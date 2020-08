Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

To klassiske rødvine vinder som ugens vine. En chianti fra Toscana som bedste køb og en imponerende flot tempranillo fra Ribera del Duero. En vin som i min optik sagtens kan konkurrere med de helt store og væsentlig dyrere vine fra området.

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her..

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her

Chateau Marcadis 2018, Frankrig. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Brombær, tobak, mocca og vaniljenoter. Pæn koncentration, anelse tørhed hvilket ikke helt klæder vinen. Let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 109 kr. tilbudspris

Pere Seda Crianza 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Mallorca på en række lokale druer. Mørk krydret med sorte bær, tobak i smagen. Pæn koncentration, pænt integrerede tanniner og en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 84 kr. tilbudspris

Burggarten Spätburgunder Neuenahrer 2017, Tyskland. 5 stjerner Masser af modne jordbær i duften. Harmonisk intens pinot noir med masser af umiddelbare røde bærnoter, lette krydderier og strejf vanilje. Vellavet med en flot længde. 91 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Propperiet til 249 kr. tilbudspris

Schloss Bockfliess St. Laurent 2019, Østrig. 5 stjerner GODT KØB En frugtig vin med masser af røde kirsebær, jordbær og violer i smagen. En let og imødekommende vin, pænt balanceret med en flot frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 85 kr. tilbudspris

Gran del Siurana GR-174 2018, Spanien. 4 stjerner Frugtbombe fra Priorat med masser af kirsebærnoter i duft og smag. Anelse sødmefuld, ukompliceret med et let tørt tanninbid i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Winefriends.dk til 99 kr. tilbudspris

Chateau aux Quatre Vents 2015, Frankrig. 4 stjerner Lys og let med solbær, brombær, tobak og vanilje i smagen. Meget klassisk Bordeaux med en medium koncentration og let krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 84 kr. tilbudspris

Sonnino Chianti Montespertoli 2018, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Sorte kirsebær i duften. En flot og balanceret chianti med pæn koncentration og masser af intensitet i smagen. Flot lang afslutning. Ganske flot køb! 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Skovgaard Vine til 90 kr. tilbudspris

Masseria Li Veli Orion Primitivo Salento 2018, Italien. 4 stjerner Mørk varm og krydret i duften. Koncentreret med let sveske præg, bagte krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret og ikke for sødmefuld. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Andrup Vin til 85 kr. tilbudspris

Cuvée Especial 2017, Chile. 4 stjerner Blend af cabernet, syrah og den lokale camenere. Grønne noter i duften. I smagen solbær, urter, tobak og vanilje. Anelse for grøn men pæn koncentration og balance ellers. Krydret lang afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Lidl til 70 kr. tilbudspris

Bozeto de Exopto 2017, Spanien. 4 stjerner Eksempel på den mere moderne Rioja stil hvor frugten dominerer. Masser af røde bær, violer og krydderier i smagen. Imødekommende og frugtig i udtrykket med en pæn lidt tør afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Theis Vine til 110 kr. tilbudspris

Viu Manent Chardonnay Gran Reserva 2019, Chile. 4 stjerner Fyldig med tropiske frugtnoter og vanilje i duft og smag. Fersken, abrikos dominerer i smagen med fadsmagen. Pænt balanceret om end syren er lidt lav. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Philipson Wine til 62 kr. tilbudspris

Ap Premium Lugana 2019, Italien. 3 stjerner Blomstret i duft og smag. Lette fersken og limenoter. Anelse vandig og meget simpel vin. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13% Set hos Superbrugsen, Kvickly til 50 kr. tilbudspris

Babich Sauvignon Blanc 2019, New Zealand. 5 stjerner GODT KØB Masser af hyldeblomst i duften. En tekstbog Marlborough med stikkelsbær, tropisk frugt, citrus og blomsternoter i smagen. Flot balance og masser af dybde i smagen. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Adulation Chardonnay 2018, Californien. 4 stjerner En del fad i duft og smag, næsten for meget! Fyldig vin med fersken, abrikos, lime og masser af vanilje. Lang afslutning. 86 Alkoholprocent: 14,5% Set hos VinCooperativet.dk til 60 kr. tilbudspris

