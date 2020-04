Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En lidt middelmådig uge uden specielt mange gode køb. Vel der var mange fine vine og vellavede vine. Men ganske få hvor jeg følte jeg fik mere for pengene end prisen angiver. Netop det som er begrundelsen for om en vin er et godt køb. Men en syditaliensk primotivo fremstå flot og imødekommende – og ikke som ofte sødmefuld og klodset. Bedste vin var en moderne Ribera del Duero som også til prisen er et utroligt flot gals vin.

Sella & Mosca Cannonau di Sardegna Riserva 2017, Italien. 4 stjerner Røde bær i duften. Tæt i smagen præget af sorte kirsebær, peber og vanilje noter. Pænt afstemt syre. Noget tannin og anelse rustik i udtrykket. Tør afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Lago til 149 kr. tilbudspris

Alsace Riesling 2018, Frankrig. 2 stjerner Meget diskret i næsen. Spinkel og meget let intensitet i smagen. Æbler og citrusnoter. Pæn syre men vil og kan for alt for lidt. 81 Alkoholprocent: 12% Set hos Lidl til 55 kr. tilbudspris

Latentia 90 Novantaceppi 2016, Italien. 3 stjerner Fyldig krydret vin fra Puglien. Blommer, lakrids, bagte krydderier i smagen. Noget simpel og kort i smagen. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos densidsteflaske.dk til 69 kr. tilbudspris

Valduero Viadero Blanco de Abillo 2018, Spanien. 4 stjerner Hvidvin på abillo druen som netop er blevet godkendt i Ribera del Duero. En sprød og fyldig vin med masser af melon, limefrugt og ferskenpræg i duft og især i smagen. Flot intensitet og længde. Godt bud på en spændende madvin. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos winefriends.dk til 119 kr. tilbudspris

Dauvergne Ranvier Vacqueyras 2017, Frankrig. 4 stjerner Svampede noter i duften. Krydret frugt masser af brombær, peber, timian og tobak i smagen. Pæn struktur, bløde tanniner og en pæn længde. Overraskende moden af en 2017! 89 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Beefsteak Club Malbec 2019, Argentina. 2 stjerner Meget simpel og spinkel vin. Medium koncentration. Røde bær, lette krydderier og en let tør afslutning. Vil og kan ikke meget. 83 Alkoholprocent: 13,5% Set hos SPAR til 50 kr. tilbudspris

Ménage a Trois Midnight 2017, Californien. 4 stjerner Varm og meget moden frugt i smagen. Pæn intensitet med masser af krydderier, brombær og vanilje i smagen. Anelse sødmefuld med en krydret afslutning. Savner mere friskhed, men ellers pæn vin. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 130 kr. tilbudspris

Cepa 21 2016, Spanien. 4 stjerner Mørk fyldig og moderne vin fra Ribera del Duero. Masser af brombær, mocca og mørk chokolade i smagen. Pæn struktur og især syre. Savner dog lidt i dybden. Mørk krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Theis Vine til 160 kr. tilbudspris

Edetaria Via Edetana 2017, Spanien. 4 stjerner Vin fra Katalonien på primært grenache og syrah. Anelse parfumeret i næsen og man fornemmer en del fadpræg. Tørre fadtanniner. Pæn frugt med masser af sorte bær, lakrids og vanilje i smagen. Meget moderne med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Jysk Vin til 139 kr. tilbudspris

Pescarpa Primitivo 2018, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Mørke krydrede noter i duften. Imødekommende meget ligetil men vellavet vin med masser af bærintensitet, krydderier og let fadpræg. 89 Flot vin til prisen! Alkoholprocent: 14% Set hos Vinmonopolet til 75 kr. tilbudspris

