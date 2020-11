Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Specielt en vin blæste mig omkuld i ugens vintest. En supertoscana som bare kan alt det man ønsker sig og viser at det måske er tæt på at være verdens vincentrum sammen med Bourgogne lige pt. Ugens bedste køb var der en del forskellige bud om men i sidste ende var det en yderst vellavet cabernet sauvignon fra Chile som løb med prisen. Specielt grundet en fantastisk balance i vinen.

Detective 100% Grenache 2019, Frankrig. 4 stjerner Solmodne jordbær i duften. Pæn koncentration med masser af sorte bær og krydderier i smagen. Simpel men vellavet vin med en krydret afslutning. Fire store stjerner. 87 Alkoholprocent.: 15% Set hos Fakta til 50 kr. tilbudspris

Weingut Konstanzer Chardonnay Weissburgunder vom Vulkan 2019, Tyskland. 4 stjerner Melon i næsen. Meget frugtig og ligefrem i udtrykket med fersken, citrus og lette blomsternoter. Syrerig med en medium koncentration. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos AMKA til 100 kr. tilbudspris

Birgit Eichinger Ried Strasser Hasel Grüner Veltliner 2019, Østrig. 4 stjerner Syrlig næse og meget citrus dreven. Meget mineralsk i udtrykket med flintnoter, citrus og grønne pærer. Medium koncentration. Meget stringent. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

Meloisey Bourgogne Hautes Cotes de Beaune Chardonnay 2017, Frankrig. 3 stjerner Lette fersken noter i duften. Ikke specielt intens i duft og smag. Stenfrugt, citrus og strejf vanilje i smagen. Jævn Bourgogne. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Gallovini til 149 kr. tilbudspris

Adam Gewurztraminer 2018, Frankrig. 5 stjerner Intense blomstrede noter i duften. Flot koncentration og intensitet. Masser af honning, moden abrikos og blomster i smagen. Lang vedvarende afslutning. Klassisk Alsace gewurz. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos MENY til 160 kr. tilbudspris

Clos de les Siete 2017, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Malbec domineret blend. Masser af sorte bær i næsen. Pæn koncentration og forholdsvis kølig i stilen med blommer, mørke krydderier, rødt kød og vanilje i smagen. Flot struktur og krydret afslutning. Meget international i udtrykket. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Irma, VinCooperativet til 100 kr. tilbudspris

Hewitson Baby Bush 2017, Australien. 5 stjerner Lys med masser af røde bær i næsen. Krydret med solbær, urter, vilde krydderier i smagen. Medium koncentration men kraftig specielt i eftersmagen. Spændende vin. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 145 kr. tilbudspris

Muruve Reserva 2015, Spanien. 4 stjerner Tempranilla fra Toro i det vestlige Spanien. Sorte bær i duften. Masser af umiddelbar brombær, mocca og vanilje i smagen. Ikke specielt koncentreret og slutter lidt brat og tørt. 86 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 95 kr. tilbudspris

Palliser Pinot Noir 2018, New Zealand. 5 stjerner Masser af hindbær i næsen. En flot ikke specielt koncentreret vin med masser af røde bær, især jordbær og ribs i smagen. Pæn intensitet og en let krydret afslutning. Imødekommende vellavet vin. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Laudrup Vin til 219 kr. tilbudspris

Edna Valley Pinot Noir 2017, Californien. 4 stjerner Jordbær i duften. Masser af bløde venlige røde bær, lyse krydderier og vanilje i smagen. Simpel og meget ligefrem. Pæn balance og afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Føtex, Bilka til 85 kr. tilbudspris

Felsina I Sistri Chardonnay 2018, Italien. 5 stjerner Fersken i duften. Medium koncentration med en flot fad integration. Blød og venlige med stenfrugt, mandler og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en fin silkeblød afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Domaine Brandis til 149 kr. tilbudspris

