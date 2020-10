Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ugens test var en blandet landhandel med både en række ligegyldige vine men også en række ganske flotte køb med en Bordeaux som bedste køb, hvilket ikke er ofte mere det sker. Men rart at se Bordeaux er på vej tilbage også i den nedre prisklasse. Bedste vin var en ganske imponerende riesling fra Mosel.

The Hidden Sea Shiraz 2017, Australien 4 stjerner Næsten sort med masser af sorte bær i duften. Brombær, peber, mocca og vanilje i smagen. Drevet af frugt og koncentration. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Skovgaard Vine til 90 kr. tilbudspris

Domaine Romy Bourgogne Pinot Noir 2018, Frankrig. 4 stjerner Pæn intensitet med jordbær i duften. Simpel og ligefrem men vellavet med røde bær, lette krydderier i smagen. Pæn let frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5% Set hos thewinecompany.dk til 89 kr. tilbudspris

Pasas Uva Blanca 2019, Spanien. 3 stjerner Frugtig simpel vin med fersken, abrikos og lime i smagen. Pæn syre og meget let i udtrykket. 85 Alkoholprocent: 12% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 35 kr. tilbudspris

Moillard Bourgogne Chardonnay 2018, Frankrig. 3 stjerner Let fersken i duften. Anelse bitterhed i smage med stenfrugt, ananas, lime og strejf vanilje. Jævn med en kort tør afslutning. 86 Alkoholprocent: 12,5% Set hos vincooperativet.dk til 75 kr. tilbudspris

Án/2 2018, Spanien. 5 stjerner Måske Mallorcas mest kendte vin. Let krydret næse. Flot intensitet i smagen med masser af røde bær, krydderier og strejf vanilje. Flot balance og længde. 91 Alkoholprocent: 13% Set hos Theis Vine til 160 kr. tilbudspris

Guímaro Mencia 2019, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Ribeira Sacra i Galicien. En lys let vin med jordbær, ribs og lette krydderier i smagen. Saftig vellavet og ligefrem vin i den lette ende. Syrlig frisk afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Laudrup Vin til 119 kr. tilbudspris

Juan Gil Bruto 2017, Spanien 5 stjerner Vin på monastrell fra Jumilla. Meget intens i duft og smag præget af sorte sødmefulde bær, varme krydderier og toast. Sort og meget koncentreret med en sødmefuld krydret afslutning. 91 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos AndrupVin til 319 kr. tilbudspris

Cruor 2016, Spanien 4 stjerner Fra Priorat. Meget mørk og rustik i udtrykket. Brombær, lakrids og vaniljenoter. Pæn koncentration men noget tør i stilen. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Winefriends til 169 kr. tilbudspris

Finca Valpiedra Reserva 2012, Spanien 4 stjerner Mørk og støvet i næsen. Lidt hård i smagen med tørre tanniner, mørke sorte bær og en del fad. Pæn syre men hænger ikke ordentlig sammen. Kort tør afslutning. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 119 kr. tilbudspris

Sartori L’Appassione Rosso 2017, Australien 3 stjerner Sødmefuld med solmodne bærnoter, bagte krydderier og vanilje. Meget jævn og simpel i udtrykket. Kort krydret afslutning. 84 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos AMKA til 70 kr. tilbudspris

Hook Ladder Red Blend 2016, Californien 5 stjerner GODT KØB Intense sorte bærnoter i duften. Fyldig velbalanceret med masser af sorte bær, tobak, krydderier og vanilje. Velbalanceret med en pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,2% Set hos Jysk Vin til 119 kr. tilbudspris

Dutschke uncle 2017, Australien 5 stjerner Imødekommende med masser af sorte bærnoter i duft og smag. Velbalanceret med en pæn koncentration. Lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Sprit & Co til 169 kr. tilbudspris

BoVid 2019, Spanien 5 stjerner GODT KØB Frugtig ligefrem vin drevet af sorte bærnoter og mørke krydderier. Simpel men vellavet. Let krydret afslutning. Ganske meget vin for pengene. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Aldi til 50 kr.

Miros de Ribera Crianza 2017, Spanien 5 stjerner Tæt næse med masser af mocca noter. Koncentreret med intense sorte bær, lakrids, espresso og vanilje i smagen. Flot struktur og en lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Winefamly til 132 kr. tilbudspris

Coup de Vent Cotes du Rhone 2018, Frankrig 5 stjerner GODT KØB Lys og frisk Rhone vin med masser af modne jordbær og kirsebærnoter i smagen. Flot struktur og meget imødekommende. En rigtig tørstslukker! 90 Alkoholprocent.: 15% Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris

Chateau Les Tresquots 2015, Frankrig 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Lette sorte bær i næsen. Brombær, mocca, tobak og vaniljenoter i smagen. Pæn koncentration og en vellavet klassisk Bordeaux fra en bedre årgang. Pæn afslutning. Køb roligt denne og nyd den de næste 3-5 år. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Foglino 7 2018, Italien 5 stjerner Nebbiolo fra den sydøstlige del af Piemonte. Lys og meget imødekommende med jordbær, ribs og røde kirsebærnoter i smagen. Masser af intensitet og en blød venlig afslutning. Ganske flot vin. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Quist Wine til 199 kr.

