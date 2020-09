Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En god håndfuld gode køb er der i ugens vintest blandt de godt 28 testede vine. Og der er mange forskellige typer og stilarter. Som i sidste uge er det en grenache fra det sydfranske som tager stikket. En flot og ligefrem vin, hvor man sidder tilbage med indtrykket af at have fået meget for pengene. Bedste vin er godt 200 km nordlige i Frankrig i Moulin a Vent på druen gamay. En anderledes mere kølig vin med masser af frugt og charme.

Grayson Pinot Noir 2017, Californien. 4 stjerner Modne jordbærnoter i duften. Fyldig og anelse varm i smagen med røde bær, varme krydderier og vaniljenoter. Pæn intensitet og længde. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Jysk Vin til 110 kr. tilbudspris

Emil Bauer Bundschuh Chardonnay 2019, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Masser af citrus i duften. En frugtig og syrlig chardonnay med lette fersken noter, citrus, flint og blomster. Medium koncentration. Flot intens i smagen med en lang sprød afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Stefan Breuer Handwerk Spätburgunder S3 2018, Tyskland. 4 stjerner Røde bær i duften. Anelse varm og lidt kogt i frugten. Modne jordbær, kirsebær og varme krydderier. Alkoholen lidt anmassende. Frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 120 kr. tilbudspris

Casa Castillo Monastrell 2017, Spanien. 4 stjerner Sødmefuld frugt i duften. Lys meget frugtig og krydret vin, ikke specielt koncentreret og lidt atypisk for monastrell fra denne del af Spanien. Imødekommende ligefrem i udtrykket med en krydret varm afslutning. 88 Alkoholprocent: 15% Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Marchesi di Barolo Barbera del Monferrato 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Forholdsvis let og frugtig barbera med jordbær, kirsebær og let krydrede noter i smagen. Imødekommende med en pæn saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Ateca Atteca Old Vines 2017, Spanien. 4 stjerner Grenache fra Catalayud i Aragon provinsen. Mørk og fyldig med intense noter af blommer, lakrids, sort peber og vanilje. Alkoholen noget dominerende og vinen fremstå en anelse tung. Tørkrydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 119 kr. tilbudspris

Domaine Montirnot Beaujolais Villages Les Jumeaux 2018, Frankrig. 4 stjerner Mørk blommenoter i duften. Forholdsvis koncentreret og varm i udtrykket af en Beaujolais. Moden sort frugt og krydderier. Lidt tung generelt og jeg savner mere syre. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Skjold Burne til 90 kr. tilbudspris

Kranz Spätburgunder 2017, Tyskland. 4 stjerner Lys let krydret i udtrykket. Medium koncentration og meget syrlig. Lette jordbær og ribsnoter. Savner lidt mere frugt. Sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos thewinecompany.dk til 89 kr. tilbudspris

Piccini Chianti Classico Riserva Collezione Oro 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Kirsebærnoter i duften. Pæn koncentration og masser af kirsebær, tobak og krydderier i smagen. En Chianti Classico i den lettere ende men gør det pænt især til prisen. Syrlig pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 60 kr. tilbudspris

Feudi Gocce Primitivo di Manduria 2016, Italien. 5 stjerner Sort koncentreret vin med blommer i duften. Intens i smagen med en let sødmefuld moden frugtnote, varme krydderier og vanilje. Vellavet vin som bærer den høje alkohol flot. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin.dk til 129 kr. tilbudspris

Maria Bonita Loureiro Vinho Verde 2018, Frankrig. 4 stjerner Let blomstret i næsen. Slank i udtrykket med citrus og grønne æblenoter. Flot syre og meget frisk. Pænt balanceret om end ikke så dyb. 88 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Vinmonopolet til 70 kr. tilbudspris

Prayers of Saints Chardonnay 2018, USA. 4 stjerner Fersken og tropiske frugtnoter i duft og smag. En spændende fadlagret chardonnay fra Washington State vellavet med en pæn koncentration og intensitet. Frugtig pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY, SPAR til 130 kr.

Los Vascos Grande Reserve 2015, Chile. 4 stjerner Blend fra det centrale Chile. Let urtet næse med solbær, brombær, tobak og vaniljenoter i smagen. Vellavet vin med venlige bløde tanniner og en flot afslutning. En ganske fin vin i ”Bordeaux” stilen. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Skjold Burne til 130 kr.

