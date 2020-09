Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

30 vine var med i fettet om ugens bedste køb med en frnaks vin som bedste vin fra Rhône dalen. Et område som i den grad netop markerer sig med mange særdeles gode køb. Ugens bedste vin er fra Piemonte og stod mellem en ganske flot Barolo og en tilsvarende Barbera, hvor sidstnævnte med et mulehår tog prisen.

Beyra Reserva Quartz 2018, Portugal. 5 stjerner Fra marker tæt på den spanske grænse. Blomstret næse og meget aromatisk vin med masser af fersken, abrikos og blomster i smagen. Flot balance og især syren står flot. Sprød afslutning. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Supervin til 130 kr. tilbudspris

Torre Rosazza Pinot Grigio 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Flot ren næse. Stenfrugt i smagen med lette limenoter og blomster. Pæn koncentration og længde. En pinot grigio i den mere seriøse ende. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Supermarco til 125 kr. tilbudspris

Emil Bauer Just Riesling 2019 Trocken, Tyskland. 4 stjerner Masser af citrus i næsen. Meget syrlig slank vin med masser af grønne æblenoter og citrus. Sprød men savner lidt mere frugt. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 139 kr. tilbudspris

Donatella Sanchimento Toscana Bianco 2019, Italien. 5 stjerner Blomstret næse. Aromatisk vin med pæn fylde og intensitet. Masser af stenfrugt, lime og smørblomst i smagen. Spændende vin! 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Quist Wine til 169 kr. tilbudspris

Harlow Ridge Pinot Noir 2017, Californien. 3 stjerner Sødmefuld med solmodne bærnoter i duft og smag. Meget simpel og anelse umoden i smagen. Kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos thewinecompany.dk til 89 kr. tilbudspris

Turaia Bolgheri Rosso 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke krydrede noter i duften. Pæn koncentration med brombær, tobak, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn struktur. Krydret afslutning, men også lidt kort. Men overordnet ganske pæn vin især til prisen. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos Føtex til 99 kr. tilbudspris

Pére Anselme Reserve de L’Aube 2018, Frankrig. 4 stjerner Syrah og merlot fra det sydlige Frankrig. Lidt diskret i næsen men kommer bedre efter det i smagen med røde kirsebær, tobak, krydderier og strejf vanilje. Medium koncentration og en krydret afslutning. Pæn jævn vin. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Skjold Burne til 60 kr. tilbudspris

La Bastide Saint Dominique Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 4 stjerner Varme krydrede noter i duften. Anelse tørhed i smagen med brombær, tobak, peber og timian noter. Pæn intensitet men tørheden generer. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Jysk Vin til 103 kr. tilbudspris

Red Heads Studio Vin’Atus 2017, Australien. 4 stjerner Vin på tempranillo, grenache og granciano fra Adelaide. Varm støvet næse med brombær, tobak, bagte krydderier og vanilje i smagen. Alkoholen lidt brændende men blød krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Skovgaard Vine til 130 kr. tilbudspris

La Poderina Rosso di Montalcino 2018, Italien. 3 stjerner Lys med røde bær i næsen. Ikke voldsom intens med bagvedliggende røde jordbær, ribs og blomsternoter. Let krydret afslutning. Savner lidt mere af det meste. 86 Alkoholprocent: 14% Set hos Winefriends til 119 kr. tilbudspris

Los Intocables Malbec 2018, Argentina. 2 stjerner Sødmefuld og syntetisk i duften. Bitter og ikke helt ren i smagen. Underlig bismag hvilket ikke klæder vinen. Tør kort afslutning. 82 Alkoholprocent: 13,5% Set hos VinCooperativet.dk til 55 kr. tilbudspris

La Mascota Malbec 2018, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Masser af sorte bær i duften. Imødekommende ligefrem i smagen med en pæn koncentration og intensitet. Den er simpel men til prisen er det en god vellavet vin. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 42 kr. tilbudspris

Primitivo Puglia 2019, Italien. 4 stjerner Fyldig frugtig vin med sorte bær, varme krydderier og vanilje i smagen. Simpel men vellavet. Man får hverken mere eller mindre end hvad man betaler for. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Lidl til 45 kr. tilbudspris

Vulcani Etna Rosso 2018, Italien. 3 stjerner Lys let krydret vin med røde kirsebær, ribs og lette krydderier i smagen. Anelse bitterhed og tørhed i eftersmagen. Lidt kort afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos MENY til 70 kr. tilbudspris

Fattoria Del Cerro Vino Nobile di Montepulciano 2016, Italien. 1 stjerner Noget uren i næsen, som desværre går igen i smagen. Meget volatil og tør i udtrykket. Ikke meget frugt kommer frem på trods af manglende alder. En ommer! 76 Alkoholprocent: 14% Set hos Winefriends til 99 kr. tilbudspris

