Weekendens bedste vinkøb

To vine blev ugens bedste vine – hvordan kan det dog lade sig gøre vil nogen givet tænke når de læser ugens test. Men det var to fremragende vine – den ene en Barolo fra den fremragende 2016 årgang og den anden en dessertvin fra Toscana. To vidt forskellige vine og derfor valgte jeg at lade begge vine vinde. Ugens bedste køb var der dog ingen tvivl om da en Chianti Classico til 120 kr. virkelig er et godt køb både til at nyde nu eller gemme en 3-5 år.

Cenyth 2016, Californien. 5 stjerner Blend domineret af cabernet franc. Moden i næsen med svampede og krydrede noter. Blomme, uter, peber, tobak og vanilje i smagen. Stadig en del tannin. Pæn koncentration og længde. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Jysk Vin til 169 kr. tilbudspris

The Wedge Pinotage 2018, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB En svær drue at tøjle men lykkes flot her. Krydret næse, lys med blommer, let bagte krydderier og vanilje i smagen. Flot balance og meget frugtig i stilen. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Torraccia La Mostella 2017, Italien. 2 stjerner Lette røde kirsebær i duften. Syrlig og meget bitter med røde bær, ribs og bitterstof. Meget udtørrende i munden og kort i smagen. 82 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Gallovini til 89 kr. tilbudspris

Corte Alle Mura Chianti Riserva 2015, Italien. 3 stjerner Diskret næse. Bitter i smagen med mørke bær, tobak og varme krydderier. Rimelig koncentration men ikke særlig intens. Tør lidt kort afslutning. 84 Alkoholprocent.: 13% Set hos Lidl til 55 kr. tilbudspris

Hacienda Solano 2018, Spanien. 4 stjerner Ung vin fra Ribera del Duero. Masser af sorte bær i duften som fortsætter i smagen med varme krydderier, tobak og moccanoter. Pæn struktur, ganske imødekommende med en krydret let tør afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinmonopolet til 130 kr. tilbudspris

Castello di Querceto Chianti Classico 2017, Italien. 5 stjerner BEDSTE KØB Flot intens næse med masser af kirsebær. Ren og pæn i udtrykket med let tørre bitre kirsebær, krydderier, tobak og vanilje. Klassisk Chianti, vellavet med en pæn krydret afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13% Set hos Theis Vine til 120 kr. tilbudspris

Sobrero Barolo Ciabot Tanasio 2015, Italien. 5 stjerner Lyse krydrede noter i duften. Forholdsvis varm i udtrykket med røde kirsebær, varme krydderier, tobak og vanilje. Pænt balanceret med en fin tør krydret afslutning. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 199 kr. tilbudspris

Falesco Tellus Syrah 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fra Lazio nær Rom. Masser af sorte bær i næsen. Flot struktur drevet af frugten. Sorte kirsebær, vilde krydderier og strejf vanilje. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Supermarco til 75 kr. tilbudspris

Vina Rufina Crianza 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Vin på tempranillo fra Cigales. Mørke krydrede noter. Flot koncentration og struktur. Brombær, tobak, mocca og vanilje i smagen. Ganske intens med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Skjold Burne til 110 kr. tilbudspris

Sampietrana Settebraccia 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin på negroamaro og susumaniello. Mørk med animalske noter i duften. Intense sorte bær, sort peber, varme krydderier og vanilje i smagen. Flot koncentration og længde. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Italux til 98 kr. tilbudspris

Rodal Pla de Moretitx 2017, Spanien. 4 stjerner Blend fra Mallorca. Varm krydret næse. Medium koncentration med sødmefulde røde let bitre kirsebær i smagen, tobak og krydderier. Tør mellemlang afslutning. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 95 kr. tilbudspris

Jeff Carrel Les Darons 2018, Frankrig. 4 stjerner Diskret næse. Mere intens i smagen med masser af sorte bær og vilde krydderier. Imødekommende og meget ligefrem. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 85 kr. tilbudspris

Siciliana 1924 Pacificus Syrah 2018, Italien. 5 stjerner Næsten sort meget intens syrah. Flot struktur med masser af sorte bær, lakrids, sort peber og vanilje i smagen. Koncentreret men velbalanceret især med fad og alkohol. Lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent.: 15% Set hos AndrupVin til 179 kr. tilbudspris

Lisini San Biagio 2016, Italien. 4 stjerner Røde bær i næsen. Saftig i udtrykket og meget umiddelbar. Masser af frugtige røde kirsebær, lyse krydderier og strejf vanilje. Medium koncentration og en varm krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Otto Suenson til 149 kr. tilbudspris

