Weekendens bedste vinkøb

Vinen til grillmaden skal være kraftig for at kunne modstå den grillede krydrede smag fra kødet. For de fleste, er det stadig en god grill bøf eller pølser i diverse varianter som kommer på grillen og hertil skal man finde en vin med masser af koncentration og gerne krydret smag. Igen vil de oversøiske vine stå godt til kødet med deres fylde, masser af frugt og ikke mindst fordi druerne ofte har fået masser af sol. Da man ofte marinerer kødet eller bruger diverse kraftige saucer til maden, vil det kræve en kraftig koncentreret vin med en vis syre. Vinder blev netop en Italiensk Veneto med masser af koncentration, men der var mange gode køb, både oversøiske men også europæiske.

Dei Sei Solo Preludio 2017, Spanien. 5 stjerner Sorte bær i næsen. En mørk og fyldig vin fra Ribera del Duero med brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Moderne i udtrykket med en pæn fadintegration. Lang tæt afslutning. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos Theis Vine til 200 kr. tilbudspris

Torbreck Cuvée Juveniles 2017, Australien. 4 stjerner Masser af krydrede noter i duften. Medium koncentreret med varme bagte krydderier, brombær, kirsebær og vanilje. Pæn krydret afslutning. Meget klassisk blend fra Barossa. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinspecialisten til 249 kr. tilbudspris

Zarihs by Borsao 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Vin på shiraz/syrah deraf navnet af den anerkendte australske vinmager Chris Ringland. Varm og krydret i næsen. Masser af brombær, bagte krydderier og vanilje. Flot balance og en lang krydret afslutning. Nyd den let afkølet til oksekød. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos Laudrup Vin til 149 kr. tilbudspris

Cabernario No. 8 Cabernet Sauvignon 2017, Chile. 5 stjerner Masser af sorte bær i duften. Fyldig med sorte peber noter, solbær, lakrids og vanilje i smagen. En vellavet vin med en lang krydret afslutning. God til bøffen. 90 Alkoholprocent: 15% Set hos MENY, SPAR til 155 kr. tilbudspris

Caterina Zardini Valpolicella Classico Superior 2017, Italien. 4 stjerner Fyldig krydret næse. Masser af kirsebærkarakter i smagen med kølige krydderier og vanilje. Pæn intensitet og lang saftig afslutning. Ganske flot og klassisk Veneto vin. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos koegevinhandel.dk til 110 kr. tilbudspris

Valduero Reserva 2012, Spanien. 5 stjerner Moden krydret næse. Meget klassisk Ribera del Duero med brombær, varme krydderier, espresso og vanilje. Fornemmer alderen og vinen står helt klar nu. Pæn lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Winefriends.dk til 269 kr. tilbudspris

Numanthia Termes 2016. 5 stjerner 14 mdr. på nye franske fade. Masser af sorte bær i næsen. Brombær, mocca, krydderier og vanilje i smagen. Drevet af frugten med en pæn koncentration. Krydret afslutning. Alc.: 15%. 91 Set hos LVMH til 225 kr.

Hewitson Ned & Henry’s Shiraz 2017, Australien. 4 stjerner Alkoholprocent: 14% Rigtig Barossa shiraz med masser af intensitet i næse og smag. Brombær, peber, varme krydderier og vanilje. En rigtig grill basker, vellavet med en krydret afslutning. 89 Set hos Erik Sørensen Vin til 125 kr. tilbudspris

Corte Canella Valpolicella Superiore 2015, Italien. 5 stjerner BEDSTE GRILLVIN Intense sorte bær i duften. I stilen nærmest som en amarone med tørrede frugtnoter, varme krydderier og sveskepræg. Koncentreret tæt vin men vellavet med en lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 16% Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Domaine La Reze Minervois 2016, Frankrig. 3 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Anelse tørhed og bitterhed i smagen hvilket ikke klæder vinen. Starter bedre end den slutter. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Seghesio Sonoma Zinfandel 2015, Californien. 3 stjerner Modne svampede noter. Solmoden frugt, tørrede frugter og virker en anelse træt og på vej ned. Savner friskheden og mere primær frugt. 85 Alkoholprocent: 14,8% Set hos Vinens Verden til 149 kr. tilbudspris

Luciano Arduini Ripasso 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Sorte solmodne bær i duften. Masser af krydrede noter, tørrede frugter og kirsebærsten i smagen. Pænt balanceret med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Scandianvian Wine & Chocolate til 80 kr. tilbudspris