Le Fou Pinot Noir 2018, Frankrig. 4 stjerner Lys frugtig pinot lidt diskret i næsen men kommer bedre ud i smagen. Jordbær, ribs og krydrede noter i smagen. Simpel men fin let vin med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Aldi til 55 kr.

Lyngrove Latitude 2017, Sydafrika. 5 stjerner Blend af pinotage, cabernet og shiraz. Mørk og intens i duften med masser af sorte bær og krydderier. Bløde venlige tanniner og en pæn syre pakker den forholdsvis koncentrerede vin pænt ind. En spændende vin især velegnet til grillmaden. 90 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Skovgaard Vine til 140 kr.

Shiraz 2018, Australien. 3 stjerner Kogle bærnoter i duften. Meget simpel i udtrykket med sødmefuld meget moden frugt. Sorte bær, peber og krydderier i smagen. Lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Lidl til 35 kr.

Galhaud Grenache Noir VV 2019, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Intense jordbærnoter i duften. Frugtig meget ligefrem vin med masser af røde bærnoter og krydderier i smagen. Pæn intensitet. Vellavet vin hvor man får meget for sine penge. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 75 kr.

Alamos Malbec 2018, Argentina. 4 stjerner Sorte friske bærnoter i næsen. Medium koncentration. Anelse bitterhed i frugten. Masser af sorte bær og krydderier. Pæn syre og en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 60 kr.

Colpetrone Montefalco Sagrantino 2012, Italien. 4 stjerner Moden mørk krydret I næsen. Pæn fyldig vin med klare modne noter i smagen. Svesker, lakrids, bagte krydderier og vanilje. Noget tørre tanniner med et pænt syrebid i afslutningen. Tørheden lidt for udtalt. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos winefriends.dk til 159 kr.

Domaine Arlaud Gevrey-Chambertin 2017, Frankrig. 4 stjerner Skovbær i duften. En fyldig let animalsk udtryk med sorte bær, violer, krydderier og vanilje. Velbalanceret med en lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 399 kr.

Villa Aurora Barbaresco Reserva 2006, Italien. 5 stjerner Modne krydrede noter i duften. Overraskende frugtig af en 14 år gammel vin og masser kraft og liv endnu. Bløde runde tanniner og sorte kirsebær, kamfer, tobak og vanilje. Ganske flot vin! 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 149 kr. tilbudspris

Bonterra Equinox Red 2017, Californien. 4 stjerner Blend med masser af intense sorte bær i duften. Medium koncentration og en anelse sødmefuld solmoden frugt i smagen. Meget ligetil og frugtig med en pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma og VinKooperativet.dk til 67 kr. tilbudspris

Three Finger Jack Zinfandel 2017, Californien. 4 stjerner Sødmefuld intens i duften. Pæn koncentration med en del sødme i smagen. Jordbær, bagte krydderier og vanilje. Lidt tung specielt i afslutningen hvor alkoholen også mærkes. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Haselgrove Cabernet Sauvignon 2018, Australien. 4 stjerner Masser af solbær i duften. Fortsætter i smagen med eukalyptus, krydderier og vaniljenoter. Medium koncentration og en krydret afslutning. Pæn ligefrem vin i den kraftigere ende. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 74 kr. tilbudspris

Domaine Anita Coeur de Vigneronne Moulin à Vent 2018, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørk meget frugtig i udtrykket. Blommer, lakrids, kakao, violer og strejf vanilje i smagen. Flot intensitet. Ganske imødekommende med en frugtig afslutning. 92 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin til 200 kr. tilbudspris

Spier A Million Tress Chardonnay 2019, Sydafrika. 3 stjerner Let fersken næse. Medium koncentration. Meget let i udtrykket med fersken og citrus. Kort afslutning. Meget simpel. 85 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 35 kr. tilbudspris

Perelada Semi Sec, Spanien. 4 stjerner Abrikos i duften. Sødmefuld i smagen med fersken, melon og limefrugt. Boblerne noget dominerende. Medium koncentration og frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 11,5% Set hos Føtex til 65 kr. tilbudspris

Col d’Orcia Pinot Grigio 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blomstrede noter i duften. Medium koncentration med masser af fersken, blomster og lime i smagen. Meget ligefrem, drevet af frugten. Frugtig afslutning. Pæn Toscansk hvidvin og især til tilbudsprisen. 88 Alkoholprocent: 13% Set hos Supermarco til 63 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

