Weekendens bedste vinkøb

Covid-19 har været hårdt for mange også i vin-industrien. Men specielt i Sydafrika er man hårdt ramt af et spiritusforbud som har været on/off de seneste 5 måneder. Branchen dernede er især ramt hårdt af at en stor del af det som produceres sælges lokalt i vinhuset eller på restauranter til de mange turister som især besøger vinlandet omkring Cape Town. Ugens bedste køb er netop en sydafrikansk vin og jeg kan kun opfordre alle til at prøve de fantastiske vine som man finder på den sydligste spids af det afrikanske kontinent. Kvaliteten er absolut i top og priserne ganske fornuftige.

Corino Dolcetto d’Alba 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fyldig med blommer i duften. Frugtig med intense sorte bærnoter og strejf vanilje. Anelse tørhed med en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Domainebrandis.dk til 99 kr. tilbudspris

Postales del Fin del Mundo Pinot Noir 2019, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Fra Patagonien. Meget let og frugtig i udtrykket med hindbær og jordbær i smagen. Vellavet og simpel med en frugtig afslutning. Meget pinot for pengene! 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 50 kr. tilbudspris

MacMurray Estate Reserve Pinot Noir 2016, Californien. 4 stjerner Meget parfumeret næse. En del fad fornemmes i smagen med jordbær og hindbærnoter. Sødmefuld med varme krydderier. Fadet stikker lidt ellers pæn vin. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos MENY til 199 kr. tilbudspris

Brotte Grosset Cairanne 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Krydret i duften og masser af sorte bær, timian, peber i smagen. Saftig og imødekommende med en lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Conti Morini Possente Merlot Cabernet 2018, Italien. 3 stjerner Anelse parfumeret i næsen. Sødmefuld og krydret i smagen med solmodne bær og varme bagte krydderier. Det parfumerede fortsætter i smagen og balancen ikke helt til stede. 84 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin.dk til 69 kr. tilbudspris

Spier Creative Block 5 2017, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Bordeaux blend. Let urtede noter, solbær, tobak og vanilje i smagen. En ganske flot og balanceret vin hvor de urtede noter gør vinen godt og giver en dybde. Lang flot afslutning. Overbevisende vin til prisen. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos VinCooperativet.dk til 99 kr. tilbudspris

Gemma Barolo 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Lys med krydrede noter. Klassisk nebbiolo med kirsebær, kamfer, tobak og vanilje i smagen. Flot balanceret, en del tannin men velintegreret. Flot længde. Flot Barolo til prisen! 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Føtex til 99 kr. tilbudspris

Amarone della Valpolicella 2016, Italien. 4 stjerner Anelse støvet i næsen. Koncentreret og med amarone karakter med tørrede frugter, krydderier og vanilje. Savner lidt mere dybde og længde, men ellers pæn vin. 88 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Lidl til 109 kr. tilbudspris

Finca Las Moras Los Intocables Black Cabernet 2018, Argentina. 4 stjerner Grønne noter i duften. Medium koncentration og solbær, tobak, grøn peber og vanilje i smagen. Anelse sødmefuld og urtet med en krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 55 kr. tilbudspris

Domaine des Rabichattes Pouilly-Fume 2019, Frankrig. 4 stjerner Syrlig næse. Medium koncentration med stikkelsbær, citrus og blomster i smagen. Flot intensitet og balance. Pæn ligefrem sauvignon blanc. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Laudrup Vin til 129 kr. tilbudspris

Ruffino Modus 2017, Italien. 5 stjerner Supertoscana på merlot, cabernet sauvignon og sangiovese. Mørk og moderne i stilen med blommer, kirsebær, tobak og vanilje. Anelse bitterhed men pæn koncentration og længde. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos MENY til 180 kr. tilbudspris

Fetzer Zinfandel 2018, Californien. 4 stjerner Lyse varme bær i næsen. Simpel, imødekommende med jordbær og krydderier i smagen. Mellemlang afslutning. Fin ligefrem. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Fakta til 50 kr. tilbudspris

Pagus Bisano Ripasso Superior 2016, Italien. 4 stjerner Krydrede noter i duften. Medium koncentration, ikke meget ripasso karkater og mest som en almindelig Valpolicella i udtrykket. Endimensionel med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 65 kr. tilbudspris

Domaine Espérance Cotes du Rhone Clos de Charmie 2019, Frankrig. 4 stjerner Varm krydret næse. Fyldig frugtig vin med sorte kirsebær, peber, timian i smagen. Simpel vellavet vin. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Holte vinlager til 69 kr. tilbudspris

