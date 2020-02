Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Syrah spiller en hovedrolle i både ugens vin og ugens køb men i to meget forskellige udtryk. Ugens køb er fra det sydfranske hvor syrah trives sammen med grenache og giver krydrede frugtige vine. Ofte gode køb. Men den er nok mest endt fra Australien hvor den går under navnet shiraz. Ugens vin er en af de flotteste shiraz vine jeg har smagt fra down-under og viser at man sagtens kan tøjle vinen uden den behøver bliver marmelade og meget alkoholtung.

Cape Maidens Chardonnay 2018, Sydafrika. 4 stjerner Masser af fersken i næsen. Medium koncentration og stenfrugt, tropiske frugtnoter i smagen. Simpel og meget ligefrem i udtrykket. Lidt fald i syren. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY, SPAR til 57 kr. tilbudspris

Schloss Bockflies Gemischter Satz 2018, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Blend fra marken som ligger tæt på Wiens centrum. Blomstret i næsen med melon, blomster, fersken og tropiske frugtnoter i smagen. Spændende alsidig vin med pæn intensitet og længde. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Postales del Fin del Mundo Malbec 2015, Argentina. 3 stjerner Brændt lidt sødmefuld frugt i næsen. Tør i udtrykket med spinkel frugt og lette krydrede noter. Savner mere af det hele. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos Philipson Wine til 50 kr. tilbudspris

Ruffino Chianti Superiore 2017, Italien. 3 stjerner Masser af røde bær i duften. Ret stram og tør i smagen med bitre kirsebærnoter og krydrede noter. Tør kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 89 kr. tilbudspris

Spier PS Grand Reserve Red 2018, Sydafrika. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Meget frugtig i smagen med skovbær, violer og krydderier. Pæn koncentration og intensitet i smagen. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Beaujolais Villages 2018, Frankrig. 4 stjerner Frugtig simpel ligefrem vin med banan, røde bær og krydrede noter i smagen. Ikke specielt kraftig med en saftig smag. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Lidl til 50 kr. tilbudspris

Chateau Francs Magnvs 2015, Frankrig 4 stjerner Vin fra Bordeaux. Let urtet med røde bærnoter i duften. Medium koncentration og i smagen solbær, tobak og krydrede noter. Anelse tørhed fornemmes. Lidt kort. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 79 kr. tilbudspris

Dominio de la Vega Añacal 2018, Spanien. 4 stjerner Vin på bobal fra det østlige Spanien. Saftig og frugtig med masser af røde bær, lette krydderier i smagen. Frisk og imødekommende med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Billundwinecellar.dk til 55 kr. tilbudspris

A Cappela Joven 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Ung vin på tempranillo fra Ribera del Duero. Masser af umiddelbar bærsmag, især rabarber, brombær og let krydret udtryk. Pænt balanceret, meget ligefrem og frisk i udtrykket. En tørstslukker med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Theis Vine til 80 kr. tilbudspris

Finca Antigua Reserva 2012, Spanien. 2 stjerner Blend af primært merlot og syrah fra La Mancha i det centrale Spanien. Parfumeret i duften som fortsætter i smagen. Meget fadpræg men ikke helt integreret. Pæn koncentreret frugt men der er en bi-smag og en tørhed som ikke fungerer. 83 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Ciù Ciù Bacchus Rosso Piceno 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blend af sangiovese og montepulciano. Krydret i duften. Pæn koncentration og en ganske velbalanceret vin. Imødekommende med sorte bærnoter og krydderier. Pæn dybde og længde. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supermarco til 79 kr. tilbudspris

Caballo Loco Grand Cru Maipo 2015, Chile. 5 stjerner Masser af solbær i duften. Flot koncentration og masser intense bærnoter, tobak, mocca og vanilje i smagen. En seriøs vellavet vin med en flot lang afslutning. Ganske flot kvalitet til prisen. 93 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 179 kr. tilbudspris

Argiolas Costamolino 2018, Italien. 4 stjerner Lidt diskret i næsen. Melon og let blomstrede noter i smagen. Ikke specielt intens men det der er fungerer pænt pakket ind af en fin syre. Sprød afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Gallovini til 79 kr. tilbudspris

