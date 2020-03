Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vi tilbringer alle i disse corona tider noget mere tid hjemme og kan ikke pt. på samme måde nyde vellavet mad og vine på restauranter rundt om i landet. Men det burde jo ikke afholde os fra at støtte de mange take-away mulighed der er dukket op som en nød af krisen og så er der vel ingen undskyldning for ikke at skulle have et godt gals vin dertil. I ugens vintest er der flere ganske gode vine med en klassisk Alsace vin på pinot gris druen som bedste køb. Bedste vin blev et blend af cabernet sauvignon og malec, to druer der står ganske godt sammen.

Villa di Mare Rosso 2014, Chile. 4 stjerner En let frugtig vin med masser af krydderier og sorte bærnoter. Simpel men vellavet vin med et let tørt bid i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 59 kr. tilbudspris

Greywacke Sauvignon Blanc 2017, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Stikkelbærnoter i dufyten. Ganske intens med citrus, blomster og hvide ribsnoter i smagen. Flot balance og sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Philipson Wine til 120 kr. tilbudspris

Franzen Bremmer Calmont Riesling 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Røde æbler i duften. En fyldig vin med anelse frugtsødme, æbler, citrus og blomsterkarakter. Flot balance og en lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 12% Set hos Mr. Ruby til 129 kr. tilbudspris

Son Prim Cabernet Sauvignon 2017, Spanien. 5 stjerner Fra Mallorca. Flot let parfumeret næse. Koncentreret med solbærnoter, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Anelse let brændt støvet som gør vinen anderledes end andre cabernet vine. Flot struktur og længde. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos winefriends.dk til 139 kr. tilbudspris

Dominio Basconcillos 8 mesos 2017, Spanien. 4 stjerner Sorte bær i duften. Masser af brombær, mocca, chokolade og strejf vanilje i smagen. Pæn balance og koncentration. Klassisk Ribera del Duero på mange måder. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 110 kr. tilbudspris

Rutini Cabernet Malbec 2013, Argentina. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Krydrede modne noter i duften. Bløde og venlige tanniner, flot koncentrationen og ganske flot harmonisk smag af brombær, tobak, læder og vanilje. Flot vellavet vin. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 140 kr. tilbudspris

Miguels 2016, Portugal. 4 stjerner Mørke krydrede noter. Anelse animalsk i udtrykket, sorte bær og lakrids. Lidt stikkende i syren og ikke så lang en eftersmag. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos BillundWineCellar.dk til 89 kr. tilbudspris

Cesari Amarone della Valpolicella Classico 2015, Italien. 4 stjerner Varme mørke krydrede bær i duften. I smagen klassisk amarone præg med rosiner, julekrydderier og vanilje. Fyldig og kraftig men med en pæn syre til at holde den oppe. Pæn lang varm afslutning. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos MENY til 219 kr. tilbudspris

Agusti Torello At Roca Reserva 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Mousserende vin fra Penedes men ikke klassificeret cava. Flot frisk frugt, tør med citrus, æbler og fersken i smagen. Flot balance, meget imødekommende med en pæn frugtig afslutning. Bedre end tidligere årgange! 90 Alkoholprocent: 12% Set hos Theis Vine til 120 kr. tilbudspris

LESS Chardonnay, Californien. 3 stjerner Lyse bær i duften. Nærmest som saftevand og den lave alkohol ændrer vinen markant. Meget frugtig og ligefrem. Men minder mig mest og druejuice med kun let sødme. 84 Alkoholprocent: 5,5% Set hos MENY til 50 kr. tilbudspris

Shiraz Rosé, Australien. 3 stjerner Mørk rosé i farven med røde bær i duften. Pæn frugt i smagen med en anelse sødme specielt i afslutningen. Simpel ligefrem. 85 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Lidl til 39 kr. tilbudspris

Nero Grande Appassite Rosso 2018, Italien. 4 stjerner Varm krydret i næsen. Sødmefuld med modne bær, sød lakrids og vanilje i smagen. Typisk for den stil man ofte møder i Puglien. Varm krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supermarco til 84 kr. tilbudspris

