Weekendens bedste vinkøb

Det er en speciel tid for alle og størstedelen bruger mere tid hjemme end man ellers gør. Restauranter, barer etc er lukket og ønsker vi et spændende glas vin må vi selv tage affære. Gudskelov er vi et af de lande med størst tilgængelig for vin og der skal ikke mange skridt eller klik før man kan få fat i rigtige gode vine. Min opfordring er dog ikke at glemme de mange gode importører og vinhandlere – for det er netop deres skyld at vores udvalg af vine er så stort og spændende. Og de har i den grad brug for alles støtte i denne tid.

Echeverria Syrah Gran Reserva 2014, Chile. 4 stjerner Brændte krydrede noter i duften. Pæn intensitet og koncentration med sorte bær, peber og vanilje. Lidt støvet og tør med en pæn lang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Domaine La Croix Belle No. 7 2017, Frankrig. 5 stjerner Blend af forskellige druer fra sydfrankrig. Blomster og melon i duften. Spændende floral vin med masser af nuancer og noter i smagen. Frisk og alligevel en madvin i udtrykket. Lang sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos winefriends.dk til 129 kr. tilbudspris

Haart Riesling Trocken 2016, Tyskland. 4 stjerner Intens riesling karakter i næsen. Flot koncentration og masser af æbler, krydderier og blomsternoter i smagen. Pæn balance men ikke så lang i smagen. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Vinspecialisten til 109 kr. tilbudspris

Nugan Chardonnay B-i-B, Australien. 4 stjerner Melonnoter i næsen. Pæn koncentration men jeg savner lidt syre og dermed friskhed i smagen. Tropisk frugt, fersken og smørblomst i smagen. Lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris 3L

Ser Passo Toscana 2017, Italien. 4 stjerner Inten i næsen. Pæn koncentration og sorte bær, krydderier i smagen. Pænt balanceret med en rimelig intensitet. Simpel men fungerer pænt. Lidt vandig afslutning. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos Lidl til 45 kr. tilbudspris

Gran Appasso Zinfandel Organic, Italien. 4 stjerner Mørke varme krydrede noter i duften. Koncentreret og sødmefuld i smagen med blommer, bagte krydderier og strejf vanilje. Savner lidt længde ellers pæn og ligefrem. 87 Alkoholprocent: 15% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Atalaya Laya 2018, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Vin fra Almansa i det østlige Spanien på garnacha tintorera og monastrell. Sorte bær i duften. Pæn koncentration og ganske flot vellavet vin med masser af sorte bær og krydderier. Krydret let tør afslutning. Pæn vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos AndrupVin.dk til 59 kr. tilbudspris

Denis Durantou La Chenade 2015, Frankrig. 4 stjerner Krydrede let urtede noter i næsen. Anelse tørre tanniner, pæn koncentration og intensitet i smagen. Solbær, brombær, grønne noter, tobak og vanilje i smagen. Elegant pænt udtryk. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Domaine Brandis til 229 kr. tilbudspris

Voerziomartini Langhe Nebbiolo Ciabot della Luna 2017, Italien. 4 stjerner Lys med sorte kirsebær i duften. Tørt tanninbid. Rimelig intensitet men tørheden meget dominerende af den vintype. Krydret kirsebærsten i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Mr. Ruby til 179 kr. tilbudspris

Ramey Claret 2016, Californien. 5 stjerner Sødmefuld krydret næse. Masser af modne bærnoter, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Flot balanceret, imødekommende med en pæn krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Sigurd Muller Vinhandel til 310 kr. tilbudspris

Patrice Moreux Sancerre Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. Pæn koncentration og i smagen røde bær, blomster og limefrugt. Pænt balanceret med en sprød afslutning. Savner lidt mere dybde. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin til 120 kr. tilbudspris

Poggio al Casone La Cattura 2016, Italien. 4 stjerner Varm krydret næse. Let syrlig med kirsebærnoter i smagen. Medium koncentration, pæn balance og afslutning. Savner lidt i dybden. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Sella & Mosca Cannonau di Sardegna 2018, Italien. 4 stjerner Grenache fra Sardinien. Masser af røde bær i duften. Pænt balanceret med kirsebærnoter, peber og strejf vanilje i smagen. Lidt kort dog i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Lago til 99 kr. tilbudspris

