. tilbudspris

Clos de Luz Massal 1945 Carmenere 2016, Chile. 5 stjerner Varm krydret i næsen. Fyldig med masser af sorte bær, krydderier og vanilje. Flot lavet vin med karakter og en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AndrupVin.dk til 129 kr. tilbudspris

Olivier & Lafont Vacqueyras 2016, Frankrig. 5 stjerner Intense mørke bær i duften. Brombær, peber, lakrids og krydderier i smagen. En flot vin, pæn koncentration med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Goru Gold 2017, Spanien. 4 stjerner Blend fra Jumilla domineret af monastrell. Meget frugtig med blomme, lakrids, peber og krydderier i smagen. Anelse parfumeret i udtrykket med en let tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Pierre Amadieu Saint-Joseph Les Capelets 2015, Frankrig. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Pæn intensitet med sort peber, sorte kirsebær, lakrids og vanilje. Pæn balance og længde. Lidt varm dog i udtrykket. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Erik Sørensen Vin til 200 kr. tilbudspris

Le Arche Prosecco Extra Dry 2009, Italien. 4 stjerner Meget frugtig med en lidt aggressiv mousse. Fersken, abrikos og blomsternoter. Simpel og ligefrem med en rimelig afslutning. 86 Alkoholprocent: 11% Set hos Netto til 45 kr. tilbudspris

Pommery Brut Apanage NV Champagne, Frankrig. 5 stjerner Flot elegant mousse med æble, fersken og lette krydrede noter i smagen. Pæn intensitet, balance og længde. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos jyskvin.dk til 299 kr. tilbudspris

Alamos Cabernet Sauvignon 2018, Argentina. 4 stjerner Let kogte bærnoter i duften. Krydret i udtrykket med solbær, tobak og strejf vanilje. Simpel vin med en pæn balance og en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Cadis Amarone della Valpolicella 2015, Italien. 4 stjerner Krydret i næsen. Rimelig koncentration af en amarone med modne svampede noter, varme krydderier og sveskepræg i smagen. Pæn syre men savner lidt mere dybde. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Føtex til 99 kr. tilbudspris

Origin de Resalte 2015, Spanien. 5 stjerner Tempranillo fra Ribera del Duero. Mørk chokolade og mocca i næsen. Meget klassisk i udtrykket med en pæn koncentration og balance. Flot intensitet og en lang krydret afslutning. En stor flot vin. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Jysk Vin til 169 kr. tilbudspris

Diablo Black Cabernet Sauvignon 2015, Chile. 4 stjerner Solbær og let urtede noter i duften. Medium koncentration og masser af røde bær, tobak og strejf vanilje i smagen. Lidt simpel i udtrykket men velbalanceret. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Superbrugsen til 67 kr. tilbudspris

Arraez Mala Vida 2017, Spanien. 5 stjerner Simpel frugtig vin fra Valencia. Drevet af røde bærnoter og lette krydderier. Tørstslukkende med en anelse tørhed i eftersmagen. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos thewinecompany.dk til 75 kr. tilbudspris

Zardini Pietro Junior Amarone della Valpolicella 2015, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Pæn intensitet i duften af sorte modne bær. Masser af amarone præg som tørrede frugt, julekrydderier og vanilje i smagen. Koncentreret og vellavet med en lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 15% Set hos Masawine til 239 kr. tilbudspris

Sarotto Barbera D’Alba Elena La Luna 2015, Italien. 5 stjerner Fadlagret barbera meget mørk og intens i smagen. Masser af vanilje, sort lakrids, blomme og krydderier i smagen. En seriøs og spændende barbera, men stadig meget ung på trods af sine 4 år på bagen. Flot afslutning. 91 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Irma til 149 kr. tilbudspris

Emiliana Signos de Origin Pinot Noir 2018, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af hindbær i duften. En flot elegant og kølig pinot noir med fine røde bærnoter, pæn syre og krydret udtryk. Modne bær men nærmest europæisk i udtrykket. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly til 99 kr. tilbudspris

Paul Jaboulet Aine Cotes du Rhone Villages Plan de Dieu 2016, Frankrig. 4 stjerner Krydret og vellavet Rhone vin med masser af brombær, tobak, peber og varme krydderier. Saftig og imødekommende med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 129 kr. tilbudspris

Frederiksdal Kirsebær Late Bottled Lot 16-05, Danmark. 5 stjerner Alkoholprocent: 14% Intense kirsebærnoter i både duft og smag. Yderst velbalanceret vin med masser af bærkarakter. En spændende vin som har fortjent mere opmærksomhed. Prøv den også til ost. 91 Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris (0,5 l)

Sibio Late Bottle Vintage Port 2015, Portugal. 4 stjerner Alkoholprocent: 20% Pæn intensitet og koncentration. Allerede en del alderstegn med svampede noter, varme krydderier og svesker i smagen. Alkoholen lidt brændende og dominerende. Frugtig afslutning. 88 Set hos gallovini.dk til 99 kr. tilbudspris

Tagonius Crianza 2015, Spanien. 4 stjerner Blend fra Madrid. Pæn intensitet af sorte bær. Krydret i udtrykket med brombær, solbær, tobak, krydderier og vanilje. Stadig en del tannin. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos lacvinos.dk til 139 kr. tilbudspris

Torbreck Cuvee Juveniles 2016, Australien. 5 stjerner Blend fra Barossa. Lys krydret i udtrykket med modne bærnoter, varme krydderier og vanilje. Imødekommende og velbalanceret vin. Lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 15% Set hos Vinspecialisten til 245 kr. tilbudspris

Miguels Tawny Port 20 års, Portugal. 5 stjerner Alkoholprocent: 20% Lys og meget klassisk tawny i udtrykket. Pæn intensitet med nødder, tørrede frugter og vanilje i duft og smag. Flot balance og en flot rund og blød 20 års. 92 Set hos billundwinecellar.dk til 299 kr. tilbudspris

I Domi Chianti Rufina 2017, Italien. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Pæn intensitet og koncentration. Sorte kirsebær, tobak, lakrids og vanilje i smagen. Pænt tanninbid og en tør men fin afslutning. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos kjvin.dk til 109 kr. tilbudspris

Casal da Coelheira Branco 2018, Portugal. 4 stjerner Melon i duften. Anelse bitter i smagen med mørke stenfrugtnoter, lime og lette krydderier. Savner syren og friskheden. Frugtig lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos kjvin.dk til 65 kr. tilbudspris

Bottega Gold Prosecco Brut 2018, Italien. 4 stjerner Umiddelbar intensiv frugt-approach. Masser af fersken og pære i smagen. Pæn mousse. Medium længde og fylde. 88 Alkoholprocent: 11% Set forskellige steder til 199 kr. tilbudspris

Contarini Prosecco Millesimato, Italien. 5 stjerner GODT KØB Let fersken i duften. Forholdsvis tør i udtrykket med frugtige æble og citrus noter i smagen. Simpel men vellavet med en pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 11% Set hos Supermarco til 85 kr. tilbudspris

Casorzo Sulin, Italien. 4 stjerner Rød frisk let boblende dessertvin. Masser af jordbær og citrusnoter i smagen. Meget frugtig og nærmest som saftevand i udtrykket. Velegnet til en frugtdessert eller til dem som ikke er til de høj alkohole dessertvine. 88 Alkoholprocent: 5% Set hos winelovers.dk til 89 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Danmarks bedste vinkøb - læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.