Wöhrle Spätburgunder 2018, Tyskland. 4 stjerner Hindbær i duften. En spinkel men imødekommende pinot noir med rabarber, ribs og lette krydderier i smagen. Flot syre og vinen fremstår derfor sprød og frisk. Pæn afslutning. Savner måske lidt mere dybde og koncentration. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 129 kr. tilbudspris

Emmanuel Darnaud Crozes-Hermitage Les Trois Chenes 2017, Frankrig. 4 stjerner Sorte bær i duften. En fyldig intens vin med animalske noter, sorte kirsebær, lakrids, peber og krydderier. Flot balanceret med en lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 200 kr. tilbudspris

Blank Canvac Meta Riesling 2018, New Zealand. 5 stjerner Sød vin med flot koncentration og masser af intensitet i duft og smag. Honning, tropisk frugt og citrus i smagen. Syren holder den koncentrerede frugt oppe og gøre vinen ganske lækker. Man bliver næsten afhængig! 92 Alkoholprocent: 9,8% Set hos winelovers.dk til 333 kr. tilbudspris ½ fl.

Pichler Grüner Veltliner Loibner Federspiel 2017, Østrig. 4 stjerner Lys med syrlige noter i næsen. Anelse spinkel med licchi, æbler og hvid peber i smagen. Pæn balanceret men savner lidt mere koncentration. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos Laudrup Vin til 189 kr. tilbudspris

Labouré-Roi Collection Chardonnay 2018, Frankrig. 3 stjerner Diskret i næsen. I smagen rimelig intensitet med fersken og citrusnoter. En simpel meget ligefrem men ok vin til prisen. Lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Domaine Sylvain Langoureau Chassagne-Montrachet 2017, Frankrig. 5 stjerner Masser af fad og stenfrugt i duften. Meget klassisk vin med flot intensitet og koncentration. Masser af nye franske fade og yderst velbalanceret. Flot længde. Det er ikke billigt men det er en hver en krone værd. 93 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 349 kr. tilbudspris

Birgit Eichinger Ried Strasser Hasel Grüner Veltliner 2018, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Sprød vin med en pæn intensitet i både næse og mund. Grønne æbler, hvid peber og blomsternoter. Pæn balance og en pæn sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

Cono Sur Reserva Especial Pinot Noir 2017, Chile. 5 stjerner. GODT KØB Røde bær i næsen. Frugtig meget ligefrem vin domineret af hindbær og ribsnoter. Simpel men vellavet og man får meget vin for pengene. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Chateau de la Charriere Bourgogne Pinot Noir 2018, Frankrig. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Meget ligefrem og frugtig i udtrykket. Anelse tørhed i eftersmagen. Rimelig intensitet og længde. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 140 kr. tilbudspris

Magueritte Carillon Santenay 2017, Frankrig. 4 stjerner Riser i duften. Jordbær, ribs og blomsternoter i smagen. Medium koncentration, pænt balanceret og en let krydret eftersmag. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos vincooperativet.dk til 179 kr. tilbudspris

Peter Bott Riesling 2017, Tyskland. 4 stjerner Sødmefuld meget blomstret og ligefrem riesling. Pæn syre og i smagen abrikos, honning og citrusnoter. Medium koncentration og en sprød let afslutning. Alkoholprocent: 11% Set hos densidsteflaske.dk til 52 kr. tilbudspris

Domaine La Croix Belle 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Syrah og grenache fra det sydlige Frankrig. Flot intensitet med masser af sorte bær i duft og smag. Varme krydderier, violer og strejf vanilje. Flot balance og længde. Meget vin for pengene. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos winefriends.dk til 79 kr. tilbudspris

Standish The Relic 2017, Australien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Koncentreret vin fra enkeltmark i Barossa lavet på shiraz og 2% viognier. Sorte bær. animalske noter, mocca, tobak og vanilje i smagen. Flot intensitet og en stor kraftig vin, dog yderst velbalanceret. Lang afslutning. Power vin og uden tvivl en af de flotteste australske vine jeg har smagt! 97 Alkoholprocent: 14,9% Set hos Propperiet til 599 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

