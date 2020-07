Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vinen til grillmaden skal være kraftig for at kunne modstå den grillede krydrede smag fra kødet. Er det fisk man griller, vil en kraftig fadlagret hvidvin ofte være et godt valg. En oversøisk Chardonnay går man derfor sjældent forkert af. Men også en oversøisk Chenin Blanc er god til grillet fisk. Er det skalddyr kan man godt vælge en mere spinkel vin men helst med lidt krydrede og citrusagtige

Vinder blev netop chardonnay fra det sydlige Bourgogne mens en chenin blanc fra Sydafrika tog bedste køb.

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her..

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her

Xanadu Chardonnay 2015, Australien. 5 stjerner Fra det vestlige Australien. Masser af vanilje i duften. En klassisk fadlagret chardonnay pænt balanceret med en frisk frugt. Flot koncentration og intensitet. Har en vis kølighed hvilket klæder vinen. Lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Laudrup Vin til 159 kr. tilbudspris

Domaine de Bellene Santenay Les Charmes Dessus 2016, Frankrig. 4 stjerner Citrus og lette vanilje noter i duften. En sprød og sirlig chardonnay med fersken, citrus og vaniljenoter i smagen. Let men flot fadpræg, men hvor frugten stadig styrer. Mineralske noter i eftersmagen. Savner lidt mere dybde. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Theis Vine til 220 kr. tilbudspris

Valduero Blanco de Albillo 2019, Spanien. 4 stjerner Sprød citrus næse. Vellavet vin med masser af grønne æbler, citrus og let tropisk frugtpræg. Pæn intensitet og længde. God til fisk og skaldyr. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Winefriends.dk til 129 kr. tilbudspris

Quinta de Ramozeiros Branco 2019, Portugal. 5 stjerner GODT KØB Fra Douro på mange forskellige især lokale druer. Fyldig krydret vin med masser af karakter både i smag og duft. Flot balanceret og en spændende mad især til mad. Lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY, SPAR til 70 kr. tilbudspris

Leipp Leininger Pinot Gris 2018, Frankrig. 3 stjerner Sødmefuld sprød vin fra Alsace. Masser af krydrede noter, solmodne abrikoser og blomster. Pæn koncentration og masser af intensitet i smagen. Mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,2% Set hos koegevinhandel.dk til 105 kr. tilbudspris

Julien Sunier Fleurie 2018, Frankrig. 5 stjerner Masser af ribsnoter i næsen. En let men alligevel intens vin med røde bær, nelliker, kølige krydderier og violer. Medium koncentration, flot balance og længde. 92 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Vinspecialisten til 279 kr. tilbudspris

Wirra Wirra The 12th man Chardonnay 2018, Australien. 5 stjerner Masser af citrus noter i duften. Medium koncentration og en sprød vin drevet af citrus, tropiske frugter og let fadpræg. Velbalanceret og ganske elegant i udtrykket. Savner lidt mere i dybden. Pæn længde. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin til 180 kr. tilbudspris

Schlossgut Ebringen Ebringer Schädler Chardonnay 2017, Tyskland. 5 stjerner Lette fersken noter i duften. Fyldig men også kølig chardonnay med citrus, røde æbler, fersken og mineralske noter i smagen. Flot balance og længde. God til ikke for krydret fed fisk. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Skovgaard Vine til 220 kr. tilbudspris

Domaine Servin Chablis Les Pargues 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fyldig næse med ferskennoter. Pæn intensitet og flot ren frugt domineret af stenfrugt, lette tropiske frugt noter og blomster. Velbalanceret og ganske flot vin til tilbudsprisen. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 125 kr. tilbudspris

Bellingham Old Vine Chenin Blanc Limited Release 2017, Sydafrika. 5 stjerner BEDSTE KØB Tæt næse med tropiske frugtnoter. Fyldig i smagen med melon, abrikos og sødmefuld ananas. Flot og spændende vin som kan rigtig meget af en vin i denne prisklasse. Lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 129 kr. tilbudspris

Wente Morning Fog Chardonnay 2018, Californien. 4 stjerner Masser af vanilje i duften. Fadpræget vin med en pæn koncentration. I smagen fersken, ananas og vanilje. Pæn balance og længde. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Skjold Burne til 110 kr. tilbudspris

Sylvaine & Alain Normand Macon La Roche Vineuse 2018, Frankrig. 4 stjerner Lette fersken noter i duften. Imødekommende vellavet vin med lette abrikosnoter, fersken og citrus. Ikke voldsom dyb dog. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinens Verden til 129 kr. tilbudspris

