Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com

Årets første vintest har en del gode køb at starte året med. Og i mange stilarter. Bedste køb kommer fra Ribera del Duero som de senere år har vist at man med den mere frugtige stil og mindre fadlagring kan finde nogle rigtig imødekommende flotte vine på tempranillo druen. Så det er bestemt et område jeg vil opfordre man holder øje med.

Bandini Chianti Classico 2015, Italien. 4 stjerner Kirsebær i duften. Klassisk Chianti med let bitre kirsebær, kirsebærsten, lyse krydderier og strejf vanilje. Anelse tørhed i eftersmagen. Pæn ligefrem uden dog at imponere meget. 88 Alkoholprocent.: 14 % Set hos Italux til 104 kr. tilbudspris

Te Mata Sauvignon Blanc 2020, New Zealand. 4 stjerner Fra Hawkey’s Bay. Stikkelsbær i duften. Pæn intensitet med let urtede noter, grønne æbler og stikkelsbær. Pæn balance og en sprød fin afslutning. Fire pæne stjerner. 89 Alkoholprocent.: 13 % Set hos Laudrup Vin til 119 kr. tilbudspris

Seven Springs Sauvignon Blanc 2019, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Intense hyldeblomstnoter i næsen. Pæn struktur og masser af intensitet i smagen. Stikkelsbær, tropiske frugtnoter og blomster. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Bjerre Vin til 100 kr. tilbudspris

Monteabellon A cappela Crianza 2016, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af intense sorte bær i næsen. Brombær, mocca, møkre krydderier og vanilje. Klassisk Ribera del Duero, vellavet med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis Vine til 100 kr. tilbudspris

Landhaus Paul Grüner Veltliner 2019, Østrig. 3 stjerner Diskret i næsen. Meget simpel i udtrykket med græsnoter, citrus og grønne æbler. Medium koncentration men noget en-strenget. Sprød men kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 12% Set hos thewinecompany.dk til 75 kr. tilbudspris

Otto Cento Primitivo 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blommer i duften. Pæn fyldig vin med masser af umiddelbar frugtsmag, mørke krydderier og strejf vanilje. Tør med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 75 kr. tilbudspris

Herrenhof Blanc de Noir 2019, Tyskland. 4 stjerner Hvidvin lavet på rødvinsdruer, i dette tilfælde primært pinot noir. Frisk i duften med melon noter. Anelse let sødme i smagen med røde æbler, citrus og lyse krydderier. Pæn syre og en medium koncentration. Sprød afslutning. 88 Alkoholprocent.: 12% Set hos Bjerre Vin til 100 kr. tilbudspris

Elephant Hill Sea Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Røget i duften med stikkelsbærnoter bagved. Saltet i smagen med hvide bær, blomster, citrus og mineralske noter. Spændende og meget anderledes sauvignon blanc. Lidt kort dig. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Juuls til 249 kr. tilbudspris

Gustave Lorenz Crement d’Alsace Zero Dosage NV, Frankrig. 4 stjerner Grønne æbler i næsen. Knastør med fersken, citrus og æbler i smagen. Pæn mousse og en medium intensitet i smagen. Savner lidt mere fylde men ellers ganske vellavet crement. Sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Supervin til 150 kr. tilbudspris

El Goru 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Blend med især monastrell fra Jumilla i det østspanske. Mørke krydrede noter i duften. Fin koncentration og masser af brombær, lakrids og mørke krydderier i smagen. Fin balance og længde. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Holte vinlager til 80 kr. tilbudspris

Marrone Barbera d’Alba Carlot 2018, Italien. 4 stjerner Lys og let barbera med skovbær, lyse krydderier, strejf vanilje og en del syre. Medium intensitet med en sprød afslutning. Savner lidt mere af det hele. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Gallovini til 99 kr. tilbudspris

Resalte VS 2017, Spanien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Tempranillo fra Ribera del Duero. Frisk i udtrykket med masser af sorte bær, tobak, mocca og vanilje i smagen. Pæn koncentration men meget venlig og ligefrem med en flot lang krydret afslutning. Meget vellykket vin! 91 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Jysk Vin til 119 kr. tilbudspris

Sartori Valpolicella Ripasso 2017, Italien. 4 stjerner Pæn letkrydret næse. Sorte bær, varme krydderier og let sødmefuld rosinpræg i eftersmagen. Vellavet og tro mod ripasso konceptet. Pæn krydret afslutning. Fire store stjerner. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos AMKA til 110 kr. tilbudspris

Leonard RD Villa 116 Cabernet Merlot NV, Australien. 4 stjerner Frugtig krydret vin med lette solbær, brombær og bagte krydrede noter. Medium koncentration. Vellavet vin med en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winelovers.dk til 69 kr. tilbudspris

Podere La Berta Sangiovese 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fra Romagna i det centrale Italien. Masser af vilde krydrede noter i duften. Medum koncentration med en pæn intens smag af skovbær, peber, lakrids og vanilje. Pænt balanceret med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent.: 13% Set hos Supermarco til 100 kr. tilbudspris

Tator Primitivo 2018, Italien. 4 stjerner Alkoholprocent.: 17,5% Meget tæt alkoholtung næse. Koncentreret med en del sødme. Henkogte blommer, varme krydderier, mocca og vanilje i smagen. En tung og kraftig vin. Pæn lang afslutning. 88 Set hos MENY til 120 kr. tilbudspris

