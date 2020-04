Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Sydafrika tager begge ugens priser og viser med al tydelighed at man er ved at flytte sig fra et vinland kendt for billig og ikke særlig god vin til prisvenlige vine men af en høj kvalitet. Vil gå så langt som at sige det måske pt. er det vinland hvor man får mest kvalitet for sine penge. God weekend.

La Vielle Barrique Coteaux Bourguignons 2015, Frankrig. 4 stjerner Ikke meget intensitet i duften. I smagen røde bær, lette krydderier. Simpel men vellavet vin, meget ligefrem i udtrykket. Let krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Vinmonopolet til 80 kr. tilbudspris

Jam Shed Shiraz 2018, Australien. 4 stjerner Varm krydret i næsen. Sødmefuld i smagen med jordbær, ribs og bagte krydderier. Simpel og meget ligetil. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 49 kr. tilbudspris

Sella & Mosca Tanca Farrà 2015, Italien. 5 stjerner Vin fra Sardinien på primært cabernet sauvignon. Moden svampede noter i duft og smag. Bløde tanniner og masser af sorte kirsebærnoter, lakrids, peber og vanilje. Anelse tørhed i eftersmagen, men spændende vellavet vin. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Lago til 199 kr. tilbudspris

Domaine La Croix Belle n. 7 2015, Frankrig. 4 stjerner Blend fra det sydlige Frankrig. Masser af intensitet i duften. Sorte bær, krydderier, lavendel, lakrids og vanilje i smagen. Imødekommende og ligefrem. Lidt tør og kort afslutning dog. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Winefriends.dk til 129 kr. tilbudspris

Domaine de la Janasse Terre de Bussiere 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af bærintensitet i næsen. En frugtig og meget imødekommende vin som næsten skriger på at blive drukket. Flotte rene røde bær, varme krydderier og strejf tobak i smagen. Pæn lang frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos Jysk Vin til 113 kr. tilbudspris

Zanoni Valpolicella Superiore 2016, Italien. 3 stjerner Lys med en diskret næse. Ikke meget intensitet i smagen med lette kirsebærnoter og krydderier. Meget simpel og noget tør i afslutningen. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos Laudrup Vin til 69 kr. tilbudspris

Dauvergne Ranvier Crozes-Hermitage 2017, Frankrig. 4 stjerner Masser af sorte bær i duften. Animalske noter, brombær, lakrids og sort peber i smagen. Medium koncentration og en pæn balance. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Piedra Cantadal Joven 2018, Spanien. 4 stjerner Masser af umiddelbar frugt i duft og smag. Domineret af røde bær og krydderier. Simpel meget ligefrem. Mellemlang lidt tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos thewinecompany.dk til 69 kr. tilbudspris

Emilio Moro 2017, Spanien. 5 stjerner Brombær i duften. En vellavet vin i den klassiske Ribera del Duero stil med fadpræg, tobak, mocca og sorte bærnoter. Pæn dybde og længde. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Theis Vine til 160 kr. tilbudspris

Cesari Bardolino 2018, Italien. 4 stjerner Meget let frugtig vin fra Gardasøen med røde kirsebær, ribs og lette blomstrede noter i smagen. Simpel og meget ligefrem med en pæn frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Bodega Lanzaga LZ 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Ung frugtig vin fra Rioja. Masser af røde bær, krydderier pakket ind i en fin syre. En frisk og meget ligefrem vin. Imødekommende med en frugtig afslutning. Moderne og meget atypisk Rioja. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Philipson Wine til 75 kr. tilbudspris

BeauVignac Rosé 2017, Frankrig. 4 stjerner Meget frugtig og ligetil rosé med masser af jordbær i duft og smag. Simpel og lidt kort, men fungerer pænt til prisen. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte Vinlager til 59 kr. tilbudspris