Sobrero Moscato d’Asti 2019, Italien. 4 stjerner Masser af flormelis i duften. Sødmefuld med moden abrikos, honning og blomster i smagen. Pænt balanceret og ikke for klistersød. Pæn syre og afslutning. 88 Alkoholprocent.: 5% Set hos AndrupVin til 85 kr. tilbudspris

Cono Sur 20 Barrels Cabernet Sauvignon 2017, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Fyldig varm og krydret i duft og smag. Masser af solmodne solbær, tobak, varme krydderier og vanilje. Klassisk oversøisk cabernet. Flot balanceret og en lang afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

Tinto Negro Malbec 2018, Argentina. 4 stjerner Mørke krydrede bær i duften. Fyldig og drevet af frugten med blommer, violer og strejf vanilje. Pænt balanceret og en fin vellavet vin. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Otto Suenson til 99 kr. tilbudspris

Rodney Strong Old Vines Zinfandel 2016, Californien. 5 stjerner Masser af jordbær og varme krydderier i duften. Velbalanceret og flot vin med masser af umiddelbare frugtige noter, let brændte krydderier og vanilje. Flot længde. 91 Alkoholprocent.: 15% Set hos Skjold Burne til 200 kr. tilbudspris

Braun 2punkt0 Spätburgunder 2015, Tyskland. 3 stjerner Lys meget krydret i næsen. Sødmefuld krydret i smagen med solmodne jordbær, bagte krydderier og vanilje. Alkoholen stikker noget. Til den modne side allerede nu og ender lidt varm og kort. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Skovgaard Vine til 170 kr. tilbudspris

Léon Perdigal Rasteau 2019, Frankrig. 4 stjerner Mørke bær i duften. Klassisk Rhone med lidt rustikke noter. Sorte bær, tobak og varme krydderier. Pæn længde. 88 Alkoholprocent.: 15,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 65 kr. tilbudspris

Les Portes du Castelas Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 4 stjerner Flot krydret næse. Imødekommende med masser af sorte bær, tobak og peber i smagen. Fint balanceret og en klassisk Rhone. Lidt tør og bitter i afslutningen dog. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Sprit & Co til 99 kr. tilbudspris

Torre Rosazza Sauvignon 2019, Italien. 5 stjerner Frisk stikkelsbærnæse. Pæn stringent i udtrykket med syrlige æbler, citrus og lette blomsternoter. Flot balance og sprød afslutning. 90 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supermarco til 125 kr. tilbudspris

Max Ferd. Richter Wehlener Sonnenuhr Riesling Kabinett 2019, Tyskland. 5 stjerner Lette sødmefulde noter i duften. Blød og venlig med honningsødme, flot syre og grønne æbler. Meget præcis og flot vin som vil udvikle sig flot i de næste år. 90 Alkoholprocent.: 9% Set hos Vinspeciaslisten til 169 kr. tilbudspris

Stepp Pinot Noir Buntsandstein 2017, Tyskland. 5 stjerner Roser i duften. En let og krydret pinot med masser af karakter. Jordbær, hindbær, flintede noter og vanilje. Pænt balanceret med en flot lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefamly til 126 kr. tilbudspris

Murphy Pinot Noir 2018, Californien. 4 stjerner Masser af jordbær i duften. Lyse røde bær, varme krydderier og vanilje. Meget solmoden og ligefrem i udtrykket. En pleaser vin. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Jysk Vin til 110 kr. tilbudspris

Jean-Michel Guillon Bourgogne Les Graviers 2018, Frankrig. 5 stjerner Mørk og intens i næsen med masser af skovbær. Flot ren frugtig med masser af røde bærnoter, skovbund og vanilje i smagen. En flot og anderledes Bourgogne med en pæn dybde og længde. 92 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Theis Vine til 250 kr. tilbudspris

