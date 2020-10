Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Klassiske vine tog teten i ugens vintest. En ganske forrygende Chianti Classico blev bedste vin og viste med tydelighed at efter nogle svære år er vinene fra det centrale Toscana i den grad tilbage blandt de bedste vine. Bedste køb er endnu engang en Rhone vin som viser at det er er området for gode køb pt.

Il Colombaio di Santachiara 2018, Italien 4 stjerner Sorte bær i duften. Anelse frugtsødme i smagen med modne let bitre kirsebær og varme krydderier. Imødekommende meget ligefrem vin. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos VindeVinde til 98 kr.

Alpha Montepeloso 2013, Italien 5 stjerner Fra det vestligeste Toscana på primært sangiovese og montepulciano. Moden næse og ganske koncentreret med varme solmodne bærnoter, krydderier, tobak, læder og vanilje noter. Blød og venlige tanniner. Pæn krydret afslutning. Ganske spændende vin. 91 Alkoholprocent.: 15% Set hos Skovgaard Vine til 150 kr. tilbudspris

Domaine de la Baume Grand Chataignier 2019, Frankrig 5 stjerner GODT KØB Meget mørk med en flot koncentration. Masser af brombær, mocca, mørk chokolade og vanilje i smagen. Anelse tørhed og ikke så lang i smagen. Men til prisen kan den meget. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 59 kr. tilbudspris

Carmen Wave Series Pinot Noir 2018, Chile 3 stjerner Lys og meget let i udtrykket med ribs og hindbærnoter. Anelse vandet og generelt har den ikke meget at byde på. 85 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefamly til 62 kr.

Escorihuela Gascon 1884 Cabernet Sauvignon 2018, Argentina 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. Meget koncentreret med solbær, tobak, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn struktur med en let tørhed i afslutningen. Lidt kvapset måske, men til tilbudsprisen ganske flot vin. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Irma til 65 kr. tilbudspris

Fattoria del Colle Chianti Superiore 2018, Italien 4 stjerner Lys men meget diskret i næsen. Røde bitre kirsebærnoter, tobak og strejf vanilje. Meget ligefrem i udtrykket med en mellemlang afslutning. Pæn men ikke prangende. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Quist Wine til 119 kr. tilbudspris

Domaine Fond Croze Romanaise 2018, Frankrig 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Mørke krydrede noter i duften. Brombær, lakrids, sort peber og timian noter i smagen. Vellavet vin med en flot intensitet og længde. Klassisk Cote du Rhone Villages i den bedre ende. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 100 kr. tilbudspris

Mas des Bressades Cuvee Tradition 2019, Frankrig. 4 stjerner Vin fra det sydlige Frankrig på en række forskellige druer. Solmoden stenfrugt i næsen. Anelse bitterhed i smagen med abrikos, fersken og lyse krydderier. Frugtig afslutning. Lidt simpel dog. 86 Alkoholprocent: 13,5% Set hos thewinecompany.dk til 65 kr. tilbudspris

Papale Primitivo Di Manduria 2019, Italien. 4 stjerner Intens krydret vin med masser af sorte bær, lakrids, peber og krydderier i smagen. Flot balanceret med en lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14% Set hos AMKA til 120 kr. tilbudspris

Fincher & Co Sauvignon Blanc Awatere Valley 2019, New Zealand. 4 stjerner

Hyldeblomst i næsen. Spinkel men med en pæn intensitet i smagen. Citrus, stikkelsbær og blomsternoter i smagen. Let grønne noter og en sprød afslutning. 88

Alkoholprocent.: 13,5%

Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Les Grands Cypres Lirac 2018, Frankrig. 4 stjerner Stort set ingenting i duften. I smagen solmodne sorte bærnoter og krydderier. Simpel ligefrem vin med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 15% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Cloudline Pinot Noir 2018, USA. 5 stjerner Fra Oregon med masser af solmodne jordbær i duften. Flot intensitet med masser af røde bær, lyse krydderier og hint vanilje. Flot balanceret med en frugtig afslutning. 90 Alkoholprocent: 14% Set hos Vinspecialisten til 149 kr. tilbudspris