Bernhard Huber Müller Thurgau 2018, Tyskland. 4 stjerner Floral i næsen. Pæn stringent syre, masser af blomster, røde æbler og citrus i smagen. Pænt balanceret med en sprød afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Mr. Ruby til 149 kr. tilbudspris

Domaine Fond Croze Confidence Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Intense skovbærnoter i duften. Klassisk Cotes du Rhone med masser af krydderier, sorte bær og pebernoter. Saftig og krydret i udtrykket med en pæn afslutning. Sikkert godt køb! 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Erik Sørensen Vin til 80 kr. tilbudspris

Cami de Flors Cava NV, Spanien. 4 stjerner Citrus i duften. Lidt spinkel med æblenoter og fersken i smagen. Simpel og meget ligefrem. Kort sprød afslutning. 87 Alkoholprocent.: 11,5% Set hos Sprit & Co til 79 kr. tilbudspris

Cellier des Princes Heredita 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af krydderier i duften. Klassisk Rhône med brombær, peber og varme krydderier. Fin balance og længde. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 88 kr. tilbudspris

Shaya 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra Rueda på verdejo druen. Melon i duften. Pæn koncentration og intensitet. Frugtig drevet af stenfrugter, citrus og lette blomsternoter. Pæn balance og længde. 89 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

Sandrone Barbera d’Alba 2018, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Blommer i duften. Pæn koncentration pakket ind af en flot syre. Intense sødmefulde sorte kirsebær, lakrids og animalske noter. Yderst vellavet med en flot lang afslutning. 93 Alkoholprocent.: 14% Set hos Domaine Brandis til 199 kr. tilbudspris

Bold & Spicy Shiraz Cabernet Sauvignon 2019, Sydafrika. 1 stjerner Anelse jordslået i duften. Meget simpel med lette sorte bær, krydderier og så oxiderede jord noter hvilket bestemt ikke klæder vinen. Prøvede to flasker med samme resultat. Elendigt og nærmest udrikkeligt! 68 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Lidl til 35 kr. tilbudspris

Pesquie Edition 1912M 2019, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. Frugtig med brombær, sort peber og vilde krydderier i smagen. Medium koncentration med en saftig fin afslutning. Man får meget vin for pengene. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Philipson Wine til 65 kr. tilbudspris

Aria di Caiarossa 2015, Italien. 4 stjerner Blend af forskellige druer med bl.a. syrah fra Toscana. Moden og indbydende let krydret næse. Blød og venlig med masser af bærkarakter, tobak, lakrids og vaniljenoter. Meget klar nu og en rigtig flot og vellavet vin. Lang krydret afslutning. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos Winefamly til 197 kr. tilbudspris

Domaine Bernard Moreau Chassagne Montrachet 2018, Frankrig. 4 stjerner Masser af toast i næsen. Flot ren i frugten med fersken, abrikos, tørrede hvide blomster og vanilje. Flot integreret fad og en pæn intensitet. Måske ikke kæmpe dybde men en flot solid Chassagne. 91 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 539 kr. tilbudspris

Ciacci Piccolomini d’Aragona Rosso di Montalcino 2018, Italien. 5 stjerner Lys og fin i udtrykket med røde bær i duften. Ribs, røde kirsebær, lyse krydderier i smagen. Velbalanceret med en krydret pæn afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Adriat Vinhandel til 169 kr. tilbudspris

Mauro Vanucci Il Sasso Carmignano 2018, Italien. 4 stjerner Enkeltmarksvin domineret af sangiovese. Sorte bær i næsen. Sødmefulde kirsebærnoter, varme krydderier og vanilje. Pæn koncentration og en vellavet imødekommende vin. 90 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Adriat Vinhandel til 229 kr. tilbudspris

Coeur de Clairmont Crozes-Hermitage 2018, Frankrig. 5 stjerner Masser af sorte bær i næsen. Flot koncentration og en vin drevet af frugten med brombær, blåbær, vilde krydderier, sort peber i smagen. Flot balanceret, ikke specielt dyb men imødekommende. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos Irma, VinCooperativet til 99 kr. tilbudspris

Villa Annabelle Amarone della Valpolicella 2017, Italien. 4 stjerner Mørke krydrede noter i næsen. Fyldig og moderne Amarone i stilen med blommer, varme krydderier og let rosinpræg i eftersmagen. Pænt balanceret og ganske flot vin til prisen. Fire store stjerner. 89 Alkoholprocent.: 15% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 129 kr. tilbudspris

Barolo 2015, Italien. 4 stjerner Lys med røde bær i næsen. Røde bitre kirsebær, lette kamfernoter, tobak og strejf vanilje i smagen. Lidt simpel af en barolo men typisk nebbiolo med en tør krydret afslutning. 87 Alkoholprocent.: 14% Set hos Lidl til 99 kr. tilbudspris

Meneres 10 års Tawny, Portugal. 4 stjerner Brændte karamelnoter i duften. Meget sødmefuld med svesker, varme krydderier og vanilje. Pæn syre men sødmen for overvældende og bliver hængende længe men ikke på den gode måde. 86 Alkoholprocent.: 20% Set hos Netto til 89 kr. tilbudspris

Qimisola i fratelli Barbera d’Asti 2017, Italien. 5 stjerner Masser af sorte bær og vilde krydderier i duften. Flot koncentration og klassisk barbera udtryk med sorte blommer, lakrids og krydderier i smagen. Flot balanceret med en let animalsk afslutning og et fint syrebid. 90 Alkoholprocent.: 15% Set hos quimisola.com til 190 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