Domaine du Seminaire Sourire 2019, Frankrig. 3 stjerner Lys og meget let rosé fra Rhônedalen. Ribs og lette hindbærnoter i duft og smag. Pæn syre men savner lidt mere frugtintensitet. Sprød afslutning. 86 Alkoholprocent: 13% Set hos Vinspecialisten til 85 kr. tilbudspris

Altos de Torona Rosal 2017, Spanien. 4 stjerner Albarino fra Rias Baixas i Galicien. En sprød og forholdsvis let vin med limefrugt, røde æbler og blomsternoter. Pæn syre men savner lidt mere dybde og intensitet. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos AndrupVin til 129 kr. tilbudspris

Kentia 2018, Spanien. 4 stjerner Albarino fra Rias Baixas i Galicien. Sprød ligefrem vin med limefrugt i duften. Pæn intensitet og frugt. Ikke specielt dyb men fungerer pænt drevet af frugten. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

Tuna Club Verdejo Sauvignon Blanc 2018, Spanien. 4 stjerner En meget ligefrem frugtig hvidvin med fersken, æbler og citrusnoter. Simpel drevet af frugten med en pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos SPAR til 50 kr. tilbudspris

Spier Creative Block 2 2019, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Blend af sauvignon blanc og semillon. Masser af hyldeblomst i duften. Meget intens med citrus, stikkelbær og blomster i smagen. Flot vin med en lang sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos VinCooperativet.dk til 99 kr. tilbudspris

Domaine Pont Major Limoux 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fyldig vin med smørnoter, gule æbler og krydderier. Pæn intensitet og en vin der især er velegnet til mad. Pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinmonopolet til 100 kr. tilbudspris

La Mascota Chardonnay 2018, Argentina. 2 stjerner Diskret i næsen og ikke meget heller i smagen andet end let fadpræg. Savner i den grad at kunne smage frugt. Fyldig med en lidt kort afslutning. Ikke helt vellykket. 82 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly & Superbrugsen til 47 kr. tilbudspris

Mure Gewurztraminer Orchidées Sauvages 2017, Frankrig. 5 stjerner Masser af blomster i duften. Ekspressiv vin med masser af sødmefuld frugt, citrus og blomsterkarakter. Koncentreret, vellavet og meget typisk for Alsace stilen. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Skjold Brune til 150 kr. tilbudspris

Leyendas Cabernet Sauvignon Reserva 2015, Chile. 3 stjerner Anelse syntetisk i duften. Medium koncentration og i smagen solbær, tobak og krydderier. Meget simpel med en tør og urtet afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 80 kr. tilbudspris

Anne et Sebastien Bidault Gevrey Chambertin 2017, Frankrig. 5 stjerner Jordbær og hindbær i næsen. Intens i smagen med masser af røde bær, vilde krydderier og strejf vanilje. Spændende vellavet vin med en flot friskhed og længde. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 249 kr. tilbudspris

Plaisir de Merle Cellarmaster’s Selection 2.nd. 2017, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørke krydrede noter i duften. Meget koncentreret med masser af solbær, grøn peber, lakrids, mocca og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en lang krydret afslutning. Flot seriøs vin. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY,SPAR til 125 kr.

Mont’Albano Rosso 2019, Frankrig. 4 stjerner Varme krydrede noter i duften. Frugtig og meget imødekommende vin med masser af bærintensitet i smagen. Fin balance og længde. En rigtig crowd-pleaser. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Mr. Ruby til 70 kr. tilbudspris

Souvenir Pinot Noir 2016, Californien. 5 stjerner GODT KØB Varm krydret næse. Pæn intensitet og meget klassisk oversøisk pinot med modne røde jordbær og hindbærnoter, krydderier og vanilje. Pæn balance og længde. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supervin til 160 kr. tilbudspris

Domaine Zind-Humbrecht Riesling Roche Granitique 2018, Frankrig. 5 stjerner Mørk og fyldig næse. Tør og fyldig riesling med grønne æbler, flint og citrusnoter. Flot intensitet og balance. Lang sprød afslutning. Ganske flot stringent vin. 91 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 200 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