Jules Desjourneys Beaujolais Villages Blanc 2017, Frankrig. 5 stjerner Chardonnay fra Beaujolais som i stilen ikke er langt fra Medoc. Fyldig og koncentreret med abrikos, fersken og citrus i smagen. Modnet på gærrester i 18 mdr. hvilket giver et let brioche præg i eftersmagen. En flot seriøs vin. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 199 kr. tilbudspris

Cono Sur Single Vinyeard 23 Riesling 2018, Chile. 5 stjerner GODT KØB Fyldig og intens riesling med masser af røde æbler, blomster og lime noter i smagen. Vellavet med en pæn syre og sprød afslutning. Typisk oversøisk i stilen men ganske flot! 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Emil Bauer Nussdorf’er Viognier 2019, Tyskland. 5 stjerner Meget blomstret i duften. Syrlig og slank med masser af intensitet i smagen. Citrus, grønne æbler og blomster. Lang sprød afslutning. Spændende vin! 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Laudrup Vin til 129 kr. tilbudspris

La Burgondie Macon Azé 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fersken i duften. En harmonisk vellavet chardonnay med fersken, citrus og strejf vanilje i smagen. Vellavet med en rund frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Føtex til 70 kr. tilbudspris

Theo Cattin Pinot Gris 2019, Frankrig. 4 stjerner Blomstret i næsen. Sødmefuld i smagen med honningmelon, ananas og blomstrede noter. Imødekommende og meget ligefrem i stilen. Klassisk Alsace i den lidt gammeldags let sødmefulde stil. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Jakob Schneider Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Frisk og let sødmefuld riesling med røde æbler, citrus og lette blomsternoter. Simpel og meget ligefrem. Sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Jysk Vin til 80 kr. tilbudspris (1 liter)

Herdade Dos Grous 2018, Portugal. 4 stjerner Hvidvinsblend fra Alentejano. Fyldig i udtrykket med melon, tropisk frugt, lime og krydderier i smagen. En madvin. Krydret fedmefuld afslutning. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 95 kr. tilbudspris

Mas de Cadenet Rosé 2019, Frankrig. 5 stjerner Flot ren og frugtig næse. Stringent vellavet Provence rosé med jordbær, hindbær og lette blomsternoter. Pæn dybde og en lang tør afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Supervin til 150 kr. tilbudspris

Giovanni Rosso Etna Rosso 2016, Italien. 5 stjerner Lys og let krydret i næsen. Masser af røde bær med ribs, hindbær og krydderier i smagen. Let tørt tanninbid, flot dybde og længde. En spændende vin som viser den alsighed som Sicilien kan på vinfronten. 92 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 300 kr. tilbudspris

Cesari Bosan Riserva Amarone 2009, Italien. 4 stjerner Meget mørk med en moden svampet næse. Koncentreret og klassisk amaroneudtryk i smagen med tørrede frugter, julekrydderier og vanilje. Man fornemmer alderen og den er nok mere på vej ned end op nu, så en vin der bør nydes snart. 89 Alkoholprocent: 15,5% Set hos MENY til 450 kr. tilbudspris

Vina Pedrosa La Navilla 2015, Spanien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN 20 måneder på franske fade. En del fad med ristede noter i duft og smag. Mokka, brombær, tobak og masser af vanilje i smagen. Fremragende vin til tilbudsprisen. 94 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Laudrup Vin til 249 kr. tilbudspris

Quinta da Trovisca Rosé Port, Portugal. 1 stjerne Meget parfumeret i næsen. Alkoholen meget dominerende og den er meget syntetisk i smagen. Ikke meget med portvin at gøre og ganske skuffende. 78 Alkoholprocent: 19,5% Set hos Aldi til 65 kr. tilbudspris

Lucas & Lewellen Cabernet Franc 2017, Californien. 5 stjerner En mørk og fyldig vin med masser af krydrede noter i duften. Sorte bær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Anelse let urtet præg hvilket klæder vinen. Pæn dybde og længde. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 175 kr. tilbudspris

Nitur Cava Reserva Brut, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Frugtig og meget imødekommende cava med fersken, abrikos og citrus i smagen. Pæn mousse og en pæn intensitet i smagen. Ikke voldsom dyb men fungerer flot. 89 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Vinspecialisten til 89 kr. tilbudspris

Domaine de Caussagues Corbières 2015, Frankrig. 4 stjerner Mørke bær og let svampede noter i duften. Brombær, tobak, timian og vanilje i smagen. Anelse træt med et tørt tanninbid. Mellemlang krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinmonopolet til 70 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her..

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her