Fattorio Del Cerro Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2014, Italien. 4 stjerner Sorte kirsebær i duften. Tør og klassisk i smagen med bitre kirsebær, tobak, læder og vanilje. Anelse rustik i udtrykket med en tør krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Winefriends.dk til 169 kr. tilbudspris

Epicerie Sauvignon Viognier 2019, Frankrig. 4 stjerner Masser af blomster i duften. En let sprød og blomstret vin med masser af citrus, stikkelsbærnoter i smagen. Simpel men vellavet. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Vinspecialisten til 75 kr. tilbudspris

Giovanni Rosso Etna Bianco 2017, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørk og fyldig med licchi, abrikos og citrus i smagen. Flot balanceret og en spændende meget anderledes vin som bør nydes med mad. 92 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 300 kr. tilbudspris

Sounds of Silence Pinot Noir 2019, Sydafrika. 4 stjerner Let og frugtigt udtryk. Jordbær og ribs noter i duft og smag. Medium koncentration og mere simpel i udtrykket end tidligere årgange. Frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 150 kr. tilbudspris

Domaine De la Jasse Chardonnay Barrique Blanc 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fyldig næse med masser af fadpræg. Fersken, abrikos og vanilje i smagen. Velbalanceret spændende vin med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Skovgaard Vine til 100 kr. tilbudspris

Hauteval Carignan VV 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Carignan fra gamle vinstokke i det sydfranske. Tør og parfumeret i duft og smag. Imødekommende med sorte kirsebærnoter, lakrids og vanilje i smagen. Spændende vellavet vin. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Propperiet til 119 kr. tilbudspris

Tarani Gamay Rosé 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Ribs i duften. Fyldig og ganske intens rosé med masser af hindbær og ribsnoter i smagen. Pæn intensitet og frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos MENY til 55 kr. tilbudspris

Galante 2018, Italien. 4 stjerner Sangiovese fra Romagna i det centrale Italien. Bitre kirsebærnoter i duften. Sødmefuld i smagen med solmodne sorte kirsebær, tobak og vanilje. Pæn koncentration og frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Supervin til 90 kr. tilbudspris

Spindler Lindenhof Riesling Forster Mariengarten 2019, Tyskland. 4 stjerner Grønne æbler i duften. En sprød, slank vin fra Pfalz med citrus, æbler og let flintet smag. Pæn balance om end ikke så dyb. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Jysk Vin til 98 kr. tilbudspris

Campet Ste. Marie Chardonnay 2019, Frankrig. 3 stjerner Masser af toast i duften. Let bitterhed i smagen med fersken, abrikos og krydderier. Fyldig men bitterheden forstyrrer. 85 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Chemin des Sables Rosé 2019, Frankrig. 4 stjerner Jordbær i duften. Pæne røde bærnoter i smagen, citrus og let krydret. Lidt kort og vandig i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Aldi til 55 kr. tilbudspris

Joya Rosé 2018, Frankrig. 4 stjerner Tyggegummi noter i duften. En fyldig vin med røde kirsebær, limefrugt og sødmefulde blomster i smagen. Lidt kort afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos koegevinhandel.dk til 75 kr. tilbudspris

Alex Garnacha Rosado 2019, Spanien. 3 stjerner Mørk rosé fra Navarra. Intense røde bær i duften. Anelse tørhed og mindre intens i smagen med røde kirsebær og violer. Starter bedre end den slutter. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 49 kr. tilbudspris

Käfer Pinot Grigio 2019, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Syrlig med citrus og melon i smagen. Savner lidt mere frugt, virker lidt for simpel i udtrykket. 85 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 69 kr. tilbudspris

Sassarello Toscana 2012, Italien. 4 stjerner Moden i næsen med let svampede noter. Rund og blød i smagen med masser af sorte kirsebær, tobak og vanilje. Anelse tørhed men ellers ganske pæn vin især til prisen. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Berne Inspiration Rosé 2019, Frankrig. 4 stjerner Lys, lette hindbær noter i duften. Medium intensitet med lette røde bærnoter, citrus og blomster i smagen. Vellavet med en pæn frugtig eftersmag. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Dosterras Vermell 2014, Spanien. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Krydrede noter og masser af kirsebær, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Saftig imødekommende vin fra Montsant i Katalonien. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinmonopolet til 75 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