Saint Roch Kerbuccio 2017, Frankrig. 5 stjerner Fra Maury i det sydligste Frankrig. Masser af sorte bær i næsen. Flot frugt intensitet og koncentration. Masser af karakter med brombær, blomme, lakrids og vanilje. Lang afslutning. Alkoholen lidt brændende dog. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir 2017, Chile. 5 stjerner GODT KØB Mørk og fyldig pinot med kirsebærnoter, varme krydderier og vanilje. Anelse tung men intensiteten er flot og eftersmagen lang. Meget vin for pengene men langt fra det elegante pinot man også kender. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Chateau la Cour de l’Eveque Rosé 2019, Frankrig. 4 stjerner Klassisk Provence rosé. Flot mørk dyb farve med røde bærnoter i næsen. Pænt balanceret med en meget frugtig stil, medium syre og let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Philipson Wine til 80 kr. tilbudspris

MacMurray Pinot Noir 2015, Californien. 5 stjerner Lys og frugtig i udtrykket. Masser af jordbær og hindbærnoter. Pæn struktur og den høje alkohol velintegreret. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos MENY til 299 kr. tilbudspris

Force Majeure Parabellum Rhone 2014, USA. 5 stjerner Fra Washington State i det nordvestlige USA fra red Moluntains på syrah og mouvedre. Tætte mørke bær i næsen. Bløde venlige tanniner og masser af koncentration. Brombær, sort peber og masser af krydrede noter. Kølig men masser af power i udtrykket. Krydret lang men også anelse tør afslutning. 92 Alkoholprocent: 15,1% Set hos Laudrup Vin til 299 kr. tilbudspris

Mont’Albano Sauvignon 2018, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen og heller ikke megen intensitet i smagen. Lette stikkelsbær og æblenoter fornemmes. Men savner syre og friskhed. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12% Set hos Mr. Ruby til 59 kr. tilbudspris

Pierre Henri Morel Gigondas 2018, Frankrig. 5 stjerner Intens krydret næse. Kærnemælk, røde bær, timian og tobak i smagen. Flot saftig vin men med den kraft man forventer af en Gigondas. Lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos VinCooperativet.dk til 139 kr. tilbudspris

Campagnola Ripasso 2017, Italien. 4 stjerner Tæt frugtig næse. Anelse tørhed i smagen med sorte kirsebær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Savner lidt i dybden og længde, men ellers en ganske pæn Ripasso. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 90 kr. tilbudspris

La Misse di Candialle Chianti Classico 2015, Italien. 3 stjerner Spinkel syrlig i udtrykket med røde kirsebær, citrus og lette krydderier. Meget spinkel med et snert tanninbid. Mellemlang afslutning. Savner noget mere prisen taget i betragtning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinspecialisten til 160 kr. tilbudspris

Monteabellon 14 meses 2016, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Moderne og ganske overbevisende vin i den moderne stil fra Ribera del Duero. Masser af brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Koncentreret men med en flot friskhed og en lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Domaine Brandis til 149 kr. tilbudspris

Llum d’Alba 2018, Spanien. 5 stjerner Hvidvin fra Priorat. Fyldig krydret vin med fersken, abrikos og vilde krydderier i duft og smag. Pæn intensitet og ubetinget en madvin. En seriøs og spændende vin med en pæn krydret lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Skjold Burne til 160 kr. tilbudspris

Raoul Clerget Bourgogne Pinot Noir 2018, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. En simpel men vellavet vin med masser af røde bær og krydderier. Imødekommende med en pæn intensitet. Lidt en-dimentionel men fungerer pænt. Ganske pænt køb og fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Fakta til 75 kr. tilbudspris

Rudi Rüttger Spätburgunder Reserve 2017, Tyskland. 5 stjerner Skovbær i duften. Flot intensitet og fyldig vin med masser af bærsmag, krydderier og strejf vanilje. Velbalanceret med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supervin til 140 kr. tilbudspris

Marc Kreydenweiss Andlau Riesling 2018, Frankrig. 4 stjerner Syrlig næse med citrus noter. Medium koncentration og anelse umoden i stilen med grønne æbler, flint og citrus. Pæn syre men savner lidt mere dybde og længde. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Erik Sørensen Vin til 150 kr. tilbudspris