Felsina Ranch Chianti Classico Riserva 2017, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN 100% sangiovese. Helstøbt vin. Mørke kirsebærnoter, lakrids, tobak, peber og vanilje i smagen. Flot intensitet og en yderst velbalanceret vin med en lang afslutning. Kontinuerligt blandt de bedste fra området. 94 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Domaine Brandis til 349 kr. tilbudspris

Tarapaca Gran reserva Cabernet Sauvignon Black Label 2017, Chile. 5 stjerner Intense sort solmodne bær i duften. Fortsætter i smagen med masser af solbær, tobak, varme krydderier og vanilje. Koncentreret med bløde venlige tanniner. Lang krydret afslutning. Klassisk Chile i den klart bedre ende. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 200 kr. tilbudspris

Cellier Des Princes Grand reserve Cotes du Rhone 2019, Frankrig 4 stjerner Masser af bærintensitet. Simpel meget ligefrem og vellavet Rhone vin med brombær, tobak og varme krydderier. Medium koncentration. Let bitterhed og tørhed i afslutningen. 88 Alkoholprocent.: 15% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Domaine de Buis-Rond Morgon Les Charmes 2019, Frankrig 4 stjerner Sødmefuld bolsje-agtig i duften. Spinkel med ribs, jordbær og let krydrede noter. Pænt balanceret med savner lidt mere dybde og længde. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Otto Suenson til 149 kr. tilbudspris

Domaine La Bouïssiere Cotes du Rhone 2018, Frankrig 5 stjerner GODT KØB Fyldig krydret næse. Pæn koncentration med brombær, timian, sort peber i smagen. Meget klassisk Rhone med masser af intensitet og lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Jysk Vin til 115 kr. tilbudspris

Bodega Lanzaga 2016, Spanien 5 stjerner Moderne Rioja fra Telmo Rodriguez. Masser af røde bærnoter i duft og smag. Frisk i udtrykket drevet af frugten med kun lidt fadpræg. Flot balanceret og meget imødekommende i stilen. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 130 kr. tilbudspris

Kumula Shiraz Reserve 2019, Sydafrika 4 stjerner Mørke brændte noter i duften. Frugtig ligefrem med sorte bær og varme krydderier. Medum koncentration. Lidt en-strenget. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Netto til 45 kr. tilbudspris

In Me Negroamaro Zinfandel 2019, Italien 4 stjerner Kogte bærnoter i duften. Sødmefuld i smagen med svesker, bagte krydderier og vaniljenoter. Pæn koncentration men sødmen for overvældende. Krydret afslutning. 86 Alkoholprocent.: 15% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Fabio Oberto Barolo 2015, Italien 5 stjerner Lys med krydrede noter i duften. I smagen kirsebær, kirsebærsten, kamfer, tobak og vanilje. Klassisk nebbiolo, velbalanceret med en pæn intensitet og længde. Savner måske lidt mere dybde. 90 Alkoholprocent.: 15% Set hos Gallovini til 149 kr. tilbudspris

Angelo Borrani Governo Rosso 2018, Italien 5 stjerner GODT KØB Mørke frugtige noter i næsen. Pæn koncentration med sorte bær, lakrids, tobak og krydderier. Pænt balanceret og en pæn krydret afslutning. Pæn allroundvin fra Toscana. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Supermarco til 84 kr. tilbudspris

Finca Estanquera 2018, Spanien 3 stjerner Diskret i duften. Meget lukket i udtrykket med sorte bær, mocca og vanilje bagved. Pæn koncentration med savner mere intensitet. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Holte vinlager til 79 kr. tilbudspris

Bruna Grimaldi Barbera d’Alba Scassa 2017, Italien 5 stjerner Næsten sort med intense sorte bær i duften. Flot balanceret med animalske noter, krydderier og masser af sorte bær i smagen. En stor og flot barbera der udfolder sig flot netop nu. 91 Alkoholprocent.: 15% Set hos Sprit & Co til 169 kr. tilbudspris

