Weekendens bedste vinkøb

Året første vintest er lidt af en blandet landhandel. Her er mange forskellige typer vin og i forskellige prisklasser. Bedste køb kommer fra Chile og viser at man får særdeles meget vin for pengene her. Flot koncentration og smagsintensitet. Det samme kan også siges om ugens bedste vin omend vi er i et andet prisniveau. Men en klassisk flot og moden Amarone. Godt nytår til alle.

Fortercole 2016, Italien. 4 stjerner Sangiovese og merlot fra det centrale Italien. Mørk fyldig vin med en pæn intensitet. Tanninerne fornemmes. Anelse bitterhed i frugten med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinmonopolet til 135 kr. tilbudspris

Blend Boss Red Assemblage 2018, Australien. 4 stjerner Sødmefuld i duften. Frugtig og meget ligefrem med jordbær, hindbær og lette krydderier. Simpel i udtrykket med en mellemlang afslutning. 85 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 79 kr. tilbudspris

Sohns Spätburgunder M Mäerchen 2016, Tyskland. 5 stjerner Intens varm krydret næse med kostald i baggrunden. Mørk og rimelig koncentreret pinot med kirsebær, krydderier, nelliker og vanilje. Pæn fylde og længde. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos winelovers.dk til 187 kr. tilbudspris

Pietro Zardini Rosignol Junior 2016, Italien. 5 stjerner Fyldig og intens vin fra Veneto. Masser af sorte bærnoter, tørrede frugt, krydderier og vanilje i smagen. Flot balance og ganske imødekommende i udtrykket. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos masawine.dk til 139 kr. tilbudspris

Sibio Reserva Tawny 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke krydrede noter i duften. Meget intens i duft og smag. Tæt mørk i stilen med sveske, nødder og vaniljepræg. Velbalanceret og ganske pæn til prisen. 89 Alkoholprocent: 20% Set hos gallovini.dk til 79 kr. tilbudspris

Murua 2015, Spanien. 4 stjerner Fyldig og vellavet Rioja vin. Moderne i udtrykket med brombær, tobak, mocca og vanilje noter. Pæn struktur og længde. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos lacvinos.dk til 259 kr. tilbudspris

Chateau Gourran 2015, Frankrig. 5 stjerner Flot og vellykket vin fra Bordeaux. Masser af intensitet præget af solbær og krydrede noter i duften. Medium koncentration, velbalanceret med masser af bærintensitet og en flot længde. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos gourran.dk til 150 kr. tilbudspris

Ellena Barbera d’Alba 2016, Italien. 4 stjerner Meget frugtig i duften. Jordbær, ribs med lette krydrede noter. Pakket ind i en pæn syre. Medium koncentration og en sprød sødmefuld afslutning. En barbera i den lette ende. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos thewinecompany.dk til 85 kr. tilbudspris

Cesari Amarone della Valpolicella Il Bosco 2012, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Tæt moden næse. Koncentreret med masser af sveskepræg, bagte krydderier og vanilje. Meget klassisk amarone med lidt alder, hvilket gør den meget blød og drikkeklar nu. 93 Alkoholprocent: 15,5% Set hos MENY til 300 kr. tilbudspris

San Polo Rosso di Montalcino 2016, Italien. 5 stjerner Masser af røde kirsebær i duften. Imødekommende og vellavet vin med masser af bærintensitet i smagen. Krydret flot afslutning. En af de bedste rosso jeg har smagt i denne årgang. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinoble til 199 kr. tilbudspris

Pröglhöf Blauer Zweigelt 2017, Østrig. 4 stjerner En let og frugtig vin med masser af røde bær i duft og smag. Pæn syre og imødekommende vin. Simpel, vellavet med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos kjvin.dk til 79 kr. tilbudspris

Castillo de Almansa Crianza 2016, Spanien. 4 stjerner Krydret blend fra Almansa med kort fadlagring. Sorte bær, varme krydderier pakket ind i en fin syre. Frugtig simpel men vellavet vin. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 70 kr. tilbudspris

Viu Manent Malbec Reserva 2018, Chile. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Blommer og bagte krydderier i smagen. Simpel og meget ligefrem. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Philipson Wine til 47 kr. tilbudspris