Domaine de Fondreche Ventoux 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Sorte bær i duften. Ren og imødekommende vin fra Ventoux med masser af karakter. Timian, lavendel, brombær og rødt kød i smagen. Ung spændende vin der vil og kan meget. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Theis Vine til 130 kr. tilbudspris

Feudi Salentini Collezione 53 Primitivo di Manduria 2015, Italien. 5 stjerner Sort og intens i duften med masser af sorte bær. Koncentreret og potent i stilen drevet af brombær, lakrids, sort peber og vanilje i smagen. Krydret lang afslutning. Vellavet seriøs vin. 91 Alkoholprocent: 15% Set hos AndrupVin.dk til 199 kr. tilbudspris

Chateau de Caladroy Eclat de Schistes 2018, Frankrig. 4 stjerner Granache og syrah fra det sydlige Frankrig. Imødekommende med masser af sorte bær og varme krydderier i smagen. Lidt rustik i udtrykket og anelse tørhed i eftersmagen. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Speri Valpolicella Ripasso 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke bær i næsen. Flot intensitet og tydelig ripasso karakter med sødmefulde krydderier, sveske og vanilje præg. Pænt balanceret med en lang afslutning. Klassisk flot ripasso. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 125 kr. tilbudspris

Adulation Zinfandel 2017, Californien. 2 stjerner Sødmefuld krydret i næsen. Fortsætter i smagen med bolsjenoter, varme krydderier og solmodne jordbær. Meget slikken og jeg savner mere syre og bedre struktur. 83 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Irma til 60 kr. tilbudspriss

Villa Puccini Toscana 2015, Italien. 4 stjerner Frugtig meget ligefrem i udtrykket. Sorte bær, tobak og strejf vanilje i smagen. Velbalanceret med modne noter i smagen. Krydret fin afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris

Il Colombaio di Santachiara Riserva 2015, Italien. 4 stjerner Vin på sangiovese fra San Gimignano i Toscana. Pæn fyldig vin med sorte bitre kirsebærnoter, tobak og vanilje i smagen. Noget tør hvilket trækker ned. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos VinsdeVinde.dk til 198 kr. tilbudspris

Celler la Muntanya Paquito Chocolatero 2017, Spanien. 4 stjerner Vin fra det østlige Spanien på primært monastrell. Fyldig krydret med en høj intensitet. Masser af brombær, lakrids og varme krydderier i smagen. Alkoholen lidt brændende men ellers ganske vellavet spændende vin. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinmonopolet til 120 kr. tilbudspris

Marchesi di Barolo Barolo 2015, Italien. 5 stjerner Lys krydret med kirsebær, kamfer, sød lakrids, tobak og vanilje i smagen. Pæn struktur og længde. Meget klassisk fra et godt år. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 275 kr. tilbudspris

Pocas Colheita 2009, Portugal. 5 stjerner GODT KØB Mørk med karamel i næsen. Flot intens i smagen med masser af sveskepræg, bagte krydderier og vanilje. Pæn balanceret med en fin syre og lang afslutning. Flot portvin til prisen. 90 Alkoholprocent: 20% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 139 kr. tilbudspris

Aldo Conterno Conco Tre Pile Barbera d’Alba 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Sorte blommer i duften. En fyldig men samtidig imødekommende barbera med masser af intense sorte bær, animalske noter, krydderier og violer i smagen. Flot koncentration og en lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Domaine Brandis til 249 kr. tilbudspris

Luigi Einaudi Barolo 2016, Italien. 5 stjerner Varm krydret næse. Flot stringent og klassisk i udtrykket med kirsebær, kamfer, lakrids og vanilje i smagen. En flot Barolo især til prisen med et pænt potentiale. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Philipson Wine til 169 kr. tilbudspris

Chateau de Hauterive 2016, Frankrig. 4 stjerner Krydret mørk vin fra Cahors med sorte bær, peber og vanilje i smagen. En del tannin, medium koncentration og lidt kort og tør i afslutningen. 87 Alkoholprocent: 14% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 56 kr. tilbudspris

Marrone Barbera d’Alba La Pantalera 2017, Italien. 4 stjerner Frugtig næse med boysenbær som fortsætter i smagen med blomme, peber, rødt kød og strejf vanilje. Pæn koncentration og saftighed. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 15% Set hos Gallovini til 149 kr. tilbudspris

La Serena Rosso di Montalcino 2017, Italien. 4 stjerner En frugtig ligefrem vin med masser af røde bær, lette krydderier og strejf vanilje i smagen. Lidt for tør i afslutningen men ellers ganske pæn. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinspecialisten til 189 kr. tilbudspris