Old Codger Fine Old Tawny, Australien. 5 stjerner Sødmefuld krydret næse. Lys og meget varmt krydret med svesker, rosiner og julekrydderier i smagen. Fin syre og alkoholen velintegreret. Spændende alternativ til en portugiser. 90 Alkoholprocent.: 18,5% Set hos Sprit & Co til 179 kr. tilbudspris

Pelissero Nubiola Barbaresco 2014, Italien. 4 stjerner Mørke krydrede noter i næsen. Kølig i udtrykket med en del tannin. Sorte bær, kamfer, lakrids, pibetobak og vanilje. Meget tør specielt i afslutningen. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris

San Cassiano Valpolicella Ripasso 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørk intens krydret i udtrykket med sorte kirsebær, sveskepræg, varme krydderier og vanilje i smagen. Flot ripasso præg og en fin krydret afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Skovgaard Vine til 120 kr. tilbudspris

Canadelas 718 2017, Spanien. 3 stjerner Blend fra Valencia. Meget parfumeret hvilket ikke klæder vinen. I udtrykket let bitter og meget tør. Sorte bær, krydderier, mocca og vanilje. Kort afslutning. Synes ikke den hænger sammen. 84 Alkoholprocent.: 14% Set hos MENY til 58 kr. tilbudspris

Bodegas Forcada Garnacha 2018, Spanien. 4 stjerner Sødmefuld krydret i duften. Krydret spændende vin fra Rioja. Pæn syre og masser af let sødmefulde kirsebær, vilde krydderier og vanilje i smagen. Lidt tung i udtrykket men ellers ganske fin vin. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos thewinecompany.dk til 109 kr. tilbudspris

Pio Cesare Barolo 2016, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN Røde bær i næsen. Klassisk vellavet med sorte kirsebær, kamfer og mørke krydderier. Tanninbid men velintegreret. Flot lang afslutning. Ganske klassisk overbevisende. 95 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Laudrup Vin til 439 kr. tilbudspris

Melnik 1964, Bulgarien. 5 stjerner Fra glemte fade fundet for få år siden. En sød vin med en duft af portvin og sherry med meget oxiderede noter. Mørk krydret i smagen med mahogni, svesker, julekrydderier og tobak i smagen. Velegnet specielt til kraftig ost. Fremstår frisk og meget klar nu. Spændende vin som klart kan anbefales at prøve. 93 Alkoholprocent.: 16% Set hos Vinspecilaisten til 349 kr. tilbudspris (0,37 l)

Seven Springs Pinot Noir 2015, Sydafrika. 4 stjerner Frugtig meget ligefrem pinot noir. Jordbær, hindbær i duft og smag. Pæn syre men ikke så lang og dyb i smagen. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Bjerre Vin til 125 kr. tilbudspris

Jülg Spätburgunder Sonnenberg 2018, Tyskland. 5 stjerner Flot krydret næse. I smagen vilde krydderier, urter, hindbær og boysenbær. En flot og vellavet vin, meget imødekommende men med en flot dybde og længde. 92 Alkoholprocent.: 13% Set hos Mr. Ruby til 249 kr. tilbudspris

Weingut Konstanzer Grauburgunder vom Vulkan 2015, Tyskland. 5 stjerner GODT KØB Fersken og let tropisk frugt i duften. En fyldig let krydret hvidvin med pæn intensitet og masser af stenfrugtsmag. Pænt balanceret med en sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos AMKA til 100 kr. tilbudspris

Raoul Gautherin Chablis 1 cru Vaillon 2017, Frankrig. 5 stjerner Vokspræg i duften. Fyldig ganske flot vin med fersken, gule æbler og mineralske noter i smagen. Flot struktur og en lang vedvarende afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefamly til 190 kr. tilbudspris

Laurent Ponsot Bourgogne Cuvee du Perce-Neige 2017, Frankrig. 5 stjerner Fersken i næsen. Flot syrerrig i udtrykket med kølige stenfrugtnoter og så kommer fadnoterne. Ganske flot balanceret med en flot ren frugtig afslutning. Flot vin! 92 Alkoholprocent.: 13% Set hos Domaine Brandis til 249 kr. tilbudspris

Seven Springs Syrah Rosé 2019, Sydafrika. 4 stjerner Lyse røde bær i næsen. Simpel meget ligefrem rosé. Anelse sødmefuldt bolsjepræg i smagen med ribs, jordbær og blomster. Pæn syre og en mellemlang afslutning. 87 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Bjerre Vin til 100 kr. tilbudspris

La Chablisienne Chablis La Pierrelée 2017, Frankrig. 4 stjerner Fyldig i næse og smag. Fersken, blomster og mineralitet i smagen. Savner lidt i syren. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Philipson Wine til 120 kr. tilbudspris

