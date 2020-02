Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det var en lidt tam uge, hvor kun ganske få vine imponerede. Vel var hovedparten vellavede vine men jeg savnede kant og det extra udtryk der gør en vin spændende. Bedste vin blev en moderne Rioja som på bedste facon viser at der er mange rigtige ting på vej i Rioja og at man i den grad ikke kan tillade sig at sætte alle vine fra området i samme bås.

Domaine Julien Cote de Nuits Villages 2017, Frankrig. 4 stjerner Ikke voldsom intens i næsen men kommer bedre efter det i smagen. Jordbær, ribs og let krydret udtryk i smagen. Pæn balance med en saftig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 249 kr. tilbudspris

Vinologist Syrah 2018, Sydafrika. 4 stjerner Saftig imødekommende vin med masser af røde bærnoter og krydderier i duft og smag. Simpel men vellavet. Krydret lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Miguels LBV Port 2013, Portugal. 4 stjerner Sprittet i næsen. I smagen frugtige noter, rosinpræg og julekrydderier. Pæn balance og friskhed. Medium intensitet. Varm afslutning. 89 Alkoholprocent: 20% Set hos billundwinecellar.dk til 149 kr. tilbudspris

Obalo Reserva 2015, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørke krydrede noter. Moderne stil fra Rioja med masser af tætte brombærnoter, tobak, mocca og vanilje i smagen. Flot balance og syre der bærer den lidt tunge frugt flot op. Stor og flot vin! 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos eriksørensenvin.dk til 170 kr. tilbudspris

Upupa Vino Rosso 2018, Italien. 4 stjerner Lette røde bær i duft og smag. Sødmefuld, medium koncentration og ganske imødekommende. Simpel men fungerer alligevel pænt. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Irma til 50 kr. tilbudspris

Norton Barrel Select 2018, Argentina. 4 stjerner Mørke krydrede noter. Blommer, lakrids og peber. Anelse bitterhed hvilket ikke klæder vinen. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 79 kr. tilbudspris

Castelforte Corvina 2017, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Meget simpel i smagen med sorte bær, anelse bitter og sødmefuld i smagen. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Sartori L’Appassione Rosso Trevenezie 2016, Italien. 4 stjerner Blommer i duften. Mørke krydrede noter i smagen. Pæn intensitet og koncentration. Lidt en-dimensionel men velbalanceret. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 67 kr. tilbudspris

Valturio Marche Rosso 2010, Italien. 4 stjerner Modne svmapede noter i duften. Frugtig i smagen med en del tobak, lakrids og vaniljenoter. En del tørhed og frugten er ved at aftage, så bør nydes inden for de nærmeste år. Tør afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos koegevinhandel.dk til 145 kr. tilbudspris

Petit Caro 2017, Argentina. 4 stjerner Fyldig i udtrykket. Blend af malbec og cabernet sauvignon. Sorte bær, tobak og vanilje. Poleret i stilen men velbalanceret. Tanninbid især i eftersmagen. Pæn præcis vin. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 130 kr. tilbudspris

La Bastide Saint Dominique Cotes du Rhone Villages 2017, Frankrig. 4 stjerner Masser af kærnemælksnoter i duften. Mindre intens i smagen med let tørt tanninbid. Krydrede noter, sort peber og røde bær. Pæn balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Jysk Vin til 112 kr. tilbudspris

Observer Pinot Noir Reserve 2019, Chile. 2 stjerner Diskret i duften. Anelse bitter i smagen med brændte bærnoter og krydderier. Savner elegancen og alkoholen for dominerende. 83 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 65 kr. tilbudspris

Seresin Momo Sauvignon Blanc 2014, New Zealand. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig stikkelbærduft. Moden i udtrykket med en pæn fylde men stadig flot syre og i smagen stikkelsbær, melon og smørblomst. Står flot på trods af alder og har vundet lette oxidative noter hvilket gør vinen spændende. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Fincher & Co Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Syrlig og sprød med hyldeblomst i næsen og masse raf stikkelsbærnoter, citrus og blomster i smagen. Medium koncentration, pæn intensitet og en sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Everyday Tempranillo B-i-B, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Meget frugtig i duften. Simpel men frisk og vellavet vin med masser af røde bærnoter og lette krydderier i smagen. Pæn intensitet og saftig afslutning. Ganske pænt køb. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris (3 l)

Maires Ademán carabizal 2017, Italien. 5 stjerner Fra Toro i det vestspanske. Frugtig meget ren og vellavet vin med brombær, mocca, tobak og vaniljenoter. Flot friskhed og saftig i udtrykket. Pæn balance og længde. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Propperiet til 134 kr. tilbudspris

Cline Syrah 2014, Californien. 5 stjerner GODT KØB Fyldig og varm i udtrykket. Masser af koncentration og sort bær, varme krydderier, sød lakrids og vanilje i smagen. Bløde tanniner og meget klar til at nyde nu. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

El Maso 2017, Spanien. 4 stjerner Vin på garnacha tintorera fra Almansa. Sort med mørke intense krydrede noter. Sorte bær, anelse sødmefuld og meget koncentreret. En del animalske noter i smagen. Bitter og lidt tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Gallovini til 149 kr. tilbudspris

Conti Valli Esplosiva 2017, Italien. 3 stjerner Den er god nok – 18% alkohol og så er det ikke en portvin! Men den nærmer sig for alkoholen er meget dominerende. Koncentreret vin med sorte bær, anelse sødme, mørke krydderier og vanilje. Bestemt ikke balanceret i min verden og efter et halvt glas er man allerede træt. 86 Alkoholprocent: 18% Set hos Andrupvin til 149 kr. tilbudspris

Passionato Rosso 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB En let og krydret vin med masser af røde bærnoter, krydderier i smagen. Simpel men vellavet og imødekommende. Saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Supermarco til 84 kr. tilbudspris

Sommerauer Riesling Feinherb 2018, Tyskland. 4 stjerner Frugtig og let vin. Ikke specielt meget krop og intensitet. Frugtig i udtrykket med stenfrugt, citrus og blomsternoter. Lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 11% Set hos Mr. Ruby til 65 kr. tilbudspris

Sprankel Babylonstoren Sparkling NV, Sydafrika. 5 stjerner Lavet på traditionel metode på chardonnay. Masser af autolysis karakter. Flot dybde og i smagen nedfaldsfrugt, fersken og citrus. Flot mousse og balance. Meget europæisk i stilen. 92 Alkoholprocent: 12% Set hos winelovers.dk til 342 kr. tilbudspris

Pinot Noir Reserva Privada 2019, Chile. 4 stjerner Hindbær i duften. En spinkel meget let vin med røde bærnoter og let krydret udtryk. Pænt balanceret men meget simpel. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Lidl til 49 kr. tilbudspris

Laurus Chateauneuf-du-Pape 2013, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen. Pæn koncentration men savner intensitet og alt hvad man må forvente af en Chateauneuf. Anelse rustik og bitter i smagen med røde bærnoter. Som en basis Cotes du Rhone. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos VinCooperativet.dk til 299 kr. tilbudspris

Abremundos Octava Bassa Malbec 2015, Argentina. 5 stjerner Violer i duften. En let og frugtig malbec med en pæn koncentration men drevet af sorte bærnoter, krydderier og florale noter. Flot vellavet og saftig vin. 92 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Supervin til 190 kr. tilbudspris

Montes Alpha Syrah 2015, Chile 4 stjerner Mørke bær i duften. Varm og tør i smagen med krydrede noter, sorte bær og vanilje. Pæn frugt men anelse bitter og kort i eftersmagen. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 125 kr. tilbudspris