Domaine Daniel Rion Cote de Nuits-Villages Mosaic 2017, Frankrig. 4 stjerner Frugtig næse. Masser af jordbær, røde kirsebær, lette krydderier og vanilje i smagen. Medium koncentration med en dog lidt kort tør afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Vinmonopolet til 200 kr. tilbudspris

Cave Saint Desirat Saint Joseph 2018, Frankrig. 4 stjerner Intense sorte bær i duft og smag. Drevet af frugten med brombær, sort peber og krydderier. Anelse tørhed i afslutningen. Lidt rustik i stilen. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Holte vinlager til 140 kr. tilbudspris

Closerie de Vaudieu Chateauneuf-du-Pape 2018, Frankrig. 5 stjerner Røde bær i duften. Medium koncentration og en vellavet og ganske imødekommende vin med brombær, vilde krydderier, tobak og sort peber. Pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Philipson Wine til 150 kr. tilbudspris

Burmester Vintage Port 2017, Portugal. 4 stjerner Animalsk i duften og meget intens. Koncentreret med sorte blommer, lakrids, rosin og vanilje i smagen. Anelse tørhed og ikke specielt dyb i smagen. Frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent.: 20% Set hos Irma, VinCooperativet til 249 kr. tilbudspris

Di Sipio Riesling Terre di Chieti 2017, Italien. 4 stjerner Let meget umiddelbar riesling lidt svag i næsen men kommer bedre efter det i smagen med grønne æbler, limefrugt og lette florale noter. Lidt kort i smagen dog. 86 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Italux til 100 kr. tilbudspris

Bottega Vinai Pinot Nero 2017, Italien. 4 stjerner Varme krydderier i næsen. Frisk i udtrykket med solmodne jordbær, hindbær og strejf vanilje. Lys og let vin, vellavet med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Holte vinlager til 120 kr. tilbudspris

Pfaff Riesling Cuvee Jupiter 2019, Frankrig. 3 stjerner Citrus næse. Spinkel med grønne æbler, citrus og blomster i smagen. Savner lidt mere krop og syren meget dominerende. 85 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 65 kr. tilbudspris

Rousseau Grace Sauvignon Blanc 2019, Sydafrika. 5 stjerner Masser af hyldeblomst i næsen. Syrlig med intense smagsnoter af stikkelsbær, citrus og blomster. Flot struktur og sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Bjerre Vin til 100 kr. tilbudspris

Seven Springs Syrah 2015, Sydafrika. 4 stjerner Mørk fyldig med masser af brombær, sort peber og varme krydderier. Pæn intensitet og en mellemlang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Bjerre Vin til 125 kr. tilbudspris

San Giusto a Rentennano Percarlo 2016, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Stor og imponerende vin med masser af intensitet i duft og smag. Flot koncentration og i smagen sorte kirsebær, karl johan svampe, kølige vilde krydderier og vanilje. En stor og ganske imponerende vin meget terroir dreven. 97 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Adriat Vinimport til 499 kr. tilbudspris

Berhard Huber Malterdinger 2017, Tyskland. 5 stjerner Lys og frugtig med masser af hindbær, ribs, lyse krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret med en flot lang afslutning. Konsistent godt hus fra Baden som bare fortsætter med sønnen bag roret nu. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Mr. Ruby til 219 kr. tilbudspris

Long Valley Pinot Noir 2018, Californien. 5 stjerner Sødmefuld krydret næse. Masser af solmoden jordbær, hindbær og varme krydderier i smagen. Klassisk Californisk pinot noir, pænt balanceret og meget imødekommende. Krydret fin afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Supervin.dk til 120 kr. tilbudspris

San Giusto a Rentennano Chianti Classico 2018, Italien. 5 stjerner Sorte kirsebær i næsen. Fyldig og kraftig Chianti med masser af blåbær, flint, kalk. tobak, krydderier og strejf vanilje. Flot syre og lang afslutning. Virkelig flot udtryk. 92 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Adriat Vinimport til 169 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