Ada Nada Neta Langhe Sauvignon 2019, Italien 5 stjerner GODT KØB Stikkelsbærnoter i duften. Pæn fyldig og intens hvidvin fra Piemonte med grønne æbler, citrus og florale noter i smagen. Velbalanceret med en sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Italux til 96 kr. tilbudspris

Luis Seabra Xisto Ilimitado 2018, Portugal 5 stjerner GODT KØB Vin på lokale druer fra Douro dalen. Kølig i stilen drevet af sorte bær med peber, lakrids og violer i smagen. Flot balanceret med en pæn syre og meget atypisk hvad man forventer fra området men på den gode måde. Lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 15% Set hos Laudrup Vin til 129 kr. tilbudspris

Vetusta Tempranillo 2018, Spanien 4 stjerner Anelse rustik i udtrykket med hengemte noter, brombær, mocca og vanilje. Ligefrem men stikker ikke særlig dybt. Mellemlang krydret afslutning. 86 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 65 kr. tilbudspris

Romain Duvernay Cotes du Rhone Villages Seguret 2017, Frankrig 4 stjerner Sorte bær i duften. Anelse bitterhed og tørhed møder en i smagen. Rustik i udtrykket med brombær, tobak og varme krydderier. Vil ikke rigtig lukke en ind. 87 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

Tesch Unplugged Riesling 2018, Tyskland 4 stjerner Meget frugtig næse domineret af røde æbler. Fortsætter i smagen med masser af solmodne frugtige noter og lette blomster. Pæn syre og ganske fyldig – men ikke specielt dyb i smagen. 87 Alkoholprocent.: 12% Set hos Supervin til 120 kr. tilbudspris

Haneweld Schwerdt Riesling 2019, Tyskland 5 stjerner GODT KØB Flot sprød næse. Grønne æbler, citrus og blomsternoter. Flot struktur, medium koncentration og en pæn sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 85 kr. tilbudspris

Domaine La Croix Belle Chardonnay 2018, Frankrig 2 stjerner Fra det sydlige Frankrig. Diskret næse og anelse lukket i smagen. Bitre stenfrugt noter med fersken, citrus og tørre krydderier. Synes ikke det fungerer og alkoholen dominerer i stedet. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefriends til 79 kr. tilbudspris

Schmitges Quer Einsteiger 2019, Tyskland 4 stjerner Blend af pinot blanc og pinot gris. Flot frugtig næse med masser af citrus og fersken noter. Sprød med medium koncentration. Flot balance og en pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Propperiet til 149 kr. tilbudspris

Domaine de La Baume Elisabeth Viognier 2019, Frankrig 3 stjerner Blomstrede noter i duften. Bitre noter i smagen med stenfrugt og gule æbler. Den høje alkohol fornemmes og den slutter kort. Hænger ikke helt sammen. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos VinCooperativet.dk til 59 kr. tilbudspris

Gfamiglia Barbanera Vecciano 2016, Italien. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Anelse modenhed i denne sangiovese baserede vin fra Toscana. Pæn fylde med brombær, lakrids, tobak og vanilje i smagen. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Gallovini til 99 kr. tilbudspris

Rousseau Sacharia Sauvignon Blanc 2018, Sydafrika. 5 stjerner Fadlagret sauvignon blanc. Sødmefuld krydret i duften. Fyldig og intens i smagen med masser af stenfrugt, vanilje og stikkelsbær. Flot balance og lang afslutning. Ikke ofte det fungerer med fad og denne drue – men her gør det! 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Bjerre Vin til 150 kr. tilbudspris

Rousseau Babette 2016, Sydafrika. 4 stjerner Blend af cabernet franc, cabernet sauvignon og merlot. Grøn og lidt urtet i duften. Masser kølige sorte bær, lakrids, violer og grøn peber i smagen. Pæn balance med fad og syre. Krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Bjerre Vin til 125 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her AFLYST

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST