Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Masser af gode vine i ugens vintest og ikke mindst et fremragende portvinskøb! Bedste vine var en kamp mellem Rhone, Languedoc og Carmignano med førstnævnte et mulehår bedre end de to andre. Men alle tre eksempler på fremragende vine til efterårets mad. Og de mørke tider er også portvinstid. Burmester har gennem mange år leveret særdeles god kvalitet især på tawny fronten. En enkeltårs colheita med 15 år på bagen til lidt over 100 kr. er bare en vin der kalder på at blive købt.

Dominio Basconcillos Finca de Altura 2018, Spanien 5 stjerner GODT KØB Masser af sorte bær i næsen. Fyldig med masser af brombær, mocca og vanilje noter i smagen. Ungdommelig i udtrykket men pænt balanceret med fad og tannin. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 15% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Domaine les Evigneaux Rasteau 2016, Frankrig 4 stjerner Mørk krydret næse. Fyldig med brombær, tobak, varme krydderier. Anelse bitre og tørre noter hvilket ikke klæder vinen. Krydret tør afslutning. 87 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Carmel Road Monterey Pinot Noir 2017, Californien 4 stjerner Masser af solmodne jordbær i duften. Sødmefuld og varm i smagen med masser af røde bær, lyse krydderier og vanilje. Pæn balance og en frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Jysk Vin til 119 kr. tilbudspris

Di Sipio Montepulciano d’Abruzzo 2015, Italien 3 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Tørre lidt rustikke noter i smagen med mørke bær og krydderier. Meget rustik og kommer ikke helt ud af glasset. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Italux til 98 kr. tilbudspris

Pecchenino Bricco Ravera Langhe Nebbiolo 2015, Italien 4 stjerner Lys med masser af krydrede noter. Klassisk nebbiolo med pænt tæmmede tanniner, syltede kirsebærnoter, tobak og vanilje. Pænt balanceret med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winefamly til 156 kr. tilbudspris

Vermonte Pinot Noir Rserva 2018, Chile 3 stjerner Meget svovlet i næsen. Mørke krydrede noter og solmoden frugt i smagen. Let urtet i udtrykket med en bitterhed og tørhed i eftersmagen som ikke er optimal. 86 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris

Luciano Arduini El Ciano Rosso 2014, Italien 4 stjerner Mørke frugtige noter. Koncentreret med brombær, sød lakrids og vanilje i smagen. Pæn syre og anelse bitterhed i eftersmagen. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 114 kr. tilbudspris

Domaine de Mongillon Visan 2017, Frankrig 5 stjerner GODT KØB Pæn koncentration med masser af sorte bær. Imødekommende med masser af bærintensitet. Flot balanceret, ikke voldsom dyb men fungerer flot. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Holte vinlager til 59 kr. tilbudspris

Moillard Crement de Bourgogne Brut 2018, Frankrig 4 stjerner Røde æbler i duften. Pæn mousse og bagved fersken, citrus og blomsternoter. Meget ligefrem, ikke specielt dyb og lang i smagen. 87 Alkoholprocent.: 12% Set hos VinCooperativet.dk til 59 kr. tilbudspris

The Originals Riesling 2018, USA 4 stjerner Sødmefuld frugt med fersken, abrikos og blomsternoter i duft og smag. Meget frugtig i udtrykket og anelse vandig i eftersmagen. Savner også lidt mere syre og struktur. 86 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Gallovini til 99 kr. tilbudspris

Prieuré Saint-Hippolyte 2018, Frankrig 4 stjerner Ikke meget i duften. Kommer bedre efter i smagen med melon, fersken og limefrugt noter. Medium koncentration. Frugtig men lidt kort i smagen. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos thewinecompany.dk til 65 kr. tilbudspris

Domaine de la Creuze Noire Poilly-Fuissé Montel 2016, Frankrig 3 stjerner Syltede frugt i duften. Meget intens og moden i udtrykket. Lette oxiderede noter, abrikos og smørblomst i smagen. Meget tung og bastant. Savner mere syre og elegance. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Supervin til 180 kr. tilbudspris

Nittnaus Beerenauslese Exquisit 2017, Østrig. 5 stjerner GODT KØB Flot intens næse med abrikos. Pæn koncentration med solmoden abrikos, licchi og honningnoter i smagen. Pæn syre og sprød sødmefuld afslutning. 90 Alkoholprocent.: 11% Set hos MENY til 90 kr. tilbudspris (½ fl.)

Rudi Rüttger Riesling Trocken 2019, Tyskland 4 stjerner Syrlige noter i duften. Røde æbler, citrus og blomster i smagen. Meget ligetil med en pæn sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supervin til 80 kr. tilbudspris

Gerand Bertrand L’Hospitalet Grand Vin 2018, Frankrig. 5 stjerner Blend af syrah, grenache og mouvedre fra enkeltmarken L’Hospitalet. Meget intens i duften med masser af røde bær. Røde kirsebær, violer, krydderier og vanilje i smagen. Flot balance og en kompleks spændende vin fra La Clape i det sydfranske. 92 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Vinspecialisten til 349 kr. tilbudspris

Clarendon Hills Grenache Kangarilla 2012, Australien. 4 stjerner Modne noter med rosenpeber i duften. Kirsebær, sort peber og varme asiatiske krydderier i smagen. Pæn koncentration og en vin dr bør nydes de næste 1-2 år. Pæn struktur men savner lidt mere dybde. Lidt kort afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Winefamly til 215 kr. tilbudspris

Sandhi Sta. Rita Hills Chardonnay 2018, Californien. 4 stjerner Tydeligt fadpræg i næsen. Syrlig lidt umoden frugt og en del fad. Savner lidt mere koncentration i frugten i forhold til fadet. Men derudover en pæn fyldig vin med sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Laudrup Vin til 249 kr. tilbudspris

Riglos Gran Cabernet Franc 2017, Argentina. 4 stjerner Moden lidt urtet næse. Bløde og venlige tanniner. Pæn intensitet og koncentration. Sorte bær, urter på den gode måde og vanilje. Flot struktur og afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Propperiet til 239 kr. tilbudspris

Tete de Cuvee de la Jasse 2017, Frankrig. 4 stjerner Mørke krydrede noter i duften. Fyldig krydret vin med brombær, peber og strejf vanilje i smagen. Anelse tørhed specielt i eftersmagen. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Skovgaard Vine til 110 kr. tilbudspris

Wente Beyer Ranch Zinfandel 2017, Californien. 4 stjerner Meget krydret næse domineret af sødmefulde noter. Intensiteten fortsætter i smagen med solmodne jordbær, varme krydderier og vanilje. Lidt for sød synes jeg men ellers meget ligefrem og meget typisk zinfandel. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Skjold Burne til 110 kr. tilbudspris

Romain Duvernay Lirac 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. Tør krydret i udtrykket med lette animalske noter, kirsebær og violer i smagen. Pæn balance og en pæn afslutning. Ganske flot vin til prisen. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos AndrupVin.dk til 119 kr. tilbudspris

Farnetella Chianti 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Indbydende næse og meget klassisk sangiovese i udtrykket drevet af røde bær, krydderier, tobak og vanilje. Flot balanceret, saftig med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Supermarco til 84 kr. tilbudspris

Epicuro Z-Zinfandel Organic 2019, Italien. 3 stjerner Varm krydret næse og i smagen sødmefuld med jordbær, brombær, varme krydderier og strejf vanilje. Anelse parfumeret med en lidt tør kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Chateau Tour Prignac 2017, Frankrig. 3 stjerner Fra Bordeaux. Lidt grøn urtet næse. Spinkel i udtrykket med solbær, tobak og vaniljenoter. Savner lidt mere af det hele. Tør kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos AMKA til 120 kr. tilbudspris

Finca Meryos Crianza 2017, Spanien. 4 stjerner Vin fra Ribera del Duero. Sorte bær i duften som fortsætter i smagen med moccanoter, chokolade og vanilje. Flot koncentration og klassisk crianza i udtrykket. Tør mellemlang afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Sprit & Co til 159 kr. tilbudspris

Domaine Saint Gayan Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 4 stjerner Syrlig næse. Anelse spinkel og meget frugtig med røde bær og lette krydderier. Tør i eftersmagen og ikke så lang i smagen. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis Vine til 85 kr. tilbudspris

Hanewald-Schwerdt Spätburgunder 2018, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Lys, krydret næse. Imødekommende med ribs, jordbær og vilde krydderier. Medium koncentration. Let urtet med en pæn krydret afslutning. Ganske pæn vin til prisen. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Mr. Ruby til 95 kr. tilbudspris

Burmester Colheita 2005, Portugal. 6 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af karamel i duften. Flot balanceret og intens i smagen med toffee, svesker og vanilje. Medium koncentration, pakket ind af en fin syre. Lang elegant afslutning. Til prisen et røverkøb! 92 Alkoholprocent.: 20% Set hos Irma, VinCooprativet.dk til 129 kr. tilbudspris

Acustic Braó 2016, Spanien. 5 stjerner Carignan og grenache fra gamle vinstokke i Montsant. Modne mørke bærnoter i duften. Fyldig vin i et køligt udtryk med sorte kirsebær, lakrids og vanilje i smagen. Bløde tanniner og en spændende vin med en let parfumeret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 15% Set hos Erik Sørensen Vin til 160 kr. tilbudspris

First Drop Mothers Milk 2017, Australien. 4 stjerner Varme sorte bær i duften. En mørk krydret shiraz med brombær, sort peber, varme krydderier og vanilje i smagen. Meget klassisk og ligefrem. Let sødmefuld i eftersmagen. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Philipson Wine til 100 kr. tilbudspris

Domaine de Marcoux Chateauneuf-du-Pape 2017, Frankrig. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Masser af bærintensitet i duften. Virkelig intens og vibrerende frugt i smagen domineret af røde kirsebær og varme krydderier. Bløde venlige tanniner – flot struktur og en lang afslutning. Meget imødekommende og flot! 94 Alkoholprocent.: 15% Set hos Domaine Brandis til 349 kr. tilbudspris

Cotes du Rhone 2019, Frankrig. 2 stjerner Intet i duften. Tør og bitter i smagen med sorte bær og lette krydderier. Ikke megen intensitet og rimelig kort. 82 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Lidl til 45 kr. tilbudspris

Bread & Butter Cabernet Sauvignon 2018, Californien. 4 stjerner Solmodne solbær i duften. Sødmefuld og parfumeret med solmodne bær og vanilje i smagen. Bløde tanniner. Savner lidt bedre struktur og især syre. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Gallovini til 99 kr. tilbudspris

Newton Chardonnay Unfiltered 2016, Californien. 4 stjerner Fyldig fadlagret chardonnay fra Napa valley med masser af toastpræg, fersken, tropisk frugt og citrus i smagen. Flot koncentration, pænt balanceret og masser af komplekse noter. Flot og klassisk chardonnay. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos LVMH til 369 kr. tilbudspris

Piaggia Riserva 2016, Italien. 5 stjerner Spændende vin fra Carmignano lige nord for Firenze. Intense kirsebærnoter i duften. Yderst flot struktur og meget indbydende med mørke bær, tobak, krydderier og vanilje. Lang afslutning. 93 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Adriat vinimport til 350 kr.

Klee Pinot Noir 2018, USA. 5 stjerner Fra Oregon. Lys med masser af røde bær i næsen. Frugtig i smagen med jordbær, hindbær, roser og vanilje. Elegant og vellavet vin med en pæn syre og afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinmonopolet til 200 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her AFLYST

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST