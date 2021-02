Weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En noget jævn uge med ikke specielt mange vine der imponerede eller fortjente at blive valgt som gode køb. Mange fine gennemsnitlige vine men ganske få hvor man tænkte at her får man virkelig noget for pengene. Bedste vin blev en ganske stabil yderst vellavet Mosel vin fra Van Volxem som gennem de seneste år har leveret på et konstant højt niveau. Bedste køb var en carmenere fra Chile som viser at tøjler man denne drue kan der komme noget rigtig godt ud af det.

Gabriel Chevalier Cote de Nuits-Villages 2014, Frankrig. 5 stjerner Lys og spinkel i udtrykket med ribs noter i duften. Jordbær, hindbær i smagen med let modne svampede noter og krydderier. Kølig i udtrykket men fint balanceret. Krydret let afslutning. 90 Alkoholprocent.: 13% Set hos Supervin til 180 kr. tilbudspris

Avispa Tempranillo 2019, Spanien. 2 stjerner Mandelessens i næsen. Meget simpel vin drevet af frugten. Har en bismag specielt i afslutningen som ikke klæder vinen. Meget jævn vin! 80 Alkoholprocent.: 13% Set hos Skjold Burne til 50 kr. tilbudspris

Cesari Jema 2015, Italien. 5 stjerner Vin på udelukkende corvina fra Veneto. Saftig vellavet vin med masser af sorte bær, kølige krydderier og strejf vanilje. Imødekommende med en pæn lang afslutning. Høj drinkability faktor. 92 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos MENY til 170 kr. tilbudspris

Franzen Bremmer Calmont Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Fyldig flot næse med ferskennoter. Frugtig i udtrykket med en pæn koncentration drevet af stenfrugt. Pæn syre og sprød fin afslutning. 89 Alkoholprocent.: 12% Set hos Mr. Ruby til 199 kr. tilbudspris

Thörnicher St. Michael Riesling 2019, Tyskland. 4 stjerner Diskret i næsen. Sødmefuld og frugtig i udtrykket med abrikos, fersken og citrus i smagen. Kort i smagen men ellers pænt balanceret. 86 Alkoholprocent.: 11% Set hos Lidl til 45 kr. tilbudspris

Piaggia Poggio de’Colli 2015. 5 stjerner

Vin på cabernet franc. Mørke syltede bærnoter i duften. Flot koncentration med brombær, urter, lakrids og vanilje i smagen. Velbalanceret og en spændende vin med en flot lang afslutning. 93 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Adriat vinimport til 399 kr.

Riglos Quinto Torrontes 2018, Argentina. 3 stjerner Meget floral i næsen. Anelse tung i udtrykket og jeg savner lidt mere syre. Koncentreret med licchi, melon og smørblomst i smagen. Anelse bitterhed i eftersmagen. 86 Alkoholprocent.: 13% Set hos Propperiet til 96 kr. tilbudspris

Romain Duvernay Cairanne 2017, Frankrig. 4 stjerner Krydret næse og en flot balanceret meget ligefrem vin. Sorte bær, peber og vilde krydderier i smagen. Pæn koncentration og en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris

La Chasse des Princes Grenache 2019, Frankrig. 4 stjerner Grenache fra det sydfranske. Lys med parfumerede noter i næsen. Varm krydret i smagen med sødmefulde røde bærnoter og strejf vanilje. Pæn syre men virker tilsat! Derudover ganske pæn ligefrem vin. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos MENY til 75 kr. tilbudspris

Sijnn Red 2016, Sydafrika. 5 stjerner Blend af syrah, touriga nacional, trincadeira, mourvedre og cabernet sauvignon fra en af de helt nye stjernefrø i Sydafrika. Mørke krydrede peber noter i duften. Pæn koncentration og moden sort frugt, varme krydderier i smagen. Spændende anderledes i smagen med let animalske noter i afslutningen. 92 Alkoholprocent.: 14% Set hos VinsdeVinde.dk til 229 kr. tilbudspris

Cecchi Chianti Classico Storia di Famiglia 2017, Italien. 4 stjerner Krydret næse. Tør og bitter kirsebærnoter, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration. Tør krydret afslutning. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 55 kr. tilbudspris

Rios Cabernet Sauvignon GR 2016, Argentina. 4 stjerner Masser af solbær i duften. En pæn koncentration klassisk oversøisk cabernet sauvignon. Lidt brændt i eftersmagen men ellers ganske fin eksponent for denne vintype. 88 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Holte vinlager til 110 kr. tilbudspris

Hewitson Miss Harry 2017, Australien. 3 stjerner Grenache, shiraz og mouvedre. Varm krydret i næsen. Anelse bitterhed i smagen med brændte bærnoter, peber og vanilje. Meget ligefrem i udtrykket, men jeg savner lidt mere dybde prisen taget i betragtning. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 120 kr. tilbudspris