River Retreat Shiraz 2016, Australien. 4 stjerner Masser af sorte bær i duft og smag. Meget ligefrem vin drevet af frugten. Pæn intensitet, medium koncentration og krydret afslutning. Vellavet og imødekommende. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinoble til 79 kr. tilbudspris

Artadi Vinas de Gain 2017, Spanien. 5 stjerner Tempranillo fra Rioja. Pæn koncentration og en flot friskhed dominerer. Brombær, mocca og vaniljenoter i smagen. Flot balance og længde. Flot moderne udtryk. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Laudrup Vin til 169 kr. tilbudspris

Twisted Blend 2018, Californien. 3 stjerner Nærmest som portvin i duften. Meget sødmefuld og koncentreret. Tung med blommer, sød lakrids og strejf vanilje i smagen. Lidt for voldsom og klodset. 85 Alkoholprocent: 16% Set hos AndrupVin.dk til 69 kr. tilbudspris

Alma Gitana Tempranillo 2018, Spanien. 3 stjerner Mørke bær i duften. Meget simpel og ikke meget intensitet i smagen. Brombær og lette krydrede noter fornemmes. Kort krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Fakta til 45 kr. tilbudspris

Cortonesi Lèonus 2018, Italien. 3 stjerner Røde bær i duften. En imødekommende meget ligefrem vin med jordbær, røde kirsebær og lette krydderier i smagen. Medium koncentration, pæn intensitet og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Cigliuti Barbera d’Asti Campass 2017, Italien. 5 stjerner Flot og saftig barbera med sorte bær, lakrids, peber og strejf vanilje. Flot balance, hvor især syren står pænt. Elegant imødekommende. Flot afslutning. 91 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 200 kr. tilbudspris

Paul Cherrier Sancerre 2018, Frankrig. 4 stjerner Lette stikkelsbær i næsen. Syrlig med pæn koncentration og intensitet. Alkoholen lidt brændende i eftersmagen. Pæn frugt og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Laudrup Vin til 139 kr. tilbudspris

Théo Cattin Pinot Gris 2018, Tyskland. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Let blomstret næse. Pæn frugt og friskhed med melon, blomster og lette tropiske frugtnoter i smagen. Let sødme i eftersmagen. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Cantina di Negrar Il Bianco 2018, Tyskland. 2 stjerner Diskret i næsen. Meget vandet i smagen med lette citrusnoter og et strejf parfume. Ikke specielt intens og jeg savner stort set alt i denne vin. 80 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 40 kr. tilbudspris

August Kesseler R Riesling Kabinett 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Røde æbler i duften. En frisk og vellavet sødmefuld vin. Spinkel men med pæn intensitet i smagen. Grønne æbler, blomster og lette honningnoter. Pænt lavet! 89 Alkoholprocent: 10,5% Set hos densidsteflaske.dk til 86 kr. tilbudspris

Chateau de la Chesnaie Muscadet Sevre et maine sur Lie 2017, Frankrig. 4 stjerner Melon i duften. Fortsætter i smagen med citrus, lette blomster og æbler. Spinkel med en medium intensitet. Let blomstret afslutning. Savner lidt mere af det hele. 87 Alkoholprocent: 12% Set hos Holte vinlager til 75 kr. tilbudspris

Sella & Mosca La Cala Vermentino di Sardegna 2019, Italien. 4 stjerner Pæn let krydret næse. Medium koncentration og melon, fersken og blomster i smagen. Pæn friskhed men også anelse vandig og ikke specielt lang afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Lago til 125 kr. tilbudspris

Robert Groffier Bourgogne Pinot Noir 2017, Frankrig. 4 stjerner Skovbær i duften. Pæn koncentration og intensitet. Røde kirsebær, krydderier og strejf vanilje. Pænt balanceret med en fin syre og pæn længde i eftersmagen. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 299 kr.

Calista Pinot Noir 2016, Californien. 4 stjerner Jordbær og hindbær i duften. Pæn fylde og imødekommende vin med røde bær, lette krydrede noter og strejf vanilje. Flot struktur og længde. 90 Alkoholprocent: 14,3% Set hos Supervin til 220 kr. tilbudspris

