Weekendens bedste vinkøb

Østrigsk vin er for mig en af de mest oversete vinlande, måske fordi det ikke er vin der er så nemt at finde i supermarkeder herhjemme. Men gudskelov er der mange andre steder man kan finde de spændnede både rød og hvidvine fra Østrig. Mest kendte er grüner veltliner men jeg er især de senere år blevet meget begejstret for vinene på riesling som oftest er ranke, mineralske i udtrykket. Ugens bedste køb er et godt eksempel. Det var også en hvidvin som blev kåret som ugens vin – en klassisk men meget vellavet mersault fra Bourgogne.

Carravaggio Rosso 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Frugtig i udtrykket med en pæn intensitet. Brombær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Pæn koncentration og længde. Ikke specielt dyb men fungerer flot på sin egen præmis. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Marguerite Carillon Volnay 1. Cru Les Santenots 2017, Frankrig. 5 stjerner Mørke krydrede noter. Sorte bær i smagen med lette animalske noter, jordbær, violer og et hint vanilje. Klassisk Bourgogne i den højere ende med en flot balance og afslutning. 92 Alkoholprocent: 13% Set hos vincooperativet.dk til 379 kr. tilbudspris

Birgit Eichinger Riesling Strass 2018, Østrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Forholdsvis mørk med melon i duften. Fyldig og sprød vin med mineralske noter, citrus og grape. Flot balance og længde. Flot riesling på et højt niveau. 91 Alkoholprocent: 12,5% Set hos AndrupVin til 115 kr. tilbudspris

Sebastien Magnien Mersalut Les Meix Chavaux 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Flot intens i duften. Sprød med tydeligt fadpræg og masser af stenfrugt, citrus karakter. Flot koncentration og balance. Meget klassisk mersault, som er mere til den elegante end svulstige side. 93 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 399 kr. tilbudspris

Feuerheerd’s 10 års Tawny, Portugal. 5 stjerner GODT KØB Lys krydret med masser af brunkage, tørrede frugter, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn koncentration, flot dybde og balance. Lang krydret afslutning. Virker ældre end en 10 års. 90 Alkoholprocent: 20% Set hos Philipson Wine til 100 kr. tilbudspris

Xanadu Cabernet Sauvignon 2014, Australien. 5 stjerner Frisk frugtig næse. Middel koncentration, solbær, tobak, eukalyptus og strejf vanilje i smagen. Kølig i stilen med en flot syre. Krydret afslutning. Elegant vin med et strejf oversøisk præg. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Laudrup Vin til 159 kr. tilbudspris

Messmer Dornfelder 2016, Tyskland. 4 stjerner Lys røde bær i duften. Ribs, hindbær og lette krydderier i smagen. Simpel men vellavet og imødekommende. Drevet af frugten med en pæn afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos BillundWineCellar.dk til 89 kr. tilbudspris (1 l)

Le Plantier de Meric 2016, Frankrig. 5 stjerner Fra Bordeaux. Diskret i næsen. Pæn koncentration men noget bitter og umoden i smagen. Solbær, tobak, lakrids og vanilje i smagen. Tør tanninbid i eftersmagen. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin.dk til 200 kr. tilbudspris

GB Burlotto Dolcetto d’Alba 2018, Italien. 4 stjerner Masser af røde bær i næsen. Ribs, hindbær og mørke krydderier i smagen. Klassisk dolcetto med en medium koncentration og intensitet. Lidt tør afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Supermarco til 125 kr.

Niepoort Drink Me 2017, Portugal. 4 stjerner Simpel imødekommende vin med mørke bærnoter, pæn syre og masser af krydderier i smagen. Pæn balance og meget atypisk kølig i stilen af en Douro. Pæn afslutning. Fire flotte stjerner. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 83 kr. tilbudspris

American Bastard Zinfandel 2017, Californien. 3 stjerner Sødmefuld i duften. Fortsætter i smagen hvilket bestemt ikke klæder vinen. Fremstår tung, sødmefuld og parfumeret i smagen. Masser af røde bær, krydderier og vanilje. Sød afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Gallovini til 99 kr. tilbudspris

Evodia Garnacha 2018, Spanien. 4 stjerner Flot ren og krydret næse. Masser af mørke bærnoter, krydderier og den høje alkohol mærkes tydeligt. Pæn intensitet men lidt tørt tanninbid. Syren ganske flot og balanceret. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Jysk Vin til 80 kr. tilbudspris

Finca Bacara Crazy Grapes 2018, Spanien. 4 stjerner Vin på monastrell fra Jumilla. Sød krydret i duften. I smagen tør med mørke bærnoter, rødt kød, violer og vanilje. Medium koncentration og en krydret afslutning. Simpel og ligefrem. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos AndrupVin.dk til 69 kr. tilbudspris

Corte Agnella Corvina 2017, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Frugtigt udtryk i smagen med let bitre kirsebærnoter og krydderier. Medium koncentration og en krydret afslutning. Lidt simpel og en-strenget. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos koegevinhandel.dk til 70 kr. tilbudspris

Seresin Pinot Noir 2015, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Lys krydret i duften. Masser af røde jordbær, hindbær, ribs og blomsternoter. Flot struktur og en medium koncentration. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 100 kr. tilbudspris

Naia 2018, Spanien. 5 stjerner Verdejo fra Rueda. Fyldig med masser af stenfrugt, melon og blomsternoter. Pæn balance og struktur. Lang vedvarende afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 125 kr. tilbudspris

Cono Sur Chardonnay 20 Barrels 2018, Chile. 5 stjerner GODT KØB Vanilje i næsen. En koncentreret vin med abrikos, tropisk frugt, krydderier og vanilje i smagen. Fadet meget dominerende. En klassisk lidt tung chardonnay. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

La Ferme Du Mont Cotes du Rhone 2018, Chile. 4 stjerner Frugtig i næsen. Saftig og imødekommende med sorte bær, tobak og krydderier i smagen. Anelse bitterhed og tørhed. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Sidewood Sauvignon Blanc 2018, Australien. 4 stjerner Stikkelsbær i næsen. Pæn struktur med en flot stringent syre. I smagen melon, hvide bær, citrus og blomsternoter. Sprød afslutning. Pæn vin men for dyr. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos winelovers.dk til 241 kr. tilbudspris

Santa Rita Rosé 2019, Chile. 4 stjerner Masser af jordbær præg i næsen. Frugtig med en anelse frugtsødme i smagen. Simpel men fungerer pænt. Pæn syre og afslutning. Fire store stjerner. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY, SPAR til 60 kr.

Yealands Sauvignon Blanc 2019, New Zealand. 4 stjerner Masser af hyldeblomst i duften. Spinkel, syrlig vin med citrus, stikkelsbær og blomsternoter i smagen. Lidt grøn i udtrykket. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 75 kr. tilbudspris

Stefan Breuer Handwerk 2018, Tyskland. 4 stjerner Blend af riesling, rivaner og bacchus. Citrus i duften. Spinkel med en hæj syre. Anelse sødme i smagen med citrus, licchi og blomster. Pæn balance og en sprød frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Holte vinlager til 95 kr. tilbudspris

Passoti Pinot Grigio 2018, Italien. 4 stjerner Pæn frugtig i duften med melonnoter. Medium koncentration og i smagen melon, fersken og blomsternoter. Pæn intensitet og længde. Simpel men pæn vin især til prisen. Fire store stjerner. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos Lidl til 39 kr. tilbudspris