Montgras Antu Syrah 2016, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Sort med mørke krydrede noter. Ganske intens i smagen med brombær, sort peber, anis og vanilje noter. Ganske flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Føtex til 59 kr. tilbudspris

Conti di Numeo Amarone della Valpolicella 2016, Italien. 5 stjerner Masser af julekrydderier i duften. Tæt og fyldig vin tro mod amarone udtrykket, drevet af tørrede frugtnoter, bagte krydderier og vanilje. Pæn balance og længde. 90 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Skjold Burne til 150 kr. tilbudspris

Leroy Bourgogne 2014, Frankrig. 5 stjerner Mørk og fyldig med masser af skovbær i duft og smag. Yderst aromatisk og intens. En spændende vin som vil og kan meget. Flot dybde og længde. Den er dyr men pengene værd. 93 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Theis Vine til 550 kr. tilbudspris

The Blue Zin B-i-B 2017, Californien. 5 stjerner GODT KØB Varm krydret i næsen. Sødmefulde kirsebærnoter, bagte krydderier og vanilje i smagen. Meget oversøisk i stilen, men fin intensitet og balance. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris 3 L

Fiorati Pinot Grigio 2018, Italien. 3 stjerner Blomstret i næsen. Pæn intensitet i smagen med fersken og melon. Medium koncentration og frugtig lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY, SPAR til 80 kr. tilbudspris

Marques del Atrio Garnacha Rosé 2016, Spanien. 4 stjerner Jordbær i duften. Frugtig frisk i udtrykket med masser af røde bær og blomstrede noter. Medium koncentration og en mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Skjold Burne til 65 kr. tilbudspris

Porca de Murca 2016, Portugal. 4 stjerner Intens citrusnote i duften. I smagen melon, licchi og blomsternoter. Frugtig og meget ligefrem. Savner lidt i syren. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte vinlager til 59 kr. tilbudspris

Rocca Sveva Soave 2018, Italien. 4 stjerner Melon i duften. Medium koncentration. Pæn struktur med en sprød smag af fersken, melon og citrus. Lang frugtig afslutning. Pæn vin til prisen. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kjvin.dk til 79 kr. tilbudspris

Blend Boss White Fusion 2018, Australien. 4 stjerner Aromatisk i næsen. Frisk og ren i smagen med tropiske frugtnoter, blomster og limefrugt. Imødekommende og venlig i udtrykket. Savner lidt mere syre ellers ganske pæn vin. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Andrupvin.dk til 79 kr. tilbudspris

The Cup & Rings Godello 2015, Spanien. 4 stjerner Frugtig med masser af stenfrugt, melon og let krydrede noter i smagen. Lidt endimensionel i smagen men koncentration og intensitet pæn. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos d-wine.dk til 89 kr. tilbudspris

Huber Grüner Veltliner Terrassen 2018, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Mineralsk i næsen. Flot sprød vin med en pæn koncentration og masser af grønne æbler, flint og hvid peber i smagen. Pæn sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Supervin.dk til 85 kr. tilbudspris

Ruffino Rosé Sparkling, Italien. 4 stjerner Sødmefulde røde bær i duften. Aggressiv mousse og bag den sødmefuld jordbær, hindbær og blomsternoter. Pæn afslutning. Vin velegnet til velkomstdrink. 87 Alkoholprocent: 11% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Antica Fratta Franciacorta Essence Satem, Italien. 5 stjerner Lys og frisk i næsen med limefrugt. Pæn mousse med fersken, citrus og let tropisk frugt i smagen. Flot struktur og dybde. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Mr. Ruby til 249 kr. tilbudspris

Messmer Riesling Trocken 2018, Tyskland. 4 stjerner Citrus i næsen. Spinkel, syrlig i udtrykket med grønne æbler, citrus og blomsternoter. Frugtig og ligefrem, især drevet af syren. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos BillundWineCellar.dk til 75 kr. tilbudspris

Jaffelin Bourgogne Chardonnay Les Chapitres de Jaffelin 2017. 5 stjerner Fersken i næsen. Fyldig og vellavet vin med masser af stenfrugtkarakter, limefrugt, litchi og vaniljenoter. Pæn syre og en frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Løgismose til 188 kr. tilbudspris