Skærsøgaard White Top 2019, Danmark. 4 stjerner Blend af sauvignon gris, orion og solaris. Flot syrligt udtryk med stikkelsbær noter, citrus og grønne æbler i smagen. Ikke voldsom intens og anelse spinkel. Men vellavet vin med en sprød afslutning. 87 Alkoholprocent.: 11% Set hos Skærsøgaard til 200 kr. tilbudspris

J. Laurens Clos des Demoiselles Cremant de Limoux NV, Frankrig. 4 stjerner Grønne æbler i næsen. Let sødmefuld og frugtig med acasie, lette honning og abrikosnoter. Flot mousse og meget imødekommende i udtrykket. Pæn længde men savner lidt mere dybde. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Vinspecialisten til 179 kr. tilbudspris

Ciacci Piccolomini d’Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso 2015, Italien. 5 stjerner Enkeltmarks brunello og hvilken en. Krydret næse. Klassisk i udtrykket med let bitre kirsebærnoter, kirsebærsten, tobak, mineralske noter, lyse varme krydderier og vaniljenoter. Flot struktur og dybde. Lang krydret afslutning. 95 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Adriat Vinhandel til 549 kr. tilbudspris

Mazzei No 10 Fonterutoli 2018, Italien. 4 stjerner Røde kirsebær i duften. Medium koncentration med røde bær, tobak og vanilje strejf i smagen. Anelse tørhed i afslutningen. Savner lidt længde og dybde. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Irma, VinCooperativet.dk til 79 kr. tilbudspris

Spier Signature Sauvignon Blanc 2020, Sydafrika. 4 stjerner Modne stikkelbær i duften. Pæn intensitet og koncentration. Tropiske frugt noter og limefrugt i smagen. Simpel og jeg savner lidt mere syre til at trække friskheden op. Men til prisen ganske pæn. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Kvickly, Superbrugsen m.fl. til 32 kr. tilbudspris

Chateau Tour de Laroze 2013, Frankrig. 4 stjerner Fra Margaux. Modne noter og meget klassisk Bordeaux i udtrykket. Solbær, tobak, læder og strejf vanilje. Anelse tørhed men ellers pæn koncentration og længde. 88 Alkoholprocent.: 13% Set hos Kvickly, Superbrugsen m.fl. til 179 kr. tilbudspris

Spier Signature Chenin Blanc 2020, Sydafrika. 4 stjerner Fersken noter i duften. Fyldig vin med pæn intensitet og tropiske frugt, ananas, mango og lime i smagen. Alkoholen lidt dominerende. Til prisen flot køb. 87 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Kvickly, Superbrugsen m.fl. til 32 kr. tilbudspris

Spier Stilberg Red Blend 2019, Sydafrika. 4 stjerner Frugtig meget ligefrem i udtrykket med masser af sorte bær, varme krydderier og strejf vanilje. Pænt balanceret med en fin let krydret afslutning. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos fakta til 50 kr. tilbudspris

Leonard RD Villa 116 Shiraz NV, Australien. 4 stjerner Imødekommende klassisk shiraz med varme krydderier, brombær og vanilje. Medium koncentration. Sød krydret afslutning. Simpel ligefrem vin. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winelovers.dk til 74 kr. tilbudspris

Quinto do Pego 10 års Tawny, Portugal. 5 stjerner Mørke intense rosin noter i duften. Koncentreret med en yderst flot og dyb smag af svesker, julekrydderier og vanilje. Lang vedvarende afslutning. Flot 10 års fra den dansk ejede vingård i Douro. 92 Alkoholprocent.: 20% Set hos Jysk Vin til 329 kr. tilbudspris

Elephant Hill Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 3 stjerner Stikkelsbær i duften. Forholdsvis spinkel med grønne æbler, citrus og lette blomsternoter i smagen. Ikke specielt intens og lidt kort. 86 Alkoholprocent.: 12.5% Set hos Juuls til 139 kr. tilbudspris

San Giusto A Rentennano Vin San Giusto 2012, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN 90% Malvasia og 10% Trebbiano druer, håndplukket når de er perfekt modnet og tørres på stativer i et godt ventileret rum for omkring 140 dage. Intense orangenoter i næsen. Tyktflydende som sirup med honning, appelsin, krokant og varme krydderier i smagen. Meget intens og koncentreret, men pakket ind af en flot syre. Lang afslutning. Eliksir for sjælen. 97 Alkoholprocent.: 9,5% Set hos Adriat Vinhandel til 449 kr. tilbudspris (0,37 l)