Shaya Habis 2017, Spanien. 5 stjerner Seriøs verdejo fra Rueda. Fyldig med honningmelon, limefrugt og vanilje i smagen. Pænt balanceret hvor især fadet spiller godt ind. Lang krydret afslutning. Klart blandt toppen af vinene fra Rueda. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Burggarten Weissburgunder 2017, Tyskland. 5 stjerner Fyldig og tæt næse med tropiske frugtnoter. En seriøs og koncentreret vin med masser af intensitet i smagen. Gul melon, smør blomster og ananas i smagen. Flot struktur og lang frugtig afslutning. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Propperiet til 239 kr. tilbudspris

Marlborough Sauvignon Blanc 2019, New Zealand. 4 stjerner Hyldeblomst i duften. Medium koncentration, masser af stikkelsbær noter men også en lidt stikkende syre. Sprød afslutning. Pæn ligefrem vin. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Lidl til 59 kr. tilbudspris

Laborde Bourgogne Chardonnay 2016, Frankrig. 5 stjerner Flot harmonisk vin med en flot balance mellem frugt og fad. Fersken, lette tropiske frugtnoter og toast i smagen. Lang afslutning. Imponerende Bourgogne til prisen. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 130 kr. tilbudspris

Sylvain Langoureau Saint -Aubin 1 cru 2017, Frankrig. 5 stjerner BEDSTE VIN Masser af fadintensitet i smagen. Fyldig vin med masser af fersken, citrus og vanilje i smagen. Vellavet og seriøs i udtrykket. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 249 kr. tilbudspris

Marques de Riscal Rueda Organic 2018, Spanien. 4 stjerner Melon i duften. Frugtig i udtrykket med en rimelig koncentration. Anelse bitterhed i smagen hvilket ikke klæder vinen. Ellers flot balanceret med syren. Sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Cesari Pinot Grigio delle Venezie 2019, Italien. 4 stjerner Frugtig intens næse. Fortsætter i smagen med melon, citrus og lette blomsternoter. Pæn balance men slutter lidt kort. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Gotas De Mar Albariño 2017, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fyldig og tæt næse med tropiske frugtnoter. I smagen limefrugt, ananas og smørblomster. Spændende fyldig vin fra Galicien med en flot lang frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos VinCooperativet.dk til 89 kr. tilbudspris

1000 Stories Chardonnay 2018, Californien. 4 stjerner Masser af vanilje i duften. Heftig fadpræget vin med abrikos, smør, krydderier og vanilje i smagen. Meget fyldig men fadet en anelse for dominerende. Lang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,4% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

El Esteco Blanc de Blancs 2019, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Vin på marsanne, rousanne, viognier, chardonnay og torrontes fra højere beliggende marker. En fyldig intens vin meget flot balanceret. Masser af lag og dybde. Lang afslutning. God til krydret mad. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma til 85 kr. tilbudspris

Lenz Moser Grüner Veltliner 2019, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Citrus i næsen. Sprød ligefrem vin med en medium koncentration. Vellavet med en pæn intensitet. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Parlez Vous Sauvignon Blanc 2019, Frankrig. 4 stjerner Stikkelsbær i duften. Spinkel drevet af citrus og stikkelsnærnoter. Syrlig med en lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Aldi til 49 kr. tilbudspris

Framingham Nobody’s Hero Sauvignon Blanc 2019, New Zealand. 4 stjerner Hyldeblomst i duften. Klassisk Marlborough sauvignon med stikkelsbær, citrus og blomsternoter i smagen. Pæn struktur og sprød afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Føtex til 69 kr. tilbudspris

Catena Chardonnay 2015, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Fyldig tæt næse. Fersken, abrikos, krydderier og vanilje i smagen. Flot koncentration og en pæn balance, men savner lidt mere i længden. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 100 kr. tilbudspris

Emil Bauer Insomnia Sauvignon Blanc 2019, Tyskland. 5 stjerner Flot stikkelsbærnæse. Meget syrlig vin med masser af citrus, grønne æbler i smagen. Flot balance og en lang sprød afslutning. Sin helt egen stil, på den gode måde. 91 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 299 kr. tilbudspris

Bottega Vinai Pinot Grigio 2019, Italien. 4 stjerner Fra Trentino i det nordlige Italien. Frugtig med melon, røde æbler og blomsternoter i smagen. Medium koncentration med en frugtig pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Holte Vinlager til 95 kr. tilbudspris

Joêlle Vrignaud Chablis 2018, Frankrig. 4 stjerner Fersken i duften. Forholdsvis fyldig Chablis med gule æbler, fersken og flintede noter i smagen. Pæn balance og en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Jysk Vin til 135 kr. tilbudspris

Antinori Bramito della Sala 2019, Italien. 5 stjerner Gule æbler i duften. Flot ren i udtrykket med fersken, lette tropiske frugt noter og vanilje. Flot balance og ganske elegant vin. Savner lidt mere koncentration. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Vinspecialisten til 179 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her..

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her