Lucas & Lewellen Goodchild High 9 Pinot Noir 2015, Californien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Modne varme jordbær i duften. En flot struktur og rimelig fylde. Masser af bærintensitet, krydderier og fin fadintegration. Flot lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 275 kr. tilbudspris

Burggarten Spätburgunder Classic 2018, Tyskland. 5 stjerner Krydret næse. Medium koncentration, flot struktur med kølige krydrede noter, vilde jordbær og strejf vanilje i smagen. Lang frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Propperiet til 179 kr.

La Ferme Saint-Roux Friponne Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af jordbær i duften. Flot intensitet og en vellavet imødekommende rosé med masser af rødebærnoter og lette krydderier i smagen. Flot struktur og en blød frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 12% Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Vacheron Le Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner Røde bær i næsen. Elegant flot vin med en pæn syre og præcis struktur. Masser af bær intensitet og en frugtig afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Laudrup Vin til 189 kr. tilbudspris

Artadi Il Seque 2017, Spanien. 5 stjerner Monastrell fra det østlige Spanien. Flot intensitet i næsen med masser af sorte bær. Blommer, lakrids, peber og strejf vanilje i smagen. Flot balance og koncentration. Domineret af frugten med en pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Laudrup Vin til 199 kr. tilbudspris

Acinatico Ripasso 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke krydrede noter i duften. Pæn intensitet med mørke bær, varme krydderier og vanilje. En flot klassisk Ripasso med masser af karakter og længde. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Falesco Vitiano 2017, Italien. 4 stjerner Krydret ganske fyldig vin fra Umbrien på et blend af forskellige druer. Sorte bær, animalske noter, krydderier og en vis tørhed i eftersmagen. En del tannin men pæn koncentration og længde. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supermarco til 75 kr. tilbudspris

Casa Ponte Primitivo di Manduria 2017, Italien. 4 stjerner Fyldig og krydret vin med let sødmefulde noter i smagen. Blommer, bagte krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet men lidt simpel kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Fakta til 59 kr. tilbudspris

Fleury GSM 2016, Frankrig. 4 stjerner Blend af syrah, grenache og mouvedre fra Rhonedalen. Ikke meget i næsen. Pæn koncentration men anelse lukket domineret af mørke bær, krydderier og sort peber. Pæn balance men savner mere intensitet i smagen. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 45 kr. tilbudspris

Losado 2017, Spanien. 4 stjerner Mencia fra Bierzo. Sorte bær i duft og smag. Masser af krydderier men anelse tørhed fornemmes hvilket ikke klæder vinen. Mellemlang tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos Irma til 80 kr. tilbudspris

Speri Valpolicella Classico Superiore Sant’Urbano 2016, Italien. 5 stjerner Masser af krydrede noter i næsen. Flot balanceret vin med pæn koncentration og masser af kirsebærnoter, krydderier og strejf vanilje. Masser af længde og kompleksitet. Flot spændende vin! 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 180 kr. tilbudspris

Marques de Riscal Reserve 2015, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Klassisk Rioja vin med masser af fadpræg i næse og smag. Brombær, mocca og masser krydrede noter. Flot balance og en fyldig vellavet vin med en lang afslutning. Skolebogseksempel på en god riserva fra Rioja. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 109 kr. tilbudspris

Less Rosé 2018, Californien. 2 stjerner Diskret i næsen og meget spinkel i smagen. Syrlige noter, anelse sødme med jordbær og hindbærnoter. Virker som saftevand med lette bobler. Ikke meget med vin at gøre! 80 Alkoholprocent: 5,5% Set hos MENY, SPAR til 50 kr. tilbudspris

August Kesseler The Daily August Riesling 2018, Tyskland. 4 stjerner Syrlig næse med grønne æblenoter. Anelse sødmefuld i smagen med spinkle æbler, citrus og lette blomsternoter. Sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos densidsteflaske.dk til 78 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