Chateau Surain News Drinker 2019, Frankrig 4 stjerner Meget frugtig ligefrem vin uden tilsat svovl. Klassisk Bordeaux med masser af solbær, brombær, tobak og lette krydderier i smagen. Pæn intensitet og længde. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Supervin til 120 kr. tilbudspris

Xiloca X 2019, Spanien 4 stjerner Mørk med masser af bærnoter i duften. Anelse sødmefuld i smagen med varme krydderier og en let tørhed i afslutningen. Anelse ordinær grenache. 87 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Holte vinlager til 69 kr. tilbudspris

Corino Barolo 2016, Italien 5 stjerner Masser af krydrede bær i næsen. Flot intensitet og en yderst vellavet og imødekommende nebbiolo med masser af sorte kirsebær, lakrids, kamfer og vaniljenoter. Flot lang afslutning. Meget Barolo for pengene! 93 Alkoholprocent.: 15% Set hos Domaine Brandis til 249 kr.

Famille Perrachon Macon-Villages VV 2019, Frankrig 5 stjerner GODT KØB Vaniljenoter i duften. Solmoden fersken, abrikos, smørblomst og vanilje i smagen. Pænt balanceret. Savner lidt mere koncentration men ellers ganske fin vin. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Skjold Burne til 100 kr. tilbudspris

Meurgey-Croses Viré-Clessé 2018, Frankrig 5 stjerner Stenfrugt i duften. En flot hvid Bourgogne med pæn intensitet og masser af fersken, lime og let tropiske frugtnoter i smagen. Flot lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Erik Sørensen Vin til 130 kr. tilbudspris

Bread & Butter Chardonnay 2018, Californien 4 stjerner Intense vaniljenoter i duften. En mørk solmoden chardonnay med masser af tropiske frugtnoter, abrikos og vanilje i smagen. Fadet lidt for overgjort i min optik. Lang afslutning hvor fadet fylder. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Gallovini til 99 kr. tilbudspris

Spier Signature Chenin Blanc 2019, Sydafrika 3 stjerner Citrus i duften. Anelse spinkel og syren lidt flagrende. Let stenfrugt og blomsternoter. Meget simpel og kort. 83 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 42 kr. tilbudspris

Casal Farneto Verdicchio dei Castelli di Jesi 2019, Italien 4 stjerner Melon i duften. En flot og pænt koncentreret vin med stenfrugt og lyse krydderier i smagen. Vellavet med en lang afslutning. Drik den til stegt fisk. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Supermarco til 105 kr. tilbudspris

Bodegas Alvia Mileto Blanco 2016, Spanien 4 stjerner Spændende hvid Rioaj på viura druen. Melon i duften med modne fersken noter i smagen. Anelse bitterhed i eftersmagen. Starter bedre end den slutter. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 70 kr. tilbudspris

Il Colombaio di Santachiara Selvabianca 2019, Italien 4 stjerner Vernaccia fra San Gimignano. Syrlig vin med citrus i næsen. Grønne æbler, limefrugt og lette blomsternoter i smagen. Medium koncentration. Meget let i stilen og lidt kort. 87 Alkoholprocent.: 13% Set hos VindeVinde til 98 kr.

Torres San Valentin 2019, Spanien 4 stjerner Blomstret i næsen. Sødmefuld i smagen med abrikos, licchi og tropiske frugtnoter. Spinkel og noget simpel. Kort afslutning. 86 Alkoholprocent.: 11% Set hos Netto til 50 kr.

Theo Cattin Riesling 2019, Frankrig 3 stjerner Ikke meget i næsen. Spinkel i smagen med røde æbler, citrus og lette blomsternoter. Lidt flygtig syre specielt i afslutningen. Savner mere af det hele. 85 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Jülg Riesling Trocken 2019, Tyskland 4 stjerner Grønne æbler i duften. Spinkel syrlig vin med masser af citrus og grønne æbler i smagen. Meget ligefrem med en sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Adam Les Natures Riesling 2019, Frankrig 4 stjerner Røde æbler i næsen. Pæn koncentration og masser af citrus, æbler, mineralitet og blomster i smagen. Medium koncentration med en pæn sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos MENY til 150 kr. tilbudspris

Schmitges Prälat Privat Reserve Riesling Magnum 2019, Tyskland 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Intens krydret næse. Sødmefuld i smagen med en flot koncentration pakket ind af en flot syre og masser af fersken, røde æbler og blomsternoter. Mange lag og en flot kompleksitet. Kan med fordel gemmes nogle år. 94 Alkoholprocent.: 11% Set hos Propperiet til 524 kr. tilbudspris (magnum)

Decugnano dei Barbi Villa Barbi 2016, Italien 5 stjerner GODT KØB Blend fra Umbrien. Masser af sorte krydrede bær i duften. Pæn koncentration med masser af umiddelbare frugtige noter og krydderier. Vellavet imødekommende vin. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Italux til 82 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