Acinatico Valpolicella Ripasso 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Syltede kirsebær i næsen. Imødekommende flot vin med tydelig ripasso karakter. Sorte kirsebær, varme krydderier, let rosinpræg og vanilje. Pæn balance og længde. 90 Alkoholprocent.: 14% Set hos Jysk Vin til 100 kr. tilbudspris

Chateau Pierrail Cuvee Prestige Blanc 2019, Frankrig. 3 stjerner Intense modne stikkelsbærnoter i duften. Fyldig hvidvin fra Bordeaux med fersken, og tropiske frugtnoter. Jeg savner mere syre og alkoholen er meget dominerende. Elegancen er væk. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinspecialisten til 139 kr. tilbudspris

Montgras Antu Carmenere 2018, Chile. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Sorte bær og urtede noter i duften. I smagen blomme, eukalyptus, sort peber og vanilje. Fyldig vin og velbalanceret med en lang krydret afslutning. Carmenere kan være svær at takle men lykkes ganske pænt her. 89 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Føtex til 75 kr. tilbudspris

Nino Negri Cuvee Negri NV, Italien. 4 stjerner Mousserende vin fra det nordlige Lombardiet på chardonnay og pinot noir. Pæn mousse men anelse umoden noter i smage med grønne æbler, umoden fersken og citrus. Savner lidt mere dybde og længde. 87 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos LeafBird til 139 kr. tilbudspris

Motto Backbone Cabernet Sauvignon 2017, Californien. 4 stjerner Solbær i næsen. Medium koncentration. Varme krydderier, sødmefulde bærnoter og vanilje i smagen. Savner elegancen og sødmen er for overvældende. 86 Alkoholprocent.: 13,5% Set hos Winefamly til 85 kr. tilbudspris

Montemajor Danza delle Spade Primitivo 2019, Italien. 5 stjerner GODT KØB Tæt krydret næse. I smagen svesker, sort lakrids, krydderier og vanilje. Flot balance og en fyldig flot vin. Pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent.: 14% Set hos AndrupVin til 79 kr. tilbudspris

Spier Vintage Selection Red 5 2019, Sydafrika. 3 stjerner Blend af fem druer. Mørke lidt brændte noter i næsen. Anelse urtet med brombær, varme krydderier og grøn peber. Noget umoden og kort i smagen. 84 Alkoholprocent.: 14% Set hos Kvickly, Superbrugsen til 50 kr. tilbudspris

Bruno Giacosa Riero Arneis 2017, Italien. 5 stjerner Honningmelon i duften. En fyldig og ganske intens hvidvin fra Piemonte. Moden fersken, syltet ingefær og limefrugt i smagen. Velbalanceret og den høje alkohol velintegreret. Bør serveres til mad. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Theis til 220 kr. tilbudspris

Schmitzer Secco NV, Tyskland. 3 stjerner Sødmefuld frisk næse. Meget simpel mousserende vin hvor moussen er meget dominerende. Bagved grønne æbler, melon og blomster. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 12% Set hos Bjerre Vin til 75 kr. tilbudspris

Herrenhof Weisserburgunder 2019, Tyskland. 3 stjerner Melon i duften. Syrerig vin med masser af stenfrugt i smagen. Simpel og ikke voldsom intens i smagen. Pæn frugt men lidt kort afslutning. 85 Alkoholprocent.: 13% Set hos Bjerre Vin til 60 kr. tilbudspris

Van Volxem Alte Reben Riesling 2019, Tyskland. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mineralsk næse. Koncentreret og knastør med citrus, æbler og flintede noter i smagen. Seriøs velbalanceret vin med en flot lang stringent afslutning. 93 Alkoholprocent.: 12,5% Set hos Laudrup Vin til 189 kr. tilbudspris

Donnaolimpia1898 2016, Italien. 5 stjerner Cabernet sauvignon blend fra Bolgheri. Lette solbær noter i duften. Medium koncentration med en pæn struktur. Solbær, boysenbær, roser, tobak og vanilje i smagen. Ikke voldsom intens, mere elegant i udtrykket. Pæn let krydret afslutning. 91 Alkoholprocent.: 14% Set hos Vinens Verden til 199 kr. tilbudspris

Bonterra Cabernet Sauvignon 2018, Californien. 4 stjerner Varm krydret næse. Sødmefulde solbær, tobak og varme krydderier i smagen. Simpel vellavet vin med en lidt tør krydret afslutning. 88 Alkoholprocent.: 14% Set hos Irma til 85 kr. tilbudspris

Vidal-Fleury Cotes du Rhone 2014, Frankrig. 4 stjerner Moden let krydret næse. Kølig i udtrykket med lette urtede noter, brombær og vilde krydderier i smagen. Noget atypisk og skyldes givet den lidt svære årgang. 86 Alkoholprocent.: 14% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Costers del Priorat Petit Pissarres 2018, Spanien. 4 stjerner Lidt diskret i næsen. Medium koncentration med sorte bær, krydderier og strejf vanilje. En pæn ”lille” Priorat som leverer det man forventer men heller ikke mere. 88 Alkoholprocent.: 14,5% Set hos Scandinavian Wine & Chocolate til 80 kr. tilbudspris