Passoru Rosso Veneto 2019, Italien. 4 stjerner Sødmefulde bær i duften. Frugtig i udtrykket med masser af primær frugt og let strejf af vanilje. Simpel men ligefrem. Frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Bilka til 42 kr. tilbudspris

Knife’N’Fork Malbec 2019, Argentina. 4 stjerner Røde bær i duften. Medium koncentration og en meget let malbec drevet af frugten. Savner lidt mere koncentration og dybde, på kanten til det vandige. Let krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Skjold Burne til 75 kr. tilbudspris

Spulenta Gran Malbec X 2017, Argentina. 5 stjerner Flot tæt blommenæse. Koncentreret med masser af sorte bær, lakrids, mocca og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,3% Set hos Propperiet til 329 kr. tilbudspris

Domaine La Colliere Les Bergeronnelles Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af sorte bær i duften. Flot harmonisk vin drevet af bærsmagen med lette krydrede noter. Vellavet med en pæn afslutning. Til ikke for krydret mad. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Jysk Vin til 105 kr. tilbudspris

Beyra Superior 2018, Portugal. 5 stjerner Spændende vin fra Douro med masser af krydrede noter, sorte bær og lette animalske træk. Flot lavet med en lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Supervin til 190 kr. tilbudspris

L’Ariosa Pedrastella 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke krydrede noter i duften. Koncentreret og intens med sorte kirsebær, kanel og vaniljenoter i smagen. Pæn balance med let tørt tanninbid i afslutningen. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Skovgaard Vine til 140 kr. tilbudspris

Nugan Parish Vineyard Shiraz 2018, Australien. 5 stjerner GODT KØB Flot fyldig næse. Koncentreret med masser af sorte bær, sort peber og vanilje i smagen. Ideel til en god bøf. Pæn syre og længde. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 125 kr. tilbudspris

Appasimento Rosso veneto 2018, Italien. 3 stjerner Flygtig syre i næsen. Meget simpel vin med kirsebærnoter og krydderier i smagen. Anelse bitterhed i eftersmagen. 83 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Lidl til 49 kr. tilbudspris

Vina Real Gran Reserva 2013, Spanien. 5 stjerner Klassisk old-school Rioja med masser af moden frugt, fad og krydrede noter i duft og smag. Velbalanceret og ultra klassisk. Pæn intensitet og længde. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Domaine Brandis til 199 kr. tilbudspris

El Esteco Malbec 2017, Argentina. 5 stjerner BEDSTE KØB Sort lakrids i næsen. Koncentreret med intense sorte bær, peber, lakrids og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Irma til 85 kr. tilbudspris

MacMurray Estate Pinot Noir 2015, Californien. 5 stjerner GODT KØB Mørke modne jordbær i duften. Sødmefulde modne røde bær, krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet og alkoholen velbalanceret. En blød og rund men også kraftig pinot. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Verso Primitivo di Manduria 2018, Italien. 4 stjerner Fyldig sødmefuld vin i duft og smag. Krydret i smagen med blommer, peber og vanilje. Simpel i udtrykket med en krydret pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Hardy’s Crest 2019, Australien. 3 stjerner Blend af cabernet, merlot og shiraz. Varm krydret i duften. Sødmefuld i smagen med varme bær, krydderier og vanilje. Meget enstrenget. Krydret afslutning. 84 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 33 kr. tilbudspris

Notte Nera Leone Zinfandel 2019, Italien. 4 stjerner Krydret næse. Pænt balanceret og ligefrem vin. I smagen sorte bær og bagte krydderier. Simpel i udtrykket med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Fakta til 50 kr. tilbudspris

Alamos Malbec 2016, Argentina. 4 stjerner Frugtig og krydret vin med en pæn intensitet i duft og smag. Simpel ligefrem og gør dit job. God til grillmad. Krydret afslutning. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Chateau Surain 2019, Frankrig. 4 stjerner Fra Bordeaux på merlot. Koncentreret og drevet af frugten. Brombær, mocca og vilde krydderier i smagen. Noget tør i eftersmagen. 87 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supervin til 90 kr. tilbudspris

Chateau La Bastide L´Optimee 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Syrah og grenache fra det sydfranske. Imødekommende frugtig med masser af krydderier i smagen. Pæn intensitet og balance. Klassisk med en krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Holte Vinlager til 120 kr. tilbudspris

Jülg Spätburgunder Sonnenberg 2016, Tyskland. 5 stjerner Fyldig og mørk vin med sorte bærnoter. Meget burgundisk i udtrykket med sorte kirsebær, modne jordbær, urter og vanilje. En seriøs og flot vin med en lang blød afslutning. 92 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 299 kr. tilbudspris

